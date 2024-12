Astrologin Monica Kissling hat in die Sterne geschaut und verrät, wie du 2025 zu deinem Glücksjahr machst. Krebs-Geborene haben zwischen dem 22. Juni und 22. Juli Geburtstag.

2025 ist ein besonderes Jahr. Es ist ein Jahr des Übergangs in eine neue Epoche. Vieles muss losgelassen werden, Neues zuerst entdeckt und gestaltet werden.

Das grosse blue News Jahreshoroskop: Astrologin Monica Kissling hat in die Sterne geschaut und sagt dir, was sie für dich bereithalten.

Die hinter dir liegenden Jahre waren wohl vor allem eines: anstrengend. Das darf sich nun ändern. Ab Mitte Juni läuft der Glücksplanet Jupiter durch dein Sternzeichen und eröffnet dir neue Freiräume.

Das Glück fällt dir allerdings nicht einfach in den Schoss, sondern will von dir aktiv gefördert werden.

Zur Person: Monica Kissling

blue News

Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate, leitet Workshops und ist Buchautorin. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Der nächste Visionstag findet am 29. März 2025 statt.