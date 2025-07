Auf Social Media werden fleissig Smiski-Figürchen gepostet. Screenshot Tiktok

Erst Labubu, jetzt Smiski: Die leuchtenden Mini-Figuren sind der neueste Sammlertrend. Was hinter dem Hype steckt – und warum man kaum bei einer Figur bleiben kann.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Smiskis sind kleine, im Dunkeln leuchtende Figuren mit Sammlerwert aus Japan.

Der Hype folgt auf den Labubu-Trend.

Die Figuren kosten zwischen 12 und 25 Franken. Mehr anzeigen

Sie sind härzig, leuchten im Dunkeln und haben einen Sammel-Hype ausgelöst: die Smiski. Die Figürchen sind nur ein paar Zentimeter gross und stammen aus Japan – und sind nach Labubus der neuste Trend, schreibt «20 Minuten».

Die Figuren werden von der japanischen Firma Dreams Co. hergestellt. Diese kosten normalerweise zwischen 12 und 25 Franken. In jedem Set gibt es eine geheime Figur, die aber nicht in jeder Verpackung drin ist. Gewisse Secret-Figuren werden auf Online-Wiederverkaufsplattformen für 100 bis 150 Franken angeboten.

Smiski-Fans tauschen auch untereinander fleissig.

Die Sammelobjekte sind in der Schweiz erhältlich. Zum Beispiel online im Schweiz Trend Shop oder im Zürcher Laden Nook. Letzterer schreibt über die japanischen Sammelfiguren: «Smiski ist eine 1996 in Japan gegründete Marke. Smiski sind neugierige kleine Kreaturen, die sich gerne in allen verschiedenen Räumen und in den kleinsten Ecken des Zimmers – hinter einem Buch, am Fusse einer Lampe, in einer WC-Rolle – verstecken. Jede der verschiedenen Serien besteht aus sechs Figuren und einen Surprise-Smiski. Die Smiski werden in Blindboxen gekauft: die Überraschung, welcher Smiski sich darin versteckt, wird also erst gelüftet, wenn die Box geöffnet wird.»

Auf Tiktok gefeiert

User*innen aur Tiktok platzieren die Figuren in überraschenden Locations oder in lustigen Posen auf Social Media– etwa beim Zähneputzen, im Kühlschrank oder auf dem Klo. Ihre leicht schüchterne Körpersprache, daher auch der Name «Smiski» – abgeleitet von to sneak und mystery) sorgt für einen Wiedererkennungswert.

