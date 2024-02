Mit diesem Trick erkennst du, ob dein Date Interesse an dir hat

Beim ersten Date spielt die Körpersprache eine grosse Rolle dabei, ob man jemanden sympathisch findet und wiedersehen will oder nicht. Unsplash/priscilladupreez

Am Valentinstag zu einem ersten Date verabredet und nervös? Das ist laut Stefan Verra völlig normal. Der Körpersprache-Experte verrät, wie du merkst, ob du beim Gegenüber gut ankommst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Körpersprache ist laut dem Körpersprache-Experten Stefan Verra beim Kennenlernen der entscheidendste Faktor.

Ob man vom Gegenüber als sympathisch wahrgenommen wird oder nicht, merke man im Bedürfnis nach Nähe und Distanz.

Lächeln und Augenbrauen heben sind zwei Tipps des Experten, die er für ein erstes Date mitgibt.

In Zeiten von Dating-Apps verliebe man sich häufig in ein Foto als in den Menschen selbst, weil man zu lange hin- und herschreibt, bevor man sich trifft.

Nervosität vor dem ersten Date ist laut dem Experten ganz natürlich. Mehr anzeigen

Das erste Date wird meist von Freude, Aufregung und Angespanntheit begleitet. Es kann ein Wechselbad der Gefühle sein, bevor man sich entschieden hat, ob man jemanden sympathisch findet oder nicht.

Eine wichtige Rolle beim Kennenlernen nimmt dabei ganz unbewusst die Körpersprache ein. «Sie ist das Entscheidendste. Nur wenn die Körpersprache das richtige ‹Versprechen› gibt, interessiert uns ein Mensch», erklärt Körpersprache-Experte Stefan Verra (50) im Gespräch mit blue News.

Ein Mensch, dem Aktivität und Lebensfreude wichtig ist, werde sich demnach nur von einem Menschen mit temperamentvoller Körpersprache angesprochen fühlen. Und umgekehrt werde für jemanden, der Ausgleich und Berechenbarkeit sucht, diese Art von Mensch nur nervös und unruhig wirken.

«Bei Sympathie wollen wir mehr Nähe»

Obwohl man jemanden auf Anhieb spannend finden kann, ist das noch lange keine Garantie dafür, dass es dem Gegenüber gleich geht. Wie man anhand der Körpersprache erkennt, ob man von der Verabredung als sympathisch wahrgenommen wird? «Bedürfnis nach Nähe und Distanz sind ziemlich gute Hinweise», meint Verra.

Der Experte für Körpersprache empfiehlt einen kleinen Test: «Bei Sympathie wollen wir mehr Nähe. Bei Antipathie ist uns mehr Abstand lieber. Um das zu erkennen, müssen wir den anderen beobachten. Deswegen gilt: Lehn dich deinerseits einfach mal ein wenig zurück und achte darauf, ob dein Date nachrückt – das ist ein gutes Zeichen! Achtung an alle Männer: Wenn sie nicht nachrückt, dann respektiert das.»

Lächeln und Augenbrauen heben

Wer beim ersten Treffen sympathisch wirken will, sollte laut Verra vor allem auf ein Lächeln setzen. «Ja nicht zu sparsam damit umgehen beim Date!», rät der Körpersprache-Experte.

Auch eine starke Aktivität der Augenbrauen könne für eine positive Ausstrahlung sorgen und zeigen, dass man sich für das Gegenüber interessiert. Daher gilt: «Beim ersten Erblicken, bei spannenden Themen, bei interessanten Aussagen – heb einfach immer mal wieder die Augenbrauen hoch.»

Stefan Verra: Körpersprache beim ersten Date Stefan Verra ist Experte für Körpersprache. Der gebürtige Österreicher tritt am 9. März 2024 in Zürich im Volkshaus auf. Bild: Kay Blaschke Der österreichischen Coach und Autor hat kürzlich das Buch «Warum Frauen oft nicht ernst genommen werden und Männer unfreiwillig Single sind» veröffentlicht. Darin erfahren Leser*innen, wie sie ihr Verhalten so gestalten, dass sie besser ankommen und mehr erreichen in Beruf, Beziehung und Familie. Bild: zVg Stefan Verra: Körpersprache beim ersten Date Stefan Verra ist Experte für Körpersprache. Der gebürtige Österreicher tritt am 9. März 2024 in Zürich im Volkshaus auf. Bild: Kay Blaschke Der österreichischen Coach und Autor hat kürzlich das Buch «Warum Frauen oft nicht ernst genommen werden und Männer unfreiwillig Single sind» veröffentlicht. Darin erfahren Leser*innen, wie sie ihr Verhalten so gestalten, dass sie besser ankommen und mehr erreichen in Beruf, Beziehung und Familie. Bild: zVg

Auf die Frage, welche Körpersignale man beim ersten Kennenlernen ausstrahlen sollte, weiss Verra: «Am besten nichts überspielen oder zu sehr schön machen.» Das könne es dem Gegenüber nämlich erschweren, die wahre Persönlichkeit zu erkennen.

Auf Dating-Apps verlieben wir uns nicht in den Menschen, sondern in ein Foto

In einer Zeit von Online-Dating und Apps, auf denen man die grosse Liebe zu finden hofft, rückt die Wichtigkeit der Körpersprache oft in den Hintergrund. Man schreibt viel und sendet sich Fotos, bevor man sich überhaupt trifft.

Das sieht Verra als ein klares Problem: «Fotos, Videos und Sprachnachrichten sind zwar eine Information über den anderen. Sein Temperament erkennen wir aber erst bei einer richtigen Begegnung.» Würden wir also glauben, uns in eine Tinder-Bekanntschaft verliebt zu haben, dann hätten wir uns bloss in unsere ganz eigene Interpretation der verfügbaren Information verliebt.

«Salopp gesagt: Wir haben uns nicht in einen Menschen, sondern in ein Foto verliebt. Deswegen sind so viele erste Dates mit App-Bekanntschaften eine Enttäuschung», erklärt der Coach und Autor.

Nervosität vor dem ersten Date ist ganz natürlich

Also am besten gar nicht lange hin und her schreiben, sondern einfach mal treffen. Wer dann Bammel vor dem ersten Treffen in der Realität hat, der sollte sich dafür keinesfalls schämen, denn laut Verra ist Nervosität vor einem ersten Date das Natürlichste auf der Welt.

Der Experte für Körpersprache führt aus: «Wer beim ersten Date nicht nervös ist, für den ist es kein Date, sondern ein Meeting.»

Laut dem gebürtigen Österreicher sollte man keinesfalls versuchen, zu überspielen, dass man nervös ist. Aufgeregt zu sein, sei schliesslich ein Zeichen von Respekt. Verra rät: «Lieber gleich ansprechen: Ich habe mich jetzt schon so lange auf unser Treffen gefreut, dass ich jetzt richtig nervös bin. Damit sagt man aus: Du bist mir wichtig.»