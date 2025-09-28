Laser, Drohnen, Projektionen – Shanghai feiert das grösste Lichtspektakel des Jahres Zum zweiten Mal bringt das Shanghai Light Festival Kunst aus 19 Ländern in die Metropole. Über 200 Werke und Hightech-Shows machen die Stadt zum globalen Hotspot. Die spektakulärsten Bilder im Video. 26.09.2025

Zum zweiten Mal erstrahlt Shanghai im Zeichen des «Shanghai International Light Festival».

Mehr als 200 Installationen und Shows verbinden Kunst, Technologie und Emotionen – von gigantischen Projektionen bis zu grossartigen Drohnen-Formationen.

Die Highlights des Lichtspektakels.

Shanghai wird zum gigantischen Lichtermeer: Beim 2. Internationalen Licht Festival verwandelt sich die Metropole vom 19. September bis 18. Oktober in eine Bühne aus Farben, Projektionen und futuristischen Show-Effekten.

Shanghai glüht im Farbenrausch

Ob eine 3000 Quadratmeter grosse 3D-Kuppel-Projektion am West Bund, Laserspektakel an der Pudong-Skyline oder Wasser- und Licht-Shows am Huangpu-Fluss – die Stadt inszeniert ihre Vitalität zwischen Tradition und Hightech.

Wenn Hightech, Kunst und Feuerwerk verschmelzen

Besonders spektakulär: Tänzerinnen und Tänzer treten inmitten von Licht, Lasern und Projektionen auf und machen so den «Dialog zwischen Mensch und Technologie» direkt erlebbar.

Abgerundet wird das Spektakel durch Drohnen-Darbietungen, riesige Laser-Projektionen und ein Food-Festival, das die Besucher in eine komplette 360-Grad-Erlebniswelt entführt.

Über 200 Kunstwerke aus 19 Ländern, interaktive Installationen und sportliche Mega-Events wie die ATP Masters sorgen zusätzlich für Gänsehaut.

Die Bilder sind atemberaubend – im Video nehmen wir euch mitten hinein.

