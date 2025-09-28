  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Laser, Drohnen, Projektionen Shanghai feiert das grösste Lichtspektakel des Jahres

Christian Thumshirn

28.9.2025

Laser, Drohnen, Projektionen – Shanghai feiert das grösste Lichtspektakel des Jahres

Laser, Drohnen, Projektionen – Shanghai feiert das grösste Lichtspektakel des Jahres

Zum zweiten Mal bringt das Shanghai Light Festival Kunst aus 19 Ländern in die Metropole. Über 200 Werke und Hightech-Shows machen die Stadt zum globalen Hotspot. Die spektakulärsten Bilder im Video.

26.09.2025

Zum zweiten Mal bringt das Shanghai Light Festival Kunst aus 19 Ländern in die Metropole. Über 200 Werke und Hightech-Shows machen die Stadt zum globalen Hotspot. Die spektakulärsten Bilder im Video.

Christian Thumshirn

28.09.2025, 17:47

28.09.2025, 17:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zum zweiten Mal erstrahlt Shanghai im Zeichen des «Shanghai International Light Festival».
  • Mehr als 200 Installationen und Shows verbinden Kunst, Technologie und Emotionen – von gigantischen Projektionen bis zu grossartigen Drohnen-Formationen.
  • Blue News zeigt dir im Video die Highlights des Lichtspektakels.
Mehr anzeigen

Shanghai wird zum gigantischen Lichtermeer: Beim 2. Internationalen Licht Festival verwandelt sich die Metropole vom 19. September bis 18. Oktober in eine Bühne aus Farben, Projektionen und futuristischen Show-Effekten.

Shanghai glüht im Farbenrausch

Ob eine 3000 Quadratmeter grosse 3D-Kuppel-Projektion am West Bund, Laserspektakel an der Pudong-Skyline oder Wasser- und Licht-Shows am Huangpu-Fluss – die Stadt inszeniert ihre Vitalität zwischen Tradition und Hightech.

Wenn Hightech, Kunst und Feuerwerk verschmelzen

Besonders spektakulär: Tänzerinnen und Tänzer treten inmitten von Licht, Lasern und Projektionen auf und machen so den «Dialog zwischen Mensch und Technologie» direkt erlebbar.

Abgerundet wird das Spektakel durch Drohnen-Darbietungen, riesige Laser-Projektionen und ein Food-Festival, das die Besucher in eine komplette 360-Grad-Erlebniswelt entführt.

Über 200 Kunstwerke aus 19 Ländern, interaktive Installationen und sportliche Mega-Events wie die ATP Masters sorgen zusätzlich für Gänsehaut.

Die Bilder sind atemberaubend – im Video nehmen wir euch mitten hinein.

Mehr Videos aus dem Ressort

Nach der Rekorddürre 2024 – Amazonas am Limit – Feuer, Dürre und der Kipppunkt, der alles verändern könnte

Nach der Rekorddürre 2024 – Amazonas am Limit – Feuer, Dürre und der Kipppunkt, der alles verändern könnte

Der Amazonas trocknet aus und brennt – die grüne Lunge der Erde steht unter Schock. Rekord-Dürren und Abholzung bedrohen das Ökosystem wie nie zuvor. Wie nah ist der Regenwald wirklich am Kippen?

12.09.2025

Mehr zum Thema

Wie in «Frozen». China baut die grösste Eisstadt der Welt

Wie in «Frozen»China baut die grösste Eisstadt der Welt

Bald auch in der Schweiz?. In China boomen Hunde-Trail-Rennen

Bald auch in der Schweiz?In China boomen Hunde-Trail-Rennen

Naturschauspiel alarmiert die Bevölkerung. Karpfen springen in China massenhaft aus dem Wasser

Naturschauspiel alarmiert die BevölkerungKarpfen springen in China massenhaft aus dem Wasser

Meistgelesen

Luzern rettet die Führung über die Zeit und entführt drei Punkte aus Basel
Keller-Sutter: Abschaffung des Eigenmietwerts «frühestens 2028» +++ Volk sagt Ja zu E-ID-Gesetz
So hat deine Gemeinde heute abgestimmt
Zürich sagt Ja zum VBZ-Abo für 365 Franken – und Nein zu Laubbläsern
Russland greift Kiew und weitere Städte massiv an