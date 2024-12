Löwe-Geborene haben zwischen 23. Juli und 23. August Geburtstag. Bild: pixabay/lenahelfinger

Astrologin Monica Kissling hat in die Sterne geschaut und verrät, wie du 2025 zu deinem Glücksjahr machst: Tue nur, was dir Spass macht!

Monica Kissling Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das grosse blue News Jahreshoroskop: Astrologin Monica Kissling hat in die Sterne geschaut und sagt dir, was sie für dich bereithalten.

2025 ist ein besonderes Jahr. Es ist ein Jahr des Übergangs in eine neue Epoche. Vieles muss losgelassen werden, Neues zuerst entdeckt und gestaltet werden.

Das erfordert Geduld, Vertrauen und die Bereitschaft, nach dem Prinzip «Versuch und Irrtum» zu agieren. Wohin die Reise führt, ist noch völlig offen. Mehr anzeigen

Der Energieplanet Mars hält dich Anfang Jahr auf Trab. So kann es sein, dass du deine Aktivitäten und deine sportlichen Ambitionen vorerst etwas herunterfahren musst.

Gehe nicht in den Widerstand, sondern vertraue der Stimme deines Körpers. Dank Reduktion oder einer vorübergehenden Auszeit kehren deine Kräfte spätestens im April zurück – und wie!

Überlege nicht zu lang, sondern probiere

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate, leitet Workshops und ist Buchautorin. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Der nächste Visionstag findet am 29. März 2025 statt.

Im Frühling bist du voller Tatendrang und bereit, dich voll für deine Ziele zu engagieren.

Halbe Sachen sind sowieso nicht dein Ding. Loslegen und neue Erfahrungen machen, heisst es ab sofort.

Pläne, die du schon länger im Kopf hast, wollen jetzt umgesetzt werden. Dabei muss nicht alles perfekt sein. Im Gegenteil: Lösungen zeigen sich oft, wenn du auf dem Weg bist.

Entscheide dich für das, was dir Spass macht

Wichtig ist, dass du nach dem Lustprinzip entscheidest. Tue nur das, was dir wirklich Freude macht – und auch anderen Freude bereitet. Deine Stärke ist das Motivieren: Nutze sie!

Fördere andere Menschen, auch Jugendliche, und mache ihnen Mut. Genau das braucht es in unsicheren Zeiten wie diesen. Von deiner Leidenschaft profitiert auch die Liebe. Hab den Mut, dich voll auf einen Menschen einzulassen: mit Haut und Haaren.

Gib die Kontrolle ab

Zeige dich nahbar und auch verletzlich. Stärke zeigen und deine Attraktivität betonen kannst du gut. An Selbstvertrauen fehlt es nicht. Aber auch mal schwach sein, dich anlehnen und dich führen lassen, das ist neu.

Lass geschehen, was geschehen will, und gib die Kontrolle ab. Dann wirst du tiefe Verbundenheit erfahren und dein Vertrauen in andere stärken können.

