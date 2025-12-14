Longevity-Selbsttest: Können diese 108 Bildschirme mein Leben verlängern? Minus-110-Grad-Kältekammern, Infusionen und Hightech-Gadgets – alles soll länger jung halten. Jetzt setzt ein Center in Liechtenstein auf ein Skalarfeld mit 108 Bildschirmen. Klingt verrückt? blue News hat es ausprobiert – und gefilmt. 04.12.2025

Kältekammern, Infusionen und Hightech-Gadgets – alles soll länger jung halten. Jetzt setzt ein Center in Liechtenstein auf ein Skalarfeld mit 108 Bildschirmen. Klingt verrückt? blue News hat es ausprobiert. Im Beitrag wird die Methode erklärt und von einem Experten eingeordnet.

Gesund alt werden reicht nicht mehr – jetzt will man das Altern aktiv überlisten. Die Bewegung rund um Longevity verspricht nicht nur mehr Lebensjahre, sondern auch mehr Energie, Leistungsfähigkeit und jugendliches Aussehen. Zwischen Kältekammern, Infusionen und Hightech-Analysen verschwimmt die Grenze zwischen Wissenschaft und Lifestyle immer mehr. Milliarden fliessen in neue Methoden – von Anti-Aging-Pillen über Kryotherapie (Ganzkörperkältetherapie) bis hin zu Biohacking-Tools, die unsere Körperfunktionen tracken.

Regeneration der Zellen dank Skalarwellen

In Ruggell in Liechtenstein hat nun das 108 Longevity Center eröffnet. Dort sollen Skalarwellen den Zellen beim Regenerieren helfen. Eine Stunde zur Regeneration und Balance kostet 108 Franken.

blue News hat sich auf die Liege in dem futuristisch anmutenden Raum mit 108 Bildschirmen gelegt – und einmal tief durchgeatmet, um zu entspannen.

Im Video erzählen Center-Gründer Bernd Dietel und die Erfinderin Dr. Sandra Rose Michael, wie ihre Methode wirken soll. Doch steckt mehr dahinter als ein Luxus-Powernap? Dr. med. Simon Feldhaus, Experte für Anti-Aging, klärt auf.

Das ganze Experiment und die Antworten der Expert*innen gibt’s im Video.