Glaube oder Kalkül? Lukaschenko und Putin – wie das orthodoxe Dreikönigsfest zur Propaganda-Show wird

Von Christian Thumshirn

20.1.2026

Glaube oder Kalkül? Lukaschenko und Putin – wie das orthodoxe Dreikönigsfest zur Propaganda-Show wird

Glaube oder Kalkül? Lukaschenko und Putin – wie das orthodoxe Dreikönigsfest zur Propaganda-Show wird

Wenn Autokraten ins Eis steigen, geht es selten um Glauben, sondern um Macht. Religiöse Rituale werden zur politischen Bühne – kalt, kalkuliert und wirkungsvoll inszeniert.

20.01.2026

Wenn Autokraten ins Eis steigen, geht es selten um Glauben, sondern um Macht. Religiöse Rituale werden zur politischen Bühne – kalt, kalkuliert und wirkungsvoll inszeniert.

Von Christian Thumshirn

20.01.2026, 19:07

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko taucht zum orthodoxen Dreikönigsfest ins eiskalte Wasser – das Video verbreitet seine eigene Pressestelle.

Religiöse Rituale stehen für Demut, Reinigung und Gemeinschaft. Doch wenn politische Machthaber sie öffentlich zelebrieren, bekommen sie eine zweite Ebene. Bilder, Gesten und Symbole werden gezielt eingesetzt – nicht nur für den Glauben, sondern auch für die Kamera.

Zwischen Tradition und Inszenierung

Am orthodoxen Dreikönigsfest steigen Gläubige ins klirrend kalte Wasser. Für viele ist es ein stiller Akt des Glaubens. Für andere wird das Ritual zur Bühne.

Das Video zeigt, wo religiöse Tradition endet – und politische Botschaft beginnt.

Bötschi geht Winterschwimmen, strahlt vor Glück, aber dann ...

Bötschi geht Winterschwimmen, strahlt vor Glück, aber dann ...

Eiskaltes Wasser und danach ein unglaublich belebendes Gefühl: Das sind die Reize des Winterschwimmens. Bruno Bötschi probierte es aus – zusammen mit Eisschwimm-Weltmeisterin Deniz Kayadelen.

18.12.2024

Orthodoxes Christentum. Über zwei Millionen Russen beim Eisbaden — auch in der Schweiz

Orthodoxes ChristentumÜber zwei Millionen Russen beim Eisbaden — auch in der Schweiz

«Ich habe geschrien vor Schmerzen». Die 5 krassesten Selbstversuche unseres Redaktors Bruno Bötschi

«Ich habe geschrien vor Schmerzen»Die 5 krassesten Selbstversuche unseres Redaktors Bruno Bötschi

Sportwissenschaften. Ein Eisbad nach dem Sport zeigt bei Frauen keine Wirkung

SportwissenschaftenEin Eisbad nach dem Sport zeigt bei Frauen keine Wirkung

