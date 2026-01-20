Glaube oder Kalkül? Lukaschenko und Putin – wie das orthodoxe Dreikönigsfest zur Propaganda-Show wird Wenn Autokraten ins Eis steigen, geht es selten um Glauben, sondern um Macht. Religiöse Rituale werden zur politischen Bühne – kalt, kalkuliert und wirkungsvoll inszeniert. 20.01.2026

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko taucht zum orthodoxen Dreikönigsfest ins eiskalte Wasser – das Video verbreitet seine eigene Pressestelle.

Religiöse Rituale stehen für Demut, Reinigung und Gemeinschaft. Doch wenn politische Machthaber sie öffentlich zelebrieren, bekommen sie eine zweite Ebene. Bilder, Gesten und Symbole werden gezielt eingesetzt – nicht nur für den Glauben, sondern auch für die Kamera.

Zwischen Tradition und Inszenierung

Am orthodoxen Dreikönigsfest steigen Gläubige ins klirrend kalte Wasser. Für viele ist es ein stiller Akt des Glaubens. Für andere wird das Ritual zur Bühne.

Das Video zeigt, wo religiöse Tradition endet – und politische Botschaft beginnt.

