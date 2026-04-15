Ende einer Ikone – Luxushotel in Miami fällt – während Mandarin Oriental neue Prestigehäuser übernimmt Mit einem gewaltigen Knall verschwindet in Miami ein Stück Luxusgeschichte – das Mandarin Oriental wird gesprengt. Während hier Platz für Neues entsteht, expandiert die Hotelgruppe in Ägypten weiter – mit Folgen für Reisende. 15.04.2026

Mit einem gewaltigen Knall verschwindet in Miami ein Stück Luxusgeschichte: das Mandarin Oriental wird gesprengt. Während hier Platz für Neues entsteht, expandiert die Hotelgruppe in Ägypten weiter.

Das Mandarin Oriental auf Brickell Key galt über Jahrzehnte als eines der exklusivsten Hotels in Miami. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2000 prägte das 15-stöckige Gebäude die Skyline der künstlichen Insel. Ein Rückzugsort für Prominente, Geschäftsleute und Luxusreisende.

Nun wird das Areal komplett neu entwickelt: Geplant ist ein gemischtes Projekt mit Wohnungen, Geschäften und Büros, das den ohnehin rasant wachsenden Stadtteil weiter verändern dürfte.

Luxus im Wandel

Während in Miami ein Kapitel endet, baut die Hotelgruppe ihr Angebot andernorts weiter aus und sichert sich dabei gleich zwei echte Traditionsperlen.

Welche Häuser das sind und was das für Reisende bedeutet, erfährst du im Video, ebenso wie die spektakuläre Sprengung in Miami.

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