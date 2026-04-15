  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ende einer Ikone Hier wird ein berühmtes Luxushotel in Miami gesprengt

Christian Thumshirn

15.4.2026

Ende einer Ikone – Luxushotel in Miami fällt – während Mandarin Oriental neue Prestigehäuser übernimmt

Ende einer Ikone – Luxushotel in Miami fällt – während Mandarin Oriental neue Prestigehäuser übernimmt

Mit einem gewaltigen Knall verschwindet in Miami ein Stück Luxusgeschichte – das Mandarin Oriental wird gesprengt. Während hier Platz für Neues entsteht, expandiert die Hotelgruppe in Ägypten weiter – mit Folgen für Reisende.

15.04.2026

Mit einem gewaltigen Knall verschwindet in Miami ein Stück Luxusgeschichte: das Mandarin Oriental wird gesprengt. Während hier Platz für Neues entsteht, expandiert die Hotelgruppe in Ägypten weiter.

Christian Thumshirn

15.04.2026, 13:35

Das Mandarin Oriental auf Brickell Key galt über Jahrzehnte als eines der exklusivsten Hotels in Miami. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2000 prägte das 15-stöckige Gebäude die Skyline der künstlichen Insel. Ein Rückzugsort für Prominente, Geschäftsleute und Luxusreisende.

Nun wird das Areal komplett neu entwickelt: Geplant ist ein gemischtes Projekt mit Wohnungen, Geschäften und Büros, das den ohnehin rasant wachsenden Stadtteil weiter verändern dürfte.

Luxus im Wandel

Während in Miami ein Kapitel endet, baut die Hotelgruppe ihr Angebot andernorts weiter aus und sichert sich dabei gleich zwei echte Traditionsperlen.

Welche Häuser das sind und was das für Reisende bedeutet, erfährst du im Video, ebenso wie die spektakuläre Sprengung in Miami.

Mehr Videos aus dem Ressort

Prestigeprojekt mit Rissen – Saudi-Arabien justiert NEOM neu – was bleibt von «The Line»?

Prestigeprojekt mit Rissen – Saudi-Arabien justiert NEOM neu – was bleibt von «The Line»?

Mit Milliarden, Megabauten und maximaler Aufmerksamkeit inszeniert sich Saudi-Arabien mit NEOM als globales Zukunftslabor. Doch hinter den Kulissen wird längst neu gerechnet: Prioritäten verschieben sich, Projekte werden angepasst.

31.03.2026

Mehrt zum Thema

Neuer Glanz für alte Grandhotels. Auch das Winter Palace ist darunter – Mandarin Oriental übernimmt drei legendäre Nilhotels

Neuer Glanz für alte GrandhotelsAuch das Winter Palace ist darunter – Mandarin Oriental übernimmt drei legendäre Nilhotels

Trumps Vermögen allein über 6 Milliarden. Privatgeschäfte der Trump-Familie erreichen beispielloses Ausmass

Trumps Vermögen allein über 6 MilliardenPrivatgeschäfte der Trump-Familie erreichen beispielloses Ausmass

Anfragen haben sich verdreifacht. Schweizer Luxusreisende meiden nun Dubai – und reisen stattdessen nach Mallorca

Anfragen haben sich verdreifachtSchweizer Luxusreisende meiden nun Dubai – und reisen stattdessen nach Mallorca

Meistgelesen

«Ich dachte, dass ich nicht mehr lebend aus dem WC rauskomme»
«Habe damit gerechnet»: Jetzt kontert Meloni Trumps Attacke
Nach Covid-Betrug: Neue Details in der Affäre um Patrick Fischer
Coop ersetzt Eigenmarke – Tausende Produkte betroffen
Die Waffenruhe vor dem Sturm – was der Iran und die USA gerade wirklich planen