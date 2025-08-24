  1. Privatkunden
Halbnackt am Joggen «Männer haben keinen Anstand» – «Ein Sixpack ist sexy»

Bruno Bötschi

24.8.2025

Halbnackt am Joggen: «Männer haben keinen Anstand» – «Ein Sixpack ist sexy»

Halbnackt am Joggen: «Männer haben keinen Anstand» – «Ein Sixpack ist sexy»

Es fällt auf: Immer mehr Männer joggen ohne T-Shirt durch die Stadt. Manche Menschen finden das cool und sexy, andere ekeln sich vor den verschwitzten Halbnackten. Eine Umfrage.

19.08.2025

Es fällt auf: Immer mehr Männer machen Sport ohne T-Shirt. Manche Menschen finden das cool und sexy, andere ekeln sich vor den verschwitzten Halbnackten. Eine Umfrage.

,

Bruno Bötschi, Christian Thumshirn

24.08.2025, 19:52

24.08.2025, 19:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Es fällt in diesem Sommer auf – und das sogar in der Stadt: Immer mehr Männer sind in der Öffentlichkeit oben ohne unterwegs.
  • Manche Menschen finden diesen Trend sexy, andere einfach nur sexistisch. Fakt ist: #shirtlessmen oder #shirtlessguys sind populäre Hashtags.
  • Die blue News Redaktoren Bruno Bötschi und Christian Thumshirn wollte von den Passant*innen in den Strassen von Zürich wissen, was sie von dem Oben-ohne-Trend halten.
  • Das Fazit? Die Meinungen gehen stark auseinander.
Mehr anzeigen

Jogger im Park, Gravel-Biker im Quartier und der Senior beim Gassigehen: In diesem Sommer fällt auf, dass immer mehr Männer an Hitzetagen das Oberteil ausziehen.

Die Meinungen über den Oben-ohne-Trend sind geteilt. 

Solange niemand anders gestört werde, habe sie kein Problem damit, sagt Personal-Trainerin Cindy Landolt. «Ich verschwende keine Energie darauf, andere zu beurteilen – zumal ich selbst sehr freizügig bin.»

Cindy Landolt: «Ich sehe gerne schöne Körper»

«Ich sehe gerne schöne Körper», so Landolt weiter. Die Devise der Personal-Trainerin lautet denn auch: «Leben und leben lassen.»

«Der v-förmige und muskulöse Oberkörper mit flacher Brust ist neben dem Bart eines der körperlichen Merkmale, bei denen sich Männer und Frauen unterscheiden», sagt Psychologin Ada Borkenhagen gegenüber der Deutschen Presseagentur. «Und für viele Frauen und auch Männer ist ein männlicher Oberkörper durchaus sexy.»

Oben ohne in der Badi?. «Es soll jede Frau machen, was sie will»

Oben ohne in der Badi?«Es soll jede Frau machen, was sie will»

Die Personal-Trainerin und die Psychologin sind mit ihren Meinungen nicht allein – auch andere Menschen schauen gerne halbnackten Männer mit Sixpack nach.

Das ist zumindest das Resultat einer nicht repräsentativen Umfrage von blue News in den Strasse von Zürich.

Und was ist deine Meinung zum Oben-ohne-Trend? Nervt es dich oder ist es dir egal? Ist es sexy oder sexistisch? Oder bist du vielleicht einer dieser Männer, die gerne halbnackt in der Öffentlichkeit Sport treibt?

Mehr Videos aus dem Ressort

Biker vs. Hundehalter: «Ein Velofahrer schlug meiner Freundin ins Gesicht» – «Es hat einige verrückte Hündeler»

Biker vs. Hundehalter: «Ein Velofahrer schlug meiner Freundin ins Gesicht» – «Es hat einige verrückte Hündeler»

Frei laufende Hunde und Velofahrer*innen – das birgt Konfliktpotenzial. Besonders kompliziert ist auf der Allmend in Zürich. Zusammenstössen und verbale Übergriffe gehören dort zur Tagesordnung. blue News war vor Ort.

26.06.2025

Mehr zum Thema

«Toxisches Alphamännchen». Männer oben ohne – ist das noch sexy oder schon sexistisch?

«Toxisches Alphamännchen»Männer oben ohne – ist das noch sexy oder schon sexistisch?

22 Sonntags-Fragen. Cindy Landolt: «Meine Kurven tanzen ein bisschen aus der Reihe»

22 Sonntags-FragenCindy Landolt: «Meine Kurven tanzen ein bisschen aus der Reihe»

Workout. Es ist nie zu spät – so klappt es mit dem Sixpack

WorkoutEs ist nie zu spät – so klappt es mit dem Sixpack

