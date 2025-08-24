Halbnackt am Joggen: «Männer haben keinen Anstand» – «Ein Sixpack ist sexy» Es fällt auf: Immer mehr Männer joggen ohne T-Shirt durch die Stadt. Manche Menschen finden das cool und sexy, andere ekeln sich vor den verschwitzten Halbnackten. Eine Umfrage. 19.08.2025

Es fällt auf: Immer mehr Männer machen Sport ohne T-Shirt. Manche Menschen finden das cool und sexy, andere ekeln sich vor den verschwitzten Halbnackten. Eine Umfrage.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Es fällt in diesem Sommer auf – und das sogar in der Stadt: Immer mehr Männer sind in der Öffentlichkeit oben ohne unterwegs.

Manche Menschen finden diesen Trend sexy, andere einfach nur sexistisch. Fakt ist: #shirtlessmen oder #shirtlessguys sind populäre Hashtags.

Die blue News Redaktoren Bruno Bötschi und Christian Thumshirn wollte von den Passant*innen in den Strassen von Zürich wissen, was sie von dem Oben-ohne-Trend halten.

Das Fazit? Die Meinungen gehen stark auseinander. Mehr anzeigen

Jogger im Park, Gravel-Biker im Quartier und der Senior beim Gassigehen: In diesem Sommer fällt auf, dass immer mehr Männer an Hitzetagen das Oberteil ausziehen.

Die Meinungen über den Oben-ohne-Trend sind geteilt.

Solange niemand anders gestört werde, habe sie kein Problem damit, sagt Personal-Trainerin Cindy Landolt. «Ich verschwende keine Energie darauf, andere zu beurteilen – zumal ich selbst sehr freizügig bin.»

Cindy Landolt: «Ich sehe gerne schöne Körper»

«Ich sehe gerne schöne Körper», so Landolt weiter. Die Devise der Personal-Trainerin lautet denn auch: «Leben und leben lassen.»

«Der v-förmige und muskulöse Oberkörper mit flacher Brust ist neben dem Bart eines der körperlichen Merkmale, bei denen sich Männer und Frauen unterscheiden», sagt Psychologin Ada Borkenhagen gegenüber der Deutschen Presseagentur. «Und für viele Frauen und auch Männer ist ein männlicher Oberkörper durchaus sexy.»

Die Personal-Trainerin und die Psychologin sind mit ihren Meinungen nicht allein – auch andere Menschen schauen gerne halbnackten Männer mit Sixpack nach.

Das ist zumindest das Resultat einer nicht repräsentativen Umfrage von blue News in den Strasse von Zürich.

Und was ist deine Meinung zum Oben-ohne-Trend? Nervt es dich oder ist es dir egal? Ist es sexy oder sexistisch? Oder bist du vielleicht einer dieser Männer, die gerne halbnackt in der Öffentlichkeit Sport treibt?

Mehr Videos aus dem Ressort