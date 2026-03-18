Ein Exemplar ist 100 Franken wert – Männer schmuggeln Potenz-Ameisen – Festnahme am Flughafen Winzig, unscheinbar – und plötzlich ein Fall für die Justiz: In Kenia fliegen Schmuggler mit Tausenden lebenden Ameisen auf. Dahinter steckt ein Geschäft, das ebenso kurios wie lukrativ ist. 18.03.2026

Winzig, unscheinbar – und plötzlich ein Fall für die Justiz: Am Flughafen in Nairobi in Kenia fliegen Schmuggler mit Tausenden lebenden Ameisen auf. Dahinter steckt ein Geschäft, das ebenso kurios wie lukrativ ist.

Was bitte schmuggelt man heimlich im Koffer?

In diesem Fall: Tausende lebende Riesen-Ernteameisen (lateinisch: Messor cephalotes). Was zunächst skurril wirkt, entwickelt sich schnell zu einem handfesten Kriminalfall.

Ameisen sind ein beliebtes Aphrodisiakum

Hinter der bizarren Geschichte steckt nämlich ein ernstes Geschäft: Der Handel mit seltenen Insekten boomt im Verborgenen.

In China gelten die Riesen-Ernteameisen als Delikatesse. Sie werden aber auch als Aphrodisiakum verspiesen.

Warum ausgerechnet Ameisen so begehrt sind – und weshalb der Fall in Kenia für Aufsehen sorgt.

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