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Ein Exemplar ist 100 Franken wert Männer schmuggeln Potenz-Ameisen – Festnahme am Flughafen

Christian Thumshirn

18.3.2026

Ein Exemplar ist 100 Franken wert – Männer schmuggeln Potenz-Ameisen – Festnahme am Flughafen

Ein Exemplar ist 100 Franken wert – Männer schmuggeln Potenz-Ameisen – Festnahme am Flughafen

Winzig, unscheinbar – und plötzlich ein Fall für die Justiz: In Kenia fliegen Schmuggler mit Tausenden lebenden Ameisen auf. Dahinter steckt ein Geschäft, das ebenso kurios wie lukrativ ist.

18.03.2026

Winzig, unscheinbar – und plötzlich ein Fall für die Justiz: Am Flughafen in Nairobi in Kenia fliegen Schmuggler mit Tausenden lebenden Ameisen auf. Dahinter steckt ein Geschäft, das ebenso kurios wie lukrativ ist.

Christian Thumshirn

18.03.2026, 14:41

Was bitte schmuggelt man heimlich im Koffer?

In diesem Fall: Tausende lebende Riesen-Ernteameisen (lateinisch: Messor cephalotes). Was zunächst skurril wirkt, entwickelt sich schnell zu einem handfesten Kriminalfall.

Ameisen sind ein beliebtes Aphrodisiakum

Hinter der bizarren Geschichte steckt nämlich ein ernstes Geschäft: Der Handel mit seltenen Insekten boomt im Verborgenen.

In China gelten die Riesen-Ernteameisen als Delikatesse. Sie werden aber auch als Aphrodisiakum verspiesen.

Warum ausgerechnet Ameisen so begehrt sind – und weshalb der Fall in Kenia für Aufsehen sorgt.

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