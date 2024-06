Dieser seltsame Trend bringt Flug-Passagiere an ihre Grenzen

Guter alter Heller (A.): «Dei wahren Abenteuer sind in Deinem Kopf – und sind sie nicht in Deinem Kopf, dann suche sie ...» (bei manchen dauerts halt etwas länger ..)

Thomas_W

Ich frage mich, was der Mehrwert ist? Jeder kann doch machen was er will. Keiner ist besser als der andere. Kommt mir ein wenig vor, wie jemand bei - 15° C die Heizung nicht einschaltet obwohl diese vorhanden wäre und auch noch stolz darauf ist. Unserer Zeit bringt es mit sich, dass extreme Ansichten als erstrebenswert dargestellt werden. Ist dies wirklich gut für die Gesellschaft?