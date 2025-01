In der Jugend führte die blue News Kolumnistin Tagebuch. Kürzlich unternahm sie mit ihren schriftlichen Erinnerungen eine Zeitreise und realisierte: Manche Themen sind bis heute die gleichen geblieben.

Irgendwann packte sie die Bücher wieder zurück in die Kiste und nahm sich vor, die Tagebücher zu ihrer Pflichtlektüre zu machen, wenn dereinst ihre beiden Kinder durch die Pubertät stolpern werden.

Während de Oliveira in ihren schriftlichen Erinnerungen blätterte, tauchte sie mit jeder Seite tiefer in die Vergangenheit ab.

Die vergangenen Weihnachtstage habe in der Schweiz verbracht. Ich habe nicht nur Familie, Freund*innen, Käse und Schneegestöber genossen, sondern die Zeit auch genutzt, im Estrich im Haus meiner Mutter zu stöbern.

Neben Winterkleidern (zum Glück) fand ich auch längst vergessene Spielsachen aus meiner Kindheit (hallo, «Verrücktes Labyrinth») und einer meiner liebsten Schätze:

Eine Bananenschachtel voller in Worte gefasster Emotionen, Erlebnisse und Erinnerungen. Meine Tagebücher. Elf Stück sind es, das erste habe ich mit acht Jahren begonnen, die letzten Einträge irgendwann Anfang 20 geschrieben.

Das erste Tagebuch wird von einem lachenden Clown geziert, irgendwann beklebte ich die Notizbücher mit Stickern oder Postern aus der «Bravo», manche sind mit einem Schloss versehen, um andere habe ich ein Samtband gewickelt.

Zur Person: Michelle de Oliveira

Bild: Privat

Michelle de Oliveira ist Journalistin, Yogini, Mutter und immer auf der Suche nach Balance – nicht nur auf der Yogamatte. Ausserdem hat sie ein Faible für alles Spirituelle. In ihrer Kolumne berichtet sie über ihre Erfahrungen mit dem Unfassbaren, aber auch aus ihrem ganz realen Leben mit all seinen Freuden und Herausforderungen. Sie lebt mit ihrer Familie in Portugal.