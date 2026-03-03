Israel und die USA greifen seit dem vergangenen Samstag den Iran an. Das Bild zeigt den Einschlag einer Bombe in der Haupstadt Teheran. Bild: dpa

Der Angriff auf den Iran gibt Shirin A. Hoffnung. Die junge Iranerin lebt in der Schweiz: Im Interview spricht sie über die Angst um ihre Familie und erklärt, warum sie erleichtert ist, dass Ali Khamenei nicht mehr lebt.

Shirin A. ist Iranerin und lebt seit über sieben Jahren in der Schweiz.

Hier spricht die junge Frau über die Angst um ihre Eltern und Geschwister, die nach wie vor in Teheran leben – und erklärt, warum sie die Schuld für den Angriff auf ihr Heimatland nicht bei den USA und Israel sucht.

«Ich bin überzeugt, dass das Eingreifen der USA und Israel die einzige Möglichkeit war, das unmenschliche Regime unter Ali Khamenei zu stürzen», so Shirin A. im Gespräch mit blue News.

Shirin A., wie geht es Ihnen?

Die Situation ist gerade anspruchsvoll. Dennoch bleibt meine Hoffnung gross, dass bald der Moment kommt, in dem wir das brutale islamistische Regime stürzen können.

Ihre Familie lebt in der iranischen Hauptstadt Teheran, Ihrem Geburtsort. Sie selber sind seit über sieben Jahren in der Schweiz. Stehen Sie in Kontakt?

Ich hatte am vergangenen Samstag, kurz nachdem Israel und die USA mit dem Angriff auf den Iran begonnen haben, das letzte Mal telefonischen Kontakt mit meiner Familie in Teheran. Im Laufe des Tages erreichte mich dann noch eine SMS von meinen Eltern.

Was haben sie geschrieben?

Sie schrieben mir, dass sie versuchen werden, die Stadt zu verlassen, um so an einen sichereren Ort zu gelangen. Seit dem vergangenen Wochenende ist die Internetnutzung im Iran stark reduziert. Mobilfunknetze und SMS-Dienste sind meist komplett ausgeschaltet.

Waren Sie überrascht, als Sie von dem Angriff hörten?

Nein, das war ich nicht – auch deshalb nicht, weil die Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Genf nicht wirklich erfolgreich verlaufen sind.

Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie hörten, dass das religiöse Oberhaupt Ali Khamenei bei den Angriffen ums Leben gekommen ist?

Wie soll ich es sagen? Ich bin froh, dass Ali Khamenei nicht mehr da ist. Er war ein gnadenloser Diktator und trägt die Schuld am Tod zehntausender unschuldiger Iraner*innen. In den vergangenen Jahren war es traurige Realität im Iran, dass das eigene Militär gegen die Bevölkerung eingesetzt wurde, um sie zu unterdrücken. Deshalb glaube ich, dass die Mehrheit der Iranerinnen und Iraner erleichtert auf seine Ermordung reagiert hat.

Gibt es dafür Anhaltspunkte?

In den letzten Tagen sah ich mehrere Videos, die kurz nach seinem Tod aufgenommen wurden. Darin sieht man Menschen auf den Strassen Teherans, wie sie feiern, lachen und tanzen – ein Moment voller Erleichterung, Hoffnung und unverhohlener Freude.

Wovor fürchten Sie sich zurzeit am meisten?

Meine grösste Angst ist, dass der Krieg weiter eskalieren wird. Bisher richteten sich die Bombardierungen vor allem gegen zentrale militärische Ziele. Doch ich habe das bedrückende Gefühl, dass, sollte sich die Auseinandersetzung weiter ausweiten, selbst Zivilist*innen zunehmend unter Angriffen und Bombardierungen zu leiden haben werden.

Was beunruhigt Sie sonst noch?

Selbst wenn der Krieg beendet ist, bleibt die Gefahr, dass das islamische Regime an der Macht bleibt und sich in meinem Heimatland nichts Grundlegendes ändert. Ich bin überzeugt, dass das Eingreifen der USA und Israels die einzige Möglichkeit war, das unmenschliche Regime unter Ali Khamenei zu stürzen. Gleichzeitig verstehe ich natürlich, dass die Menschen in den westlichen Ländern besorgt sind, was die kommenden Tage und Wochen bringen werden …

Weil Krieg immer Verletzte, Tote und Zerstörung bedeutet?

Ja, aber wenn man bedenkt, dass das iranische Regime allein am 18. und 19. Januar innerhalb weniger Stunden bei den Demonstrationen im Iran bis zu 5000 Menschen umgebracht hat, dann versteht man vielleicht, warum sich die Mehrheit der Iranerinnen und Iraner endlich einen Regierungswechsel wünscht. Meine Überzeugung ist deshalb: Die USA oder Israel unterstützen aktuell die iranische Bevölkerung dabei, damit endlich der wahre Feind bekämpft werden kann.

Wie verbunden fühlen Sie sich mit dem Iran?

Ich behaupte, der Iran ist eines der schönsten Länder der Welt. Es gibt viele architektonische und historische Sehenswürdigkeiten. Wir haben wunderbare Strände, man kann bei uns aber auch Skifahren. Und das kulinarische Angebot ist fantastisch.

Könnten Sie es sich vorstellen, in den Iran zurückzukehren, wenn sich die politische Lage dereinst normalisiert hat?

Ich gebe zu, auch die Schweiz ist eines der schönsten Länder, die ich je kennenlernen durfte. Ich lebe hier gern, doch meine Heimat habe ich dennoch verloren und würde mir wünschen, eines Tages die Gelegenheit zu haben, sie wieder zu besuchen.

* Name wurde aus Sicherheitsgründen anonymisiert.

