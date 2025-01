Melania Trump an Donald Trumps Amtseinführung Melania Trump trug zur Amtseinführung ihres Ehemannes einen Hut mit einem cremefarbenen Band und gerader Krempe, die kaum einen Blick auf ihr Gesicht erhaschen liess. Bild: KEYSTONE/EPA/ANNA MONEYMAKER / POOL Passte farblich zu Donald Trump: der marineblaue Look der First Lady. Bild: KEYSTONE/AP Photo/Matt Rourke Das Ensemble, bestehend aus zweireihigem Mantel, Bleistiftrock und elfenbeinfarbener Bluse, stammt von dem New Yorker Designer Adam Lippes. Bild: KEYSTONE/AP Photo/Susan Walsh Im Netz sind viele überzeugt, dass der Look von Melania Trump an ein Beerdigungsoutfit erinnert. Bild: KEYSTONE/Chip Somodevilla/Pool Photo via AP Melania Trump an Donald Trumps Amtseinführung Melania Trump trug zur Amtseinführung ihres Ehemannes einen Hut mit einem cremefarbenen Band und gerader Krempe, die kaum einen Blick auf ihr Gesicht erhaschen liess. Bild: KEYSTONE/EPA/ANNA MONEYMAKER / POOL Passte farblich zu Donald Trump: der marineblaue Look der First Lady. Bild: KEYSTONE/AP Photo/Matt Rourke Das Ensemble, bestehend aus zweireihigem Mantel, Bleistiftrock und elfenbeinfarbener Bluse, stammt von dem New Yorker Designer Adam Lippes. Bild: KEYSTONE/AP Photo/Susan Walsh Im Netz sind viele überzeugt, dass der Look von Melania Trump an ein Beerdigungsoutfit erinnert. Bild: KEYSTONE/Chip Somodevilla/Pool Photo via AP

Das Outfit von Melania Trump bei der Amtseinführung ihres Gatten hat zu reden gegeben. Mit dem tief ins Gesicht gezogenen Hut setzte die First Lady ein klares Statement, sind sich viele sicher. Aber welches?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zu der Amtseinführung ihres Mannes trug Melania Trump einen marineblauen zweireihigen Mantel und einen Hut mit gerader Krempe. Ihre Augen waren kaum zu erkennen.

Im Netz sind viele überzeugt, dass ihr Outfit an eine Beerdigung denken lässt.

Eine Expertin findet, dass Melania Trump «ihren Gesichtsausdruck» so gut «verstecken» konnte.

Sie lobt das «immer sehr klassische» Auftreten der neuen First Lady. Mehr anzeigen

Zuerst stand Melania Trump (54) vor einer grossen Herausforderung: Im Vorfeld hiess es, dass einige Designer*innen es abgelehnt hatten, die neue First Lady für die Amtseinführung ihres Mannes einzukleiden, um nicht mit den Trumps in Verbindung gebracht zu werden.

Dieselbe Erfahrung machte das ehemalige Model schon bei der ersten Amtseinführung von Donald Trump (78) im Jahr 2017. Auch damals hatte sie Schwierigkeiten, Designer*innen zu finden – letztlich trug sie ein fantastisches puderblaues Kostüm à la Jackie Kennedy (1929-1994) von Ralph Lauren.

Am Ende kümmerten sich bei der zweiten Amtseinführung von Donald Trump zwei US-amerikanische Designer um die neue First Lady. Das Ensemble, bestehend aus einem nachtblauen zweireihigen Mantel, der bis zu den Waden reichte, einem Bleistiftrock und einer elfenbeinfarbenen Bluse aus Seidenkrepp, stammt von dem New Yorker Modeschöpfer Adam Lippes.

Der Designer bekannte sich auf Instagram zu seinem Werk. «Heute hatten wir die Ehre, unsere First Lady, Mrs. Melania Trump, einzukleiden», schreibt er unter einem Foto.

Unübersehbares Highlight von Melania Trumps Look war jedoch ein anderes Detail: Die 54-Jährige trug einen Hut von Eric Javits mit gerader Krempe, die ihre Augen verdeckte und es Fotograf*innen so schwer möglich machte, ihr komplettes Gesicht einzufangen.

Eine deutliche Aussage, dass Melania Trump eigentlich lieber woanders wäre? Für Ana Haldimann, Personal Shopper und Styling Coach, ist klar: «Ich musste einfach nur lachen. Ich dachte mir sofort, es ist, als ob sie den Hut extra angezogen hätte. So nach dem Motto: ‹Ich bin eigentlich gar nicht da.› Ihr Look sagt mehr als tausend Worte.»

Niemand kann sehen, was Melania Trump denkt

Haldimann verweist auf frühere Looks von Melania Trump, bei denen sie ebenfalls Hut trug. «Aber damals setzte sie die Kopfbedeckung nie gerade auf, sondern schräg, sodass man wenigstens eine Gesichtshälfte sehen konnte.»

So wie sie den Hut nun bei der Amtseinführung trug, versteckte er alles, was in Melania Trump vor sich geht. «Man sieht nicht, was sie denkt. Ihren Gesichtsausdruck kann sie so natürlich wunderbar verstecken.»

Für Haldimann eine klare «Absicht» und ein deutliches Statement. Dass ihr Ehemann sie so auch nicht richtig küssen konnte, sei wohl umso besser.

«Melania Trumps Outfits sind immer sehr geschmackvoll»

Für gewöhnlich setzen First Ladys für den feierlichen Anlass auf fröhliche Farben, doch nicht Melania Trump, die einen fast schwarzen Look trägt. Im Netz sind einige davon überzeugt, dass ihr hochgeschlossenes und sehr dunkles Outfit beerdigungstauglich wäre.

Melania looks like she's going to a funeral — Woodythebob 🎮 Eiyuden chronicles (@Woodythebob) January 21, 2025

Oder aber ihr wird vorgeworfen, sich verstecken und schützen zu wollen. «Dieser Hut sieht aus wie eine Waffe in einem James-Bond-Film», schreibt ein User auf X. Und ein anderer befindet: «Wovor schottet sie sich ab?»

Melania Trumps Hut geht viral und lässt Spielraum für Vergleiche mit anderen Charakteren. Hat sie sich ein Vorbild an Bob Dylan (83) genommen, der auch gerne auf der Bühne Kopfbedeckung trägt? Oder wollte sie wie der McDonald's-Hamburglar ausschauen? Wieder andere glauben, sie habe bei Jim Carrey (63) von «Die Maske» abgeschaut.

I wonder where Melania Trump got the idea for her inauguration outfit from? pic.twitter.com/3bYpw5UaG9 — james bond (@jamesbo78461913) January 21, 2025

Neben all denen, die sich über Melania Trumps Auftritt bei der Amtseinführung lustig machen, wird sie von anderen auch als Modeikone gelobt und für ihre zeitlose Eleganz gefeiert.

«Melania Trump hat immer schon einen guten modischen Eindruck gemacht», befindet Haldimann. Die Personal Shopperin lobt, dass die First Lady während der ersten Amtszeit ihres Gatten «immer sehr klassisch» angezogen war.

Anfangs habe sie noch Decolleté gezeigt und sich an sexy Outfits gewagt, doch dann habe ihr wohl jemand empfohlen, besser Hochgeschlossenes zu tragen. Haldimann: «Ihre Outfits sind immer sehr geschmackvoll.»

Die Aufmerksamkeit gebührt der First Lady

Dass dem modischen Auftreten des eigentlichen Protagonisten der Geschichte so wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, sondern die First Lady komplett ins Zentrum rückt, ist bei solchen Anlässen meistens der Fall. «Niemand will über Donald Trumps überlange Krawatte reden. Das schaut einfach immer furchtbar aus. Wahrscheinlich hat sie sich extra so auffallend angezogen, damit sie ein wenig von ihm ablenkt», so Haldimann.

Der dunkle Look von Melania Trump scheint auf eine Art und Weise ein modisches Sch**ss-drauf zu sein und erinnert einmal mehr, wie sie diese Kunst des stillschweigenden Mitteilens beherrscht. Kurze Erinnerung an den Mantel mit der Aufschrift «Es ist mir egal», den die First Lady 2018 auf dem Weg in ein Heim für Flüchtlingskinder an der mexikanischen Grenze trug.

2018 zeigte sich Melania Trump mit einer Jacke mit der Aufschrift: «I really don’t care, do u?» KEYSTONE/AP Photo/Andrew Harnik

Was Melania Trump mit dem tief ins Gesicht gezogenen Hut genau aussagen will, bleibt ein Rätsel. Während einige einen textilen Hilfeschrei hineininterpretieren, bleibt es für die anderen einfach bloss ein Outfit. Ein Outfit, das eben auch an eine Beerdigung passen würde.

