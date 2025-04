Das sudanische Nationalmuseum in der Hauptstadt Karthum wurde geplündert: 100'000 Kunstobjekte sind weg.

Laut der Direktorin der sudanesischen National Corporation for Antiquities and Museums (NCAM), Ghalia Garelnabi, soll die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) das gesamte archäologische Gold aus dem Nationalmuseum in Khartum gestohlen haben.