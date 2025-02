Polizei verhindert Diebstahl von Banksy-Gemälde in der Ukraine

Die ukrainische Polizei hat nach eigenen Angaben den Diebstahl eines Banksy-Kunstwerks verhindert. Das Werk des britischen Streetartists, das eine Frau mit Gasmaske und Feuerlöscher in der Hand zeigt, war an der Wand eines ausgebrannten Gebäudes in der ukrainischen Region Kiew angebracht.

04.12.2022