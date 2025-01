Misshandelte Tochter von Mami-Influencerin bricht ihr Schweigen

Ruby Franke, eine US-amerikanische Mami-Bloggerin, sitzt wegen Misshandlungen ihrer sechs Kinder seit Februar 2024 im Gefängnis. Nun hat sich ihre älteste Tochter Shari (21) in einem Interview an die Öffentlichkeit gewandt. Bild: Screenshot Youtube

Die Mami-Influencerin Ruby Franke sitzt wegen Misshandlungen ihrer sechs Kinder seit Februar 2024 im Gefängnis. Nun sprach ihre älteste Tochter Shari (21) in einem TV-Interview über ihre schlimme Jugend.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tritte, Nahrungs- und Wasserentzug: Die sechs Kinder der US-amerikanischen Erziehungsbloggerin Ruby Franke mussten schwere Misshandlungen erleiden.

Im vergangenen Februar wurde Franke (42) deshalb von einem Gericht im US-Bundesstaat Utah zu einer Gefängnisstrafe von mindestens vier Jahren verurteilt.

Nun hat Shari Franke, die älteste Tochter der Mami-Influencerin, ihre Autobiografie veröffentlicht. Im Buch schreibt die 21-Jährige über den Missbrauch ihrer Mutter. Mehr anzeigen

Die US-amerikanische Erziehungsbloggerin Ruby Franke wurde im Februar 2024 von einem Gericht schuldig gesprochen, weil sie zwei ihrer sechs Kinder misshandelt haben soll.

Zu den Übergriffen gehörte unter anderem, dass die sechsfache Mutter ihren Kindern Nahrung und Wasser verweigerte und ihren Sohn mit Stiefeln trat. Auch hielt sie seinen Kopf unter Wasser.

Nun hat Shari Franke, die älteste Tochter der Mami-Influencerin, ihre Autobiografie mit dem Titel «The House of My Mother: A Daughter’s Quest for Freedom» veröffentlicht. Im Buch schreibt die 21-Jährige über den Missbrauch ihrer Mutter.

Shari Franke: «Ich klinge wie meine Mutter»

Diese Woche war Shari Frank nun zu Gast beim US-amerikanischen TV-Sender ABC News. In der Sendung «Good Morning America» sprach sie über ihre Kindheit und welchen Einfluss der Missbrauch auf ihr heutiges Leben habe.

«Manchmal sehe ich mich im Spiegel und denke mir: Oh mein Gott, ich sehe aus wie sie – oder: Ich klinge wie sie, aber ich möchte überhaupt nicht so sein wie sie», sagt Shari Franke.

Und weiter: «Als ich jünger war, so um die fünf bis sechs Jahre, war Ruby wirklich körperlich. Ob es nun ein Schlag auf die Lippe war oder ein Schlag auf die Wange, wenn ich Klavier geübt habe ... Ihre Hand schlug zu und es war wirklich beängstigend.»

Frankes YouTube-Kanal hatte 2,5 Millionen Follower*innen

Als ihre Mutter später die Familienberaterin und Therapeutin Jodi Hildebrandt ins Haus holte, habe sich die Lage zumindest kurzzeitig etwas gebessert, so Shari Franke.

Irgendwann habe sie jedoch ein komisches Gefühl bekommen, nachdem Hildebrandt bei ihnen daheim eingezogen und kurz darauf ihr Vater Kevin ausgezogen sei. In der Folge seien sie und ihre fünf Geschwister ihrer Mutter und der Therapeutin hilflos ausgeliefert gewesen.

Der Fall Shari Franke war bekannt geworden, nachdem ihr damals zwölfjähriger Sohn im Jahr 2023 geflohen war und einen Nachbarn gebeten hatte, die Polizei zu rufen.

Der Teenager war zu diesem Zeitpunkt abgemagert und hatte Klebeband um seine Knöchel und Handgelenke. Kurz darauf wurden Shari Franke und Jodi Hildebrandt von der Polizei festgenommen.

Zwischenzeitlich hatte Frankes Youtube-Kanal «Eight Passengers» fast 2,5 Millionen Follower*innen. Kritisiert wurde die US-amerikanische Bloggerin bereits im Jahr 2020. Dabei ging es unter anderem darum, dass sie ihrem ältesten Sohn offenbar monatelang sein Zimmer vorenthalten hatte.

Ruby wurde zu mindestens vier Jahren Gefängnis verurteilt

Im Februar 2024 sind Shari Ruby und Jodi Hildebrandt von einem Gericht im US-Bundesstaat Utah zu einer Gefängnisstrafe von mindestens vier Jahren verurteilt worden.

Sie haben sich in vier Fällen des schweren Kindesmissbrauchs an den beiden jüngsten Kindern schuldig bekannt. Shari wollen sie hingegen nichts angetan haben.

Ein Sachverhalt, dem diese nun im ABC-News-Interview widerspricht: «Was sie getan hat, ist so schlimm, dass ich nicht glaube, dass ihr Verstand ihr erlaubt, die Schuld von all dem vollständig zu begreifen.»

Wenn sie ihrer Mutter heute etwas sagen könnte, so Shari Franke im TV-Interview weiter, dann wahrscheinlich, «dass ich ohne dich glücklich bin».

