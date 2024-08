Am besten sollte man den Rost nach jedem Grillabend putzen – damit der Schmutz sich nicht festfrisst. Markus Scholz/dpa-tmn

Das Sommerende ist nicht mehr weit weg – und damit endet auch die Grillsaison. Bevor der wieder verstaut wird, bedarf es einer gründlichen Reinigung. blue News kennt 7 hilfreiche Tipps.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Grillspass kommt die Arbeit: Das Putzen des Rosts sollte gleich erledigt werden, damit keine Verkrustungen entstehen.

Wer bis zum Ende der Saison wartet, sollte spätestens diesen Zeitpunkt für eine gründliche Grill-Reinigung nutzen.

Hausmittel wie Zitrone mit Salz, Zeitungspapier, Zwiebeln oder Kaffeesatz können beim Putzen des Rosts helfen. Mehr anzeigen

Grillieren gehört zum Sommer wie das Fondue zum Winter. Denn was gibt es Schöneres, als in geselliger Runde den Grill anzuwerfen und eine Olma-Bratwurst darauf zu rösten, wenn es abends noch lang hell ist?

Doch so ungern du es auch hören magst: Die Grillsaison neigt sich langsam dem Ende zu. Nach seinem fleissigen Einsatz strotzt der Rost meist nur so vor Schmutz. Denn viel zu oft ist man nach einem gemütlichen Abend einfach zu faul, den Rost noch so richtig zu putzen.

Egal, ob Gas-, Kohle- oder Elektrogrill – das Ergebnis zeigt sich am Ende der Saison: Der Grill ist verkrustet, dreckig und womöglich sind darauf noch verkohlte Essensreste zu finden. Eklig.

Aber weil nach der Saison vor der Saison ist, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um das Gerät einmal gründlich zu reinigen. Sauber und richtig verstaut, lagert er dann bis zum nächsten Sommer ein – und ist schon jetzt parat für die nächste Outdoor-Küchenzeit.

Die folgenden sieben Tipps helfen bei der gründlichen Grill-Reinigung:

Richtige Vorbereitung: Öl, Grillmatte, Aluschale

Wer im Vorfeld die richtigen Vorkehrungen trifft, hat anschliessend weniger Aufwand. Tipp: Den Rost vor dem Grillieren mit Speiseöl einreiben, dann sollten weniger Speiseresten daran haften bleiben.

Hilfreiche Utensilien wie Backtrennspray, eine Grillmatte oder Aluschale können ebenfalls dabei helfen, damit der Rost gar nicht erst so dreckig wird. Viele der Matten kannst du anschliessend im Geschirrspüler waschen – und Aluschalen einfach in der Recyclingtonne entsorgen.

Gleich putzen ist besser als lange warten

Klar, das Putzen ist nicht das Schönste am Grillieren. Das verstehen wir. Aber es muss gemacht werden. Am besten sofort und zeitnah nach der Nutzung. Denn ansonsten trocknet der Schmutz ein, haftet so fest am Rost, dass du ihn kaum mehr wegbekommst.

Darum gilt: Besser ist, nicht bis zum Saisonende hin zu warten, sondern immer gleich den Rost vom Schmutz zu befreien. Das geht am besten, wenn man ihn in Wasser mit etwas Spülmittel einweicht, dann lassen sich die Verkrustungen einfacher lösen. Anschliessend geht es mit der Bürste ans Schrubben.

Achtung: Mit Stahlwolle und starken Lösungsmitteln solltest du vorsichtig umgehen, da diese Kombination zu Schäden in der Beschichtung führen könnte.

Grill stark erhitzen

Bei RND.de verrät Grillmeister Nick Polzin einen einfachen Tipp für Edelstahl- oder Gussroste. Diese können «so hoch erhitzt werden, dass die Reste am Rost verbrennen und zu Asche werden». Danach den Grill gut abkühlen lassen und mit einer Bürste vom übriggebliebenen Schmutz befreien.

Salz auf Zitrone

Online finden sich Unmengen an schonenden Hausmitteln und Alternativen zu starken Lösungsmitteln. So sollen etwa Zitronen ein Wundermittel sein. Halbiert und mit der aufgeschnittenen Seite in Salz getunkt, lässt sich der Schmutz offenbar einfach wegreiben.

Der Zeitungspapier-Trick

Für diesen Trick brauchst du eine alte Zeitung, die du befeuchtet um den abgekühlten Grillrost wickelst. Anschliessend immer mal wieder Wasser übers Papier geben, am besten eine Nacht abwarten – und dann am nächsten Morgen die Zeitungsseiten abwickeln. Eine schonende Methode, bei der schliesslich die restliche Verunreinigung mit einem Schwamm entfernt werden kann.

Zwiebel hilft

Dieser Trick wird angewendet, wenn der Rost noch heiss ist. Dann ist das Gerät also schon nach dem Grillabend wieder fürs nächste Mal vorbereitet. Wie's geht? Eine halbierte Zwiebel auf eine Grillgabel aufspiessen und damit über die Rillen reiben.

Ein ganz natürlicher Putz-Tipp, der nicht nur den Schmutz entfernt, sondern auch noch einen angenehmen Bratgeruch verströmt. Ausserdem wirkt die Zwiebel desinfizierend.

Mit Kaffeesatz einreiben

Kaffeesatz ist ein Überbleibsel, dem häufig zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, doch eigentlich ist er ein wahres Wundermittel und vielseitig einsetzbar.

Die Überreste des beliebten Wachmachers lassen sich auch bei der Grill-Reinigung nutzen. So geht's: Mit Putzhandschuhen kannst du dem Rost direkt ein Peeling verpassen – oder du gibst die Kaffeereste auf einen Schwamm oder Lumpen. Anschliessend noch einmal darüberwischen – und sauber ist der Rost.

