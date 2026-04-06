Du weisst nicht, was im Frühling anziehen? Kein Problem. blue News zeigt dir, was im Trend ist. Bilder: Pinterest/ Montage: blue News

Der Frühling ist da. Höchste Zeit, zu besprechen, was wir nun tragen werden. Eine Übersicht der modischen Highlights.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dieses Jahr bringt der Frühling frische Farben, leichte Stoffe und mutige Kombinationen: Layering, Fringe Dresses, Statement-Röcke und Schultercapes prägen die Saison.

Accessoires wie XL-Sonnenbrillen, gehäkelte Mützen, Woven Bags und auffällige Socken setzen modische Akzente bei Frauen und Männern.

Bei den Schuhen dominieren hybride Sneakerinas, elegante Kitten Heels, Retro-Clogs und sportliche Retro-Sneaker im 70er-Stil. Mehr anzeigen

Endlich klettern die Temperaturen wieder nach oben, die Tage werden länger – und der Aperol auf der Terrasse ruft lauter denn je. Der Frühling ist da!

Das vielleicht Schönste an der neuen Saison: Die dicken Winterjacken dürfen in den Keller wandern. Jetzt ist Platz für frische Farben, leichte Stoffe und neue Lieblingsstücke. Und keine Panik, falls dir noch die passende Inspiration für deinen Frühlings-Look fehlt: Wir haben genau das Richtige, um trendbewusst in die Jahreszeit zu starten.

Kleidung

Im Frühling wird wieder gemixt, gelayert und experimentiert. Die Mode zeigt Haltung – mal lässig, mal extravagant, mal cool. Hauptsache, der Look hat Charakter.

Bei den Frauen stehen vielseitige Styles im Vordergrund. Bei den Hosen haben Gauchos ihr Comeback, auch Balloon-Pants (deutsch: Ballon-Hosen) werden im Frühling vermehrt zu sehen sein.

Wer lieber auf Hosen verzichtet, setzt in dieser Saison auf Bewegung und Dynamik, etwa mit einem Fringe Dress. Ein Kleid, mit schwingenden Fransen, das bei jedem Schritt für Aufsehen sorgt. Extrem beliebt ist diese Saison auch der Statement-Rock, der starke Akzente setzt.

Im Winter haben hohe Kragen schon ihr Comeback gefeiert, jetzt sind die Shirts dran. Zudem besonders angesagt: Scarf Tops, die aussehen, als hätte man sich einfach ein cooles Tuch umgeworfen.

Und jetzt haltet meine Hand (oder irgendeine), wenn ich euch das sage: Schultercapes sind das Statement-Piece der Saison.

Ja, richtig gehört!

Ob aus zarter Seide, mit verspielten Fransen oder in funkelndem Glitzer – sie verleihen jedem Outfit das gewisse Etwas und zählen in diesem Frühling zu den absoluten It-Pieces. Wer sich nichts darunter vorstellen kann: Schultercapes sind kurze, oft leichte Umhänge, die locker über den Schultern liegen und jedem Look eine stilvolle, fast königliche Note verleihen.

Für Männer und Frauen ist 2026 generell das Schichten von Kleidung der wichtigste Modetrend dieses Jahr, so auch im Frühling. Statt nur ein auffälliges Teil zu tragen, kombiniert man mehrere Lagen so, dass das Outfit modern aussieht und trotzdem alltagstauglich bleibt – besonders bei Oberteilen: Hemden, Tops und leichte Pullover werden einfach übereinander getragen. Das gilt übrigens auch für die Männer.

Bei den Herren zeigt sich diese kommende Saison ansonsten eine entspannte, aber durchdachte Mode. Leichte Button-down-Hemden und Henley-Shirts – also kragenlose Shirts mit kurzer Knopfleiste vorne – bleiben Basics mit Stil, die sich perfekt für den Frühling eignen.

Genauso wie bei einem richtig gut sitzenden T-Shirt – das ist schon die halbe Miete.

Dazu passend: weite Bermuda-Hosen.

Sie sorgen mit ihrem lockeren Schnitt und lässigen Look für ein bequemes, aber zugleich stylisches Outfit. Ob aus Leinen, Jeansstoff oder edlen Materialien – sie lassen sich vielseitig kombinieren und passen sowohl zu sportlichen Sneakern als auch zu eleganten Schuhen.

Accessoires

Klar, Kleider machen Leute – schon tausendmal gehört. Aber erst die richtigen Accessoires heben deinen Look wirklich aufs nächste Level.

Das vielleicht wichtigste «Schmuckstück» der Saison – ganz einfach, weil Sonne – ist die Sonnenbrille. Besonders XL-Modelle feiern ihr Comeback: Mit ihren übergrossen Gläsern und markanten Fassungen verleihen sie jedem Look im Handumdrehen eine Prise Retro-Glamour.

Ein Accessoire, das jedem Look im Nu mehr Eleganz verleiht, ist die Crochet-Cap, also eine gehäkelte Mütze. Besonders schön wirken Modelle mit einem Hauch Glitzer, der für das gewisse Etwas sorgt. Und das Beste: Mit ein wenig Geschick kann man sie ganz einfach selbst häkeln, online gibt’s jede Menge Anleitungen dazu.

Crochet Cap zum selber machen Ein Accessoire, das jedem Look im Nu mehr Eleganz verleiht, ist die Crochet-Cap, also eine gehäkelte Mütze. Besonders schön wirken Modelle mit einem Hauch Glitzer, der für das gewisse Etwas sorgt. 27.03.2026

Damit wir all die Dinge unterbringen, die uns im Alltag begleiten – vom Prosecco to go über Lippenstift und Handcreme bis hin zum Laptop – braucht es natürlich die passende Tasche.

Im Frühling setzen vor allem Woven Bags das modische Tüpfchen aufs i. Und das Beste: Die geflochtenen It-Bags liegen nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern voll im Trend.

Bleiben wir doch gleich bei den Männern und den Taschen: XXL-Bags, Crossbody- und Bowling-Bags verdrängen weiter den «leeren Männerhand»-Look im Frühling.

Wer von den geflochtenen Taschen noch nicht genug hat, kann jetzt auch beim Gürtel nachziehen. Generell sind Gürtel ein wunderbares Statement-Piece bei den Männern und passen perfekt zum Frühlingslook 2026.

Ebenfalls ein cooles Accessoire für den Frühling – und ehrlich gesagt das ganze Jahr über – sind Krawatten. Besonders lässig wirken sie in Kombination mit Brillen in Retro- oder futuristischen Formen und getönten Gläsern.

Und wenn du wirklich auf gar nichts Lust hast, kannst du dein Outfit ganz einfach mit auffälligen Socken aufpeppen. Am besten wählst du farbige Modelle – etwa in kräftigem Rot oder königlichem Blau.

Schuhe

Ich bin überzeugt: Schuhe verraten mehr über eine Person, als man denkt. Wenn ich jemanden neu kennenlerne, wandert mein Blick nach ein paar Sekunden automatisch nach unten – zu den Schuhen NATÜRLICH. Und plötzlich habe ich ein erstaunlich klares Bild davon, welcher Typ Mensch mir da gegenübersteht. Es ist – ohne zu übertreiben – lebensverändernd.

Ich will ja nicht prahlen, aber die Frauen-Schuhtrends 2026 stehen längst in meinem Schuhregal. Also seit Jaaaahren. Unter anderem geht es um die Sneakerinas und Retro-Clogs.

Der Begriff Sneakerina vereint die Wörter Sneakers und Ballerinas – und ebenso ihre Eigenschaften. Das modische Hybridmodell kombiniert den sportlichen Komfort von Turnschuhen mit der femininen Eleganz klassischer Ballerinas und passt perfekt zu einem coolen, lässigen Look.

Wer es gerne etwas eleganter mag, liegt mit Fancy Footwear voll im Trend. Etwa mit einem Kitten Heel, der durch auffällige Muster, Blumenprints oder funkelnde Pailletten zum Hingucker wird.

Kein völlig neuer Trend, aber weiterhin ganz vorne mit dabei: Flip-Flops. Besonders Männer greifen in dieser Saison wieder gern zu den bequemen Sommerschuhen. Kombiniert mit etwas weiter geschnittenen Hosen oder einer lässigen Bermuda wirken sie modern statt nach Strandkiosk.

Auch bei Frauen feiern Flip-Flops diesen Frühling und Sommer, Modelle mit kleinem Absatz sorgen dabei für einen eleganten Twist.

Ebenfalls im Trend: geflochtene Slip-Ons. Ein stylisher Unisex-Look, der in dieser Saison besonders beliebt ist. Das geflochtene Design verleiht dem Outfit einen modernen Touch und gleichzeitig einen klassischen, eleganten Look.

Bei den Männern liegen derzeit vor allem Retro-Sneaker und sogenannte Soccer-Silhouetten im Trend. Klassiker mit Vintage-Charme, inspiriert von den Turnschuhen der 70er- und 80er-Jahre, feiern ihr Comeback, oft in gedeckten Farben und mit schmaler Form. Auch Sneaker im Stil alter Fussballschuhe, mit markanten Nähten und flacher Sohle, prägen das Strassenbild und verleihen jedem Look eine sportlich-lässige Note.

So, liebe Leser*innen, ihr seid nun definitiv ready für den Frühling. Wie immer gilt: Der beste Trend ist euer eigener Style. Tragt das, worin ihr euch am wohlsten fühlt und was euch am besten gefällt.