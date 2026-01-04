2026 werden einige Trends zurückkommen, von denen wir dachten, sie längst verabschiedet zu haben. Bilder: Pinterest/ Montage: blue news

Das Jahr 2026 ist da. Zeit zu besprechen, was wir in den nächsten 365 Tage tragen werden. Eine Übersicht der modischen Highlights.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 2026 verspricht ein Jahr voller modischer Vielfalt zu werden.

Der Minimalismus tritt in den Hintergrund – nun gilt: Mehr ist mehr. Farben, Muster und Silhouetten dürfen sich wieder grosszügig entfalten.

Und während Neues auf den Laufsteg tritt, feiern auch einige Trends ihr Comeback, von denen wir dachten, sie längst verabschiedet zu haben. Mehr anzeigen

Bevor das neue Jahr so richtig beginnt, stellt sich wie immer die entscheidende Frage: Was wird 2026 besonders im Trend sein – und was werden alle It-Girls und It-Boys tragen? Aber keine Panik, blue News hat die wichtigsten Styles für dich zusammengestellt:

Frisuren

Ob beim Vorstellungsgespräch, auf der Arbeit, in der Uni oder beim Date – Haare prägen das äussere Erscheinungsbild. Diese Frisuren sind nächstes Jahr besonders im Trend:

Cool, modern und selbstbewusst – Kurzhaarfrisuren sind voll im Trend. Beispielsweise einen eher kurzen Bob oder der soft Pixie. Letzteres setzt statt harte Kanten auf weiche Texturen, sanft gestufte Konturen und natürliches Volumen. Zudem ist der Haarschnitt super wandelbar.

Der soft Pixie. Screenshot Pinterest

Bei den Frauen steht der Seitenscheitel wieder im Rampenlicht. Die leicht versetzte Linie öffnet das Gesicht, sorgt für Bewegung und verleiht dem Haar mehr Volumen. Ob glatt, in sanften Wellen oder gar nicht erst gestylt – der Seitenscheitel schmeichelt jeder Haarstruktur.

Der Seitenscheitel ist zurück. Screenshot Pinterest

2026 ist zudem schluss mit glatten Frisuren. Auf dem Plan stehe nun Locken mit ganz viel Volumen. Wild Curls wirken lebendig und fordern Raum ein.

Wild Curls wirken lebendig und fordern Raum ein. Screenshot Pinterest

Viele Männerfrisuren, die schon 2025 im Trend lagen, bleiben auch weiterhin beliebt. Dazu zählt etwa der 70s Shag – ein stufiger Haarschnitt, der nun in einer moderneren und weicheren Variante getragen wird. Die Konturen wirken sanft, die Längen sind bewusst locker und unfertig gestylt.

Schauspieler Jacob Elordi mit einem 70s Shag. Screenshot Pinterest

Auch der Buzz Cut bleibt im neuen Jahr. Dabei handelt es sich um eine Frisur, die sich nur leicht umsetzten lässt, sondern auch (fast) allen gut steht. Es ist ein radikaler Schnitt, bei dem die Haare schlicht kurz geschoren werden.

Der Buzz Cut bleibt ein Liebling. Screenshot Pinterest

Ein langjähriger Favorit ist der Heartthrob Bob – so auch 2026. Haare, die in den Nacken fallen, weich gestuft und leicht gewellt, oft mit einem natürlichen Mittelscheitel oder locker nach hinten fallend. Er schmeichelt zudem den Gesichtskonturen und lässt viel Stylingfreiheit.

Der Heatthrob Bob ist ein langjähriger Favorit. Screenshot Pinterest

Schuhe

Kleider machen Leute. Und besonders unsere Schuhe scheinen wahnsinnig viel über uns und unseren Charakter auszusagen. Deshalb:

Sneakers sind nach wie vor aus keiner Garderobe der Frau wegzudenken. Nächstes Jahr dominierten auffällige Muster, besonders gefragt sind Modelle im Animal-Design. Zudem rücken flache Sohlen und sportlich-athletische Formen in den Fokus – ganz ähnlich wie schon 2025.

Flache Sohlen und Animal-Print sind 2026 sehr im Trend. Screenshot Pinterest

Ballerinas sind seit rund zwei Jahren wieder im Trend. Das bleibt auch 2026 so, jedoch mit einem kleinen Update: Statt ganz flach zeigen sie sich nun mit einem kleinen Absatz.

Ob mit zarten Riemchen oder ganz puristisch – Ballerinas mit kleinem Absatz werden 2026 häufiger zu sehen sein. Screenshot Pinterest

Ein weiteres Revival erlebt der Boho-Chic – und mit ihm kehrt ein Schuhtrend zurück, der schon in den 2000ern für Aufsehen sorgte: Slouchy-Stiefel. Aus weichem Leder gefertigt und mit ihren typischen Falten versehen, strahlen sie eine lässige Eleganz aus. Sie passen sowohl zu Jeans als auch zu fliessenden Kleidern.

Natürlich bleiben Sneakers auch bei den Männern die Nummer eins unter den Schuhen. Neben dem Comeback der sogenannten Dad Sneaker sind auch technische Gorpcore- und Trail-Modelle stark gefragt, ähnlich wie bereits 2025.

Typische Gorpcore- und Trail-Modelle sind Schuhe von der Marke Salomon. Bereits 2025 waren sie sehr beliebt. Screenshot Pinterest

Klassische Lederschuhe waren 2025 schon ganz vorne mit dabei. Ob Loafer, Derbys oder schlichte Schnürer – besonders Varianten in warmen Braun- und Cognactönen erfreuten sich grosser Beliebtheit. So auch 2026. Sie wirken zeitlos elegant und lassen sich nicht nur im Büro, sondern auch im Alltag stilsicher tragen.

Klassische Lederschuhe wie Loafers waren 2025 schon beliebt – und werden es 2026 ebenfalls wieder sein. Screenshot Pinterest

Auch Boots werden sich durchsetzen – als urbane Interpretation des Wanderschuhs. Robuste Schnürstiefel mit markanter Profilsohle verbinden Funktionalität mit Stil.

Robuste Schnürstiefel mit markanter Profilsohle verbinden Funktionalität mit Stil. Screenshot Pinterest

Die Farbe des Jahres

Der US-amerikanische Farbexperte Pantone hat im Dezember seine «Farbe des Jahres 2026» bekannt gegeben: Sie trägt den Namen «Cloud Dancer» und wird als edles, leicht ins Greige (Mischung aus Grau und Beigegetöntes Weiss beschrieben.

Laut Pantone soll der Ton für Ruhe, Geborgenheit und stille Reflexion stehen. Werte, die in einer hektischen Gesellschaft neue Bedeutung erlangen sollen.

Nach dem erdigen Braunton «Mocha Mousse» im Vorjahr, der an Kaffee und Natur erinnerte, setzt Pantone nun auf eine hellere, beruhigende Nuance. «Cloud Dancer» füge sich, so das Unternehmen, «in luftige, bauschige Silhouetten, übergrosse Polsterungen und abgerundete Formen» ein und vermittle damit ein Gefühl von Weichheit und Entspannung.

Obwohl «Cloud Dancer» Farbe des Jahres 2026 ist, wird sie in der Kleidungsmode kaum dominieren. Stattdessen setzt sich der blaugrüne Ton «Transformative Teal» durch – so die einhellige Prognose der Trendforscher von WGSN und Coloro.

Im Frühling werden wir etwas knalligere Farben sehen, wie beispielsweise Electric Fuchsia (Pink-Lila), Blue Aura (Graublau), Amber Haze (Bernsteingelb) und Jelly Mint. Im Sommer dominieren die Farben Zitronengelb, Smaragdgrün und ein kräftiges Orange. Zumindest laut der diesjährigen Fashion Week.

Nägel und Make-up

2026 verabschieden wir uns vom «Clean Girl»-Look. Laut Pinterest wird es bunt, verspielt und individuell.

Besonders sichtbar wird das auf den Nägeln: Jede Hand, jeder Finger darf zur eigenen Leinwand werden. Einheitliche Maniküre? Schnee von gestern.

«Mismatched Naildesign» ist im Trend. Screenshot Pinterest

Auch in der Make-up-Welt weht frischer Wind: Nach einigen zurückhaltenden Saisons rücken die Augen wieder in den Vordergrund. Farbe auf dem Lid kehrt zurück – gerne auch mit Glitzer.

Farbe auf dem Augenlid ist wieder zurück. Screenshot Pinterest

Zudem feiert der Eyeliner sein Comeback – von hauchdünn bis markantem Wing ist alles erlaubt. Kombiniert wird der Blickfang häufig mit natürlichen Nude- und Erdtönen, die für Balance sorgen und dem Auge Ausdruck verleihen, ohne zu überladen.

Auch der Eyeliner feiert sein Comeback. Screenshot Pinterest

Der Teint darf 2026 richtig strahlen: Schimmernde Highlights sorgen für eine fast magische Ausstrahlung. Matt war gestern – Glanz ist jetzt angesagt.

Der Teint darf glühen. Screenshot Pinteres

Ein weiterer Trend für 2026 sind die «Doll Cheeks»: Zarte Rosatöne auf den Wangen sorgen für einen frischen, pupenhaften Look. Das Ergebnis ist verspielt, aber trotzdem modern.

«Doll Cheeks» erinnert an den Puppen-Look und werden 2026 im Trend sein. Screenshot Pinterest

Hüte und Schmuck

Das Motto «Weniger ist mehr» hat im Schmuckbereich längst ausgedient. In den vergangenen Jahren setzte man zunehmend auf auffällige, massive Stücke – und dieser Trend geht 2026 in die nächste Runde.

Ganz vorne mit dabei: der Hut. Besonders die markanten Kangol-Modelle werden uns nächstes Jahr häufig begegnen – bei Männern und Frauen.

Hüte sind 2026 voll im Trend – vor allem von Kangol. Screenshot Pinterest

Beim Schmuck für Frauen dominiert das Layering: Mehrlagige Ketten in unterschiedlichen Längen sorgen für Dynamik und unterstreichen das neue «Mehr-ist-mehr»-Credo. Dazu gesellen sich barocke Accessoires – Schleifen, Perlen und Ringe mit grossen Steinen. Der Prunk ist zurück und darf 2026 ganz offen getragen werden.

Mehrlagige Ketten in unterschiedlichen Längen werden nächstes Jahr super beliebt sein. Screenshot Pinterest

Auch Broschen erleben ein Comeback – vom charmanten Flohmarkt-Fund bis hin zum edlen Designerstück. Alles ist erlaubt.

Broschen feiern ein Revival. Screenshot Pinterest

Auch XL-Sonnenbrillen feiern ihr Comeback. Mit ihren übergrossen Gläsern und auffälligen Fassungen verleihen sie jedem Look sofort eine Portion Retro-Glamour.

Grosse Sonnenbrillen sind wieder zurück. Screenshot Pinterest

Auch Männerschmuck rückt 2026 stärker in den Fokus – und zeigt sich vielfältiger denn je. Ketten, Ringe und Broschen sind im Trend. Dabei reicht die Bandbreite von schlichten, matten Designs bis hin zu markanten Statement-Pieces.

Ketten, Ringe und Broschen sind auch bei den Männern voll im Trend. Screenshot Pinterest

Wie schon 2025 bleiben auch 2026 Taschen zentrale Stilobjekte: XXL-Bags, Crossbody- und Bowling-Bags verdrängen weiter den «leeren Männerhand»-Look.

Der Crossbody-Bag Screenshot Pinterest

Krawatten werden in dieser Saison vermehrt zu sehen sein. So auch Brillen mit Retro-oder futuristischen Formen und getönten Gläsern.

Die Krawatte ist ein beliebtes Mode-Accessoire. Screenshot Pinterest

Kleidung Frauen

2026 wird das Schichten von Kleidung der wichtigste Modetrend. Statt nur ein auffälliges Teil zu tragen, kombiniert man mehrere Lagen so, dass das Outfit modern aussieht und trotzdem alltagstauglich bleibt – besonders bei Oberteilen: Hemden, Tops und leichte Pullover werden einfach übereinander getragen.

Das Schichten von Kleidung wird zum Modetrend. So trägt die Frau auf dem Bild drei Shirts übereinander – super modisch. Screenshot Pinterest

Weit geschnittene Culottes in 7/8-Länge prägen das Hosenbild. Kombiniert mit langen Hemden, figurbetonten Tops oder kurzen Jacken entstehen neue, spannende Proportionen.

Culottes kombiniert mit einem engen Top. Screenshot Pinterest

Auch dunkle Denim-Jeans sind im Trend. Vom Baggy-Jeans-Look verabschieden wir uns hingegen allmählich – die Hosen werden wieder schmaler, ohne jedoch in Skinny-Schnitte zu verfallen.

Dunkle Denim-Jeans sind im Trend – auch etwas enger geschnitten. Screenshot Pinterest

Auch feminine Mode ist wieder angesagt – leichte Blusen mit Spitze und Falten sind im Trend. Spitze wird besonders gern als schöner Rand an Seidenkleidern und Tops getragen.

Zwei Trends treffen aufeinander: Lagenlook und Spitze. Screenshot Pinterest

2026 feiern Toggle-Jacken ihr Comeback. Die Modelle mit den charakteristischen Knebelknöpfen aus Holz oder Horn sorgen für einen Hauch Retro-Chic. Ebenfalls angesagt: Lederjacken mit Stehkragen – sie verleihen jedem Look eine markante Note. Und auch Capes stehen hoch im Kurs, vor allem kurze Varianten, die elegant und zugleich alltagstauglich wirken.

Kleidung Männer

Arbeitskleidung liegt bei Männern im Trend – jedoch nicht im traditionellen, eher steifen Business-Casual-Look. Stattdessen dominiert ein lässiger, moderner Stil. Die Materialien sind leicht und fliessend, die Schnitte entspannt, und die Hosen zeigen sich in weiter Form.

Arbeitskleidung liegt bei Männern im Trend. Screenshot Pinterest

Ebenso angesagt sind in dieser Saison weite Bermuda-Hosen, die mit ihrem lockeren Schnitt und lässigen Look für ein bequemes, aber zugleich stylisches Outfit sorgen. Ob aus Leinen, Jeansstoff oder edlen Materialien – sie lassen sich vielseitig kombinieren und passen sowohl zu sportlichen Sneakern als auch zu eleganten Schuhen.

Bermuda-Hosen kann man vielseitig kombinieren. Beispielsweise mit einem Hemd, Shirt oder Pulli. Screenshot Pinterest

Auch kurze Hosen erleben ein starkes Comeback. Schon im Sommer 2025 tauchten sie vermehrt auf – und auch bei der Fashion Week waren sie oft anzutreffen. Besonders beliebt ist die Kombination mit einem leichten Pullover.

Sänger Harry Styles in modischen kurzen Hosen. Screenshot Pinterest

Wie bei den Frauen liegt auch bei den Männern Layering im Trend. Häufig werden zwei kurzärmelige Shirts übereinander oder ein kurzes über einem langen Shirt kombiniert, um Tiefe und Struktur zu erzeugen.

So könnte Layering für Männer aussehen: Ein kurzes T-Shirt über einem langen. Screenshot Pinterest

Auch bei den Jacken ähneln die Trends der Damenmode. Lederjacken, Modelle mit hohem Kragen oder die taillierte Napoleon-Jacke – oft doppelt geknöpft mit Stehkragen und Anklang an Uniformen des frühen 19. Jahrhunderts – werden 2026 zu Must-haves für It-Boys in der Männermode.

Die Napoleon-Jacke gehört wohl zu den beliebtesten Kleidungsstücken im Jahr 2026. Screenshot Pinterest

Liebe Leser*innen, nun kennt ihr die modischen Highlights, die 2026 auf uns warten. Jedoch ein kleiner Reminder: All das sind lediglich Tendenzen und Inspirationen dafür, was 2026 angesagt sein könnte. Am Ende zählt nur, dass ihr tragt, was euch gefällt und zu euch passt – das ist und bleibt der beste Stil.