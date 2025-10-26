Mit diesen Hacks sparst du im Haushalt Geld und Zeit

Um weder Raum noch Energie zu verschwenden, gilt auch für den Kühlschrank: Nicht zu voll machen! Die kalte Luft muss Platz zum Zirkulieren haben. Deshalb sollten tatsächlich nur Lebensmittel eingeräumt werden, denen eine Temperatur ab circa vier bis zehn Grad Celsius gut bekommt. Bei Früchten wie Bananen oder Zitronen ist das nicht der Fall. Auch Tomaten und Zwiebeln büssen im Kühlschrank an Aroma ein.

Bild: iStock/derketta