«Eine Freundin sagte schon damals: ‹Da stimmt was nicht!›»

Wie der «Tinder-Schwindler»: Model Annika Gassner und ihre Horrorliebe Kurz nach dem sich Annika Gassner von ihrem Mann trennte, lernte sie einen sympathischen Unternehmer kennen – dachte das Model zumindest. Nun spricht die 35-Jährige über ihre Liebe, die in einem Höllenritt endet. 28.10.2024

Nach dem sich Model Annika Gassner von ihrem Mann getrennt hat, lernte sie einen liebenswürdigen Unternehmer kennen – dachte sie zumindest. Nun spricht die 35-Jährige über ihre Beziehung, die ein Höllenritt wurde.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wenige Monate nach ihrer Trennung lernt das deutsche Model Annika Gassner einen neuen Mann kennen.

Am Anfang habe sie ihr neuer Lieblingsmann mit Komplimenten, Champagner und Reisen überhäuft.

«Er hat mir immer wieder gesagt, wie toll und schön ich doch bin und ich die Einzige sei. Das hatte ein bisschen was aus ‹Der Tinder-Schwindler›», so Gassner.

Jetzt spricht die 35-Jährige auf RTL über ihre vermeintlich grosse Liebe, die sich schon kurz danach in einen Höllenritt verwandelte. Mehr anzeigen

«Ich habe den Mann zum ersten Mal auf der Geburtstagsparty einer Freundin gesehen. Wir haben aber nicht miteinander gesprochen», sagt Annika Gassner zu RTL. «Dafür hat er mir dann wenige Tage später auf Instagram geschrieben.»

Die 35-jährige Breisgauerin ist Model, Moderatorin und Botschafterin von «DKMS Life», einer gemeinnützigen Organisation für Blutkrebspatient*innen.

In der Folge tauschen sich Gassner und ihre neue Bekanntschaft regelmässig per Whatsapp aus. Weil das Model damals einige Zeit im Ausland weilte, kommt es erst nach der Rückkehr zu einem zweiten Treffen.

«Es war gar kein richtiges Date. Wir haben uns mit Freunden getroffen. Es war ein normales Abendessen», so Gassner.

Der neue Freund überhäuft sie mit Komplimenten

Annika Gassner hatte sich Monate vorher von ihrem langjährigen Partner getrennt. In der Folge versteht sie sich immer besser mit ihrer neuen Bekanntschaft.

«Mit meinem Mann hatte es zuvor ein Jahr lang gekriselt und ich fand ihn auch sympathisch und attraktiv. Er war quasi der Tropfen auf den heissen Stein.»

Am Anfang habe sie der Mann mit Komplimenten, Champagner und Reisen überhäuft. «Das war ein extremes Lovebombing. Er hat mir immer wieder gesagt, wie toll und schön ich doch bin und ich die Einzige sei. Das hatte ein bisschen was aus ‹Der Tinder-Schwindler›.»

Damals wusste Annika Gassner noch nicht, dass sich ihre Vorahnung schon bald bestätigen würden.

«Er hat mir immer wieder gesagt, dass mein Job nichts sei»

In der True Crime-Doku «Der Tinder-Schwindler» auf Netflix gibt sich ein Mann als erfolgreicher Diamanten-Mogul aus und bringt seine Online-Bekanntschaften so um Millionen. In der Folge schwören einige seiner Opfer Rache.

Der neue Freund lädt Annika Gassner auf eine Luxusreise nach Dubai ein. «Eine Freundin von mir sagte schon damals: ‹Da stimmt was nicht!› Aber ich wollte es nicht wahrhaben.» In der Folge mietet das Paar eine teure Wohnung, derweil der Freund bereits von einer weiteren Immobilie auf Mallorca träumt.

Nun denn, auch in Gassners vermeintlicher Liebesgeschichte wendet sich nach wenigen Monaten das Blatt.

Ihr neuer Freund sei sehr narzisstisch gewesen, so Annika Gassner bei RTL. «Er hat mir immer wieder gesagt, dass mein Job nichts sei.»

In der Folge überkommt das Model immer mehr das Gefühl, dass mit ihrem neuen Freund etwas nicht stimmen könne. Gassner sollte recht behalten.

Kurz danach entdeckt sie, dass ihr Freund über eine zweite Whatsapp-Nummer Escortgirls mehrfach bestellt hat. «Er hat mich mit ihnen betrogen. Ich habe es sogar auf Video gesehen.»

«Ich wusste, dass ich als Mutter stark sein muss»

Als das Model ihren Freund damit konfrontiert, bestreitet er, dass er sie betrogen habe. «Seine Ausrede war: ‹Ich wollte wissen, wie sehr ich dich liebe und ob ich dich betrügen kann.› Er wollte sich wohl selber testen.»

Wenig später zieht Annika Gassner den Schlussstrich.

Nach der Trennung habe sie sich zuerst einmal fangen müssen, zugleich aber auch für ihre fünfjährige Tochter da sein. «Ich wusste, dass ich als Mutter stark sein muss.»

Gassner will die Beziehung mit ihrem Hochstapler-Freund so schnell wie möglich hinter sich lassen, doch der Ex lässt sie nicht in Ruhe. Der Mann versucht, sie auch nach der Trennung immer wieder zu kontaktieren. Eines Tages steht er sogar mit einem Freund vor ihrer Haustüre.

Annika Gassner hat inzwischen rechtliche Schritte gegen ihren Ex eingeleitet – gegen den Mann, der nicht der war, für den sie ihn anfänglich hielt.

