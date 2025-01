Monica Kissling, Astrologin: «Im Februar schwebst du in höheren Sphären» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was der Monat Februar für die bereit hält. 13.01.2025

Die Sterne laden zum Träumen ein und führen dich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens. Sie öffnen das Tor zur Spiritualität und stimulieren auch deine Liebessehnsucht. So kannst du dein Herz für Neues öffnen.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Der Aktivitätsplanet Mars bewegt sich im Februar allerdings kaum, sodass du neue Ideen in Ruhe reifen lassen kannst und dir überlegen darfst, wie sich deine Träume verwirklichen lassen.

Auch wenn dir das Warten vielleicht gerade schwerfällt, weil Mars auch Ungeduld erzeugt, wodurch du dich vielleicht fühlst wie ein Rennpferd vor dem Start. Doch Mars bleibt bis zum 24. Februar rückläufig und bewegt sich erst dann wieder langsam vorwärts.

Nichts überstürzen solltest du vor allem, wenn es noch offene Fragen gibt oder du in einer Sache unsicher bist und Zweifel hast. Suche in diesem Fall Unterstützung.

Verbinde dich mit Menschen, die dich in deinen Vorhaben bestärken, aber vernetze dich auch mit Andersdenkenden, um eine neue Perspektive zu bekommen.

Zeit der grossen Gefühle

Anfang Februar hast du kaum Lust, dir den Kopf über Alltagsprobleme zu zerbrechen. Die romantischen Liebessterne entführen dich schon am Wochenende vom 1. Februar auf Wolke Sieben.

Die Venus trifft in den Fischen auf den Neptun und den Mondknoten und stimuliert deine Liebessehnsucht. Am besten lässt du den Alltag weit hinter dir und gönnst dir ein Romantik-Wochenende mit deinem Schatz.

Dein Herz ist weit offen

In der Liebe kannst du jetzt emotionale und erotische Höhenflüge erleben. Dass die Sterne deine Fantasie enorm stimulieren, erlebst du als sehr bereichernd. Geniesse die gemeinsamen Momente, aber mach jetzt keine Pläne.

Die Liebessterne verleiten auch zu Idealisierung und Illusionen. Wie Traum und Realität zusammenfinden, wird sich im März und April zeigen. Bis dahin hat die Liebesgöttin Venus noch eine abenteuerliche Reise vor sich.

Entwickle deine spirituelle Seite

Die Sterne öffnen nun auch das Tor zur Spiritualität. So bist du auf der Suche nach etwas Grösserem, nach dem tieferen Sinn des Daseins. Du spürst, dass alles mit allem verbunden ist und es mehr gibt, als das, was wir mit unserem Intellekt fassen können.

Lass dich auf deiner spirituellen Suche von deinem Herzen leiten und horche nach innen. Du kannst dich von spirituellen Meistern inspirieren lassen, solltest dir aber von ihnen keine Antworten erhoffen und dich auch nicht blenden lassen.

Ein spiritueller Weg erfordert eine gute Bodenhaftung, und deine spirituelle Haltung sollte sich auch in deinem täglichen Handeln spiegeln.

Schau, wem du traust

Weil du jetzt sehr offen und empfänglich für alle möglichen Einflüsse bist, solltest du im Alltag Vorsicht walten lassen. Vielleicht bist du etwas leichtgläubig und blendest negative Aspekte aus.

Triff deshalb Anfang Februar keine wichtigen Entscheidungen, vor allem nicht in finanzieller Hinsicht.

Generell solltest du wählerisch sein, wem du dich anvertraust. Es ist zu erwarten, dass sich eine Flut von selbsternannten Heilern und Medien, aber auch gewiefte Geschäftemacher zu Wort meldet. Schau genau hin, wem du Glauben schenken möchtest.

Mit viel Motivation ans Werk

Am 3. Februar kannst du mit viel Schwung in die Arbeitswoche starten. Jupiter, der Planet des Wachstums, führt Regie. So kannst du dir nun überlegen, welche deiner Talente du fördern möchtest, zum Beispiel durch eine Weiterbildung.

Oder du kannst ein spannendes Projekt in Angriff nehmen und dein Netzwerk erweitern. Die günstigen Kommunikationssterne helfen dir, andere für deine Ideen zu begeistern.

Vernetze dich jetzt aktiv auf einschlägigen Plattformen und freue dich auf spannende Impulse. Beste Voraussetzungen findest du auch, wenn du ein Referat halten oder eine wichtige berufliche Verhandlung führen willst.

Schritte in Richtung Selbstverwirklichung

Uranus, der Planet der Reformen, unterstützt dich im aktuellen Mondzyklus ebenfalls, neue Wege zu gehen. Vieles kann sich auch per Zufall zum Guten entwickeln und es können plötzlich neue Türen aufgehen.

Dein Ziel darf sein, mehr Raum für deine Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung zu gewinnen. Hab den Mut, auf dein Herz zu hören und deiner Intuition zu folgen.

Mehr finanzielle Unabhängigkeit

Nutze die kommenden Tage auch, um deine Finanzen zu klären und deine Anlagestrategien zu optimieren. Wenn die Venus am 7. Februar günstig zu Pluto steht, findest du dazu gute Voraussetzungen.

Nimm deine Finanzplanung selbst in die Hand, indem du dir die dazu erforderlichen Kenntnisse aneignest.

Hohe Empfindsamkeit

Etwas schwieriger zu handhaben ist die hochgradige Empfindlichkeit, die in der ersten Monatshälfte immer wieder zu Verstimmungen führen kann. Du und deine Mitmenschen nehmen vieles sehr persönlich und fühlen sich schnell kritisiert.

So kann es immer wieder zu beleidigten Reaktionen oder schmollendem Rückzug kommen. In diesem Zustand ist die Wahrnehmung getrübt, was eine Annäherung erschwert und Konflikte in die Länge ziehen kann.

Sorge gut für dich selber

Für dich ist es wichtig, dass du nicht im beleidigten Zustand reagierst. Nimm deine Gefühle bewusst wahr, aber lass dich nicht von ihnen beherrschen. Sei achtsam in Bezug auf deine eigenen Empfindungen, und nimm auch Rücksicht auf die Gefühle deiner Mitmenschen.

Günstige Tage im Februar 2025 1. bis 3. Februar: Liebesromanzen, beglückendes Zusammensein, höhere Fügung, Höhenflüge, Wunsch nach Harmonie und Frieden, Versöhnung, fruchtbare Gespräche, Entgegenkommen, Zuversicht (Venus Konjunktion Neptun/Mondknoten, Merkur Trigon Jupiter).

6. bis 9. Februar: Tiefe Herzensverbundenheit, Loyalität, Wertschätzung, Hilfsbereitschaft, heilsame Prozesse, Achtsamkeit, klärende Gespräche, zukunftsweisende Ideen, neue Gemeinschaften, innere Gewissheit, klare Haltung, Verantwortungsbewusstsein (Venus Sextil Pluto, Sonne Konjunktion Merkur Sextil Chiron, Mars Trigon Saturn).

27./28. Februar: Fantasie, Instinktsicherheit, glückliche Fügungen, inspirierende Bekanntschaften, spontane Einsichten (Merkur Sextil Uranus, Fische-Neumond). Mehr anzeigen

Falls sich bei dir Selbstzweifel oder Frustration einstellen, lass dir Zeit, deine innere Mitte wiederzufinden. Eine gute Abgrenzung ist jetzt nicht nur für dein seelisches Wohlbefinden wichtig, sondern auch für deine Gesundheit. Gönne dir eine Pause, wenn es dir zu viel wird.

Wo stehst du, und wo willst du hin?

Das Wochenende vom 8. und 9. Februar kannst du für eine Standortbestimmung nutzen. Die günstige Konstellation von Mars und Saturn hilft dir, die richtigen Prioritäten zu setzen und klare Entscheidungen zu treffen.

Gleichzeitig beflügelt das Zusammentreffen von Merkur und Sonne im innovativen Wassermann deinen Geist. Zusammen mit Gleichgesinnten kannst du jetzt einen inspirierenden Austausch pflegen und zukunftsweisende Ideen entwickeln.

Die Zeichen stehen auf Erneuerung

Die Woche vom 10. Februar beginnt turbulent. Schon am Montag erreichen dich Neuigkeiten, die eine Programmanpassung erfordern können. Vielleicht geht es dabei nur um kleinere Umstellungen und Terminverschiebungen, vielleicht aber auch um eine grundlegende Neuorientierung.

Am Arbeitsplatz könnte nun im grossen Stil reorganisiert werden. Sei in diesem Fall bereit für eine Neuausrichtung und prüfe, wo sich dir Chancen bieten.

Entwickle innovative Ideen

Die Ereignisse könnten sich nun überstürzen, sodass dein Improvisationstalent gefordert ist. Vielleicht hast du auch eine verrückte Idee. Bleibe dran, auch wenn die Zeit im Moment noch nicht reif ist, sie umzusetzen.

Geistesblitze, die jetzt auftauchen, könnten deine Zukunft massgeblich prägen. Verfolge deshalb auch unkonventionelle Ideen weiter und vernetze dich mit Gleichgesinnten.

Exzentrische Auftritte

Der Löwe-Vollmond vom 12. Februar ruft Exzentriker auf den Plan. Querdenker, Weltverbesserer und Rebellen setzen sich in Szene. Provokation generiert Aufmerksamkeit, dient aber nicht immer dem angestrebten Ziel.

Halte dich deshalb zurück mit extremen Äusserungen und lass dich auch nicht provozieren. Nutze die Kraft des Vollmonds besser, um dich mit anderen zu verbinden und eine starke Gemeinschaft aufzubauen – oder um dich mit einer kreativen Idee einem grösseren Publikum zu präsentieren.

Löwe-Vollmond vom 12. Februar 2025. Monica Kissling

Liebesgeflüster am Valentinstag

Am Valentinstag tritt der Kommunikationsplanet Merkur in die feinfühligen Fische und bietet beste Voraussetzungen für das gegenseitige Verständnis. Mit deinem Schatz verstehst du dich nun ohne Worte.

Ausserdem wird deine Fantasie stimuliert. So kannst du dir etwas Besonderes einfallen lassen, um deine Liebe zu zeigen. Das muss kein teures Geschenk sein, sondern vor allem geschenkte gemeinsame Zeit und ein romantisches Ambiente.

Zu viel des Guten

Am 18. Februar wechselt auch die Sonne ins Sternzeichen Fische und stärkt dort deine Sensibilität, dein Mitgefühl und deine Inspiration. Du bist nun sehr offen für Schwingungen, die in der Luft liegen.

Für deine Konzentrationsfähigkeit ist das nicht immer ein Vorteil, da du dich jetzt auch gern ablenken lässt. So bist du bei der Arbeit weniger konzentriert und verlierst auch mal den roten Faden.

Dies insbesondere, weil Jupiter eine Flut von neuen Ideen bringt, sodass du dich schnell verzettelst.

Prüfe neue Projekte gründlich

Versuche, nicht auf jede Idee gleich aufzuspringen. Notiere sie besser und prüfe später, ob du sie weiterverfolgen möchtest.

Da du jetzt zu Wunschdenken neigst, solltest du auch mit wichtigen Entscheidungen zuwarten. Positives Denken ist eine schöne Sache, kann aber zu Illusionen verleiten.

Herausfordernde Tage im Februar 2025 4. Februar: Empfindlichkeit, Unsicherheit, Selbstzweifel, emotionale Schwankungen, Überreaktionen oder übertriebene Euphorie (Mars Quadrat Chiron, Jupiter Station, Venus 0 Grad Widder).

10. bis 12. Februar: Unerwartete Wendungen, Aufregung, sich überstürzende Neuigkeiten, Turbulenzen, Stress, deplatzierte Äusserungen und voreiliges Handeln ohne die Konsequenzen zu bedenken (Merkur Quadrat Uranus, Sonne Quadrat Uranus, Vollmond Quadrat Uranus).

24./25. Februar: Hoher Druck, Stress, Ungeduld, Reizbarkeit, Widerstände, technische Pannen, Kommunikationsprobleme, Kritik, Verzögerungen (Mars Station/direkt, Merkur Konjunktion Saturn). Mehr anzeigen

Prüfe deine Projekte in den nächsten Tagen auf ihre Realisierbarkeit. Der Entscheidungsplanet Mars wird erst am 24. Februar direktläufig und fordert noch Geduld von dir.

Langsam, aber sicher

Am 24. Februar wird Mars nach über zwei Monaten endlich direktläufig und bringt Schwung in deine Projekte. Du bist jetzt auch spürbar motivierter. Das bedeutet allerdings nicht, dass du gleich Vollgas geben kannst.

Am 24. und 25. Februar musst du mit Widerständen rechnen, zum Beispiel mit technischen Pannen. Es gilt, letzte Hindernisse zu überwinden und allfällige Fehler noch zu korrigieren.

Triff jetzt eine klare Entscheidung

Positiv ist, dass die günstige Verbindung des stationären Mars zu Merkur klare Verhältnisse schafft, sodass du weisst, woran du bist. So kannst du nun klar kommunizieren und offene Fragen beantworten.

Die günstige Verbindung von Merkur und Uranus verspricht am 27. Februar zudem kreative Lösungen und führt dich mit spannenden Menschen zusammen.

Entwickle deine Vision

Der Fische-Neumond in der Nacht auf den 28. Februar sorgt für einen äusserst inspirierenden Monatsabschluss. Im neuen Mondzyklus können deiner Fantasie Flügel wachsen.

Merkur, der Planetenherrscher der Fische, hilft dir beim Entwickeln von Visionen und ermöglicht dir, in einen kreativen Flow zu finden. Neue Ideen fliegen dir zu, und geistreiche Menschen eröffnen dir neue Möglichkeiten.

Fische-Neumond vom 28. Februar 2025. Monica Kissling

Deine Liebesbeziehung gewinnt Tiefe

Die Liebesgöttin Venus bewegt sich in der zweiten Februar-Hälfte nur noch langsam durch den stürmischen Widder, denn sie wird am 2. März rückläufig. Das kann etwas störend sein, wenn du auf der Suche nach dem schnellen Glück bist.

Doch die Verlangsamung der Venus hat auch viele Vorteile, denn sie führt zu einer Verdichtung und Vertiefung von Beziehungen. Sie gibt dir Gelegenheit, dich intensiv mit deinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen und herauszufinden, was dich wirklich glücklich macht.

Lass dich auf einen längeren Prozess ein

In der Liebe geht es in nächster Zeit nicht darum, möglichst schnell auf deine Kosten zu kommen, sondern darum, deine Bedürfnisse mit denen deines Partners oder deiner Partnerin abzugleichen.

Dein tägliches Horoskop Du willst wissen, was die Sterne jeden Tag für dich bereithalten? Das blue News Tageshoroskop verrät dir, wie deine Aussichten für Liebe, Beruf und Gesundheit aussehen.

Dies kann ein längerer, aber gleichzeitig sehr wertvoller Prozess sein. Lass dich darauf ein.

Im freiheitsliebenden Widder stellt sich auch die Frage, wie ihr euren persönlichen Freiraum wahren könnt:

Welche Beziehungs- und Wohnform passt am besten zu euch? Und wie geht ihr mit unterschiedlichen Bedürfnissen von Nähe und Distanz um?

Nutze die Zeit, um mit deinem Schatz kreative Lösungen zu finden.

Das Monatshoroskop als Podcast