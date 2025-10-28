November-Horoskop von Monica Kissling: «Der November bringt überraschende Wendungen» Die Sterne zeigen sich im November von der unberechenbaren, aber auch inspirierenden Seite. Uranus, der Erneuerer, begünstigt innovative Ideen, während der rückläufige Merkur bestehende Pläne infrage stellt. Eine gute Zeit, dich neu zu orientieren. 20.10.2025

Die Sterne zeigen sich im November von der unberechenbaren, aber auch sehr inspirierenden Seite. Uranus, der Erneuerer, begünstigt innovative Ideen, während der rückläufige Merkur bestehende Pläne infrage stellt. Eine gute Zeit, dich neu zu orientieren!

Monica Kissling Bruno Bötschi

Zur Person: Monica Kissling Bild: blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist seit 1985 als Astrologin in eigener Praxis in Zürich tätig, wo sie Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Sie ist regelmässig in Printmedien, Radio und TV präsent. Darüber hinaus hält sie Referate und leitet Visionstage und Retreats sowie Workshops zu Zeitqualität, Zeitwahrnehmung und Zeitkompetenz. Seit 2019 ist Monica Kissling Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes (SAB).

Die November-Sterne bringen sehr viel Dynamik, wodurch allerdings auch Entscheidungsdruck entsteht. Angesichts des hohen Tempos und der oft unerwarteten Entwicklungen ist es nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu fällen.

Weder will man überstürzt entscheiden, noch will man zu lange warten und dadurch womöglich eine gute Gelegenheit verpassen. Bleibt die Frage, was mehr Risiken birgt: sofort zuschlagen oder warten? Und wenn sofort: wofür sich entscheiden? Es können sich parallel gleich mehrere Optionen eröffnen.

Fazit: Sicherheit gibt es wenig, neue Gelegenheiten jedoch schon. So verlässt du dich am besten auf deine Intuition, wenn du dich jetzt beruflich oder privat veränderst.

Ein gutes Timing finden

Entscheidungsfragen können sich dir im Beruf stellen, wenn du zum Beispiel ein neues Job-Angebot hast. Aber auch bei finanziellen Investitionen kann sich nun die Frage stellen, ob und wann du eine günstige Gelegenheit nutzen sollst.

Generell raten die Sterne Anfang Monat zum Loslassen, was heissen kann: Kündigen, von einem Amt zurücktreten oder Besitz verkaufen.

Ende Monat und Anfang Dezember unterstützen die Sterne den Start von neuen Projekten sowie neue Investitionen. Im Einzelfall muss das aber natürlich aufgrund der individuellen Situation beurteilt werden.

Zeit der Neubeurteilung

Obwohl die Voraussetzungen für einen Neustart Ende November sehr günstig sind, musst du dich nicht unter Druck setzen. Falls du noch unsicher bist, kannst du dir über den Winter noch Zeit nehmen und verschiedenes zu einem guten Abschluss bringen.

Am 20. Februar 2026 beginnt dann der sehr bedeutsame Saturn-Neptun-Zyklus, der den Weg für einen neuen Lebensabschnitt freimacht und Grundsatzentscheidungen fordert.

Günstige Tage im November 10./11. November: Klarheit, Konzentration auf das Wesentliche, Entscheidungskraft, Verantwortungsbewusstsein (Saturn Trigon Lilith)

16./17. November: Konstruktive Vorschläge, neue Möglichkeiten, berufliche Erfolge, Fleiss und Ausdauer, Zielorientiertheit (Sonne Trigon Jupiter Trigon Saturn)

22./23. November: Fruchtbare Gespräche, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Nachhaltigkeit, Gründlichkeit, Tiefgang, günstig für Reden und Publikationen (Merkur Trigon Jupiter Trigon Saturn)

25. bis 27. November: Einigung, Versöhnung, erfüllendes Zusammensein, Liebesglück, Geselligkeit, inspirierende Begegnungen (Merkur Konjunktion Venus, Venus Trigon Jupiter Trigon Saturn) Mehr anzeigen

Finde dein eigenes Tempo

In der Woche vom 3. November können sich die Ereignisse überstürzen. Der Aktivitätsplanet Mars wechselt ins Feuerzeichen Schütze, wo er sofort ins Spannungsfeld von Uranus gelangt.

Oft scheint es jetzt, als könne alles nicht schnell genug gehen. Doch selbst wenn sehr verlockende Angebote zur Auswahl stehen, muss Zeit für klärende Gespräche und Reflexion sein. «Sofort» entscheiden ist nicht nötig, «schnell» reicht.

Definiere deine Werte

Der Erneuerer Uranus kehrt am 8. November zurück in den Stier, wo er seine letzte Passage bis Ende April 2026 beendet. Im Stier geht es darum, die eigenen Werte zu überprüfen. Was liegt dir wirklich am Herzen?

Auch Gewohnheiten wollen hinterfragt werden. Wo fällst du immer wieder zurück in alte Gewohnheiten, die du eigentlich ablegen möchtest? Was hilft dir, neue Rituale zu etablieren?

Wie viel Sicherheit brauchst du?

Ein wichtiges Anliegen des Stiers ist zudem Sicherheit. Im November geht es darum, auf gewisse Sicherheiten zu verzichten, denn ein ausgeprägtes Sicherheitsdenken kann deine Persönlichkeitsentwicklung behindern.

Finde heraus, wo du es dir leisten kannst, Neues zu probieren. Was kannst du zurücklassen – materiell, in Form von Besitz und Einkommen?

Wo hängst du noch fest?

Der Stier-Vollmond gibt Gelegenheit zu prüfen, wo du dich zu sehr an Besitz bindest. Wo hältst du aus Angst vor der Unsicherheit an Dingen, Menschen oder Ideen fest?

Fasse jetzt den Mut, dich aus Abhängigkeiten zu lösen, und nutze die Gunst des Vollmonds, um deine Finanzsituation neu zu beurteilen. Hüte dich in den Tagen rund um den Vollmond vom 5. November vor Spekulationen! Es können nun schnell Blasen entstehen.

Stier-Vollmond vom 5. November 2025. Madame Etoile

Unsicher in deiner Beziehung?

Die Liebessterne zeigen sich Anfang November etwas verunsichert. Die Venus gelangt ins Spannungsfeld von Chiron und Jupiter, was dein Vertrauen in eine gelingende Beziehung schmälern kann. Der Auslöser kann eine Enttäuschung sein. Vielleicht haben sich gewisse Hoffnungen und Erwartungen nicht erfüllt.

Bevor du deswegen die ganze Beziehung infrage stellst, ist es sinnvoll, nochmals genau hinzuschauen und ein offenes Gespräch mit deinem Schatz zu führen. Drehe dich nicht in deiner eigenen Gedankenwelt: Weder Wunschdenken noch Selbstzweifel und Ängste sind hilfreich.

Grenzenlose Liebessehnsucht

Im weiteren Wochenverlauf zeigen sich die Liebessterne sehr leidenschaftlich, gleichzeitig aber auch fordernd. Jupiter und Pluto deuten auf ein unersättliches Verlangen hin und somit auf ein Abhängigkeits- und Suchtverhalten in Beziehungen.

Prüfe, wo du zu sehr verstrickt bist und nicht mehr frei entscheiden kannst. Wo verhältst du dich in einer Art und Weise, die deinen Überzeugungen widerspricht? Und wie kannst du zu mehr Freiheit finden?

Lass dich jetzt nicht von anderen Menschen oder von deinem Partner unter Druck setzen. Wenn du nicht frei entscheiden kannst, stimmt etwas nicht in deiner Beziehung.

Herausfordernde Tage im November 2./3. November: Enttäuschung, Herzschmerz, unerfüllte Sehnsucht, Selbstzweifel (Venus Opposition Chiron Quadrat Jupiter)

7./8. November: Verlustangst, Eifersucht, Misstrauen, Kontrolle, ungesunde Abhängigkeiten, Rückzieher, Absagen, finanzielle Nachteile (Venus Quadrat Pluto, Merkur wird stationär)

12./13. November: Gereiztheit, Nervosität, Streitlust, bissige Kritik, Anschuldigungen, Sturheit, Kurzschlussreaktionen, erhöhte Unfallgefahr (Merkur Konjunktion Mars)

18. bis 20. November: Machtspiele, Mobbing, Provokationen, Anschuldigungen, ultimative Forderungen, plötzliche Wendungen, Enthüllungen und Skandale (Sonne Konjunktion Lilith, Merkur Opposition Uranus Trigon Neptun, Skorpion-Neumond Konjunktion rückläufiger Merkur, Uranus Sextil Neptun) Mehr anzeigen

Wo ist ein Kurswechsel nötig?

Der Kommunikationsplanet Merkur wird rückläufig, vom 9. bis 29. November. Er fährt sein Tempo aber schon in der ersten November-Woche zurück. Heisst: Langsamer treten, innehalten, reflektieren.

Wo ist ein Kurswechsel nötig? Steht ein beruflicher Stellenwechsel oder eine neue Weiterbildung an? Merkur wechselt seine Richtung im Schützen, dem Zeichen der Zukunftspläne. Diese wollen im November überdacht werden.

Die gleichzeitig günstige Verbindung von Saturn und Lilith schenkt dir dabei Klarheit und hilft dir, die richtigen Prioritäten zu setzen.

Was braucht deine Seele?

Am 11. November wird Jupiter rückläufig. Auch er zeigt eine Zeit der Besinnung an. Jupiter befindet sich im Sternzeichen Krebs, das Fürsorge und Selbstfürsorge symbolisiert. So lohnt es sich nun, nachzuspüren, wie es um deine seelische Befindlichkeit steht.

Wo hast du dich zu sehr verausgabt für andere und darfst jetzt besser für deine eigenen Bedürfnisse sorgen? Und wo hast du Ersatzbefriedigung gesucht, zum Beispiel über das Essen? Jupiter hilft dir, herauszufinden, was du wirklich brauchst.

Jupiter weitet dein Bewusstsein und gibt dir eine grössere Perspektive. So kannst du nun den Sinn gemachter Erfahrungen erkennen – gerade auch der schwierigen, die dich vielleicht über eine längere Zeit blockiert haben.

Wer hat Recht?

Am 13. November trifft der rückläufige Merkur im Schützen auf den Mars. Diese Konstellation schärft deinen Geist, gleichzeitig aber auch deinen missionarischen Eifer. So entstehen jetzt schnell hitzige Debatten, in denen jeder recht haben will.

Konflikte entzünden sich sehr schnell. Dies vor allem deshalb, weil man schneller spricht als denkt. Da hilft nur Achtsamkeit: Halte einen Moment inne, bevor du dich äusserst – vor allem, wenn dich etwas triggert.

Was lief falsch?

Im weiteren Monatsverlauf ist Konfliktbereinigung angesagt. Die Sterne bringen unverdaute Frustrationen auf den Tisch, es kommt zu einer «Chropfleerete». Auch Fehler und Fehlverhalten in der Vergangenheit wird einem jetzt vorgeworfen.

Falls du selber betroffen bist, solltest du selbstkritisch und ehrlich sein. Aber auch gnädig mit dir selbst. Nicht immer kann man alles richtig machen. Reagiere der Situation entsprechend klar und sachlich und ziehe dein Learning daraus.

Technische Probleme und Streiks

Der rückläufige Merkur kann nun auch gröbere technische Probleme oder gar Systemabstürze bringen. Es besteht erhöhte Gefahr von Hackerangriffen und Sabotage.

Auf dem Arbeitsmarkt können harte Massnahmen wie Stellenabbau zu Protesten und Streiks führen. Der Kampfgeist ist gross; die Kompromissbereitschaft klein.

Mit Augenmass handeln

Am 17. November sorgt eine harmonische Konstellation von Sonne, Jupiter und Saturn vorübergehend für eine Entschärfung. Der gesunde Menschenverstand steht im Vordergrund, und konstruktive Vorschläge haben eine Chance, angenommen zu werden.

Vor allem die Wasserzeichen Krebs und Fische können nun eine Vermittlerrolle einnehmen. Ihnen gelingt es am besten, auf die unterschiedlichen Befindlichkeiten einzugehen.

Unerwartete Wendungen

Am 19. November wird es schon wieder hektischer. Provokative Vorschläge und unerwartete Wendungen können für Hektik sorgen und bestehende Pläne über den Haufen werfen.

Eine verbindliche Planung ist unter den gegebenen Konstellationen nicht möglich. Sowieso sind wegen des rückläufigen Merkurs im November nur kurzfristige und temporäre Vereinbarungen angezeigt.

Ereignisse mit weitreichenden Konsequenzen

Der Skorpion-Neumond vom 20. November bringt dann erneut das volle Konfliktprogramm. Er findet auf der Position des rückläufigen Merkur und der radikalen Göttin Lilith sowie in Opposition zum unberechenbaren Uranus statt.

Wichtige Prozesse werden jetzt in Gang gesetzt – allerdings oft nicht in der Form, die wir uns vorgestellt haben. Lass dich dadurch nicht aus der Fassung bringen.

Skorpion-Neumond vom 20. November 2025. Madame Etoile

Provokationen und Tabu-Brüche

Versuche, die aufwühlenden Entwicklungen wie eine Welle zu sehen, die du reiten kannst. Oder von der du dich mindestens tragen lässt. Widerstand kostet viel Energie und lohnt sich nur, wenn rote Linien überschritten werden.

Was gesellschaftliche Entwicklungen anbelangt, könnte dies tatsächlich der Fall sein. Denn es wird nun mit Tabus gebrochen, worauf mit Zivilcourage reagiert werden muss. Aber nicht auf destruktive Weise, sondern sachlich und mit Entschlossenheit.

Neumond des Widerstands und der Revolution

Im politischen und gesellschaftlichen Kontext ist in den Tagen um den Neumond mit Enthüllungen und Skandalen zu rechnen, die bewirken, dass sich gewisse Dinge ebenso schnell wie radikal ändern.

Es kann nun zu heftigen Protesten und revolutionären Bewegungen mit grosser Kraft kommen. Die Aufbruchsstimmung bleibt bis im Dezember erhalten, wenn die Opposition von Lilith und Uranus exakt wird.

Aufbruch zu etwas ganz Neuem

Persönlich kannst du dich jetzt vollkommen neu ausrichten. Der Skorpion-Neumond bringt eine einmalige Gelegenheit, Ballast abzuwerfen und Freiräume zu schaffen. Freiräume, die du für neue Aktivitäten nutzen kannst, die du mit all deinem Herzblut wahrnimmst.

Dieser Neumond bringt Wahrhaftigkeit und Leidenschaft. Er gibt dir die Kraft, unkonventionelle Dinge zu wagen, die du dir bisher nicht zugetraut hast. Nutze diese Gelegenheit zum Loslassen von Dingen, mit denen du dich nicht mehr voll identifizierst. Und folge deinem inneren Kompass.

Probleme an der Wurzel packen

Radikale Ehrlichkeit ist auch in Liebesbeziehungen gefordert. Ein Beschönigen oder Verdrängen von Problemen ist nicht möglich. Schweigen und aussitzen geht ebenfalls nicht, denn das hätte Konsequenzen.

Konstellationen mit Lilith haben stets ultimativen Charakter. Heisst: Entweder kommt es zu einer Aussprache oder der Kontakt bricht ab. Keine halben Sachen!

Krisenmeisterung kann gelingen

Auch der Skorpion will nicht an der Oberfläche bleiben, sondern die Schattenseiten beleuchten. Dies mag unangenehm sein, birgt jedoch gleichzeitig die grosse Chance, Probleme an der Wurzel zu lösen.

Im positiven Fall kannst du jetzt erkennen, was dein Teil an einer problematischen Situation war. Ein Blitz der Erkenntnis kann zur Klärung und zu einer grundlegenden Neuentscheidung führen.

Die Gefahr liegt darin, die ganze Schuld auf andere abzuschieben. In diesem Fall würde der Skorpion-Neumond eine negative Spirale in Gang setzen.

Perspektivwechsel

Mit dem Eintritt der Sonne in den optimistischen Schützen hellt sich die Stimmung ab dem 22. November auf. Der Schütze ist ein unbeirrbarer Daueroptimist, der stets das Glas halbvoll sieht. So liegt dein Fokus jetzt nicht mehr auf Problemen, sondern auf Lösungen.

Am Wochenende vom 22./23. November verbindet sich die Sonne zudem mit dem machtvollen Pluto, sodass du Positives und Sinnstiftendes bewirken kannst.

Auch der Kommunikationsplanet Merkur zeigt sich im Kontakt mit Jupiter und Saturn von seiner besten Seite. So kannst du fruchtbare Gespräche führen, inspirierende Menschen kennenlernen und hilfreiche Impulse bekommen.

Akzeptiere andere Meinungen

Einzig Mars könnte das konstruktive Klima stören. Er befindet sich im letzten Monatsdrittel im Spannungsfeld der Mondknotenachse und befeuert weltanschauliche und religiöse Konflikte. Das birgt die Gefahr, dass gewisse Menschen ihre Überzeugungen mit Gewalt vertreten.

Für dich persönlich ist Toleranz nun oberstes Gebot. Nimm nicht für dich in Anspruch, die Wahrheit zu kennen, sondern sei dir bewusst, dass es immer verschiedene Perspektiven gibt, je nach persönlichem Hintergrund.

Eine gute Zeit für eine Liebeserklärung

Vom 25. bis 27. November bildet sich wiederum eine weitere sehr erfreuliche Konstellation: Der rückläufige Merkur trifft auf die Liebesgöttin Venus; gleichzeitig stehen beide in Harmonie mit Jupiter und Saturn.

Damit bietet sich dir die Gelegenheit, Herzensangelegenheiten zu klären und deine Liebe zu zeigen. Eine Liebeserklärung ist eine wunderschöne Möglichkeit, deine Gefühle auszudrücken und deinem Schatz zu zeigen, wie viel er dir bedeutet.

Aufbauende Beziehungssterne

Nutze die Gunst der Sterne, um deine Beziehung zu bereichern und zu vertiefen! Unter dieser Glückskonstellation kannst du auch gestärkt aus Krisen hervorgehen und den Monat mit viel Zuversicht abschliessen.

Am 30. November knistert es dann nochmals ganz fest. Die Liebesgöttin Venus hat ein Date mit dem exzentrischen Uranus. Mach dich auf Überraschungen gefasst! Vielleicht trifft dich jetzt die Liebe wie ein Blitz aus heiterem Himmel.

Ein neuer Lebensabschnitt nimmt Gestalt an

Nach einem bewegten Monat kann sich Ende November vieles auf einer neuen Basis festigen. Saturn wird am 28. November direktläufig, Merkur am 29. November. So kannst du jetzt wieder verbindlich planen.

Sei einfach nicht ungeduldig. Der Richtungswechsel der beiden Gestirne kann mit einer gewissen Trägheit einhergehen, sodass alles Zeit braucht oder sich kurzfristig sogar noch gewisse Widerstände zeigen. Bleibe gelassen: Nachhaltig ist besser als schnell. Und gewisse Dinge nochmals überprüfen, schadet auch nicht.

