Monica Kissling, Astrologin: «Sicherheit ist jetzt besonders wichtig» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was die nächsten Wochen für dich bereit halten. 22.05.2026

Im Juni ist das Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität und Ruhe gross. Doch Uranus bringt unerwartete Entwicklungen und fordert Kursanpassungen. Offenheit für Neues kombiniert mit Pragmatismus ist jetzt hilfreich.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Uranus befindet sich den ganzen Monat lang im Spannungsfeld der Mondknotenachse. Er bringt eine unberechenbare, wechselhafte Energie und sorgt für Zwischenfälle und unerwartete Wendungen.

Äussere Turbulenzen, aber auch innere Unruhe können zu unüberlegten Entscheidungen verleiten.

Gleichzeitig kann Uranus aber auch Türen öffnen, die bisher verschlossen waren. Veränderung kommt nicht immer bequem, aber sie bringt Bewegung in festgefahrene Situationen.

Zwischen Aufbruch und Sicherheit

Mars im Erdzeichen Stier zeigt an, dass das Aufrechterhalten von Traditionen und Gewohnheiten jetzt hoch im Kurs steht. Das will in veränderlichen Zeiten nicht recht passen.

Den bodenständigen Mars kannst du für dich nutzen, um Schritt für Schritt vorzugehen und neue Ideen auf ihre Machbarkeit zu prüfen.

Sicher solltest du im Juni nichts überstürzen, sondern dir für Entscheidungen Zeit lassen. Der Stier-Mars hilft dir, Sicherheiten nicht leichtsinnig auf das Spiel zu setzen.

Finde den goldenen Mittelweg

Die Kunst liegt jetzt in der Kombination der unterschiedlichen Energien. Neues ausprobieren ist wichtig und nötig, vor allem im beruflichen Umfeld, wo Uranus eine hohe Lernbereitschaft fordert.

An deinem Arbeitsplatz könnte vieles neu organisiert werden, wobei auch KI eine Rolle spielen dürfte. Arbeitsabläufe ändern sich, Teams werden neu zusammengestellt, Arbeitspläne flexibler gestaltet.

Lass dich dadurch nicht stressen, sondern bleibe gelassen und anpassungsbereit.

Wo brauchst du mehr Freiraum?

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate, leitet Workshops und ist Buchautorin. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Informationen zu aktuellen Anlässen findest du hier.

Uranus im Luftzeichen Zwillinge stimuliert im Juni dein Bedürfnis nach Freiräumen.

Prüfe, wo du dir Luft verschaffen musst. Wo willst du aussteigen? Was darf leichter gehen?

Wichtig ist, nicht impulsiv zu reagieren. Uranus verleitet zu Kurzschlusshandlungen, die einer vorübergehenden Stimmungslage entspringen oder aus Trotz erfolgen. Das bringt dir aber nicht wirklich Entlastung, sondern eher zusätzliche Probleme.

Dein Körper als Kompass

Der Stier-Mars hilft dir, deine körperlichen Empfindungen als inneren Wegweiser für Entscheidungen und für dein Wohlbefinden zu nutzen. Der Körper reagiert oft ehrlicher auf Situationen als der logische Verstand.

Spüre nach, was dir wirklich guttut. Nimm deine körperlichen Signale ernst. Vielleicht brauchst du mehr Schlaf, mehr Bewegung, weniger Bildschirmzeit oder einfach wieder mehr Momente, in denen niemand etwas von dir will.

Finde innere Ruhe

Du kannst dir bewusst kleine Freiräume schaffen: einen freien Abend ohne Verpflichtungen, einen Spaziergang ohne Handy, eine klare Grenze im Beruf oder ein Nein im Sinne der Selbstfürsorge.

Auch Atemübungen, Natur, Musik oder ein ruhiger Morgen nur für dich können helfen, wieder bei dir anzukommen.

Gleichzeitig hilft dir die Venus im Krebs, deine seelischen Bedürfnisse wahrzunehmen. Der Glücksplanet Jupiter befindet sich ebenfalls im Krebs, auf den letzten Graden, sodass das Glück in der Selbstfürsorge liegt. Was nährt dich wirklich und erfüllt dich innerlich?

Gespräche, die guttun

Der Monat beginnt mit freundlichen und versöhnlichen Sternen. Merkur tritt am 1. Juni in den Krebs und hilft dir, dich auf deine tiefsten Wünsche zu besinnen. Sprich mit lieben Menschen über deine Gefühle und Bedürfnisse.

Der Austausch ist in diesem Monat sehr befruchtend. Andere Menschen haben ein offenes Ohr für deine Anliegen und inspirieren dich nicht nur, sondern unterstützen dich auch und sprechen dir Mut zu.

Welche Ideen sind verwertbar?

In der ersten Juni-Woche können deine Ideen konkreter werden. Vor allem als Widder findest du jetzt Klarheit und kannst Entscheidungen fällen.

Bist du hingegen ein Fisch, musst du dich vor Wunschdenken in Acht nehmen. Neptun könnte dich dazu verleiten, die Dinge zu rosig zu sehen. Mit gezieltem Nachfragen kannst du Missverständnisse vermeiden.

Neptun kann auch Vergesslichkeit oder Unachtsamkeit bringen. Das könnten gerade die sonst so zuverlässigen Jungfrauen zu spüren bekommen. Vielleicht sind auch die Mitmenschen unpünktlich oder vergesslich.

Schwierige Kommunikation

Vom 10. bis 13. Juni ist die Kommunikation erschwert. Merkur befindet sich im Spannungsfeld des Kritikers Saturn, der alles hinterfragt. So kann es nun zu Verzögerungen oder Absagen kommen. Oder du musst mit einem Projekt nochmals über die Bücher, weil sich Fehler zeigen.

Gleichzeitig kann Uranus für Unruhe sorgen – sei es in Form von Querulanten oder Zwischenfällen, die laufende Prozesse stören und in eine neue Richtung lenken. Hektik und Nervosität erschweren zudem die Konzentration.

Grosse Gefühle und Romantik pur

Die Liebessterne zeigen sich zunächst von der romantischen Seite. Die Venus läuft durch den sentimentalen Krebs. Dort trifft sie am 9. Juni auf Jupiter, der überschwängliche Gefühle bringt.

Das kann im positiven Fall heissen, dass du dich besonders geborgen, verstanden und emotional getragen fühlst. Dein Herz öffnet sich weit, und Nähe entsteht leichter.

Günstige Tage im Juni 2026 1. bis 3. Juni: Bereitschaft zum Zuhören, heilsame Gespräche, inspirierende Bekanntschaften, Klarheit, Tiefgang, Integrität (Merkur Sextil Chiron, Sonne Sextil Saturn, Merkur Trigon Mondknoten).

16. Juni: Spontaneität, Kreativität, prickelnde Bekanntschaften, Liebesabenteuer (Venus Sextil Uranus).

21. bis 25. Juni: Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Loyalität, Verbindlichkeit, Verantwortungsbewusstsein (Sonne Sextil Chiron, Venus Trigon Saturn). Mehr anzeigen

Der Krebs ist ein Familienzeichen. So spürst du nun auch einen starken Wunsch, Zeit mit deinen Angehörigen zu verbringen. Ein gemeinsames Essen, ein vertrautes Gespräch oder ein Besuch bei deinen Lieben kann jetzt besonders wohltuend sein.

Kurze emotionale Verstimmung

Überschwängliche Gefühle können allerdings auch bedeuten, dass du dir zu grosse Hoffnungen machst. Das kann am 12./13. Juni zu Enttäuschungen führen, wenn die Venus ins Spannungsfeld von Chiron gelangt.

Vielleicht hast du aus spontaner Gutmütigkeit heraus auch selber zu viel versprochen, weil du nicht «Nein» sagen konntest. Oder es wurde dir zu viel versprochen.

Hohe Empfindsamkeit

Die sensitiven Sterne könnten vorübergehend Herzschmerz bringen, denn es geht dir jetzt alles ans Herz, im Guten wie im Schmerzlichen. Es sind sowohl berührende Begegnungen möglich, als auch Erfahrungen von Zurückweisung, Kränkung oder fehlender Zuwendung.

Sei in jedem Fall besonders achtsam – und lass dich gern auch von lieben Menschen trösten. Zieh dich nicht in die Einsamkeit zurück, sondern zeige deine Gefühle.

Stimmungswechsel und Fokus auf das Positive

Am Mittag des 13. Juni wechselt die Venus in den temperamentvollen Löwen, was deine Stimmung bereits wieder heben kann. Auch der Wechsel des Mondes in die Zwillinge sorgt für Zerstreuung und bringt dich auf andere Gedanken.

So kannst du an diesem Wochenende neue Lebensfreude gewinnen und spannende Menschen treffen. Die Sterne bieten beste Voraussetzungen, um auszugehen und das Leben zu feiern oder um zu flirten.

Energiewechsel in der zweiten Monatshälfte

In der zweiten Monatshälfte kommt mehr Bewegung ins Spiel. Dies zunächst in der Liebe, weil die Venus am 13. Juni ins abenteuerlustige Sternzeichen Löwe wechselt.

Ab dem 28. Juni sorgen zudem der Eintritt von Mars ins hyperaktive Sternzeichen Zwillinge, der Eintritt von Jupiter ins Feuerzeichen Löwe sowie der Richtungswechsel von Merkur für eine neue Dynamik.

Inspirierender Neumond

Am 15. Juni ist Neumond in den Zwillingen. Er stimuliert deinen Geist und weckt dein Interesse an Neuem. Was möchtest du lernen? Informiere dich über die Möglichkeiten und lass dich von anderen Menschen inspirieren.

Das Schreiben, Referieren sowie das Netzwerken und die kreative Ideenfindung stehen jetzt unter besonders guten Sternen.

Zwillinge-Neumond vom 15. Juni 2026. Monica Kissling

Feuerwerk der Gefühle

Der neue Mondzyklus wirkt auch auf dein Liebesleben äusserst stimulierend. Die Liebesgöttin Venus bringt vom 15. bis 17. Juni ein Feuerwerk der Leidenschaft.

Jetzt darf es lebendig, spielerisch und aufregend werden! Du hast Lust auf Begegnungen, auf Intensität und auf Menschen, die dein Herz schneller schlagen lassen.

Diese Tage eignen sich wunderbar für Flirts, kreative Dates, Tanzen, Ausgehen und alles, was Lebensfreude weckt. Deine Abenteuer- und Eroberungslust sowie deine Experimentierfreude dürften angenehme Folgen haben, unter anderem erotische Höhenflüge.

Entdecke die Liebe neu

In bestehenden Beziehungen entsteht jetzt frischer Schwung. Vielleicht entdeckt ihr einander neu, unternehmt etwas Ungewöhnliches oder sprecht offener über Wünsche und Sehnsüchte.

Als Single dürftest du besonders anziehend wirken, vor allem, wenn du ein Löwe bist. Deine Ausstrahlung ist selbstsicherer und warmherziger und zieht andere magisch an.

Sorge für dein körperliches Wohlbefinden

Am späten Abend des 19. Juni tritt der Planetoid Chiron ins Erdzeichen Stier. Dort bleibt er bis zum 18. September. So darf sich dein Fokus in nächster Zeit stärker auf dein körperliches Wohlbefinden richten. Was kannst du deinem Körper Gutes tun?

Nimm dir künftig mehr Zeit für Entspannung und Regeneration, und tanke Energie in der Natur.

Jetzt geht es darum, wieder liebevoller mit deinem Körper umzugehen. Frage dich, was dich nährt, stärkt und beruhigt. Vielleicht brauchst du mehr Ruhe, gesünderes Essen, sanfte Bewegung oder einfach weniger Druck.

Teile deine Ressourcen ein

Im Stier geht es auch um einen ausgewogenen Umgang mit Ressourcen. Gehe deshalb sorgsam mit deiner Energie, deiner Zeit und deinem Geld um.

Frage dich: Was kostet mich wie viel? Lohnt es sich? Wo verbrauche ich zu viele Ressourcen und habe wenig Reserven? Stelle dir diese Fragen in Bezug auf deine Arbeitssituation, aber auch auf dein Privatleben. Freizeitstress will ebenfalls abgebaut werden.

Überprüfe bei dieser Gelegenheit auch deine Bedürfnisse in Bezug auf Besitz. Was brauchst du für ein glückliches Leben? Weniger ist mehr. Achte auf Qualität und Lebensqualität.

Ein Sommeranfang zum Feiern

Mit dem Eintritt der Sonne in den Krebs am 21. Juni beginnt der Sommer unter harmonischen Sternen. Diesen Wendepunkt kannst du bewusst feiern: mit einem Fest im Freien, mit Blumen oder einem Ritual der Dankbarkeit.

Herausfordernde Tage im Juni 2026 10. bis 13. Juni: Schwierige Kommunikation, Pessimismus, Kritik, Blockaden und unerwartete Wendungen, Querulanten, Zwischenfälle, Nervosität, Unruhe, Enttäuschungen, Kränkungen (Merkur Quadrat Saturn, Uranus Quadrat Mondknoten, Venus Quadrat Chiron).

29./30. Juni: Verzögerungen, Missverständnisse, Terminverschiebungen, erhöhte Konfliktbereitschaft, Hektik, Überreaktionen, unreflektierte Entscheidungen (Merkur Station/rückläufig, Steinbock-Vollmond, Mars Quadrat Mondknoten). Mehr anzeigen

Frage dich, was in deinem Leben wachsen darf und wofür du deine Energie in der zweiten Jahreshälfte einsetzen möchtest. Fokussiere dabei auf das, was deine Seele nährt.

Verbindlichkeit in der Liebe

In der Woche vom 22. Juni können sich Liebesbeziehungen vertiefen und festigen. Nähe entsteht jetzt nicht nur durch Leidenschaft, sondern auch durch Vertrauen und Verbindlichkeit. Die günstige Verbindung der Venus mit Saturn wirkt stabilisierend.

Ehrliche Gespräche, gemeinsame Pläne und gegenseitige Unterstützung können viel bewirken.

Unverbindliche und oberflächliche Beziehungen interessieren jetzt nicht. Auch Fernbeziehungen nicht, denn du möchtest mit deinem Schatz viel erleben.

Lass deiner Fantasie freien Lauf

Was deine beruflichen Ziele oder generell deine Lebensziele betrifft, kann sich in den Tagen um den 26. Juni eine gewisse Orientierungslosigkeit einstellen. Lass dich dadurch nicht verunsichern. Neptun öffnet jetzt einen Imaginationsraum und lässt dich in neue Richtungen denken.

Was wäre, wenn du einen lang gehegten Traum verwirklichen könntest? Vielleicht erwacht nun dein Fernweh. Sicher aber möchtest du aus dem Alltagstrott aussteigen. Schreib auf, was dir jetzt einfällt, und lass es auf dich wirken.

Innere Bewegung statt Aktivismus

Am Abend des 28. Juni wechselt Mars ins umtriebige Sternzeichen Zwillinge. Dort bringt er geistige Beweglichkeit, Lust auf Austausch und viele neue Ideen, doch er verleitet auch zu unreflektiertem Handeln.

Impulskontrolle tut deshalb Not. Atme zwei- bis dreimal tief durch, bevor du spontan loslegst. Bewegung an der frischen Luft hilft dir, den Geist wachzuhalten oder auch zu beruhigen.

Der Zwillinge-Mars lädt dich Sterne ein, vieles zu neu denken. Es geht aber nicht um Aktivismus, sondern um Reflexion. Schaffe dazu die nötigen Freiräume.

Im Beruf den Fokus halten

Beruflich ist es wichtig, dass du dich Ende Monat nicht verzettelst. Falls sich dir gerade jetzt verschiedene Optionen eröffnen, empfehlen sich weitere Abklärungen, denn Merkur kommt am 29. Juni zum Stillstand und fordert ein Innehalten und danach ein sorgfältiges Abklären.

Merkur wird bis zum 23. Juli rückläufig sein. In dieser Zeit musst du nichts Neues beginnen. Im Gegenteil, du solltest nun prüfen, wo du mehr Zeit für dich selber brauchst und allenfalls gewisse Vorhaben verschieben.

Der stationäre Merkur lädt Ende Monat erstmal zur Entschleunigung ein. Gönne dir nun mehr Pausen und viel Zeit für deine eigenen Bedürfnisse.

Wiedersehen mit alten Bekannten

Der rückläufige Merkur im sentimentalen Sternzeichen Krebs weckt zudem Erinnerungen an frühere Zeiten und eignet sich gut, um alte Zeiten aufleben zu lassen, zum Beispiel in Form von Familientreffen oder Feiern mit lieben Menschen. Herzensbegegnungen sind jetzt besonders erfüllend.

Familiäre Bindungen und Pflichten

Der Steinbock-Vollmond vom 30. Juni rückt familiäre Verbindungen ins Zentrum und mit ihnen vielleicht auch Verpflichtungen. Frage dich nun, wie weit deine Rolle als Fürsorgerin oder Fürsorger gehen darf, und wo du dich abgrenzen musst.

Wo bist du zu stark belastet und kannst delegieren? Sprich klar aus, wo du Unterstützung brauchst.

Steinbock-Vollmond vom 30. Juni 2026. Monica Kissling

In welche Richtung möchtest du dich entwickeln?

Am 30. Juni verlässt Jupiter den Krebs und tritt in den feurigen Löwen. Dort stimuliert er deine Unternehmungslust und deine Risikobereitschaft. Bevor du loslegst, heisst es aber:

in dich gehen.

Jupiter steht jetzt nämlich im Spannungsfeld von Chiron. Dieser kann Selbstzweifel wecken und Sinnfragen aufwerfen. So bist du vielleicht plötzlich unsicher in Bezug auf deine Zukunftspläne.

Wofür schlägt dein Herz?

Gut möglich, dass du nun einiges in deinem Leben hinterfragst. Wo fehlt die innere Erfüllung?

Motivation und Leidenschaft sind wichtige Faktoren für dein seelisches Gleichgewicht, aber auch für deinen Erfolg. Wenn du dich gerade etwas orientierungslos fühlst, dann nimm dir Zeit zum Reflektieren und höre auf deine innere Stimme.

Was darf besser werden?

Jupiter fordert Optimierung. Es geht jetzt aber nicht um Selbstoptimierung im klassischen Sinn, dass du dich verbessern oder gar anstrengen musst, sondern um genau das Gegenteil.

Es geht um innere Erfüllung. Darum, das zu finden, was dich wirklich glücklich macht. Wofür schlägt dein Herz?

Setze dich jetzt nicht unter Druck, sondern gib dir vor allem Erlaubnis. Erlaubnis, deinem ganz eigenen inneren Rhythmus zu folgen und das zu tun, was dir guttut.

Was macht dich wirklich aus?

Jupiter im Löwen strebt nach Einzigartigkeit. Wo bist du einzigartig? Wo möchtest du dich mehr zeigen, ohne dich verbiegen zu müssen?

Falls du Inspiration suchst: Wer ist dein Vorbild? Warum?

Frage dich, welche Qualität du an deinem Vorbild bewunderst: Mut, Kreativität, Klarheit, Herzlichkeit oder Unabhängigkeit. Genau dort liegt oft ein Hinweis auf das, was auch in dir stärker gelebt werden möchte.

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