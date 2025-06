Astrologin Monica Kissling: «Die aktuelle Situation sorgt für viel Stress» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was sie in den nächsten Wochen und Monaten für uns bereithalten. 23.06.2025

Die Sommersterne bringen neue Entwicklungen, aber auch Stagnation. Was nun? Sich neu orientieren oder abwarten und Tee trinken? Am besten nicht in Aktivismus verfallen, sondern geistig wach sein und in neue Richtungen denken.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Stillhalten, wenn vieles in Bewegung ist: Das ist gar nicht leicht.

Am 7. Juli findet ein bedeutsamer Zeichenwechsel statt: Der Innovationsplanet Uranus tritt ins Kommunikationszeichen Zwillinge.

Global wird diese Konstellation in den kommenden Jahren für viel Disruption sorgen, vor allem im Bereich Kommunikationstechnologie und KI.

Persönlich kannst du dich darauf vorbereiten, indem du nicht nur offen bist für neue Entwicklungen, sondern dich auch aktiv um Weiterbildung in zukunftsweisenden Technologien bemühst.

Sei neugierig und flexibel

Uranus fordert in den Zwillingen eine enorm hohe Lernbereitschaft sowie die Fähigkeit, den Fokus zu halten, denn er bringt nochmals eine enorme Beschleunigung sowie eine Flut von Informationen.

Zur Person: Monica Kissling Bild: blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist seit 1985 als Astrologin in eigener Praxis in Zürich tätig, wo sie Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Sie ist regelmässig in Printmedien, Radio und TV präsent. Darüber hinaus hält sie Referate und leitet Visionstage und Retreats sowie Workshops zu Zeitqualität, Zeitwahrnehmung und Zeitkompetenz. Seit 2019 ist Monica Kissling Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes (SAB).

Immer wichtiger wird es deshalb auch werden, dich zwischendurch auszuklinken und deinen Geist ruhigzustellen. Eine gute Abgrenzung übst du am besten schon im Juli. Denn aktuell besteht keine Dringlichkeit, schnell zu handeln.

Erstmal innehalten

Der Juli ist vor allem zur Innenschau und Reflexion geeignet. In der ersten Monatshälfte wirken sich Neptun und Saturn dämpfend auf deine Motivation aus. In der zweiten Monatshälfte kann der rückläufige Merkur Verzögerungen bringen.

Neptun und Saturn haben vor einigen Wochen den Zeichenwechsel in den Widder vollzogen und kommen nun dort zum Stillstand: Neptun am 4. Juli und Saturn am 13. Juli.

Für dich heisst das: Erstmal innehalten und eine Standortbestimmung vornehmen. Was entwickelt sich gut? Und welche Hoffnungen haben sich zerschlagen?

Aller Anfang ist schwer

Lass dich nicht entmutigen, wenn sich jetzt Ernüchterung bemerkbar macht. Aller Anfang ist schwer. Gib Selbstvorwürfen keine Chance, aber mache auch nicht andere für geplatzte Hoffnungen verantwortlich.

Aufstehen, Krone richten, weitergehen! Für Letzteres darfst du dir die Zeit nehmen, die du brauchst. Es muss nicht alles sofort sein – und kann vermutlich auch nicht, weil Merkur am 18. Juli rückläufig wird.

Gelassenheit ist hilfreich

«Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde…» schrieb schon Prediger Salomo. Doch herauszufinden, wofür die aktuelle Zeit günstig ist, ist gar nicht so leicht.

Was sicher hilft: Gelassenheit. Nicht versuchen, etwas zu erzwingen, sondern die Dinge entstehen lassen. Raum geben – dir selber und den Projekten, die du entwickeln möchtest. So können Visionen Gestalt annehmen.

Günstige Tage im Juli 025 6./7. Juli: Inspirierende Begegnungen, Romantik, Leidenschaft, Kreativität, Instinktsicherheit, Loyalität (Venus Sextil Saturn, Venus Sextil Neptun, Venus Trigon Pluto, Uranus Ingress in Zwillinge).

24. Juli: Chance zur Neugestaltung, Instinktsicherheit, Transformationskraft, Heldenmut (Sonne Trigon Saturn, Sonne Trigon Neptun, Löwe-Neumond). Mehr anzeigen

Facetten einer widersprüchlichen Konstellation

Mit Saturn, dem Herrscher des Steinbocks, und Neptun, dem Herrscher der Fische, treffen zwei vollkommen gegensätzliche Planeten aufeinander. Die beiden Energien in deinem Leben gut zu balancieren, ist eine besondere Herausforderung.

Wenn du ein Saturn-Typ bist – sprich: stets alles unter Kontrolle hast, diszipliniert und streng mit dir bist, dir ehrgeizige Ziele setzt und wenn immer möglich keine Schwäche zeigst –, dann könntest du nun die Erfahrung machen, dass dies jetzt nicht mehr funktioniert.

Den inneren Kritiker überlisten

Du fühlst dich vielleicht erschöpft, bist lustlos, machst mehr Fehler oder dein Körper setzt dir Grenzen. Die Lösung: Aufgaben delegieren (auch andere sind kompetent), dich ausklinken, dir Zeit für Musse nehmen – der Sommer ist eine prima Zeit dafür.

Beine hochlagern – und vor allem: Kopf freimachen und Schuldgefühlen keine Chance geben.

Was du jetzt üben darfst: Hingabe, Entspannung und Selbstliebe. Den inneren Antreiber überlisten, dein Pensum reduzieren und dich gleichzeitig in Vertrauen üben, wenn du gerade Angst hast, dass dir die Kontrolle entgleitet.

Fertig mit Aufschieben

Bist du hingegen ein Neptun-Typ, das heisst eher künstlerisch veranlagt, mit chaotischer Ader, nicht besonders entscheidungs- und konfliktfreudig, schiebst unangenehme Aufgaben gern vor dir her (am besten gar nicht drandenken…), dann rufen dich die Sterne nun in die Verantwortung.

Fertig mit Verdrängen, Aufschieben: Erledige jetzt, was getan werden muss.

Das ist vielleicht unangenehm, aber immerhin danach befreiend. Lass dir helfen, wenn du nicht in die Gänge kommst.

Unerfreuliches verschwindet nicht von selbst

Wie schön wäre es doch, wenn du dich nur schöngeistigen und spirituellen Dingen hingeben könntest, doch leider fordern jetzt auch ganz weltliche deine Aufmerksamkeit.

Zum Beispiel deine Finanzen, Versicherungs- oder Behördenangelegenheiten. Kombiniere diese Pflichten mit kleinen Belohnungen, dann geht es leichter.

Auch der Umgang mit Autorität will gelernt werden. Wo musst du dich den Vorschriften und Regeln fügen? Und wo selber die Zügel in die Hand nehmen?

Stimulierende Liebessterne

Für richtig gute Laune sorgen zum Glück die Liebessterne. Sie versprechen in der ersten Juli-Woche angenehme Überraschungen. Die Venus trifft im sinnlichen Stier auf den experimentierfreudigen Uranus und bringt frischen Wind in dein Beziehungsleben.

Als Single kannst du jetzt prickelnde Bekanntschaften schliessen und dich verführen lassen. Wenn du bereits gebunden bist, mit deinem Partner Neues ausprobieren.

Die Wellenlänge stimmt

Am Abend des 4. Juli wechselt die Venus ins flirtlustige Sternzeichen Zwillinge und verspricht bis zum 18. Juli eine lockere und unbeschwerte Zeit. Besonders schöne und leidenschaftliche Konstellationen bilden sich am 6./7. Juli.

Deine Beziehungen sind jetzt nicht nur sehr inspirierend, sondern gewinnen gleichzeitig an Tiefe: seelisch und geistig.

Auch erotische Höhenflüge versüssen dir den Alltag. Routine in der Liebe? Das war einmal.

Schweigen ist Gold

Am 8. Juli gelangt der Löwe-Merkur ins Spannungsfeld von Lilith. Da kann es nicht nur laut werden, sondern auch zu Misstönen kommen. Zum Beispiel, wenn beleidigende Kommentare abgegeben werden oder wenn Vorurteile rufschädigend wirken.

Mit der Objektivität ist es gerade nicht so weit her. Achte deshalb gut auf deine Worte, und trete niemandem zu nahe. Mit deiner Meinung solltest du jetzt zurückhaltend sein.

Magischer Vollmond

Der Steinbock-Vollmond vom 10. Juli hat optisch viel zu bieten, da er sehr tief am Nachthimmel steht. Lass dich von seiner Magie verzaubern und geniesse diesen Abend, am besten im Kreis von lieben Menschen.

Darüber hinaus darfst du dich nun stärker um dein eigenes Wohlbefinden kümmern und dich in Selbstfürsorge üben. Horche in dich hinein:

Wie geht es dir wirklich? Gibt es Bedürfnisse, die unerfüllt sind? Was kannst du für dich selber Gutes tun?

Steinbock-Vollmond vom 10. Juli 2025. Monica Kissling

Wer oder was benötigt deine Fürsorge?

Der Mond im Steinbock hat mit Verantwortung zu tun. So könnte dich dieser Vollmond, und vor allem der darauf folgende Saturn-Stillstand am Wochenende in die Pflicht rufen: Vielleicht musst du dich intensiver um ein Familienmitglied kümmern – nicht nur funktional, sondern vor allem emotional.

Vergiss trotzdem nicht, gut für dich selbst zu schauen. Der Jungfrau-Mars könnte dich im weiteren Monatsverlauf noch einige Male in die Helferrolle rufen, sodass du deine Kräfte gut einteilen musst.

Wo zwickt es?

In der zweiten Monatshälfte gelangt Mars im Sternzeichen Jungfrau in den Bereich des Südmondknotens. Gesundheitlich könnten dich nun frühere Probleme wieder beschäftigen. Denkbar ist auch eine erneute Zunahme von Corona-Infektionen, sprich eine Sommerwelle.

So ermuntert dich der Mars – und fordert es auch –, deine Abwehr zu stärken und dich um dein körperliches und seelisches Wohl zu kümmern. Heisst: mehr Schlaf, gesündere Ernährung, aber auch regelmässige Bewegung.

Fehlt dir noch die Motivation? Dann buche einen Personal Trainier oder suche dir einen Sport-Buddy, denn gemeinsam geht alles viel leichter.

Mal wieder gründlich aufräumen

Den Jungfrau-Mars kannst du zudem nutzen, um in deinem Umfeld Ordnung zu schaffen. Entsorge, was du nicht mehr brauchst. Arbeite liegengebliebene Pendenzen auf, bevor der Druck von aussen kommt.

Nicht nur sinnvoll, sondern vielleicht auch nötig: Haushaltgeräte oder das Auto in die Reparatur bringen. Mars und der rückläufige Merkur bringen ab dem 18. Juli die Schwachstellen ans Licht.

Herausfordernde Tage im Juli 2025 8. Juli: Provokationen, Beleidigungen, Vorurteile (Merkur Quadrat Lilith).

18./19. Juli: Missverständnisse, Pannen, Verzögerungen, Verletzbarkeit, Reizbarkeit, Schwäche, Zweifel (Merkur Station/rückläufig, Sonne Quadrat Chiron).

21./22. Juli: Streit, Beziehungsturbulenzen, Platzen von Verhandlungen, Konflikteskalation, erhöhte Gefahrenlage (Mars am Südmondknoten, Venus Quadrat Mondknotenachse). Mehr anzeigen

Tiefe Reizschwelle

Der Mars am Südmondknoten hat weitere Tücken: Alter, unverdauter Ärger kommt hoch. Getriggert werden kann er durch Nebensächlichkeiten, etwa, wenn sich jemand in einer Warteschlange vordrängelt. Finde heraus, worum es wirklich geht. Und vor allem: Wer die richtige Ansprechperson ist.

Dein Learning: Dinge, die dich ärgern, künftig früher ansprechen, statt die Faust im Sack zu machen. Dann können Konflikte leichter und gütlicher bereinigt werden.

Unzufrieden im Job?

Wenn du in der Vergangenheit allfälligen Frust geschluckt hast, statt deine Anliegen anzumelden, könnte dir nun auch am Arbeitsplatz der Kragen platzen. Arbeitskonflikte können sich nun zuspitzen.

Vielleicht hast du bereits einige Vorstösse gemacht, aber es ist nie etwas passiert – und jetzt ist das Mass für dich voll.

Nutze in diesem Fall die Energie des Mars, um deine Arbeitssituation nachhaltig zu verbessern. Das kann gelingen, wenn du deine Argumente mit Entschlossenheit, aber auch in Ruhe vorträgst.

Berufliche Reorganisation

Im beruflichen Umfeld kann es nun zu Reorganisation kommen. Prüfe, ob sich dadurch für dich neue Möglichkeiten eröffnen.

Mars kann im Juli jedoch auch vermehrt Kündigungen bringen, sei es durch allgemeinen Stellenabbau oder weil du selber nicht mehr glücklich bist in deinem Job.

In jedem Fall ist es sinnvoll, einen neuen Arbeitsvertrag erst ab dem 11. August zu unterzeichnen, wenn Merkur wieder vorwärts läuft.

Sommerferien mit der Familie

Jupiter, der Glücks- und Reiseplanet, befindet sich seit einigen Tagen im Sternzeichen Krebs, wo er zirka ein Jahr lang verweilen wird. Dort bietet er ideale Voraussetzungen für Familienferien.

«Hauptsache gemütlich» lautet das Motto des Krebses.

Viel Action braucht es also in diesem Sommer nicht. Und grosse Sprünge auch nicht zwingend. Vielleicht machst du es dir einfach im Garten gemütlich, in der nahen Badeanstalt oder in einem Wohnwagen.

Immer wieder improvisieren

Der rückläufige Merkur könnte dich ab dem 18. Juli etwas stören, weil er gern Verzögerungen bringt und Planänderungen nötig macht. Vielleicht streiken die Lokführer oder die Piloten gerade, wenn du reisen willst? Oder es gibt sehr viele Baustellen auf den Strassen.

Neben Flexibilität kann anständiges Reklamieren vonnöten sein. Zum Beispiel, wenn dein gebuchtes Hotelzimmer nicht zum Strand, sondern zum grauen Innenhof geht.

Grössere Herausforderungen warten

Klar die schwierigste und anstrengendste Woche ist die vom 21. Juli, wobei bereits ab dem 18. Juli die Nerven blank liegen können. Mars sorgt für aufkommenden Ärger und stimuliert die Konfliktlust. Die Venus kann ihre Rolle als Vermittlerin und Friedensstifterin nicht mehr wirklich erfüllen.

Einzig Saturn und Neptun – also gesunder Menschenverstand – können helfen. Allerdings bringt sich auch der Machtplanet Pluto ins Spiel, was Machtdemonstrationen und Machtmissbrauch begünstigt.

Intensive Kräfte wirken

Lass dich also nicht aus der Fassung bringen und auch nicht in ein Powerplay verwickeln. Bewahre Ruhe. Oder hilf anderen, die Hilfe benötigen.

Auch Naturereignisse können in dieser Woche für Ausnahmesituationen sorgen. Zudem ist die Unfallgefahr deutlich erhöht.

Beziehungsturbulenzen

Bevor die Liebesgöttin Venus am 31. Juli ins sanftmütige Kuschelzeichen Krebs tritt, muss sie noch einige Turbulenzen überstehen. Unterschiedliche Meinungen und Bedürfnisse können vom 19. bis 23. Juli zu grösseren Differenzen führen.

Die Kunst besteht nun darin, für deine Anliegen einzustehen und gleichzeitig mitfühlend mit deinem Schatz und anderen Menschen umzugehen. Einfach nur nachgeben oder halbherzige Kompromisse schliessen ist nicht die Lösung.

Konstruktiv streiten lernen

Mars fordert die Stärkung deiner Durchsetzungskraft. Definiere, was dir wichtig ist, und streite nicht wegen Nebensächlichkeiten. Übe dich in wertschätzender Kommunikation – und vor allem: Höre selber gut zu.

Gute Lösungen finden ist möglich. Und gar nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick scheint.

Mut zur Neugestaltung

Der Löwe-Neumond vom 24. Juli ist besonders kraftvoll und eröffnet dir neue Gestaltungsfreiräume. Das Einzige, was du brauchst, um diese transformative Energie zu nutzen, ist Mut: Mut, deiner Leidenschaft zu folgen – ohne Wenn und Aber.

Wenn du dich jetzt entscheidest, das zu tun, was dir wirklich Freude macht, kannst du über dich selbst hinauswachsen. Du kannst deine Kreativität entfalten und dein Potenzial verwirklichen.

Löwe-Neumond vom 24. Juli 2025. Monica Kissling

Stärke dein Selbstvertrauen

Bist du bereit, dich selbst herauszufordern? Sei mutig und gehe neue Wege. Erfahrungen ausserhalb der Komfortzone fördern deine Entwicklung

Mit einem positiven Mindset kannst du deine Fähigkeiten verbessern und sie durch Einsatz und Ausdauer stärken. Allfällige Rückschläge sind Chancen zum Lernen. Werte sie nicht als persönlichen Misserfolg, sondern sehe sie als Chance, dich zu verbessern.

Hohe Verletzbarkeit

Wenn am 31. Juli der Planetoid Chiron zum Stillstand kommt, ist die Empfindsamkeit sehr hoch und die Reizschwelle gleichzeitig tief. Das kann zu Überreaktionen führen, wenn du nicht achtsam bist.

Wenn dich jemand verletzt oder du jemandem zu nahe trittst – vielleicht unabsichtlich – kann es zu heftiger Gegenwehr kommen, die wiederum verletzend ist. Sei achtsam oder gehe auf Distanz, bevor es zu einer Auseinandersetzung kommt.

Folge der Weisheit deines Körpers

Mehr Aufmerksamkeit fordert in der letzten Juli-Woche auch deine Gesundheit. Dein Körper könnte dir nun klar signalisieren, wo deine Grenzen sind.

Höre auf ihn und handle entsprechend. Gönne dir eine Auszeit.

Das Monatshoroskop als Hörerlebnis

