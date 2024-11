Monica Kissling: «Du musst jetzt deine Ziele überdenken»

Monica Kissling, Astrologin: «Im Dezember musste du deine Ziele überdenken» Die Möglichkeiten sind nicht unendlich und deine Kräfte nicht grenzenlos. Die Dezember-Sterne fordern Mässigung. Gleichzeitig helfen sie dir zu erkennen, was wirklich wesentlich ist. 21.11.2024

Die Möglichkeiten sind nicht unendlich und deine Kräfte nicht grenzenlos. Die Dezember-Sterne fordern Mässigung. Gleichzeitig helfen sie dir, zu erkennen, was wirklich wesentlich ist.

Der Monat beginnt mit einem rückläufigen Merkur. Noch bis zum 15. Dezember läuft der Kommunikationsplanet rückwärts durch das umtriebige Sternzeichen Schütze.

Das macht es nicht leicht, kürzerzutreten, und so wirst du vielleicht durch die äusseren Umstände dazu gezwungen. Oder du musst länger treten, heisst Umwege machen.

Oft gibt es nämlich keinen direkten Weg zum Ziel. Es braucht alles mehr Zeit, auch wegen Missverständnissen. Plane grosszügig Zeitreserven ein und sei neugierig, was es auf Umwegen und beim Warten so alles zu entdecken gibt.

Meinungsfreiheit versus Rücksichtnahme

Sei jetzt auch besonders achtsam mit deinen Worten und Urteilen. Im Zeichen des Schützen hat man oft starke Überzeugungen und entsprechend Mühe, andere Meinungen zu akzeptieren. Es fehlt die Fähigkeit, auf Distanz zu gehen und zu differenzieren.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist seit 1985 als Astrologin in eigener Praxis in Zürich tätig, wo sie Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Sie ist regelmässig in Printmedien, Radio und TV präsent. Darüber hinaus hält sie Referate und leitet Visionstage und Retreats sowie Workshops zu Zeitqualität, Zeitwahrnehmung und Zeitkompetenz. Seit 2019 ist Monica Kissling Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes (SAB).

Oft wird die Stärke des Schützen – seine Ehrlichkeit – auch auf die Spitze getrieben.

Heisst: Diplomatisches Geschick und Fingerspitzengefühl sind Mangelware. Unüberlegte Äusserungen können jedoch verletzend sein.

Vorurteile abbauen

Setze deine Glaubwürdigkeit nicht mit spektakulären Äusserungen aufs Spiel. Es ist auch nicht nötig, deine Meinung laut herauszuposaunen.

Klüger ist es, deine Sichtweise zu hinterfragen und Vorurteile abzubauen. Wenn du erkennst, dass du dich in einer Sache getäuscht hast, solltest du den Mut haben, die Dinge richtigzustellen.

Ein Monat der Besinnung

Der Schütze-Neumond vom 1. Dezember lädt dich ein, dir Sinnfragen zu stellen. Prüfe, ob du auf dem richtigen Weg bist und diesen 2025 weitergehen willst.

Besinne dich jetzt auf deine Werte. Was ist dir tief im Herzen wichtig? Wofür willst du dich engagieren?

Aber auch: Wovon musst du dich trennen, um Raum zu schaffen?

Schütze-Neumond vom 1. Dezember 2024. Monica Kissling

Muntere Liebessterne

Flankiert wird dieser Neumond von einer harmonischen Konstellation zwischen Venus und Uranus. Das lässt Heiterkeit und Offenheit im Kontakt mit anderen Menschen erwarten.

Als Single kannst du die günstigen Liebessterne nutzen, um inspirierende Menschen kennenzulernen, am besten beim Sport oder bei kulturellen Aktivitäten. Aber auch auf Dating-Plattformen warten positive Überraschungen.

Zwar steht die Liebesgöttin Venus im verbindlichen Steinbock und sucht mehr als einen One-Night-Stand. Was locker beginnt, könnte im Lauf des Monats durchaus Tiefe entwickeln, vor allem für Steinböcke und Stiere.

Lass dich verzaubern

Am 4. Dezember mischt noch der Romantiker Neptun mit. Meister*innen der Verführungskunst sind natürlich die Fische. Aber auch die anderen Sternzeichen dürfen sich jetzt etwas Besonderes einfallen lassen und ihren Schatz verzaubern.

Die Sterne raten: dem Alltag entfliehen, sich einen gemeinsamen Wellnesstag gönnen oder ein feines Nachtessen bei Kerzenlicht.

Nicht übertreiben

In der Woche vom 2. bis 8. Dezember bewegen sich Sonne und Merkur im Spannungsfeld der gegensätzlichen Planeten Jupiter und Saturn. Während Jupiter stets das Maximum will, mahnt Saturn zur Vorsicht. So gilt es, zwischen Leichtsinn und Angst die goldene Mitte zu finden.

Übertreibungen werden sofort abgestraft. Dies betrifft auch überzogene Ansprüche in geschäftlichen Verhandlungen oder exzessive sportliche Ambitionen.

Halte deinen Kopf frei

Am 5. und 6. Dezember dürfte es sehr hektisch werden. Der rückläufige Merkur trifft auf die Sonne: Die Neuigkeiten überschlagen sich und schlagen hohe Wellen. Für Gesprächsstoff ist jedenfalls gesorgt.

Springe nicht auf jeden Impuls auf, sondern halte deinen Kopf frei. Wenn es in der Gerüchteküche brodelt, hinterfrage die Informationen kritisch. Das bewahrt dich vor Fehleinschätzungen.

Alles oder nichts

Das Wochenende vom 7./8. Dezember hat es ebenfalls in sich. Die Liebesgöttin wechselt in den eigenwilligen Wassermann, wo sie sofort ins Spannungsfeld des machtvollen Unterweltgottes Pluto gelangt.

Das erzeugt ein Maximum an Intensität im zwischenmenschlichen Bereich. «Alles oder nichts» lautet die Devise; der Spielraum für Kompromisse ist klein.

Lasse dich jetzt nicht unter Druck setzen und verzichte auf Machtspiele. Die Liebe ist ein Kind der Freiheit, und Zuwendung darf stets freiwillig fliessen.

Starke Emotionen ausbalancieren

Falls du jetzt mit Zurückweisung oder auch mit schwierigen Gefühlen zu kämpfen hast, zum Beispiel mit Eifersucht und Verlustangst, solltest du dich nach innen wenden und wieder in deine Mitte finden.

Günstige Tage im Dezember 2024 1./2. Dezember: Heilsame Gespräche und Erkenntnisse, gegenseitiges Verständnis, Offenheit für Neues, inspirierende Bekanntschaften, Spontaneität, Ideenreichtum (Schütze-Neumond, Merkur Trigon Chiron, Venus Trigon Uranus).

20. Dezember: Liebesglück, Wertschätzung, Herzlichkeit, Grosszügigkeit, Geldsegen (Venus Trigon Jupiter).

30./31. Dezember: Klärende und versöhnliche Gespräche, Verständnis, Mitgefühl, füreinander da sein (Steinbock-Neumond, Merkur Trigon Chiron). Mehr anzeigen

Im stark erregten Zustand ist eine direkte Begegnung meist schwierig. Suchst du dennoch die Nähe zu anderen, dann sprich über deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse, ohne Vorwürfe zu machen und Forderungen zu stellen.

Halte inne

Am 7. Dezember kommt Mars zum Stillstand und fordert deine Aufmerksamkeit. Tue es ihm gleich: Halte an und halte inne. Verlasse das Hamsterrad und vermeide auch Freizeitstress.

Statt dich in den Weihnachtsverkauf zu stürzen, gönnst du dir lieber einen Tag im Kreis von lieben Menschen. Neptun steht ebenfalls still und schafft eine besinnliche Atmosphäre.

Wie entscheiden?

Der Stillstand der beiden gegensätzlichen Gestirne Mars und Neptun stellt dich vielleicht vor eine schwierige Wahl. Beim Mars im Zeichen des Löwen geht es nämlich um Kampf und Selbstbehauptung, während Neptun in den Fischen den Frieden und die Stille sucht.

Versuche, auch hier eine gute Balance zu finden. Schau, wo deine Aktivitäten Resonanz finden. Und nimm dich aus dem Spiel, wenn du auf Widerstand stösst oder sich Konflikte abzeichnen.

Entspanne dich

Vor allem zwinge dich zu nichts! Auch nicht zu einer Entscheidung. Wenn Mars dominant steht, will man oft sofort entscheiden – auch, um ein Thema loszuwerden.

Es geht jetzt aber darum, dich vom Entscheidungsdruck zu lösen. Entspanne dich und lass dir Zeit. Dann kann sich einiges auch von selber lösen.

Höre auf deinen Körper

Mars und Neptun könnten nun auch schwächend wirken, sodass du dich antriebslos oder sogar erschöpft fühlst. Vielleicht fehlt dir auch einfach die Motivation, etwas zu unternehmen.

Am besten akzeptierst du die Dinge, wie sie sind. Angestrengtes Hinterfragen bringt dich jetzt nicht weiter. Die Botschaft ist simpel: Höre auf deinen Körper und tue, was ihm guttut.

Realitätsflucht ohne Absturz

Was du am Wochenende vom 7./8. Dezember ebenfalls vermeiden solltest: exzessiven Alkohol- oder Drogenkonsum. Wenn dir alles zu viel ist und du der Realität entfliehen willst, lass dich besser von spannenden TV-Serien in den Bann ziehen.

Oder tauche mit künstlerisch-kreativen Aktivitäten in eine andere Welt ein. Oder lasse dich wieder einmal ein Wochenende lang einfach treiben. Ohne Angst, etwas zu verpassen.

Glücklich schätzen darf sich jetzt, wer seine spirituelle Heimat gefunden hat. Wenn du auf der Suche bist, magst du dich vielleicht auf eines der vielen guten Meditationsprogramme einlassen, die es online gibt.

Sei kreativ und lebe leidenschaftlich

Mars wird nun für lange Zeit rückläufig sein, konkret bis Ende Februar 2025. Seine Passage beginnt im Löwen, wo er bis über den Jahreswechsel bleibt. In diesem Sternzeichen geht es um Lebensfreude, Kreativität und Leidenschaft.

Hier kannst du jetzt anknüpfen. Wo und wie möchtest du kreativer und spontaner sein? Überlege nicht lange – es geht jetzt ums Ausprobieren! Erlaube dir, spielerisch zu sein. Wenn du das tust, was dir selber und anderen Freude macht, liegst du goldrichtig.

Wut im Bauch?

Der rückläufige Mars kann leider auch unverdaute Frustrationen aktivieren und alte Konflikte nochmals aufs Tapet bringen. Speziell aktiviert werden Erfahrungen, die du als ungerecht erlebt hast, oder Wettbewerbssituationen, in denen du eine Niederlage erlitten hast.

Doch was tun, wenn du plötzlich alten Groll spürst? Zunächst wollen Rachegedanken im Zaum gehalten werden. Finde heraus, was genau dich noch plagt und überlege dir, was du tun kannst.

Das Ziel sollte eine Klärung sein, nicht eine nächste Runde in der Konfliktspirale. Formuliere ein klares Anliegen und verzichte auf Provokationen.

Zeit der Revision

Gut möglich, dass nun frühere Entscheidungen nochmals geprüft und Gerichtsfälle erneut aufgerollt werden. Der rückläufige Mars leitet eine Zeit der Revision ein und bietet die Möglichkeit, etwas neu zu beurteilen.

Vielleicht wirst du selber eine Entscheidung revidieren. Oder du erlebst, dass andere plötzlich ihre Meinung ändern und sich von einem Projekt zurückziehen.

Wo musst du reduzieren?

Beruflich ist es ratsam, im Dezember keine neuen Projekte zu starten. Vielmehr darfst du dir jetzt überlegen, wo du aussteigen oder das Pensum reduzieren willst.

Reduktion ist das Thema dieses Monats. Aus unternehmerischer Sicht bedeutet das leider auch Sparmassnahmen oder sogar Entlassungen. Im Dezember könnten einschneidende Reorganisationen stattfinden.

Vorläufig nur Übergangslösungen

Der rückläufige Mars bringt viele Baustellen. Organisationen und Systeme befinden sich im Umbau, temporäre Lösungen dienen der Überbrückung.

Darüber hinaus können technische Pannen oder Lieferengpässe zu Verzögerungen führen. Im Alltagsverkehr wie auch auf Reisen muss immer wieder mit Verspätungen gerechnet werden.

Berufliche Verhandlungen gestalten sich schwierig und ziehen sich in die Länge.

Sanieren und regenerieren

Der rückläufige Mars ist gut für Sanierungen, nicht nur im Bereich Haus und Infrastruktur, sondern auch gesundheitlich – für eine Zahnsanierung zum Beispiel. Auch ein Reha-Aufenthalt passt jetzt. Nicht auszuschliessen ist, dass dein Auto jetzt in die Garage muss.

Generell unterstützen die Rückläufer Auszeiten, um sich wieder einmal mit dem Sinn des Lebens und seinen persönlichen Zielsetzungen zu befassen.

Sexueller Kick gesucht

In der Woche vom 9. Dezember – exakt am 12. Dezember – befindet sich der Konfliktplanet Mars im Spannungsfeld der Liebesgöttin Venus. Auseinandersetzungen können sich deshalb bis zum Vollmond hochschaukeln.

Es geht um Selbstbestimmung und Freiheit, um Lebendigkeit und sexuelle Spannung. Einschränkende Beziehungen und solche, die vor lauter Routine langweilig geworden sind, haben jetzt ein Problem.

Sei deshalb kreativ: Erlaube dir, zu experimentieren. Probiere Neues mit deinem Schatz, damit du das Abenteuer nicht auswärts suchen musst.

Wer wagt, gewinnt!

Dass sich die Liebessterne nun von der eroberungslustigen Seite zeigen, ist für Singles eine sehr gute Nachricht. Weil Mars rückläufig ist, kann auch die Rückeroberung einer früheren Liebe ein Thema sein.

Mutig solltest du auch sein, wenn es um Beziehungskonflikte geht. Sprich jetzt die heissen Themen an und äussere deine Wünsche, vor allem auch deine sexuellen. Miteinander reden hilft – die Kommunikationssterne stehen günstig!

Ausgelassene Stimmung

Pech musst du am Freitag, dem 13. nicht erwarten. Im Gegenteil: Der Tag dürfte angenehme Überraschungen bereithalten. Und er leitet ein prickelndes Wochenende ein, mit spannenden Begegnungen und Gesprächen.

Am besten also schon am Freitagabend zur grossen Party laden! Die Chance, tolle Menschen kennenzulernen, mit denen du neue Abenteuer erleben kannst, ist gross.

Zwillinge-Vollmond vom 15. Dezember 2024. Monica Kissling

Der Bär ist los

Unter dem Zwillinge-Vollmond vom 15. Dezember ist das Mitteilungsbedürfnis riesig. Neuigkeiten überschlagen sich, und neben viel Klatsch und Tratsch gibt es vielleicht auch etwas Relevantes. Aber: Hauptsache, Unterhaltung!

Überhaupt ist an diesem Wochenende Aktivität angesagt: unterwegs sein, einkaufen, sich sportlich betätigen oder von einem Apéro zum nächsten Hüpfen – alles ganz spontan. Von Adventsstimmung merkt man gerade nicht viel.

Plötzlich unsicher

Am und in den Tagen um den 18. Dezember kann es einen Stimmungstaucher geben. Chiron und Lilith stehen sich gegenüber, was Gefühle von Scham und Schuld anzeigen kann. Der Auslöser kann eine ungeschickte Bemerkung sein oder eine zweideutige Geste.

Dies insbesondere, weil Neptun gleichzeitig Verwirrung stiftet. Missverständnisse können zu Verstimmungen führen, Täuschungen zu Fehleinschätzungen und Unklarheiten zu Verunsicherung.

Alte Wunden reissen auf

Möglich ist aber auch, dass dich ohne ersichtlichen Grund plötzlich ein seltsames Gefühl beschleicht oder du dich unsicher fühlst und meinst, etwas falsch gemacht zu haben.

Dabei kann es sich um Ängste handeln, die plötzlich aufsteigen und deren Gründe weit zurück in deiner Kindheit liegen. Vielleicht hat ein aktuelles Ereignis eine schmerzliche Erinnerung aus der Vergangenheit getriggert.

Ein vertrauliches Gespräch mit einem mitfühlenden Menschen kann dich jetzt unterstützen. Wichtige berufliche Verhandlungen führst du aber besser nicht am 18. Dezember.

Zuwendung von lieben Menschen

Schon sehr bald verhilft dir der Glücksplanet Jupiter wieder zur Zuversicht. In der Nacht auf den 20. Dezember bildet er eine wunderschöne Konstellation mit der Liebesgöttin Venus.

Wenn es nicht dein Schatz ist, dann sind es andere liebe Menschen, die dich jetzt aufbauen und dir Wertschätzung entgegenbringen. Verschenke auch du deine Zuwendung grosszügig.

Mit gestärktem Selbstwertgefühl fällt es dir leicht, die Dinge wieder positiv zu sehen. Deine Beziehungen können aufblühen.

Günstige Tage im Dezember 2024 4. Dezember: Indiskretion, missionarischer Eifer, Autoritätskonflikte, enttäuschte Hoffnungen, Misserfolg, Korrektur und Reduktion (Merkur Opposition Jupiter, Sonne Quadrat Saturn).

7. Dezember: Eifersucht, Überreaktionen, Enttäuschungen (Mars Stillstand, Venus Opposition Pluto, Sonne Opposition Jupiter, Neptun Station).

18. Dezember: Diskriminierung, Vertrauensbruch, Abwertung, Mobbing, Täuschung, (Chiron Opposition Lilith, Sonne Quadrat Neptun).

26. bis 28. Dezember: Kommunikationsprobleme, Misstrauen, Verkehrsprobleme, unerwartete Wendungen, Unzuverlässigkeit, Absagen (Merkur Opposition Jupiter Quadrat Saturn, Venus Quadrat Uranus). Mehr anzeigen

Komm zur Ruhe

Mit dem Winteranfang und dem Eintritt der Sonne in den Steinbock am 21. Dezember richtet sich die Energie mehr nach innen. Vermeide ab jetzt Hektik und komme zur Ruhe.

Im Zeichen des Steinbocks kann sich ein Gefühl der Klarheit und des Friedens einstellen, wenn du gut für dich sorgst und dich auf das Wesentliche besinnst.

Mässigung heisst das Gebot der Stunde

Am Heiligabend, 24. Dezember, befindet sich Saturn, der Herrscher des Steinbocks, exakt im Spannungsfeld von Jupiter. Diese nicht ganz einfache Konstellation spürst du bereits in den Wochen zuvor.

Sie steht für Mässigung und Korrektur. Dem Wachstumsplaneten Jupiter werden gewissermassen die Flügel gestutzt. Was für die Wirtschaft als Ganzes keine gute Nachricht ist, spürst du vielleicht auch in deinem Portemonnaie.

Erkenne, was wirklich zählt

Dies ist keine Zeit, um exzessiv Geld auszugeben, wie wir das in der Weihnachtszeit normalerweise tun. Das muss dir aber nicht die gute Laune verderben. Feiere diese Weihnachten schlicht, aber stilvoll.

Die Saturn-Jupiter-Konstellation hilft dir zu erkennen, was wirklich wesentlich ist, abseits vom Fest- und Geschenkerummel: zwischenmenschliche Beziehungen, Wärme und Liebe.

Grundsatzfragen stellen sich

Die Tage nach Weihnachten gestalten sich nochmals recht intensiv. Am 26./27. Dezember wirft der Kommunikationsplanet Merkur grundlegende Fragen auf.

Entweder stellst du selber vieles infrage oder deine Mitmenschen hinterfragen gewisse Dinge kritisch. Gibt es Ansichten, die du revidieren musst? Oder Zielsetzungen, die du anpassen musst?

Dort, wo du dir zu viel erhofft oder zu viel von anderen erwartet hast, musst du jetzt zurückstecken.

Bleib offen und im Gespräch

Im Austausch mit deinen Mitmenschen können unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Es gilt, missionarischen Eifer, Sturheit und Intoleranz im Zaum zu halten.

Am Wochenende vom 28. Dezember sorgt auch noch Uranus für Turbulenzen. Überraschende Neuentscheidungen können für Aufregung sorgen. Nicht nur die Planung, auch der Gefühlshaushalt geraten durcheinander.

Wenn du überrumpelt wurdest, halte erstmal inne. Und suche dann das Gespräch, denn passiv bleiben geht jetzt nicht.

Öffne dein Herz

Der Steinbock-Neumond vom 30. Dezember leitet schliesslich eine Zeit der Besinnung ein, und er kündigt für den Jahreswechsel nicht gerade ausgelassene Stimmung an. Vielmehr beschäftigen dich nun ernsthafte Fragen, weiterhin auch Sinnfragen.

Merkur in günstiger Konstellation mit Chiron verspricht tiefe Erkenntnisse, wenn du dich auf eine Innenschau einlässt. Zudem kannst du jetzt dein Herz öffnen, und du kannst dir selbst und anderen Fehler verzeihen.

Steinbock-Neumond vom 30. Dezember 2024. Monica Kissling

Verabschiede das Jahr in Dankbarkeit

Der Planetoid Chiron kommt jetzt zum Stillstand und ruft das Thema der Vergänglichkeit ins Bewusstsein. Das kannst du nutzen, um mit Dankbarkeit auf das Vergangene und Erlebte dieses Jahres zurückzublicken.

Du kannst den Blick auf das richten, was wirklich Bestand hat in deinem Leben. Vieles ist flüchtig, aber was gibt dir wirklich Halt? Wo fühlst du dich sicher?

