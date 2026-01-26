Horoskop Februar 2026 mit Monica Kissling: «Im Februar könnte es überraschende Neuigkeiten geben» Nach einer langen Zeit der Ungewissheit ordnen sich die Dinge im Februar neu. Im globalen Geschehen wie auch im persönlichen Leben zeigen sich die Auswirkungen unseres Handelns. Die Weichen werden jetzt neu gestellt! 19.01.2026

Nach einer langen Zeit der Ungewissheit ordnen sich die Dinge im Februar neu. Im globalen Geschehen wie auch im persönlichen Leben zeigen sich die Auswirkungen unseres Handelns. Die Weichen werden jetzt neu gestellt!

Monica Kissling Carlotta Henggeler

Gleich zwei astrologische Grossereignisse kündigen im Februar den Beginn einer neuen Ära an. Zum einen ist dies die Sonnenfinsternis vom 17. Februar, die im Spannungsfeld des Revolutionärs Uranus stattfindet.

Diese Konstellation fordert Erneuerung in vielen Bereichen und kann bestehende politische und wirtschaftliche Strukturen zum Einstürzen bringen. Auch im privaten Leben können Sicherheiten wegbrechen.

Gleichzeitig kann die Gunst der Stunde genutzt werden, um sich aus nicht mehr zeitgemässen Situationen zu lösen und zukunftsfähigere Lösungen zu entwickeln.

Historisch relevanter Zyklusstart

Noch gewichtiger ist der historisch bedeutsame Zyklusstart von Saturn und Neptun am 20. Februar. Dieser findet nur alle 36 Jahre statt und hat in der Vergangenheit in Russland und anderen autoritären Staaten zu Regierungswechseln geführt.

Entsprechend gespannt sind Astrolog*innen weltweit, wie sich das globale Machtgefüge im Februar verändern wird.

Finde neue Aktivitätsfelder

Für dich persönlich bieten die Sterne ideale Voraussetzungen, um auf einer neuen Basis zu starten – sei es im Beruf oder im Privatleben. Vieles hat sich in den letzten Monaten aufgelöst und kann jetzt eine neue Form annehmen.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate, leitet Workshops und ist Buchautorin. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Der nächste Visionstag findet am 29. März 2025 statt.

Besinne dich bei der Neuorientierung auf deine Träume und folge deinem Herzen. Was wolltest du schon immer tun, hast es aber als unrealistisch verworfen? Prüfe die Situation neu. Und verbinde dich mit Gleichgesinnten.

Langfristige Neuausrichtung vorbereiten

Die Zeit der Ungewissheit nähert sich dem Ende. Die Dinge klären sich, und du bekommst wieder mehr Planungssicherheit.

Allerdings wird Merkur vom 26. Februar bis zum 20. März rückläufig. Diese Zeit kannst du dir noch zum Überdenken, Anpassen und Vorbereiten von neuen Projekten nehmen. Um dann zum Frühlingsbeginn loszulegen.

Aktiviere dein schöpferisches Potenzial

Der Februar startet mit einem Vollmond auf der kreativen Achse des Tierkreises. Der Mond steht im Löwen der Sonne im Wassermann gegenüber. So bieten sich dir beste Voraussetzungen, deine kreativen Ideen in eine Form zu bringen.

Viel Inspiration versprechen auch persönliche Begegnungen. Aussergewöhnliche Menschen könnten dich motivieren, deine Talente zu entwickeln.

Darüber hinaus kannst du bei Vollmond im Partyzeichen Löwe natürlich wunderbar feiern – und dich auf jeden Fall in anregende Gesellschaft begeben.

Löwe-Vollmond vom 1. Februar 2026. Monica Kissling

Neubeurteilung der Werte

Am 4. Februar wird Uranus im Stier direktläufig. Diese Gelegenheit kannst du nutzen, um dich auf deine Werte zu besinnen und dich stärker nach ihnen auszurichten. Was bedeutet dir wirklich viel, und was hat an Wert verloren?

Auch die Bedeutung des Geldes in deinem Leben kannst du nun prüfen. Wo kommst du zu kurz und verkaufst dich unter deinem Wert? Wo darfst du mehr verlangen? Stärke dein Selbstwertgefühl, indem du dir deine Talente bewusst machst.

Schaffe Freiräume

Wirf jetzt Ballast ab, sei es in Form von Entrümpeln und Aufräumen oder in Form von Verpflichtungen, die dich zu viel Kraft kosten.

Mache deinen Kopf frei, damit neue Ideen entstehen können. Sorge für Bewegung und nimm deinen Körper aktiver wahr. Uranus fordert Bewegung in jeder Hinsicht!

Günstige Tage im Februar 3./4. Februar : heilsame Gespräche, Vergebung, mögliche Wendungen zum Guten , höhere Fügung (Merkur Sextil Chiron, Venus Sextil Chiron, Uranus stationär/direkt)

18./19. Februar : besänftigende Kräfte, Friedensbemühungen, Mitgefühl, Solidarität, Herzensgüte (Sonne Ingress in Fische, harmonischer Fische-Mond)

21./22. Februar : Warmherzigkeit, Grosszügigkeit, seelische Unterstützung, uneigennütziges Handeln, Liebesglück, Idealismus, Inspiration, Erfolg mit künstlerischen Projekten (Mars Sextil Chiron, Venus Trigon Jupiter)

28. Februar: bereichernde Begegnungen, Wiedersehen mit alten Bekannten, in Erinnerungen schwelgen, Dankbarkeit und Wertschätzung, klärende und hilfreiche Gespräche, Kompromisse finden (rückläufiger Merkur Konjunktion Venus) Mehr anzeigen

Viel Unplanmässiges

Für Bewegung können zwischen dem 3. und 8. Februar auch überraschende Neuigkeiten sorgen, die eine Planänderung erfordern. Der Merkur und die Venus befinden sich im Spannungsfeld von Uranus, sodass Abmachungen oft kurzfristig verschoben werden.

Deine Mitmenschen oder auch du selbst wechseln schnell die Meinung. Lass dich dadurch nicht aus der Fassung bringen, das kostet nur Energie.

Am besten passt du dich den wechselhaften Umständen flexibel an. Denn wer weiss, vielleicht eröffnen sich dadurch unerwartete Gelegenheiten.

Die Liebe ist ein Kind der Freiheit

Die Liebessterne sorgen zunächst für Unruhe. Die Venus befindet sich bis 9. Februar im freiheitsliebenden und sprunghaften Wassermann, was Unverbindlichkeit in Beziehungen anzeigt.

Die Liebe kann deshalb nur im Rahmen von Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gedeihen. Gib deinem Partner Raum, sich zu entfalten, ohne ihn einzuschränken. Denn es sind gerade die gegenseitigen Freiräume, die jetzt verbindend wirken.

Fehlende Diskussionskultur und ideologischer Eifer

Besonders herausfordernd zeigen sich die Kommunikationssterne. Vom 4. bis 11. Februar bewegt sich Merkur durch das Spannungsfeld von Uranus und Lilith. Da sind die Meinungen schnell gemacht. Diskussionen erübrigen sich, weil niemand zuhören will.

Missionarischer Eifer und Intoleranz behindern einen respektvollen und konstruktiven Dialog. Oft geht es gar nicht um einen wirklichen Austausch, sondern nur noch ums Besserwissen – oder gar darum, andere zu beleidigen oder auszugrenzen.

Empörung generiert Klicks

Vielleicht wirst du nun selbst abgeblockt beim Versuch, deine Argumente einzubringen. In diesem Fall hilft es wenig, dich weiter zu bemühen. Grenze dich mit einem klaren Statement ab und lass dich nicht provozieren.

Zurückhalten solltest du dich insbesondere in den sozialen Medien. Dort dürften nun rote Linien überschritten werden, und mit jedem weiteren Kommentar oder Klick auf ein Bild verbreiten sich verletzende Botschaften noch schneller.

Mit Vertragsabschlüssen besser warten

Unter den gegebenen Umständen sind auch berufliche Verhandlungen schwierig. Die Wahrscheinlichkeit, dass in strittigen Fragen ein Kompromiss gefunden werden kann, ist sehr klein.

Konstruktive Lösungen scheitern an der fehlenden Gesprächsbereitschaft von Beteiligten. Auch unterschiedliche Wertvorstellungen prallen aufeinander. Das führt eher zu Brüchen als zu Einigungen.

Falsches Spiel

Zudem wird nicht immer mit offenen Karten gespielt. Gerüchte, Intrigen und Notlügen könnten das Bild verfälschen, und die Wahrheitsfindung gestaltet sich schwierig. Unterzeichne deshalb besser keine Verträge bis zum 16. Februar.

Bilde dir auch nicht vorschnell ein Urteil. Sündenböcke sind schnell zur Hand, doch die Lage ist undurchsichtig. Fake News und Verschwörungstheorien kursieren. Welche Quelle ist glaubwürdig?

Wem kannst du vertrauen?

Darüber hinaus stellen sich nun Vertrauensfragen, nicht nur in geschäftlichen Verbindungen, sondern auch in Liebesbeziehungen. Versuche, Misstrauen durch Klärung aufzulösen.

Ist das nicht möglich, ziehe die Konsequenzen. Es kann sein, dass du dich jetzt von jemandem verraten fühlst.

Achte selbst gut darauf, wem du was erzählst. Diskretion ist ein Wert, den du hochhalten solltest. Generell ist in dieser aufgeheizten Zeit Schweigen oft besser als Reden.

Ambivalente Gefühle am Valentinstag

Die Liebesgöttin Venus wechselt am 10. Februar in die sanftmütigen Fische. Dort zeigt sie sich normalerweise friedliebend und versöhnlich. Diesmal muss sie allerdings zuerst das Spannungsfeld der unbequemen Göttin Lilith durchqueren, was bis und mit 15. Februar dauert.

Damit steht auch der Valentinstag am 14. Februar unter kritischen Sternen. Vertrauen ist auch in der Liebe ein zentrales Thema – und genau das könnte nun fehlen. Vielleicht hast du gerade das Gefühl, dass dein Schatz dir etwas verheimlicht, und du kämpfst mit Eifersucht.

Überbordende Fantasie

Ob an einem allfälligen Verdacht etwas dran ist, lässt sich nicht pauschal sagen. Sicher ist, dass du unter der Fische-Venus besonders sensibel bist und dich schnell in etwas hineinsteigerst – vielleicht auch in eine Fantasie.

Bevor du falsche Anschuldigungen machst, suche ein klärendes Gespräch und lass dir danach Zeit zur Reflektion. Es ist gerade keine gute Zeit für Liebesentscheidungen, und auch ein Ultimatum solltest du nicht stellen. Druck ist kontraproduktiv.

Starke Gefühlswallungen

Am Valentins-Wochenende können starke Emotionen hochkommen. Das können schwer zu besänftigende Gefühle, wie Empörung und Wut sein oder Gefühle der Freude und Begeisterung.

Die herausfordernde Konstellation von Venus und Lilith bringt extreme Gefühle und lässt Zwischentöne vermissen. So ist es möglich, dass du oder dein Schatz von einem Extrem ins andere fallen, dass auf innige Nähe plötzlich Distanzierung erfolgt.

Trau, schau, wem

Als Single verliebst du dich vielleicht Hals über Kopf und bist hin und weg. Doch der Schein kann trügen. Deine Faszination könnte sich nun auf jemanden richten, der nicht zu dir passt.

Prüfe deshalb, ob ihr die gleichen Werte teilt – vor allem, was Nähe und Distanz sowie persönlichen Freiraum betrifft. Mit einem Partner, der Besitzansprüche stellt, kann es bald schwierig werden.

Von der Vision zur Realität

Am Valentinstag, 14. Februar, findet auch ein wichtiger Planetenwechsel statt: Saturn tritt nach drei Jahren Aufenthalt in den Fischen für die nächsten zwei Jahre ins Feuerzeichen Widder.

Damit bekommst du die Möglichkeit, deine Visionen zu verwirklichen. Besinne dich jetzt auf deine Träume und prüfe, wie du sie realisieren kannst. Setze dir ein langfristiges Ziel und erarbeite eine Strategie.

Mut lohnt sich

Mache dann einen Schritt nach dem anderen und erlaube dir auf deinem Weg auch Rückschläge. Die Sterne fordern Mut und Vertrauen. Weil Sicherheiten sowieso schwinden, kannst du dir jetzt auch ein Risiko leisten.

Saturn bringt im Widder mehr Klarheit. Klarheit für dich, weil du besser weisst, was du willst. Auch in deinem Umfeld klärt sich in nächster Zeit einiges.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

Der Zeichenwechsel von Saturn kündigt allerdings auch eine härtere Gangart in vielen Bereichen an. Entscheidungen werden durchgezogen, notfalls auch gegen Widerstand. Das birgt Konfliktpotenzial.

Prüfe für dich, wo du konsequent sein willst. Entschlossenheit, Disziplin und Widerstandsfähigkeit führen dich zum Ziel. Prüfe aber auch, wo Anpassungsbereitschaft sinnvoll ist, damit nicht unnötige Reibung entsteht.

Die Ereignisse überschlagen sich

Die Woche vom 16. Februar startet sehr bewegt und könnte eine der bedeutungsvollsten in diesem Jahr werden. Am Montag gelangt die Sonne ins Spannungsfeld des Disruptors Uranus, wo am Dienstag eine ringförmige Sonnenfinsternis stattfindet.

Dadurch geraten Sicherheiten ins Wanken, und es herrscht Nervosität. Lass dich jetzt nicht zu überstürztem Handeln verleiten, sondern nutze die inzwischen günstigen Kommunikationssterne, um zuverlässige Informationen zu bekommen und gemeinsam mit anderen Lösungen zu finden.

Wassermann-Neumond vom 17. Februar 2026 (ringförmige Sonnenfinsternis). Monica Kissling

Geopolitische Turbulenzen

Global ist diese Sonnenfinsternis eine Konstellation des Umsturzes, sodass Aufstände zur Absetzung bestehender Regierungen führen können.

Für Disruption können auch neue Technologien oder Regulierungen sorgen, die gewisse Branchen und Handelsstrukturen radikal verändern. All das kann sich auch an den Finanzmärkten niederschlagen, wo grössere Verunsicherung vorherrschen dürfte.

Neuordnung der Machtstrukturen

Der historisch bedeutsame Zyklusstart von Saturn und Neptun am 20. Februar hat ebenfalls das Potenzial, Geschichte zu schreiben. Dieser Zyklusstart hat – wie eingangs erwähnt – in der Vergangenheit in Russland und anderen autoritären Staaten regelmässig zu Regierungswechseln geführt.

Es wird sich zeigen, wie die Machtverschiebungen diesmal vonstattengehen. Es ist damit zu rechnen, dass diese Tage vorübergehend von Chaos begleitet sind. Unberechenbare Entwicklungen dürften für eine unübersichtliche Lage sorgen.

Ein persönlicher Wendepunkt

Beobachte gut, was jetzt in deinem Umfeld passiert. Was bedeuten die aktuellen Ereignisse konkret für dein persönliches Leben? Und was lösen sie in dir aus?

Die Welt verändern kannst du als Einzelperson nicht, aber vielleicht magst du dich jetzt mit Menschen verbinden, die deine Werte teilen. Soziales oder politisches Engagement ist in bewegten Zeiten wie diesen sinnvoll und oft auch nötig.

Entwickle deine persönliche Vision

Auf jeden Fall solltest du die Qualität der Zeit nutzen, um dich auf das zu besinnen, was dir wirklich am Herzen liegt. Die aktuellen Konstellationen sind eine Aufforderung, neue Visionen zu entwickeln.

Was wolltest du schon lange tun, tatest es aber nicht, weil dir Sicherheit wichtiger war? Jetzt, wo neue Regeln gelten, hast du die einmalige Gelegenheit dazu!

Herausfordernde Tage im Februar 5. bis 8. Februar : Zwischenfälle, Rückzieher, Planänderungen, Sinneswandel in der Liebe, Distanzierung, schwierige Kommunikation/Störungen (Merkur Quadrat Uranus, Uranus Halbsumme Merkur/Venus, Venus Quadrat Uranus)

10./11. Februar : Gerüchte, Indiskretion, Anschuldigungen, Ansprüche geltend machen, Mobbing, Spaltung, Kontaktabbruch (Merkur Quadrat Lilith, Venus Halbsumme Uranus/Lilith)

14. bis 17. Februar : Verhärtung von Fronten, radikale Forderungen, Besitzansprüche, Neid, Eifersucht, Verrat, Spaltung, Spannungsentladung, revolutionäre Kräfte, Disruption, neue Allianzen (Saturn Ingress Widder, Venus Quadrat Lilith, Sonne Quadrat Uranus, Neumond Quadrat Uranus/Sonnenfinsternis, Merkur Trigon Jupiter, Venus Konjunktion Mondknoten)

26./27. Februar: Wendepunkt, Rücktritte, Machtspiele, Anschuldigungen, Drohungen, Gewaltbereitschaft, Widerstand leisten, erhöhte Unfallgefahr, technische Pannen, Sabotage (Merkur stationär/rückläufig, Sonne Quadrat Lilith, Mars Quadrat Uranus, Sonne Konjunktion Mondknoten) Mehr anzeigen

Tiefe Seelenverbindungen

Die Liebesgöttin Venus zeigt sich in der zweiten Monatshälfte deutlich entspannter. So kannst du in deiner Beziehung zur Ruhe kommen und Kraft tanken.

Am 17. Februar trifft die Venus in den Fischen auf den Mondknoten, wo sie die Herzen der Menschen öffnet. So kann es zu berührenden Begegnungen kommen, bei denen eine grosse Verbundenheit, vielleicht sogar Seelenverwandtschaft spürbar ist.

Herzenswärme und Empathie

Am 18. und 19. Februar läuft der Mond durch das sensitive und Harmonie liebende Sternzeichen Fische, zusammen mit der Sonne, die am 18. Februar um 16.52 Uhr in die Fische tritt.

So sind nun viel Mitgefühl und Hilfsbereitschaft spürbar, und Beziehungen gestalten sich sehr liebevoll. Auch deiner Fantasie wachsen Flügel, was für besondere erotische Momente sorgen kann und dich zudem künstlerisch unterstützt.

Wünsche können in Erfüllung gehen

Am 22. Februar verbindet sich die Venus schliesslich harmonisch mit dem Glücksplaneten Jupiter, sodass gar lang gehegte Wünsche in Erfüllung gehen können.

Dies ist eine Konstellation von Grosszügigkeit – vor allem auf der Herzebene, aber auch materiell. Gemeinsame Ferien stehen nun unter wunderbaren Sternen, und auch zu Hause kannst du der Alltagsroutine ein Schnippchen schlagen.

Erneuter Wendepunkt

Für erneute Turbulenzen dürften die Konstellationen zum Monatsende sorgen. Merkur wird am 26. Februar in den Fischen rückläufig, während die Sonne und der Mondknoten im Spannungsfeld von Lilith stehen.

Das dürfte zu überraschenden Wendungen führen, hauptsächlich zu Rücktritten und generell zu Brüchen. Die Diplomatie dürfte zwar auf Hochtouren laufen, angesichts gegensätzlicher Werte aber wohl nicht viel ausrichten können.

Was sich angestaut hat, kommt hoch

Dazu kommt eine kritische Konstellation von Mars und Uranus am 27. Februar, die eine explosive Komponente hat. Frustrationen können sich nun heftig entladen.

Sei jetzt sehr achtsam und lass dich nicht aus der Fassung bringen. Wenn Wut in dir aufsteigt, reagiere nicht sofort. Atme erst einmal gut durch und unternimm etwas, das dich beruhigt.

Deutlich erhöht ist jetzt auch die Unfallgefahr sowie die Gefahr von Sabotage und grösseren technischen Störungen.

Zeige deine Wertschätzung

Immerhin gibt es auch eine Konstellation, die zuversichtlich stimmt: Am 28. Februar trifft der rückläufige Merkur auf die Venus und öffnet den Raum für Versöhnung. Wenn also noch nicht zu viel Geschirr zerschlagen wurde, kann der Monat friedvoll enden.

In der Liebe und anderen Herzensverbindungen bietet sich dir jetzt die Gelegenheit, deine Zuneigung und Wertschätzung auszudrücken. Zum Beispiel mit einem Brief, einem Geschenk oder einer netten Geste.

Finde innere Ruhe

Mit dem rückläufigen Merkur beginnt Ende Februar eine Phase der Reflexion, der Innenschau. Ziehe dich jetzt öfter aus der Alltagshektik zurück und schaffe eine Oase der Ruhe. Höre auf deine innere Stimme und folge ihr.

Der Monatshoroskop im Podcast

