Monica Kissling: «Im neuen Jahr geht es hart auf hart»

Monica Kissling, Astrologin: «Im neuen Jahr geht es hart auf hart» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was diese im Monat Januar für dich bereithalten. 18.12.2024

Wo lohnt sich der Kampf? Stell dir diese Frage gleich zum Jahresanfang. Und setze deine Energie dann gezielt dort ein, wo du etwas Konstruktives bewirken kannst.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Mit dem rückläufigen Mars starten wir gewissermassen rückwärts ins neue Jahr. Der Energiepegel ist sehr hoch, gleichzeitig geht es nicht wirklich vorwärts.

Im Gegenteil: Es drohen Rückschläge und kräfteraubende Auseinandersetzungen.

Das erzeugt Unzufriedenheit, die sich in Wut entladen kann. Ein guter Umgang mit Frustration will deshalb geübt sein. Lass dich nicht provozieren und versuche nicht, etwas zu erzwingen. Geduld und Gelassenheit führen zum Ziel.

Setze Prioritäten

Ausgebremst werden wir auch von Saturn. Der Planet der Widerstände behindert nach wie vor den Wachstumsplaneten Jupiter. Das sind keine guten Nachrichten für die Wirtschaft, und auch persönliche Projekte können stagnieren. Expansion ist gerade nicht angesagt.

Fokussiere jetzt auf das Wesentliche. Und lass alles weg, was nicht wichtig oder dringend ist. Du kannst später ergänzen und ausbauen, aber für den Moment ist es wichtig, dass du deine Ressourcen schonst und die Kosten im Griff hast.

Konflikte können eskalieren

Teile auch deine Energie gut ein. Der Januar wird sehr anstrengend. Der rückläufige Mars bringt zahlreiche Herausforderungen. Anfang Monat befindet er sich im Löwen in Opposition zum Machtplaneten Pluto.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist seit 1985 als Astrologin in eigener Praxis in Zürich tätig, wo sie Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Sie ist regelmässig in Printmedien, Radio und TV präsent. Darüber hinaus hält sie Referate und leitet Visionstage und Retreats sowie Workshops zu Zeitqualität, Zeitwahrnehmung und Zeitkompetenz. Seit 2019 ist Monica Kissling Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes (SAB).

Diese enorm herausfordernde Konstellation wird am 3. Januar exakt und intensiviert bestehende Konflikte.

Auch Frustrationen, die bisher unter der Oberfläche brodelten, brechen auf.

Das deutet im Weltgeschehen auf eine unruhige und gefährliche Zeit. Auseinandersetzungen werden mit aller Härte geführt, und Gewalt kann eskalieren.

Finde inneren Frieden

Für dich persönlich ist es wichtig, dich nicht in Machtkämpfe zu verstricken.

Diese kosten dich zu viel Energie und führen nicht zu einer Lösung, sondern im Gegenteil zu weiteren Verstrickungen.

Dein Ziel sollte jetzt sein, inneren Frieden zu finden. Das ist nicht einfach, weil du dich immer wieder von negativen Gefühlen lösen musst, die penetrant aufsteigen können.

Zähme starke Emotionen

Am 6. Januar wechselt Mars zurück in den emotionalen Krebs, wo er wiederum starke Ressentiments weckt, bei gleichzeitiger Schwierigkeit, Konflikte offen auszutragen. So geschieht nun vieles hinter den Kulissen, was Intrigen und Mobbing begünstigt.

Achte darauf, Ärger nicht einfach zu schlucken oder zu schmollen. Und dabei womöglich auf Rache zu sinnen. Versuche, in einem Moment innerer Ruhe dein Anliegen auszudrücken, nicht als Vorwurf, sondern als klaren Wunsch.

Seelische Verletzungen

Anders als noch bei Mars im Löwen, wo es um sichtbare Dinge ging, speziell um Sieg und Niederlage, beschäftigen uns nun im Krebs emotionale Verletzungen, die von anderen oft gar nicht bemerkt werden.

Gut möglich also, dass du in der nächsten Zeit mit Dingen konfrontiert wirst, von denen du gar nicht wusstest, dass andere sie dir noch nachtragen.

Gehe mitfühlend damit um, statt dich zu rechtfertigen. Mit einem offenen Ohr und einer einfühlsamen Reaktion kannst du Wogen glätten.

Überprüfe deine Kommunikation

Die Woche vom 6. Januar beginnt mit schwierigen Kommunikationssternen. Neptun verleitet zu Missverständnissen und Flüchtigkeitsfehlern.

Ein Kontrollblick kann sich deshalb lohnen. Überprüfe auch, ob deine Botschaften richtig ankommen.

Am 8. Januar befindet sich der Kommunikationsplanet Merkur im Spannungsfeld der Mondknotenachse, sodass stures Beharren auf dem eigenen Standpunkt Verhandlungen blockiert. Es braucht jetzt wohl eine Denkpause.

Stehe für Fehler gerade

In dieser Woche können zudem Fehler ans Licht kommen oder neue Fehler passieren, vor allem im beruflichen Umfeld. Dafür müssten vor allem Führungspersonen die Verantwortung übernehmen, was aber leider nicht immer geschieht.

Falls dir selber ein Fehler passiert ist, stehe dazu. Und prüfe, was du daraus lernen kannst. Verzichte aber auf Selbstvorwürfe. Genau hinschauen und ehrlich sein, reicht.

Definiere deine roten Linien

Herausfordernd sind auch die Tage vom 8. bis 12. Januar. Die Sonne durchläuft das Spannungsfeld von Chiron und Lilith, was das Thema «Gleichberechtigung» auf den Plan ruft. Frauenrechte sowie Rechte von Minderheiten drohen beschnitten zu werden.

Sowohl im politischen Geschehen als auch im persönlichen Umfeld könnten rote Linien überschritten werden. Zum Beispiel durch Forderungen, die andere Menschen verletzen.

Beziehe klar Stellung, wenn eine rote Linie überschritten wird, aber achte darauf, die Werte anderer Menschen nicht zu verletzen. An gegenseitigem Respekt kann es in diesen Tagen fehlen.

Stimmungswechsel in der Liebe

Die Liebesgöttin befindet sich im Januar nur noch gut zwei Tage im freiheitsliebenden Wassermann. Zu enge Bindungen müssen da nicht sein; Verpflichtungen schon gar nicht. Der Wassermann hält sich gern verschiedene Optionen offen.

Am Nachmittag des 3. Januar wechselt die Venus ins romantische Sternzeichen Fische. Damit ändert sich die Kulisse für unser Liebesleben grundlegend.

Die Liebessehnsucht erwacht und mit ihr der Traum der grossen, allumfassenden Liebe. Es erwartet dich das volle Romantikprogramm, mit Höhepunkt Ende Monat.

Auf der Suche nach dem Glück

Du bist nun auf der Suche nach deinem Seelenpartner, mit dem du vollständig verschmelzen kannst. Freiheit ist dir nicht mehr so wichtig, sondern vielmehr die seelische Verbundenheit.

Eine Beziehung kann trotzdem auch auf Distanz gedeihen, denn die Fische nähren sich von der Sehnsucht. Umso schöner das Zusammenkommen, wenn man sich eine Weile lang nicht gesehen hat.

Entwickle deine spirituelle Seite

Zusammen mit der Liebessehnsucht erwacht dein Wunsch nach spirituellen Erfahrungen. In höheren Sphären zu schweben und dem Alltag mit all seinen Pflichten und Sorgen zu entfliehen, das tut deiner Seele gut.

Suche dir deine Kreise bewusst aus. Wem kannst du vertrauen? Lass dich nicht in den Bann von selbst ernannten Gurus oder zweifelhaften Botschaften ziehen. Eine gute Bodenhaftung ist hilfreich.

Befreie dich von Altlasten

Die Mondknotenachse befindet sich ab dem 12. Januar in den Sternzeichen Fische-Jungfrau und öffnet das Tor zur Spiritualität. Gleichzeitig ist dies eine Einladung, Ordnung zu schaffen in deinem Leben.

Günstige Tage im Januar 2025 4. und 5. Januar: Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, inspirierende Begegnungen, gute Zusammenarbeit (Fische-Mond, Mars Trigon Mondknoten).

17. und 18. Januar: besänftigende und vernünftige Kräfte, gegenseitige Unterstützung, soziale Bestrebungen, Inspiration (Sonne Sextil Neptun/Mondknoten).

26. und 27. Januar: Liebesglück und neue Eroberungen, prickelnde Bekanntschaften, gemeinsame Aktivitäten, fruchtbare Gespräche, Verständnis, gegenseitige Unterstützung, Offenheit für Neues (Venus Trigon Mars, Merkur Sextil Neptun/Mondknoten, Venus Sextil Uranus).

30. und 31. Januar: Zeichen der Hoffnung, neue Perspektiven, Unterstützung finden, Optimismus, Friedensbemühungen (Sonne Trigon Jupiter, Venus in naher Konjunktion mit Neptun/Mondknoten). Mehr anzeigen

Will heissen: Entrümpeln, zu Hause und im Büro. Raum schaffen – und diesen nicht gleich wieder füllen.

Gönne dir mehr Freiräume

Entrümple auch deine Agenda. Das volle Programm geht jetzt nicht mehr. Gib freie Zeiten ein und sage notfalls gewisse Termine ab, damit du den Kopf frei kriegst.

Steig aus dem Hamsterrad aus. Die Planung ist eh schwierig. Vieles klappt nicht und muss improvisiert werden.

Ohne Groll lebt es sich leichter

Auch seelische Altlasten wollen losgelassen werden, insbesondere alter Groll. Wie lange willst du anderen noch Dinge nachtragen?

Sei dir bewusst, dass du damit vor allem dich selber belastet. Und nutze den Januar, um dich von allem zu befreien, was dir das Leben schwer macht.

So kommst du zu neuer Energie, die du in konstruktive Kanäle leiten kannst. Dass du zum Loslassen mehrere Anläufe brauchst, liegt in der Natur der Sache. Loslassen ist ein Prozess und geht nicht auf Knopfdruck.

Stärke dein Vertrauen

Ebenfalls loslassen darfst du übertriebenen Pessimismus. Immer das Schlimmste zu befürchten, ist enorm anstrengend. Verwende deine Energie jetzt darauf, dein Vertrauen zu stärken.

Lass Dinge geschehen und kontrolliere nicht alles. Nimm die Dinge, wie sie kommen, und finde dadurch in einen Flow. So kannst du auch deine kreative Seite entwickeln.

Eine intensive Vollmondwoche

Der Vollmond vom 13. Januar im emotionalen Krebs hat es in sich. Er findet nahe beim rückläufigen Mars statt, der für einige Aufregung sorgen kann. Zum Beispiel im familiären Bereich, der Domäne des Krebses.

Stressoren aller Art können jetzt auftauchen. Vielleicht musst du einem Angehörigen Hilfe leisten oder in einer Auseinandersetzung vermitteln.

Falls Konflikte aufflammen, wäre es jetzt Zeit, das Kriegsbeil zu begraben. Eine günstige Konstellation von Uranus hilft dir, über deinen Schatten zu springen.

Krebs-Vollmond vom 13. Januar 2025. Monica Kissling

Entscheide dich für Deeskalation

Konfliktbewältigung bleibt auch im weiteren Wochenverlauf das vorherrschende Thema. In der Nacht auf den 16. Januar gelangt der rückläufige Mars ins Spannungsfeld der Sonne, was die Wogen erneut hochgehen lassen kann.

Entscheide dich jetzt bewusst für Deeskalation. Es ergibt einfach keinen Sinn und raubt dir zu viel Energie, dich auf eine neue Streitrunde einzulassen.

Liebeslust und -frust

In der Liebe wartet in der Woche vom 13. bis 19. Januar eine Prüfung auf dich. Die Venus nimmt dich mit auf die Achterbahn der Gefühle. In der ersten Wochenhälfte weckt sie in Verbindung mit Jupiter grosse Hoffnungen, vermutlich zu grosse.

Du tust jetzt viel, um Zuwendung zu bekommen, vermutlich zu viel. Sei dir bewusst:

Liebe lässt sich nicht verdienen oder kaufen, sondern darf dir geschenkt werden. Verzichte deshalb auf Liebesdienste, die nicht wirklich von Herzen kommen. Und lass dich nicht ausnutzen.

Akzeptiere dich so, wie du bist

Mit deinem Selbstwertgefühl ist es vielleicht gerade nicht so weit her. Das sollte dich aber nicht dazu verleiten, Liebesbeweise einzufordern. Vergleiche dich auch nicht mit anderen Menschen, die scheinbar glücklicher sind als du.

Bändige deinen inneren Kritiker und besinne dich auf das, was dir guttut, und auf deine Stärken. Falls du dich einsam fühlst: Lass dich von wohlwollenden Menschen inspirieren.

Was brauchst du wirklich in einer Beziehung?

Am Wochenende vom 18. und 19. Januar ist Beziehungsarbeit gefordert. Um diese zu leisten, solltest du dir zuerst einmal darüber klar werden, was du in einer Beziehung suchst. Was ist für dich von zentraler Bedeutung? Worauf kannst du nicht verzichten?

Sprich mit deinem Schatz über deine Bedürfnisse und verzichte dabei auf Vorwürfe. Das Gefühl, zu kurz zu kommen, kann der Auslöser sein, deine Beziehung zu verbessern, wenn du achtsam kommunizierst.

Knapp bei Kasse

Die kritische Passage der Venus in der Woche vom 13. bis 19. Januar könnte auch für deine Finanzen nicht gerade erfreulich sein. Die Zeichen stehen nämlich auf Reduktion.

Das heisst: Du bekommst vielleicht eine hohe Rechnung oder hast dich verspekuliert.

Sei jetzt besonders vorsichtig mit Investitionen: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Überlege dir lieber, wo du sparen kannst. Erstelle einen Budgetplan und bilde Reserven.

Macht wird neu definiert

Am 21. Januar, einen Tag nach der Amtseinführung von Donald Trump, werden passenderweise die Machtverhältnisse neu definiert. Die Sonne trifft im Wassermann auf den Machtplaneten Pluto. Damit wird klar, wer in Zukunft das Sagen hat.

Herausfordernde Tage im Januar 2025 3. Januar: erneutes Aufflammen von Konfliktherden, Machtdemonstrationen, Rücksichtslosigkeit, enorme Anstrengungen (rückläufiger Mars Opposition Pluto).

8. bis 11. Januar: Schwachstellen und Fehler zeigen sich, Schuldzuweisungen, Rücktrittsforderungen, Ungerechtigkeiten, Mobbing, Polarisierung, Tabu-Brüche, Unterdrückung von Minderheiten (Merkur Quadrat Mondknoten, Sonne Quadrat Chiron/Lilith).

16. Januar: erhöhte Konfliktbereitschaft, Showdown, starke Konkurrenz, Kampfwille, Überreaktionen (Sonne Opposition, rückläufiger Mars).

18. und 19. Januar: Zurückweisung, Enttäuschung, fehlende Wertschätzung, finanzieller Verlust, Notwendigkeit der Klärung (Venus Quadrat Saturn).

21. bis 23. Januar: Powerplay, neue Machtverhältnisse, schwierige Kommunikation, Meinungen unterdrücken, heftige Debatten und Kritik, Missstände aufdecken (Sonne Konjunktion Pluto, Merkur Quadrat Chiron Opposition Mars Quadrat Lilith, Mars Quadrat). Mehr anzeigen

Die kommenden Tage könnten von lautstarken Protesten begleitet sein. Der Kommunikationsplanet Merkur steht im Spannungsfeld von Mars und Lilith, was heftige Debatten auf den Plan ruft.

Erbitterte Debatten

Die Spaltung der Gesellschaft dürfte sich gerade wieder deutlich zeigen, nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Teilen der Welt. In deinem persönlichen Umfeld können die Meinungen ebenfalls heftig aufeinanderprallen.

Gleichzeitig kann es auch zu Gesprächsverweigerung kommen, zu Cancel Culture, zu erbitterter Kritik verbunden mit Rücktritts- oder Schadenersatzforderungen.

Sei klar, aber nicht dogmatisch

In dieser eher ungemütlichen Zeit kann dir die Fähigkeit zur Distanzierung helfen. Nimm dich immer mal wieder aus dem Spiel und versuche, auf die Meta-Ebene zu wechseln.

Falls die Situation ein Votum von dir erfordert: Gebe es klar und sachlich ab. Stehe zu deinen Werten, ohne andere abzuwerten.

Schliesse Frieden

Entspannung kann sich am Wochenende vom 25. und 26. Januar einstellen. Dies sowohl in der Liebe, wo die günstige Konstellation zwischen Venus und Mars ein harmonisches Zusammenspiel verspricht.

Gleichzeitig wird der Kommunikationsplanet Merkur von Neptun besänftigt. So darfst du nun auf mehr Verständnis hoffen und hast auch selber ein offenes Ohr für deine Mitmenschen.

Öffne deinen Geist

Gut gelaunt kannst du in die Woche vom 27. Januar starten. Uranus bringt frische Impulse in dein Liebesleben. Und Merkur, der nun in den Wassermann wechselt, verspricht spannende Begegnungen und neue Einsichten.

Diskussionen können nun sehr intensiv sein. Sei offen für neue Ideen, auch wenn sie dir etwas verrückt erscheinen.

Erfinde dich neu

Am 29. Januar beginnt mit dem Wassermann-Neumond ein neuer Mondzyklus. Gleichzeitig steht Uranus, der Herrscher des Wassermanns, still und damit dominant.

Jetzt kannst du dich im wahrsten Sinn des Wortes neu erfinden. Dies aber nicht mit aufsehenerregenden Aktionen, sondern vielmehr mit einer inneren Neuausrichtung. Der Neumond ist immer eine Einladung zum Innehalten.

Wassermann-Neumond vom 29. Januar 2025. Monica Kissling

Zeichen der Hoffnung

Mit einer harmonischen Konstellation der Sonne und des Glücksplaneten Jupiter schliesst der Januar unter hoffnungsvollen Vorzeichen. Auch der Friedensstifter Neptun ist nun in starker Position.

Bleibt zu hoffen, dass die friedensfördernden Kräfte in der Welt Auftrieb bekommen. Sicher aber kannst du jetzt in deinem persönlichen Umfeld eine Atmosphäre der Harmonie schaffen.

Das Monatshoroskop als Hörerlebnis

