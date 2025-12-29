Monica Kissling: «Im neuen Jahr kannst du vieles klären»

Astrologin Monica Kissling: «Im Januar kannst du vieles klären» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was sie in den nächsten Wochen und Monaten für uns bereithalten. 22.12.2025

Der Januar ist ein Monat voller Energie und Spannung. Es herrscht eine Mischung aus Aufbruchsstimmung, Übermut und Ungewissheit. Wichtigster Tipp: nichts überstürzen und dich nicht überfordern.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Der Start in den Januar darf gemütlich erfolgen. Am Neujahrstag vernebelt Neptun den Geist, das fühlt sich an wie Watte im Kopf. Am besten lässt du dich jetzt einfach treiben und verzichtest auf viel Aktivität.

Auch die Kommunikation läuft nicht optimal. Missverständnisse können den Austausch trüben.

Am 2. Januar kommt Chiron zum Stillstand und bringt erhöhte Empfindlichkeit. Auch Kleinigkeiten können nun verunsichern; Einsamkeitsgefühle können sich einstellen.

Halte inne und sorge gut für dich

So gilt es erstmal, die innere Balance wiederzufinden. Steigere dich nicht in Gedanken, die dir auf das Gemüt schlagen. Melancholische Phasen gehören zum Leben. Sie kommen in Wellen und vergehen auch wieder.

Am 3. Januar verstärkt der Vollmond im emotionalen Sternzeichen Krebs deine Gefühlswahrnehmung. Sorge jetzt gut für dein Seelenwohl und umgib dich mit lieben Menschen, die dich aufbauen.

Krebs-Vollmond vom 3. Januar 2026. Monica Kissling

Die Lebensgeister kehren zurück

Die Woche vom 5. Januar wird sehr intensiv. Die Sonne trifft im Steinbock auf die Venus und den Mars und weckt deinen Tatendrang sowie deine Willens- und Gestaltungskraft.

Setze dir jetzt klare Ziele und erstelle auch einen Zeit- und Budgetplan. Die Sterne unterstützen dich bei der Verwirklichung.

Auch in deinem Umfeld passiert sehr viel. Es werden Nägel mit Köpfen gemacht. Wichtige Entscheidungen werden gefällt. Und es bleibt nicht bei Worten, sondern man schreitet gleich zur Tat.

Kreativer Schub

Die Sterne verleihen dir in der Woche vom 5. Januar einen kreativen Schub, und auch deine Überzeugungskraft wird gestärkt. Diesen Support kannst du für wichtige Präsentationen nutzen, für grosse Auftritte oder auch für eine Kunstausstellung.

Zur Person: Monica Kissling Bild: blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist seit 1985 als Astrologin in eigener Praxis in Zürich tätig, wo sie Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Sie ist regelmässig in Printmedien, Radio und TV präsent. Darüber hinaus hält sie Referate und leitet Visionstage und Retreats sowie Workshops zu Zeitqualität, Zeitwahrnehmung und Zeitkompetenz. Seit 2019 ist Monica Kissling Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes (SAB).

Darüber hinaus bestehen gute Chancen einflussreiche Personen kennenzulernen, die deiner Karriere auf die Sprünge helfen.

Bleibe realistisch

Jupiter, der Planet der Exzesse, befindet sich allerdings in Opposition zur Steinbock-Planetenballung.

So besteht die Gefahr von Übertreibungen aller Art. Bleibe realistisch und nimm dir nicht zu viel vor.

Zu hohe Erwartungen an dich selbst oder an andere können zu Überlastung und in der Folge zu Enttäuschungen führen.

Prüfe auch deine Motivation. Anerkennung durch andere darf nicht an erster Stelle stehen, sonst verpufft dein Tatendrang schnell, wenn diese ausbleibt.

Setze dir klare berufliche Ziele

Im Beruf gilt es, übertriebene Ambitionen im Zaum zu halten und Kompetenzüberschreitungen zu vermeiden. Gegen Autoritätspersonen solltest du dich jetzt nicht auflehnen – sie sitzen am längeren Hebel.

Zu Konkurrenzsituationen wird es bis Ende Monat immer wieder kommen. Dabei ist es wichtig, dass du dich aktiv einbringst, deine Anliegen klar formulierst, aber auch Grenzen setzt.

Bereite dich auf Auseinandersetzungen gut vor, bleibe ruhig und überzeuge mit stichhaltigen Argumenten. Trotz- und Affektreaktionen gilt es zu vermeiden.

Der Kampfgeist wird stimuliert

Mars stimmt dich kämpferisch. Überlege dir jetzt gut, wofür sich der Kampf lohnt. Was ist wirklich wichtig? Verstricke dich nicht in sinnlose Auseinandersetzungen, und halte missionarischen Eifer im Zaum.

Rechthaberei und der Versuch, andere zu «erziehen» oder ihnen die eigenen Wertvorstellungen aufzudrücken, gehört zu den negativen Entsprechungen von Jupiter. Übe dich deshalb in Toleranz.

Gefahr der Eskalation

Giesse in kritischen Situationen kein Öl ins Feuer und lass Auseinandersetzungen nicht eskalieren. In deinem persönlichen Leben hast du das in der Hand, während global die Konfrontationsbereitschaft Gefahren birgt.

So kann es im Januar zu einem zunehmenden Wettrüsten kommen. Auseinandersetzungen prägen diesen Monat, was militärische Aktivitäten und Machtdemonstrationen befeuert.

Umso mehr braucht es besonnene Stimmen. Bleibt zu hoffen, dass unter der günstigen Konstellation von Saturn und Uranus, die über den ganzen Monat wirkt, die Vernunft siegt und zu konstruktiven Lösungen führt.

Mache reinen Tisch

Mit dem Zusammentreffen von Venus und Mars beginnt am 8. Januar ein neuer Beziehungs-Zyklus im Steinbock. Dieser fordert zunächst eine Standortbestimmung und Beziehungsklärung.

Die Chance dieser Konstellation liegt in der Ehrlichkeit. So wird jetzt alles benannt, und auch Probleme werden offen angesprochen. Sprich über deine Bedürfnisse und Wünsche, und verbinde allfällige Kritik mit konkreten Vorschlägen.

Im besten Fall kannst du jetzt alle wichtigen Fragen klären und mit deinem Schatz auf einer tragfähigen Basis neu aufbauen.

Wo brauchst du mehr Unterstützung?

Auch in deinem Arbeitsumfeld könnte Beziehungsklärung nötig sein. Auf wen kannst du dich verlassen, sodass eine gute Zusammenarbeit garantiert ist? Und wo brauchst du mehr Unterstützung?

Nutze die Gunst der Sterne und sprich Probleme an. Unstimmigkeiten, die nicht bereinigt werden, entwickeln sich sonst im Lauf des Monats zu einem Tornado, der destruktive Energie entfalten kann.

Im positiven Fall kommt es im Januar zu neuen Teambildungen, die eine konstruktivere Zusammenarbeit ermöglichen.

Grosse Verletzlichkeit

Am Wochenende vom 10./11. Januar gelangt die Venus ins Spannungsfeld von Chiron, was in der Liebe zu Enttäuschungen und Herzschmerz führen kann. Vielleicht fühlst du dich jetzt unverstanden oder zurückgewiesen.

Spüre in dich hinein und finde heraus, was genau dich verletzt hat. Deine Sehnsucht nach Liebe und Zuwendung ist jetzt gross. Entsprechend empfindlich reagierst du, wenn dein Schatz nicht wie gewünscht auf dich eingeht.

Wem kannst du vertrauen?

Vom 12. bis 14. Januar können die kritischen Konstellationen von Chiron auch im Alltag und im beruflichen Umfeld zu einer grösseren Vertrauenskrise führen.

Wer hat dir zu viel versprochen? Und warum hast du das nicht bemerkt? Warst du leichtgläubig?

Günstige Tage im Januar 2026 6. Januar: Kreativität, Gestaltungskraft, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Loyalität, Ehrlichkeit (Sonne Konjunktion Venus).

15. bis 17. Januar: Wertschätzung, Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit, Tiefgang, positive Wendungen, angenehme Überraschungen, Inspiration (Venus Sextil Saturn, Venus Trigon Uranus, Venus Sextil Neptun, Sonne Sextil Saturn).

19./20. Januar: Intuition, Geistesblitze, inspirierende Neuigkeiten und Bekanntschaften, Instinktsicherheit, Feingefühl, konstruktive Vorschläge, Entscheidungskraft, erfolgreiche Reformen, Kreativität und Leidenschaft (Merkur Trigon Uranus, Sonne Sextil Neptun, Venus Konjunktion Pluto, Saturn Sextil Uranus, Mars Trigon Uranus, Mars Sextil Saturn, Merkur Sextil Neptun).

29. Januar: Diplomatie, Vermittlung, Annäherung, erfolgreiche Kommunikation, Erfindungsreichtum (Merkur Konjunktion Venus). Mehr anzeigen

Sowohl Selbstzweifel als auch Wut auf andere könnten dir jetzt zu schaffen machen. Lass dich nicht zu unüberlegten und verletzenden Reaktionen hinreissen. Versuche, in Ruhe Klarheit zu finden, wo im Moment Ratlosigkeit herrscht.

Phase der Verunsicherung

Zweifel und Sinnfragen können sich jetzt melden. Versuche, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, auch wenn sich der Sinn im Moment nicht erschliesst.

Chiron kann Verunsicherung erzeugen. Deshalb ist es jetzt wichtig, dass du dir nicht zu viel abverlangst. Mache einen Schritt nach dem anderen. Dann zeigt sich, wie es weitergeht.

Chance auf Versöhnung

Die Tage vom 15. bis 17. Januar kannst du für konstruktive Gespräche nutzen. Die günstige Venus bietet beste Voraussetzungen für eine Annäherung und – falls nötig – für eine Entschuldigung oder ein Vergeben von Fehlern.

Die Verbindung von Merkur und Chiron erfordert dazu aber die Bereitschaft, Gefühle preiszugeben. Diese Offenheit ist nur im Vertrauen möglich.

Love is in the air …

Die Liebessterne können dir in diesen drei Tagen besonders romantische Momente bescheren. Der Schütze-Mond stärk deine Zuversicht und deine Grosszügigkeit, während sich die Venus experimentierlustig, aufmerksam und verantwortungsbewusst zeigt.

So können neue Ideen entstehen, die deine Beziehung stimulieren. Gemeinsam hoffungsvolle Zukunftspläne schieden, hebt die Stimmung.

Neuer Mond-Zyklus fordert Bereinigung und Neustart

Mit dem Steinbock-Neumond treffen am 18. Januar der Kommunikationsplanet Merkur und der hitzige Mars aufeinander. Schonungslose Ehrlichkeit kann jetzt zum Problem werden.

Besonders schwierig wird es, wenn dir der Kragen platzt und du endlich mal alles sagen willst, was du schon lange denkst und dich stört. Besser nicht! Bleibe bei aller Ehrlichkeit konstruktiv und selbstkritisch.

Steinbock-Neumond vom 18. Januar 2026. Monica Kissling

Verhandlungserfolge sind in Griffnähe

Am 19./20. Januar bilden sich zum Glück bereits wieder sehr günstige Konstellation für die Kommunikation. Saturn fördert den gesunden Menschenverstand, während Uranus Offenheit für neue Vorschläge sowie Flexibilität anzeigt.

Neptun bringt einen sicheren Instinkt, der ebenfalls wesentlich zu guten Entscheidungen beiträgt. So können Vereinbarungen getroffen werden, die eine solide Basis für weitere Aktivitäten bilden.

Diese Chance zu nutzen, ist wichtig. Denn wer sich jetzt nicht einigen kann, muss sich auf zunehmende Widerstände gefasst machen.

Hoher Transformationsdruck in der zweiten Monatshälfte

In der zweiten Januar-Hälfte wechseln die Venus (17. Januar), die Sonne und der Merkur (20. Januar) sowie der Mars (23. Januar) in den Wassermann, wo sie alle kurz darauf auf den Transformationsplaneten Pluto treffen.

Dies ist eine Aufforderung, neue Wege zu gehen. Doch das Loslassen des Bisherigen fällt nicht leicht. Loslassen ist jedoch ein notwendiger Prozess, der Raum für eine tiefe Auseinandersetzung braucht. Dabei wollen auch schmerzliche und unangenehme Gefühle zugelassen werden.

Sei bereit, loszulassen

Nutze diese starken Kräfte, indem du nicht ausweichst, und gehe nicht den Weg des geringsten Widerstands.

Die Sterne fordern Wahrhaftigkeit und Mut. Du kannst sie nutzen, um deinem Leben eine neue Richtung zu geben.

Internationale Spannungen spitzen sich zu

Auf globaler Ebene ist dies eine kritische Zeit. Die Herrschenden klammern sich an ihre Macht, während sie von der Opposition beziehungsweise von einer neuen Generation zum Abtreten aufgefordert werden.

Auch Differenzen zwischen Machthabern können sich verschärfen, sodass die internationalen Spannungen zunehmen. Bei Machtdemonstrationen scheint dann jedes Mittel recht zu sein: Drohungen, Erpressung, militärische Gewalt.

Die Weltordnung wird neu geschrieben, das bisherige Machtgefüge wird umgestossen.

Entscheidende Verhandlungen

Zwischen dem 20. und 23. Januar dürfte es zu entscheidenden Verhandlungen kommen. Das Zusammentreffen von Venus, Merkur, Sonne und Pluto deutet auf ein verbales Powerplay maximaler Intensität und Diplomatie auf höchster Ebene.

Im besten Fall könnten dies Friedensverhandlungen sein, bei denen für einmal alle Akteure an einem Tisch sitzen.

Kläre wichtige Fragen von Grund

In deinem persönlichen Leben, beruflich und privat, geht es jetzt um die ganz zentralen Fragen. Weil der Transformationsplanet Pluto dominiert, ist ein Ausweichen oder Aufschieben nicht möglich.

Pluto fordert absolute Ehrlichkeit. Er hilft dir, dein tiefstes Inneres zu erforschen. Auch über andere Menschen kannst du jetzt alles erfahren, was du für eine weichenstellende Entscheidung brauchst.

Dies ist eine grosse Chance, ein für allemal reinen Tisch zu machen, auch wenn die Gespräche sehr intensiv und emotional fordernd sind.

Eine neue Zeit beginnt

Am 26. Januar findet ein äusserst bedeutsamer Wechsel statt: Neptun tritt nach 14 Jahren Aufenthalt in den Fischen für die nächsten Jahre ins Feuerzeichen Widder.

Herausfordernde Tage im Januar 2026 1./2. Januar: Missverständnisse, Unaufmerksamkeit, Vergesslichkeit, Empfindlichkeit, Verletzbarkeit (Merkur Quadrat Neptun, Chiron Station).

10. bis 13. Januar: Selbstüberschätzung, Grenzüberschreitungen, Übermut, Leichtsinn, Verschwendung, falsche Hoffnungen, überhöhte Ansprüche, Vertrauenskrise, fehlende Wertschätzung oder finanzieller Verlust, Sinnkrise, Fehlschläge, Unfälle, Frustreaktionen (Sonne Opposition Jupiter, Mars Opposition Jupiter, Venus Quadrat Chiron, Sonne Quadrat Chiron, Mars Quadrat Chiron).

22./23. Januar: Engstirnigkeit, Rechthaberei, Ideologien (Merkur Konjunktion Pluto, Sonne Konjunktion Pluto).

27./28. Januar: Machtdemonstration, Rücksichtslosigkeit, Auflehnung (Mars Konjunktion Pluto). Mehr anzeigen

Der Widder markiert den Beginn des Tierkreises, sodass nun in praktisch allen Bereichen die Zeichen auf Neubeginn stehen.

Allerdings gibt es mit Neptun meist noch einige Ungewissheit – mindestens solange, bis auch Saturn am 14. Februar in den Widder wechselt.

Sei offen – im Geist und im Herzen

Für den Moment heisst das: Sei offen für das, was gerade neu entsteht, und halte dir nach Möglichkeit verschiedene Optionen offen. Besinne dich auf deine Träume und Visionen und überlege dir, wie du diese verwirklichen könntest.

Es beginnt jetzt eine neue Zeit, die Mut und Vertrauen fordert. Ein Festhalten an Gewohnheiten macht keinen Sinn, und Sicherheiten schwinden sowieso. Sei mit neugierigem Geist und offenem Herzen unterwegs, dann werden sich dir bald neue Wege eröffnen.

Wer hat die Macht?

Eine letzte – vor allem global – heikle Konstellation bildet sich am 27./28. Januar. Der Durchsetzungsplanet Mars, im globalen Geschehen auch der Kriegsplanet, trifft auf den Machtplaneten Pluto.

Dadurch wird das bestehende Machtgefüge erneut herausgefordert; es kann zu gefährlichen Provokationen, Machtdemonstrationen oder Aufständen kommen.

Powerplay – aber richtig

Für dich persönlich ist es wichtig, dass du dich in Machtspielen nicht zum Opfer machen lässt, sondern in deine Kraft findest. Mars-Pluto fordert Selbstermächtigung.

Sollte es in deinem persönlichen Umfeld, vor allem im Beruf, zu Machtkonflikten kommen, sind Selbstbehauptung und eine klare Haltung nötig.

Bevor du reagierst, mache eine Lageanalyse: Was wird hier gespielt? Worum geht es wirklich – vom Offensichtlichen abgesehen? Wer spannt mit wem zusammen und taktiert gegen wen? Finde die passende Strategie!

Maximaler Einsatz

Mars-Pluto fordert maximalen Energieeinsatz. Das bringt dich an deine Grenzen, ermöglicht aber gleichzeitig Höchstleistungen in Krisensituationen.

Lass dich jetzt nicht in langwierige Konflikte verwickeln, sondern gehe aufs Ganze. Diese starke Energie kannst du nur nutzen, wenn du dich deinen Ängsten stellst und trotz Angst aktiv wirst. Ein Durchbruch ist möglich, wenn du strategisch geschickt agierst.

Finde die passenden Mitstreiter

Dabei ist es sehr hilfreich, dich mit Gleichgesinnten zu verbinden. Vermeide Alleingänge. Die aktuelle Planetenballung im Wassermann verlangt Vernetzung auf breiter Front.

Sie ermöglicht es dir zudem, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und machtvolle Unterstützer zu finden. So kannst du Ende Januar in deine Kraft finden.

Mehr Videos aus dem Ressort