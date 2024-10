Monica Kissling: Im November spitzen sich Konflikte zu

November-Horoskop mit Monica Kissling 23.10.2024

Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Wo ist Nachgeben die bessere Option? Loslassen kann eine Erlösung sein – und ein Zeichen der Stärke! Doch ohne Kampf geht es nicht: dem Kampf mit dir selbst oder mit anderen.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Der Monat startet mit einem Neumond im tiefgründigen Skorpion. Das gibt dir die Möglichkeit, in die Tiefen deiner Seele abzutauchen und dich neu auszurichten. Ballast abwerfen ist das Gebot der Stunde und fällt dir jetzt leichter. Der Skorpion als Zeichen der Wandlung und Transformation unterstützt dich beim Loslassen.

Hilfreich ist ausserdem die günstige Konstellation von Merkur, der ein tiefes Verständnis von komplexen Zusammenhängen ermöglicht. So spürst du instinktiv, was für dich hilfreich ist und wovon du dich verabschieden darfst. Die harmonische Verbindung mit Neptun stärkt dein Vertrauen, sodass du deinen Weg gehen kannst, auch ohne absolute Sicherheit zu haben.

Skorpion-Neumond vom 1. November 2024. Monica Kissling

Innere Prozesse führen zu Klarheit

Im Skorpion-Mondzyklus geht es um Prozesse, die sich langsam in deinem Inneren entwickeln. Sie sind für dein Umfeld zunächst nicht sichtbar, weil sie nicht sofort zu einer konkreten Handlung führen.

Auf dem Höhepunkt des Mondzyklus jedoch, dem Vollmond vom 15. November, wird sich manifestieren, was sich nun innerlich bei dir abspielt. Lass dich deshalb auf einen intensiven Prozess mit dir selbst ein, um Klarheit zu finden.

Die Alles-oder-nichts-Haltung

Trotz günstiger Ausgangslage hat es die erste Novemberwoche in sich: Die kritische Konstellation von Mars und Pluto bringt Powerplays und macht den Auftakt zu einer langen und zermürbenden Konfliktphase.

Lange deshalb, weil der Konfliktplanet Mars von Dezember bis Februar rückläufig sein wird, sodass sich diese Powerplay-Konstellation wiederholt und durch den ganzen Zeitraum zieht.

Global bedeutet das, dass sich Machtkonflikte zuspitzen und Drohkulissen aufgebaut werden. Der Ton verschärft sich, und oft scheint jedes Mittel recht, um die eigenen Interessen durchzusetzen.

Auftritt der «Helden»

Am 4. November tritt Mars in den feurigen Löwen, wo er vorerst bis zum 6. Januar 2025 verweilen wird. In dieser Zeit ist die Konfliktbereitschaft deutlich erhöht. Niemand will Schwäche zeigen.

Jeder will ein Held sein, und in Konflikten wird nur ein Sieg akzeptiert. Es liegt nahe, was dies für den Ausgang der US-Wahlen und die Zeit danach bedeutet.

Geopolitisch «heisse» Phase

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist seit 1985 als Astrologin in eigener Praxis in Zürich tätig, wo sie Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Sie ist regelmässig in Printmedien, Radio und TV präsent. Darüber hinaus hält sie Referate und leitet Visionstage und Retreats sowie Workshops zu Zeitqualität, Zeitwahrnehmung und Zeitkompetenz. Seit 2019 ist Monica Kissling Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes (SAB).

So sind die konfliktfreudigen Sterne unter anderem im Hinblick auf die US-Wahlen vom 5. November brisant. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Sieg des gewählten Präsidenten oder der Präsidentin nicht akzeptiert wird und sich der Prozess aufgrund von Klagen in die Länge zieht. Auch grössere Unruhen sind denkbar.

Ebenso brisant wird sein, was in der Ukraine und vor allem mit Präsident Selenskyj geschieht. Sowohl das Landeshoroskop als auch das persönliche Horoskop von Selenskyj werden von den Konfliktkonstellationen direkt tangiert, was eine dramatische Zuspitzung der Lage anzeigt.

Angst ist keine gute Entscheidungsgrundlage

Auch in deinem persönlichen Leben kann es in den nächsten Wochen zu Machtkonflikten kommen, speziell am Arbeitsplatz. Gut möglich, dass du dich gegen Konkurrenten durchsetzen musst oder dass dein Chef seine Macht ausspielt.

Lass dich nicht einschüchtern! Stehe klar für deine Anliegen ein, ohne emotional zu reagieren. Konflikte lösen sich nicht von selbst. Weiche also nicht aus Angst vor Konsequenzen aus.

Der Löwe-Mars verhilft dir zu einem selbstbewussten Auftritt und dient der Stärkung der eigenen Position. Egoismus und Rücksichtslosigkeit sind jedoch die Schattenseiten dieser Konstellation. So gilt es natürlich auch abzuwägen, wie weit du gehen kannst.

Sei dir deiner Stärke bewusst

Die aktuellen Sterne schärfen dein Bewusstsein für Machtspiele. Du erkennst, was «gespielt wird» und kannst dich entsprechend positionieren. Wie beim Pokerspiel brauchst du dazu eine kluge Strategie und solltest dir natürlich nicht in die Karten blicken lassen.

Skorpione beherrschen dies am besten und sind deshalb die anspruchsvollsten Gegner. Aber auch Löwen und Wassermänner schenken dir nichts, während Stiere plötzlich härter auftreten als sonst.

Optimistische und abenteuerlustige Liebesgöttin

Die Liebessterne zeigen sich Anfang Monat zuversichtlich und beschwingt. So kannst du dich auf das Positive fokussieren und deine Beziehungen weiterentwickeln. Du erkennst neue Möglichkeiten, das Zusammensein zu gestalten und kannst deinen Schatz wie auch andere Menschen für deine Ideen begeistern.

Du bist nun auch sehr abenteuerlustig. Das Feuer der Leidenschaft lässt sich leicht entfachen, und du probierst gern Neues aus. Diese Offenheit ermöglicht sowohl neue Erfahrungen in bestehenden Beziehungen als auch das Knüpfen von neuen Bekanntschaften.

Leichtes Spiel

Am Wochenende vom 9./10. November mischt auch der Traumtänzer Neptun mit und zaubert dir Schmetterlinge in den Bauch. Du lässt dich jetzt nur allzu gern verführen – Widerstand wäre sowieso zwecklos.

Neptun kann dich allerdings auch zu Projektionen und Illusionen verleiten. So siehst du andere Menschen nun durch die rosarote Brille und blendest Unstimmiges grosszügig aus.

Achte deshalb darauf, dass du nicht einem Schwindler auf den Leim kriechst – vor allem, wenn Geld im Spiel ist. Deine Gutmütigkeit könnte ausgenutzt werden.

Günstige Tage im November 1./2. November: Instinktsicherheit, innere Gewissheit, guter Flow, Tiefgang, Erkenntnis, gute Entscheidungsgrundlage, erfolgreiche Kommunikation (Skorpion-Neumond, Merkur Trigon Neptun, Merkur Trigon Mars, Merkur Sextil Pluto).

19. bis 22. November: glückliche «Zufälle», höhere Fügung, Mitgefühl, Versöhnung, Verbindlichkeit (Sonne Trigon Neptun, Merkur Trigon Chiron, Venus Sextil Saturn). Mehr anzeigen

Betrachte deine Beziehungen realistisch

Die rauschhafte Liebesphase endet am Montagabend, 11. November. Mit dem Wechsel der Liebesgöttin Venus vom überschwänglichen Schützen in den bodenständigen Steinbock geht eine gewisse Ernüchterung einher. Gleichzeitig trägt sie zur Klärung bei.

Im Steinbock zählt nicht die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, sondern einzig und allein die aktuelle reale Situation. Der Steinbock ist ein radikaler Realist, der nichts schönfärbt.

Verbindlichkeit ist nötig

So machst du dir jetzt keine Illusionen mehr, sondern willst wissen, wie sich deine Beziehung weiterentwickeln kann.

Bist du bereit, an deiner Beziehung zu arbeiten und in sie zu investieren? Und trifft das auch auf deinen Schatz zu? Wenn ja, könnt ihr jetzt gemeinsam einen Plan machen.

Was du jetzt brauchst, ist ein verlässlicher Partner, der voll und ganz zu dir steht und Verantwortung übernimmt.

Miteinander reden statt canceln

Die Kommunikation ist in der Woche vom 11. November leider nicht ganz leicht. Saturn deutet auf Missverständnisse hin, die ausgeräumt werden müssen, und auf Blockaden, die überwunden werden wollen.

Verweigere dich nicht einem Gespräch, damit sich die Fronten nicht verhärten. Nimm dir im Gegenteil viel Zeit für einen Austausch, indem du gute Argumente sammelst. Und sei vor allem auch bereit, die Argumente anderer in Ruhe anzuhören, um danach einen gemeinsamen Nenner zu suchen.

Stelle dich auf Turbulenzen ein

Richtig turbulent wird es mit dem Stier-Vollmond vom 15. November. Dieser findet auf der Position des unberechenbaren und exzentrischen Uranus statt, der alles auf den Kopf stellen kann.

An den Finanzmärkten, aber natürlich auch in der Politik und in anderen Bereichen kann es nun zu Erschütterungen kommen. Darüber hinaus ist dies eine klassische Erdbeben-Konstellation.

An vielen Orten könnte es nun rütteln. Sicherheiten und Gewissheiten können sich von einem Moment zum anderen auflösen, was natürlich Ängste schürt. Dies ist keine Zeit, um stillzusitzen und in Ruhe abzuwarten!

Stier-Vollmond vom 15. November 2024. Monica Kissling

Werde aktiv, aber handle bewusst

Du musst schnell reagieren und aktiv werden. Das ist schwierig, weil dir die Zeit fehlen könnte, eine Entscheidung gründlich durchzudenken. Verlass dich in dem Fall auf deine Intuition.

Wichtig ist, dass du dich nicht von Wut oder Angst antreiben lässt, sondern möglichst achtsam zum Wohl von allen Beteiligten agierst.

Ziehe die Konsequenzen

Zeitgleich mit dem Vollmond kommt am 15. November der Saturn zum Stillstand. Dies ist ein einschneidender Moment, der eine Grundsatzentscheidung fordert. Um diese treffen zu können, musst du Bilanz ziehen.

Was in deinem Leben funktioniert gut, und wo bist du unglücklich oder sogar frustriert? Sei ehrlich, ohne anderen oder dir selber Vorwürfe zu machen. Ziehe die Konsequenzen und bereite den Boden für etwas Neues vor.

Löse Blockaden

Saturn kann auch anzeigen, dass du in einer Sache blockiert oder festgefahren bist. In diesem Fall ist ein radikaler Kurswechsel nötig, um aus der Sackgasse herauszukommen.

Vielleicht musst du jetzt aus einem Projekt aussteigen oder eine Beziehung auf eine neue Basis stellen. Die Liebesgöttin Venus befindet sich im Spannungsfeld der Mondknotenachse, was Differenzen anzeigt, deren Ursache unterschiedliche Wertvorstellungen sind.

Sicherheit oder Risiko?

So könnte sich nun auch in der Liebe eine Entscheidung aufdrängen. Wie wichtig ist dir Sicherheit? In welchen Bereichen deiner Beziehung ist diese nicht verhandelbar?

Und wo kannst du mehr Offenheit und Risiko zulassen – zugunsten der Lebendigkeit und Spontaneität? Welche Lösungen sind möglich, wenn du und dein Schatz nicht das Gleiche wollen?

Erfinde dich neu

Auch nach dem Vollmond bleibt es sehr bewegt. Am 17. November befindet sich die Sonne exakt im Spannungsfeld des unberechenbaren Uranus, der weitere Schritte aus der Komfortzone verlangt.

Gewisse Dinge können nicht mehr aufrechterhalten werden, auch nicht mit Anpassungen. Sie wollen grundlegend neu gestaltet werden.

Klammere dich also nicht an die Vergangenheit, sondern erkenne die Chancen, die in einem Neubeginn liegen.

Transformation drängt sich auf

Am 19. November tritt Pluto nach mehrmaligem Hin und Her endlich definitiv in den Wassermann. Das ist vor allem gesellschaftlich von Bedeutung, weil sich fortschrittliche Kräfte nun immer stärker durchsetzen können.

Jene, die sich an Zustände aus früheren Zeiten klammern, verlieren zunehmend an Boden. Bilde und entwickle dich deshalb weiter! Die Rezepte der Vergangenheit funktionieren nicht mehr.

Schau genau hin

Die Woche vom 18. November beginnt mit einer Jupiter-Spannung, die zu übertriebenem Optimismus verleitet. Zwar können sich jetzt erfreuliche Möglichkeiten eröffnen, jedoch solltest du diese kritisch überprüfen und nicht in der ersten Euphorie leichtfertig zusagen.

Der günstige Neptun hilft dir, deine innere Stimme wahrzunehmen. Hast du bei einer Sache ein seltsames Gefühl? Dann nimm diese Stimme ernst. Nur wenn du ein klares «Ja» hast, solltest du dich auf etwas einlassen.

Herausfordernde Tage im November 3. November: Machtkämpfe, Druck und Drohungen, Rücksichtslosigkeit, Spekulationen, Selbstüberschätzung, Grenzüberschreitung (Mars Opposition Pluto, Venus Opposition Jupiter Trigon Chiron).

15. bis 17. November: Blockaden, Verluste, Turbulenzen, plötzliche Wendungen, Überreaktionen, Opposition, hartes Durchgreifen, schwierige Kompromissfindung, Spannungen in der Liebe, Dilemma (Saturn Stillstand, Stier-Vollmond, Mond-Sonne Opposition Uranus, Venus Quadrat Mondknoten).

24. bis 28. November: Seelische Verletzungen, Vertrauensbruch, Zurückweisung, Einsamkeitsgefühle, Selbstwertprobleme, Machtspiele, Trennungen (Venus Quadrat Lilith, Venus Quadrat Chiron). Mehr anzeigen

Liebesbeziehungen werden anspruchsvoller

Die Liebesgöttin verspricht noch bis zum 22. November Stabilität. Nicht überschwängliche Gefühle zwar, aber ein verlässliches und harmonisches Miteinander.

Im weiteren Monatsverlauf zeigen sich die Liebessterne dann weniger pflegeleicht. Am Wochenende vom 23./24. November gelangt die Venus ins Spannungsfeld von Lilith, was zu abrupten Wendungen führen kann.

Lass dich nicht unter Druck setzen

Vielleicht zeigt dein Schatz plötzlich eine andere Seite von sich oder entscheidet sich überraschend um. Oder du selber hast plötzlich neue Bedürfnisse, die sich auf deine Beziehung auswirken.

Seelische Bedürfnisse, aber auch sexuelle Vorlieben oder Abneigungen könnten nun zu herausfordernden Situationen führen. Es gilt, Lösungen zu finden, die für beide passen. Und vor allem Lösungen, in denen beide Partner gleichberechtigt sind.

Habe den Mut, «Nein» zu sagen

Die kritische Verbindung von Venus und Lilith bringt oft Machtspiele. Lass dich nicht zu etwas drängen, das dir nicht zusagt. Hab den Mut, «Nein» zu sagen, und bleib dir selber treu.

Wenn es grundlegende Differenzen in deiner Beziehung gibt, musst du vielleicht klare Forderungen stellen oder Grenzen setzen. Was ist für dich eine rote Linie?

Ein Zeichen setzen für die Frauen

In der Politik dürften die Rechte der Frauen wieder ins Zentrum rücken. Dabei geht es nicht nur um Fragen der Gleichstellung, sondern vor allem auch um den Schutz von Frauen vor Missbrauch, Ausbeutung und Gewalt.

Der Auslöser können schockierende Ereignisse sein, die nach einem klaren Zeichen der Politik verlangen.

Woher kommt dein Schmerz?

Die Liebessterne zeigen sich bis zum 28. November von der verletzlichen Seite. Sie bringen dich in Kontakt mit dem, was dir in deiner Beziehung wie auch in anderen Verbindungen fehlt. Ist es die Verlässlichkeit? Das Vertrauen? Die Loyalität? Das Verständnis? Die Nähe?

Vielleicht brauchst du nun Zeit, das herauszufinden. Ein vorübergehender Rückzug kann Sinn machen, um nachzuspüren, was genau dein Schmerz ist. Welchen wunden Punkt hat dein Schatz bei dir getroffen – oder du bei ihm?

Die Ereignisse in Liebesbeziehungen können nun alte Geschichten triggern, dich also emotional mit unverarbeiteten Enttäuschungen aus der Vergangenheit konfrontieren.

Steig aus dem Hamsterrad aus

Generell ist es hilfreich, dich im letzten Monatsdrittel mehr nach innen zu wenden und äussere Aktivitäten zurückzufahren.

Bereits ab dem 20. November verlangsamt Merkur sein Tempo deutlich, denn er wird am 26. November rückläufig. Im Schützen, der am liebsten in Siebenmeilenstiefeln unterwegs ist, ist das besonders spürbar.

Es wird dir nun gewissermassen der Wind aus den Segeln genommen. Sieh es von der positiven Seite: Optimismus gehört schliesslich auch zum Schützen. Du darfst jetzt etwas kürzertreten und dir auch mal eine Pause gönnen.

Reisepläne anpassen

Der Schütze ist auch das «Reisezeichen», was bedeuten kann, dass es in diesem Bereich zu Verzögerungen kommen kann, zum Beispiel wegen Streiks.

Vielleicht bist du auch plötzlich unschlüssig, ob du eine Reise in der geplanten Form machen willst. Lass dir nach Möglichkeit Zeit für eine Entscheidung bis Mitte Dezember.

Projekte überprüfen

Ebenfalls dem Schützen zugeordnet wird die Weiterbildung. So kann es auch hier zu gewissen Schwierigkeiten kommen, zum Beispiel zu Unklarheiten, Missverständnissen, Verzögerungen oder nicht verfügbarem Kursmaterial.

Generell kann es Sinn machen, hochfliegende Pläne erst einmal einen Moment auf Eis zu legen oder, noch besser, sie nochmals zu überdenken und, wenn nötig, anzupassen.

