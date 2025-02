Monica Kissling: «In den nächsten Wochen herrscht ein kreatives Chaos»

Monica Kissling: «Im Monat März ist Vergebung möglich» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was die nächsten Wochen für die bereithalten. 25.02.2025

Die März-Sterne bringen unerwartete Wendungen und sorgen für Verwirrung. Gleichzeitig wird viel Kreativität freigesetzt. So können neue Ideen und Gemeinschaften entstehen.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Die Venus und der Merkur werden im März rückläufig und überqueren dabei den Punkt auf null Grad Widder. Dort befindet sich auch Neptun, der Planet der Inspiration und der Sehnsucht.

Null Grad Widder markiert den Anfang des Tierkreises.

Dort, wo das Sternzeichen Fische endet und das Sternzeichen Widder beginnt, im Fachjargon auch «kosmische Spalte» genannt, löst sich auf, was lange Zeit Gültigkeit hatte. Es entsteht etwas ganz Neues, das aber noch keine klaren Konturen hat.

Im offenen Raum

Einige Astrolog*innen bezeichnen den Bereich null Grad Widder als «Vakuum» oder «Niemandsland».

Bildhaft vorstellen können wir die Qualität von null Grad Widder als eine Schiffspassage, wo auf offener See der Horizont verschwindet und der Raum vollständig offen ist. Erst wenn wieder Land in Sicht ist, gewinnen wir eine Orientierung.

Für unser Leben bedeutet diese Passage, dass sich im März viele Gewissheiten auflösen und wir im Moment wenig oder keine Klarheit darüber haben, wie es weiter geht. Dies wird sich auch im Weltgeschehen und im politischen Umfeld zeigen.

Kein Plan

Aus der Pendelbewegung der Venus und des Merkur über null Grad Widder ergibt sich ein Hin und Her mit Umwegen und Irrwegen – also alles, aber keine Gewissheit.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist seit 1985 als Astrologin in eigener Praxis in Zürich tätig, wo sie Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Sie ist regelmässig in Printmedien, Radio und TV präsent. Darüber hinaus hält sie Referate und leitet Visionstage und Retreats sowie Workshops zu Zeitqualität, Zeitwahrnehmung und Zeitkompetenz. Seit 2019 ist Monica Kissling Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes (SAB).

Das bedeutet für dich: Du kannst im März nicht verbindlich planen, sondern nur Übergangslösungen definieren, auch im Beziehungsbereich.

In Erinnerungen schwelgen

Die rückläufige Wanderung der Venus und des Merkur zurück in die Fische symbolisiert zudem eine grosse Sehnsucht nach früheren Zeiten, in denen (scheinbar) alles viel besser war.

Es tauchen Erinnerungen auf, und du suchst vielleicht Halt bei Personen, die dir in der Vergangenheit Sicherheit gegeben haben.

Zum Aufbrechen in eine neue Zeit bist du irgendwie noch nicht bereit. Setze dich selber nicht unter Druck, sondern nimm dir jetzt Zeit zum Reflektieren. Oder nutze die Phase für eine Auszeit.

Auf Spurensuche

Rückläufige Planeten sind immer eine Einladung, innezuhalten und auf die innere Stimme zu hören. Es geht um eine innere Vorbereitung auf Neues, nicht um Aktivismus.

Rückläufige Planeten fordern eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Dabei bieten sie Gelegenheit, bisher nicht Ausgesprochenes oder auch Verdrängtes anzuschauen und Missverständnisse zu bereinigen.

Eine Übung in Vertrauen

Die grösste Herausforderung dürfte nun sein, die Ungewissheit auszuhalten. Sei es in Bezug auf deinen beruflichen Weg oder deine Liebesbeziehung.

Vielleicht spürst du neben Ratlosigkeit auch eine gewisse Erschöpfung oder Entmutigung. Vertraue darauf, dass sich Lösungen zeigen werden, wenn die Zeit reif ist. Genauso, wie auf einer Schiffspassage irgendwann wieder Land in Sicht ist.

Immer wieder den Umständen anpassen

In Zeiten wie diesen macht es keinen Sinn, etwas zu forcieren oder zu bekämpfen. Schau einfach, wie sich die Dinge entwickeln. Sei flexibel und passe dich den sich ständig verändernden Umständen geschmeidig an.

Schau auch, wo sich neue Möglichkeiten eröffnen. Nicht, um sofort aufzuspringen, sondern um die Fühler auszustrecken und zu experimentieren.

Während der rückläufigen Phase klappt vieles nicht auf Anhieb. Das bedeutet nicht zwingend, dass es falsch ist. Sondern dass es so neu ist, dass es noch keine Gebrauchsanleitung dafür gibt.

Konflikte anders angehen

Der Aktivitätsplanet Mars läuft seit dem 24. Februar wieder vorwärts und gewinnt allmählich an Tempo. Er befindet sich jedoch noch bis Ende April im Bereich seiner Rückläufigkeit.

Das heisst: Es gibt noch keine klare neue Stossrichtung. Jedoch kannst du nun eine neue Sicht auf vergangene Ereignisse gewinnen. Vor allem in den Bereichen, die zum Mars gehören: Konfliktsituationen und Rivalitäten.

Mars hat uns als Kriegsgott in den letzten Monaten viel Groll und Ressentiments beschert. Jetzt ist es Zeit, diesen Groll loszulassen und vorwärts zu schauen.

Eine neue Perspektive kann dir helfen, Konflikte auf eine konstruktivere Art anzugehen. Das ist vor allem für dich selber eine Entlastung.

Wild-romantische Liebessterne

Liebesbeziehungen gestalten sich im März sehr leidenschaftlich, bewegt und wechselhaft. Die Liebessehnsucht ist gross, sodass sich viele Menschen verlieben oder auch nochmals auf eine frühere Beziehung einlassen.

Die Liebesgöttin Venus wird in der Nacht auf den 2. März im Widder rückläufig. So geht es in den nächsten sechs Wochen darum, Beziehungen zu klären, die noch nicht abgeschlossen sind, und Klarheit in Bezug auf deine Gefühle zu finden.

Dabei kann es zu abenteuerlichen Wendungen kommen, aber auch zu erneuten Illusionen, die im verklärten Zustand leicht gedeihen.

Zeit der Beziehungsklärung

Nutze die Zeit der rückläufigen Venus bis Mitte April für eine vertiefte Auseinandersetzung mit deinen Beziehungen: deiner Liebesbeziehung und auch deinen Freundschaften.

Was passt noch und darf weiterhin gepflegt oder gar gestärkt werden? Und wo braucht es neue Vereinbarungen, weil sich die Bedürfnisse geändert haben?

Lass die Vergangenheit Revue passieren und nimm die «Learnings» mit.

Folge deinem Herzen

Dein Verstand mag oft ein guter Ratgeber sein, nicht aber jetzt und nicht in Herzensfragen. So mag es zum Beispiel gute Gründe geben, dich emotional nochmals auf eine frühere Beziehung einzulassen, auch wenn vernünftige Zeitgenossen dir abraten.

Warum?

Weil es in der rückläufigen Venus-Phase darum geht, dich nochmals in der Tiefe mit unverarbeiteten Gefühlen auseinanderzusetzen und dabei auch Emotionen zuzulassen, die du aus Gründen des Selbstschutzes abspalten musstest.

Versöhnung ist möglich

Dies ist eine Zeit des Aufeinanderzugehens und Zuhörens, damit Liebeswunden heilen können und Vergebung möglich wird.

Wenn du dein Herz nicht mehr verschliessen musst, kannst du dich der Liebe wieder öffnen.

Dies ist eine grosse Chance für die Liebe: Versöhnung ist möglich, wenn du dir selber und deinem Liebsten Fehler verzeihen kannst.

Viel Fantasie, wenig Bodenhaftung

Das Wochenende vom 1./2. März bietet Gelegenheit zum Abheben. Der Neptun, der Jupiter und die Venus machen sich stark, deshalb malst du dir jetzt die Welt gern schöner. Dabei kennt deine Fantasie kaum Grenzen.

Tue an diesem Wochenende etwas, was dir richtig Freude bereitet und mit dem du auch anderen eine Freude machen kannst. Aber versprich im Gefühlsüberschwang nichts, was du später nicht halten kannst.

Sei offen und klar

Am 3. März tritt der Kommunikationsplanet Merkur in den Widder und fordert klare Worte. Rede jetzt nicht um den heissen Brei herum. Trotzdem gilt: Erst denken, dann reden.

Ehrlichkeit ist jedoch ein Muss und erfrischend. Am 5. März hilft zudem Pluto, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Dies ist ein guter Verhandlungstag, den du für deine Anliegen nutzen kannst – vor allem als Widder, Wassermann oder Zwilling.

Gemeinsames Engagement

Am 8. März ist Internationaler Frauentag, und der Widder-Merkur ist perfekt für klare Parolen.

Zudem bietet die harmonische Konstellation von Sonne und Mars in den weiblichen Wasserzeichen beste Voraussetzungen, dich mit anderen Frauen zu verbinden.

Günstige Tage im März 2025 5. bis 8. März: Scharfsinn, Tiefgang, Entschlusskraft, gute Verhandlungstage, gemeinsame Projekte starten (Merkur Sextil Pluto, Sonne Trigon Mars).

17. März: Bereichernde Begegnungen, neue Impulse, wertvolle Erkenntnisse, neue Möglichkeiten (Sonne Konjunktion Mondknoten).

21. bis 25. März: Tiefe Verbundenheit und Liebe, innere Gewissheit, magische Begegnungen (Venus Sextil Pluto, Sonne Konjunktion Venus, Sonne Sextil Pluto, Sonne Konjunktion Merkur, Merkur Sextil Pluto). Mehr anzeigen

Frauen können sich jetzt gegenseitig stärken und gemeinsame Aktionen planen. Die verbindende Energie baut sich weiter auf, denn am 11. März trifft Merkur im Widder auf die Venus.

Frauen-Netzwerke können gedeihen, und Projekte mit frischem Schwung angegangen werden. Die Motivation ist gross, ebenso die Freude. Mit wem willst du gemeinsame Sache machen?

Fokus auf das Wesentliche

Am 12. März trifft die Sonne in den Fischen auf Saturn und stimmt dich auf die Qualität des nahenden Vollmonds ein. Verschaffe dir jetzt Klarheit. Halte inne:

Was ist wirklich wesentlich für dich? Und was ist zu viel oder unnötig?

Mach den Kopf und das Herz frei: Sage dort ab, wo es für dich nicht stimmig ist.

Das kann kurzfristig für Unmut sorgen, bringt dann aber Erleichterung. Wenn du innerlich ganz klar bist und entsprechend respektvoll kommunizierst, gibt es nichts zu befürchten. Stehe zu deinen Bedürfnissen und zeige Haltung.

Bilanz ziehen

Der Jungfrau-Vollmond vom 14. März wird von einer totalen Mondfinsternis begleitet, was ihn besonders kraftvoll macht. Euphorische Gefühle solltest du aber nicht erwarten.

Die Anwesenheit des strengen Saturn fordert dich vielmehr auf, deine Grenzen zu erkennen und die Grenzen anderer zu respektieren.

Saturn steht zudem für die nüchterne Realität. So gilt es jetzt, Abschied zu nehmen von Illusionen und auf das Machbare zu fokussieren. Dies ist ein guter Zeitpunkt, Klarheit zu finden und in deinem Umfeld klare Verhältnisse zu schaffen.

Pult frei, Kopf frei

Der Vollmond findet auf dem Südmondknoten in der Jungfrau statt und ist deshalb auch eine Einladung, wieder einmal richtig aufzuräumen. Ordnung dient auch deiner mentalen Gesundheit.

Psychohygiene ist ebenso wichtig wie die Pflege deiner Gesundheit.

Jetzt ist ein guter Moment, dir neue, heilsame Gewohnheiten zu pflegen anzueignen oder deine Ernährung umzustellen. Saturn verhilft die zur nötigen Disziplin.

Jungfrau-Vollmond vom 14. März 2025, totale Mondfinsternis. Monica Kissling

Innehalten und überlegen

Kurz nach dem Vollmond wird Merkur am 15. März rückläufig. Das fühlt sich erstmal vielleicht wie ein abrupter Bremseffekt an, denn Merkur kommt im vorwärtsdrängenden Widder zum Stillstand.

Vieles verzögert sich jetzt, und es ist Geduld gefordert. Die kommenden drei Wochen kannst du nutzen, um deine berufliche Situation zu überdenken und allenfalls Anpassungen in Betracht zu ziehen.

Möglicher Kurswechsel

Ein Planeten-Richtungswechsel bringt oft auch unerwartete Wendungen. So kann es in deinem beruflichen Umfeld zu Reorganisation kommen oder zu Kündigungen.

Vielleicht überlegst du dir selber, eine neue Stelle zu suchen. Lass dir mit einer Entscheidung Zeit, bis Merkur am 8. April wieder vorwärts läuft. Vieles ist bis dahin noch unklar.

Neue Möglichkeiten

Die Woche vom 17. März beginnt vielversprechend: Die Sonne läuft über den aufsteigenden Mondknoten und kann wie ein Türöffner wirken. Gut möglich, dass du jetzt eine wertvolle Begegnung hast, aus der eine tiefe Verbindung entsteht.

Oder es fliegt dir ganz zufällig eine Erkenntnis zu. Gehe jetzt auf andere Menschen zu, und nutze den Tag für Begegnungen.

Frühlingsanfang mit viel Inspiration

Am 20. März, 10.01 Uhr, tritt in diesem Jahr die Sonne in den Widder, den Startpunkt des Tierkreises:

Ein neuer Umlauf beginnt, und damit neue Chancen und Herausforderungen. Gehe mit dem Geist des Entdeckers an Dinge heran – mutig, neugierig, erforschend.

Zudem kannst du dich jetzt von Neptun verzaubern lassen. Besinne dich jetzt auf deine Träume und Sehnsüchte. Welcher Herzenswunsch schlummert tief in dir und darf im Frühling erste Triebe machen?

Dein Herz weist dir den Weg

Am Wochenende vom 21. bis 23. März stimulieren die Sterne deine Kreativität und Leidenschaft in besonderem Mass. Die Sonne und die Venus treffen sich im Widder und verbinden sich mit dem tiefgründigen Pluto.

So erwarten dich tiefe Erfahrungen, die dein Herz im Innersten berühren. Dein Herz weiss jetzt ganz genau, was es will. Folge ihm und wage ein Abenteuer.

Ein Moment innerer Gewissheit

Am 25. März verbindet sich der Transformationsplanet Pluto zudem harmonisch mit dem Merkur. Dies kann ein Moment innerer Gewissheit sein. Vieles kann dir nun schlagartig klar werden. Und vieles kann zusammenfinden.

Trotzdem solltest du mit neuen Vorhaben nicht gleich loslegen. Aber deine Vision inspiriert und motiviert dich. Und einiges lässt sich schon mal vorbereiten. Möglicherweise mit neuen Weggefährten.

Alte Wunden dürfen heilen

Schwieriger ist, dass Mars in der Woche vom 24. März, mit Exaktheit am 26. März, erneut ins Spannungsfeld von Chiron gelangt. So könntest du nochmals mit alten Verletzungen in Kontakt kommen – vor allem mit solchen, die dir schon Anfang Februar seelischen Schmerz bereitet haben.

Nun ist Mars jedoch direktläufig, und so bietet sich dir die Möglichkeit, schmerzliche Erfahrungen in einem neuen Licht zu sehen. Verzeihe dir und anderen das, was dich noch belastet. Und lass Wunden heilen.

Wunsch nach Frieden

Die Liebesgöttin Venus wechselt am 27. März zurück ins sanftmütige Sternzeichen Fische. Dort trifft sie sofort auf Neptun, der vor allem eines möchte: Liebe und Frieden.

Herausfordernde Tage im März 2025 12. bis 15. März: Widerstände, Verzögerungen, Fehler, unerwartete Wendungen, Rücktritte, Absagen (Sonne Konjunktion Saturn, Mondfinsternis, Merkur Station).

10. bis 12. Februar: Unerwartete Wendungen, Aufregung, sich überstürzende Neuigkeiten, Turbulenzen, Stress, deplatzierte Äusserungen und voreiliges Handeln ohne die Konsequenzen zu bedenken (Merkur Quadrat Uranus, Sonne Quadrat Uranus, Vollmond Quadrat Uranus).

26. März: Alte Wunden und alter Groll können aufbrechen, Verletzlichkeit und/oder verletzendes Handeln, Abgrenzungsprobleme (Mars Quadrat Chiron).

29./30. März: Schicksalhafte Wendungen, Unklarheit, Verunsicherung, Täuschung, Fehlentscheidung (Sonnenfinsternis, Merkur Konjunktion Neptun, Neptun Ingress Widder). Mehr anzeigen

Die Beziehungsharmonie ist dir jetzt das Wichtigste. Du spürst tiefe Verbundenheit, Seelenverwandtschaft – vielleicht auch gemeinsamen Schmerz, den ihr euch gegenseitig zugefügt habt. Und dein Herz ist offen zu verzeihen.

Wenn du Single bist, könnten dir die Liebessterne jetzt Schmetterlinge in den Bauch zaubern.

Es ist, wie es ist – sagt die Liebe

Kurz darauf, am 30. März, geht auch Merkur zurück in die Fische und trifft auf den Neptun. Viele Worte braucht es da nicht mehr, Erklärungen schon gar nicht. Dein Herz spürt, was stimmig ist.

«Es ist, wie es ist, sagt die Liebe». Dieses wunderschöne Gedicht von Erich Fried beschreibt die aktuelle Zeitqualität besonders gut.

Zeit der Wahrhaftigkeit

Die letzten Tage des Monats sind von besonderer Intensität. Ab dem 27. März läuft die Lilith durch das leidenschaftliche Sternzeichen Skorpion, was starke Emotionen wecken kann.

Bedürfnisse, die du unterdrückt hast, können hochkommen wie ein Vulkan, der lange unter der Erdoberfläche brodelte. So gibt es kein Halten mehr, keine halbherzigen Kompromisse.

Für die Liebe kann das bedeuten, dass du dich mit Haut und Haaren auf eine Beziehung einlässt, auch wenn ein Teil von dir Angst vor so viel Intensität hat.

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt

Ganz besonders kraftvoll ist der Widder-Neumond vom 29. März, der von einer partiellen Sonnenfinsternis begleitet wird. Sonnenfinsternisse sind stets von grosser Bedeutung, weil sie den Beginn eines neuen Lebensabschnitts markieren können.

Was passiert in diesen letzten März-Tagen in deinem Leben? Oder anders gesagt: Welche Veränderung stösst du jetzt an? Im Widder sind Entschlusskraft und Pioniergeist gefordert.

Gut möglich, dass du jetzt über deinen eigenen Mut staunst. Sollte der Mut noch fehlen: Wer kann dich ermutigen? Wage ein Risiko! Zeiten wie diese fordern Mut und Kreativität.

Widder-Neumond vom 29. März 2025, partielle Sonnenfinsternis. Monica Kissling

Vieles ist völlig offen

Am 30. März folgt ein weiteres astrologisches Grossereignis. Neptun überquert den Null-Grad-Widder Punkt, was einen völlig neuen Raum öffnet. Wie geht es nun weiter?

Dass nun vieles offen und völlig ungewiss ist, kann zu Verunsicherung führen. Umso wichtiger ist es, ins Vertrauen zu finden und deinen Weg achtsam zu gehen.

Neptun wird sich 14 Jahre lang im Widder aufhalten und eine neue Zeit einläuten. Mehr dazu im Monatshoroskop April, dass Ende März auf blue News erscheinen wird.

Das Monatshoroskop als Hörerlebnis

