Monica Kissling, Astrologin: «Es erwarten dich unerwartet neue Möglichkeiten» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was sie für dich im Monat Mai bereithalten. 22.04.2026

Die Sterne ermöglichen eine tiefe Auseinandersetzung mit dir selbst, deinen Denkmustern, Gewohnheiten und Verhaltensweisen. Wenn du dich darauf einlässt, kann jetzt ein Wandlungsprozess starten und dein Leben leichter werden.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Die erste Monatshälfte wird von Pluto geprägt, der am 5. Mai zum Stillstand kommt. Dabei geht es um das Loslassen, insbesondere von einschränkenden Denkmustern.

Negatives Denken, das dich belastet und in deiner Entwicklung hemmt, darf nun schrittweise aufgelöst werden.

Indem du deine Sichtweise über dich, über andere und über die Welt hinterfragst, kann sich deine Wahrnehmung ändern; dein Geist kann offener und freier werden.

Schule deinen Geist

Du kannst das trainieren, indem du deine Gedanken bewusst wahrnimmst, dich mit ihnen jedoch nicht identifizierst, sondern sie weiterziehen lässt – wie Wolken am Himmel. Halte deine Gedanken nicht fest und bewerte sie nicht.

Es kann auch hilfreich sein, dich von Menschen zu distanzieren, die ständig negativ denken. Konsumiere auch nicht ständig negative Nachrichten, sondern wähle bewusst gesunde Nahrung für deinen Geist, zum Beispiel in Form eines guten Buches.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate, leitet Workshops und ist Buchautorin. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Informationen zu aktuellen Anlässen findest du hier.

Schädliche Gewohnheiten ablegen

Pluto fordert auch zum Loslassen von Gewohnheiten auf, die deinem Körper schaden. Vielleicht magst du deine Ernährung anpassen und gesunden Lebensmitteln den Vorzug geben.

Grundsätzlich darf die gewohnte Komfortzone im Mai ausgereizt werden.

Neues auszuprobieren hält nicht nur deinen Geist jung und ermöglicht wertvolle Erfahrungen, sondern hilft dir auch, deine Ängste zu überwinden.

Idealismus weicht Pragmatismus

Der Planet Saturn löst sich im Mai aus seiner Verbindung mit Neptun und zieht im Sternzeichen Widder weiter. Illusionen wollen verabschiedet werden und einer realistischen Betrachtung weichen. Unabänderliches will angenommen werden.

Saturn testet im Widder auch deine Geduld und deine Widerstandskraft. Lass dich nicht entmutigen, wenn Dinge nicht auf Anhieb klappen. Forciere aber auch nichts, sondern respektiere deine Grenzen und die deiner Mitmenschen.

Packe Probleme bei der Wurzel

Saturn im Widder fordert Eigenverantwortung. Packe Herausforderungen und Probleme an und suche nach konstruktiven Lösungen.

Was auf einer stabilen Basis steht, kannst du im Mai aufbauen. Das Erdzeichen Stier unterstützt dich dabei, pragmatisch vorzugehen und dich auf das Machbare zu konzentrieren. Schnellschüsse und Abkürzungen sind jetzt nicht möglich.

Wunden dürfen heilen

Der erste Vollmond am 1. Mai und der folgende Neumond am 16. Mai sind von Chiron-Konstellationen begleitet. So geht es in diesem Monat auch um Wunden, die heilen wollen.

Dabei kann es sich um körperliche oder seelische Wunden handeln. Um Verletzungen, die der Heilung bedürfen oder um seelische Schmerzen, die deine Aufmerksamkeit suchen.

Hilfe annehmen ist kein Zeichen von Schwäche

Kümmere dich jetzt liebevoll um deine wunden Punkte und erlaube dir auch, therapeutische Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Hilfe anzunehmen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern kann dich in deinem Selbstwert enorm bestärken.

Das gilt bei beruflichen Unsicherheiten und Versagensängsten, wo dir ein Coaching nun wertvolle Dienste leisten kann.

Schmerz darf sich wandeln

Der Mai beginnt mit einem Vollmond im Skorpion. Dieser bringt zwei zentrale Themen des Monats aufs Tapet: das Skorpion/Pluto-Thema Anhaften und Loslassen sowie das Chiron-Thema Umgang mit Schmerz.

Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, trifft der Merkur auf den Planetoiden Chiron. Das passt gut, um für Schwächere einzustehen und auf Missstände hinzuweisen.

Skorpion-Vollmond vom 1. Mai 2026. Monica Kissling

Rückzug ermöglicht Reflexion

Schmerzliche Einsichten können jetzt auch im persönlichen Leben deine Aufmerksamkeit verlangen. Vielleicht fühlst du dich nicht gehört oder nicht verstanden, bekommst keine Antwort auf deine Fragen.

Auch Gespräche können alte Wunden aufreissen. Am besten ziehst du dich in einem solchen Fall für einen Moment in die Stille zurück. Es kann jetzt nichts forciert werden. Spüre nach, was für dich jetzt heilsam ist.

Rückzug und Reflexion dienen der Selbstfürsorge. Sie sind ein Schutz vor Überforderung und helfen dir, dich zu stabilisieren. Auch das Niederschreiben deiner Gedanken kann dir zu einer neuen Perspektive verhelfen.

Tragende Beziehungen sind wichtig

In der Liebe beginnt der Mai mit gemischten Gefühlen. Die günstige Verbindung von Venus und Saturn betont die Wichtigkeit tragender Beziehungen. Verbindlichkeit und Verlässlichkeit weisst du jetzt sehr zu schätzen.

Diese Werte werden aber bereits am 5. und 6. Mai getestet. Dann gelangt die Venus ins Spannungsfeld der widerspenstigen Göttin Lilith, was zu unberechenbarem Verhalten oder plötzlichem Gefühlsumschwung führen kann.

Distanzierung schafft Verunsicherung

Vielleicht brauchst du oder dein Partner plötzlich mehr Freiraum. Auf Distanz gehen kann wichtig oder nötig sein, aber auch zu Entfremdung führen. Letzteres vor allem, wenn die Gründe nicht nachvollziehbar sind und der Dialog abbricht.

Störungen in der Kommunikation können Beziehungen in den ersten zehn Tagen im Mai belasten. Die Herausforderung könnte sein, den Rückzug anderer zu respektieren, ohne eine Antwort auf drängende Fragen zu bekommen.

Wenig Gewissheit

Der Kommunikationsplanet Merkur tritt am 3. Mai in den Stier, sodass du nun Fakten und gesicherte Erkenntnisse brauchst, um Klarheit zu finden und dich sicher zu fühlen.

Günstige Tage im Mai 2026 11. bis 14. Mai: Gute Gespräche, konstruktive Lösungen, Wohlwollen, Pragmatismus, erfolgreiche Vertragsabschlüsse, günstige Voraussetzungen für Bewerbungen und Präsentationen, inspirierende Bekanntschaften, hilfreiches Netzwerk (Sonne Sextil Jupiter, Merkur Sextil Jupiter, Merkur Konjunktion Sonne).

19./20. Mai: Harmonische Beziehungen, Ausgeglichenheit, Feingefühl, offenes Ohr, Hilfsbereitschaft, geschärfte Intuition, wichtige Erkenntnisse, Geistesblitze, Forschungserfolg, Überzeugungskraft (Venus Sextil Mars, Merkur Sextil Neptun Quadrat Mondknoten, Merkur Trigon Pluto, Uranus Halbsumme Sonne/Merkur).

22. Mai: Love is in the air, Romantik, Schwärmerei, überraschende Begegnungen mit starker Wirkung, neue Liebe – aber auch Hang zu Illusionen, gesteigerte Fantasie, künstlerische Inspiration (Venus Quadrat Neptun Trigon Mondknoten, Sonne Konjunktion Uranus). Mehr anzeigen

In den ersten zehn Tagen fehlt jedoch diese Sicherheit, und du suchst vielleicht wie ein Detektiv nach Antworten. Mache dich aber nicht zum Sklaven deiner Fragen und lass deine Suche nicht zwanghaft werden.

Antworten werden kommend

In der Woche vom 11. Mai kannst du Antworten finden. Die Sonne und der Merkur verbinden sich dann harmonisch mit Jupiter, da kann sich sogar ein tieferer Sinn eröffnen.

Am Auffahrtstag, dem 14. Mai, öffnet sich mit dem Zusammentreffen der Sonne mit Merkur schliesslich ein Begegnungs- und Gesprächsraum. Im Zeichen des Stiers kann nun ein persönlicher, direkter Austausch stattfinden.

Übe keinen Druck aus

Ungeduld kann dir in der ersten Monatshälfte das Leben erschweren. Mars bleibt bis zum 18. Mai im Widder und will alles jetzt und sofort. Am 5. Mai tritt er besonders kräftig auf das Gaspedal

Doch Dränglerei bringt nichts, weder im persönlichen Leben noch im Weltgeschehen, wo es angesichts der herrschenden Machtverhältnisse unter dem dominanten Pluto keine schnellen Lösungen gibt.

Zu viel Energie

In deinem persönlichen Leben kann das Ohnmachtsgefühle auslösen. Versuche, deinen inneren Antreiber zu besänftigen, indem du dich bewusst von Gedanken und Gefühlen löst und impulsive Reaktionen vermeidest.

Wenn du überschüssige Energie abbauen musst, lenke sie in Aktivitäten, die dir Freude machen und einen direkten Nutzen bringen.

Reduziere Stress und halte Mass

Der innere und äussere Stress kann gerade hoch sein, was zu unüberlegten Handlungen verleitet, die über das Ziel hinausschiessen und kontraproduktiv sind.

Generell musst du dich jetzt vor Übertreibungen hüten, sei es bei beruflichen Projekten, sportlichen Rekordversuchen oder finanziellen Spekulationen.

Unnachgiebigkeit erzeugt Widerstand

Für Spannungen und Stress können in den ersten zehn Tagen auch missionarischer Eifer und manipulative Tendenzen gehören. Wer sich absolut im Recht sieht, dem heiligt der Zweck die Mittel.

Im Weltgeschehen könnten religiöse Eiferer auf den Plan treten, im beruflichen und privaten Umfeld Menschen, die alles immer besser wissen wollen. Menschen, die um jeden Preis ihre Meinung durchdrücken wollen. Lass dich nicht auf Machtspiele ein.

Sorge für dein körperliches Wohlbefinden

Der Neumond vom 16. Mai fällt zusammen mit einer Mars-Chiron-Verbindung. Diese triggert nochmals deine wunden Punkte. Wo bist du über deine Grenzen hinausgegangen und musst sich besser abgrenzen?

Was tut dir nicht gut, zehrt an deiner Energie, deinen Reserven? Halte jetzt inne und höre auf deinen Körper. Wie kannst du besser für ihn sorgen?

Schonung ist angesagt

Dieser Stier-Neumond bietet ideale Voraussetzungen, um dich für einen gesünderen Lebensstil zu entscheiden, deine Ernährung umzustellen oder regelmässige sportliche Aktivität in deinen Wochenplan zu integrieren.

Falls du zu den topmotivierten Sportler*innen gehörst, die ständig Grenzen ausloten, geht es nun darum, dir auch Erholungszeit zu gönnen und dich gegebenenfalls zu mässigen. Der Körper ist keine Maschine, die immer funktioniert.

Stier-Neumond vom 16. Mai 2026. Monica Kissling

Wo investierst du zu viel?

Es stellt sich jetzt generell die Frage, wie du mit deinen Ressourcen umgehst. Das Sternzeichen Stier ermöglicht einen realistischen Blick: Wo investiere ich meine Zeit, meine Energie, mein Geld?

Sind Geben und Nehmen im Einklang? Oder komme ich zu kurz? Prüfe auch, wo Zeit, Energie oder Geld fehlen. Und entscheide dich, dort kürzer zu treten.

Kläre deine finanzielle Situation

Der am 16. Mai beginnende Stier-Mondzyklus bringt das Thema Geld auf den Tisch. Nutze die Gunst der Stunde, um deine finanzielle Situation zu überprüfen, ein Budget zu erstellen oder deine langfristige Finanzvorsorge aufzugleisen.

Freue dich auf neue Impulse

In der zweiten Mai-Hälfte kommt der Erneuerer Uranus ins Spiel und wirbelt dein Leben auf. Es gibt viele Neuigkeiten, die belebend wirken, dich aber auch etwas nervös machen können. Vor allem, weil sich die Umstände immer wieder ändern.

Vieles kommt nun in Bewegung – und auch du musst dich bewegen. Weitermachen wie bisher ist jetzt nicht mehr angesagt.

Lebe im Moment

Welche Veränderungen zeichnen sich nun in deinem Leben ab? Nimm die Impulse auf und sei neugierig, wo sie dich hinführen.

Dein Leben darf jetzt leichter werden. Löse dich von Gewohnheiten und Verpflichtungen, die dich zu sehr belasten. Und geniesse die Leichtigkeit des Seins.

Inspirierende Kontakte und Ideen

Am 17. Mai tritt der Kommunikationsplanet Merkur in sein Domizil, die Zwillinge. Dort kann er sich besonders gut entfalten. Heisst: Kontakte knüpfen, Ideen entwickeln, neue Projekte aufgleisen.

So dürften sich dir in der zweiten Monatshälfte neue Perspektiven eröffnen. Vielleicht besuchst du einen Workshop, bewirbst dich für einen neuen Job oder verbindest dich mit inspirierenden Geschäftspartnern.

Sei offen für Veränderungen

Zwillinge ist das vielseitigste und flexibelste Sternzeichen. So solltest du jetzt offen sein und deine Fühler in alle Richtungen ausstrecken. Am 18. Mai trifft der Merkur auf den Erneuerer Uranus – da könnten sich überraschende Gelegenheiten bieten.

Uranus fordert aber auch Improvisationstalent, weil er deine Pläne durchkreuzen kann. Am Arbeitsplatz musst du vielleicht umdisponieren, und auch im Freundeskreis kann sich einiges verändern.

Lass dich überraschen

Die Woche vor Pfingsten ist spannend, denn am Freitag, 22. Mai, trifft auch die Sonne auf Uranus, nachdem sie am 21. Mai in die Zwillinge getreten ist. Für überraschende Wendungen ist somit gesorgt.

Sei einfach offen und gehe mit dem Flow. Die Kommunikationssterne stehen günstig und ermöglichen neue Kontakte, die dir nicht nur wertvolle Einsichten bringen, sondern dein Leben auch langfristig bereichern können.

Das Zusammensein geniessen

Für angenehme Überraschungen sorgt nun auch die Liebesgöttin Venus. Am 19. Mai tritt sie ins Kuschelzeichen Krebs, wo sie in den nächsten Tagen mehr Nähe und Verbindlichkeit ermöglicht. Das Zusammensein mit deinem Schatz und mit deiner Familie darf jetzt wieder intensiver gepflegt werden.

Die Venus steht nun auch in Harmonie mit Mars, was das Gleichgewicht in Beziehungen unterstützt und gemeinsame Aktivitäten begünstigt. So kannst du dich mit deinem Schatz schnell einigen und darfst dich auf harmonische Momente freuen.

Schmetterlinge im Bauch

Am Freitag vor Pfingsten gelangt die Venus ins Spannungsfeld des Romantikers Neptun. Da bist du leicht verführbar und verliebst dich vielleicht Hals über Kopf. Womöglich hebst du über Pfingsten gleich in den siebten Liebeshimmel ab.

Allerdings hast du jetzt auch die rosarote Brille auf: Du neigst zu Projektionen und vielleicht eben auch zu Illusionen.

Geniesse einfach den Moment und schaue, wie sich eine Verbindung weiterentwickelt. Im Moment kannst du das nicht klar beurteilen.

Respektiere andere Meinungen

Das Pfingstwochenende bringt dynamische Sterne. Du bist begeisterungsfähig und offen für Abenteuer. Am Pfingstmontag kann die Kommunikation aber etwas erschwert sein, vor allem, wenn es um Weltanschauungen geht.

Herausfordernde Tage im Mai 2026 5./6. Mai: Kompetenz- und Grenzüberschreitungen, Überreaktionen, missionarischer Eifer, Sturheit, Fanatismus, Propaganda, Manipulation (Mars Quadrat Jupiter, Pluto-Station Quadrat Merkur).

16. Mai: Motivationsprobleme, Müdigkeit oder Erschöpfung, geschwächte Durchsetzungskraft, Frustration oder Wut aufgrund von Verletzungen (Mars Konjunktion Chiron, Stier-Neumond).

25./26. Mai: Indiskretion, Verrat, Enthüllungen, Forderungen und Ultimaten, Machtkämpfe, Unnachgiebigkeit (Merkur Opposition Lilith, Mars Quadrat Pluto, Sonne Trigon Pluto).

28./29. Mai: Fehlende Wertschätzung, Zurückweisung, finanzielle Streitigkeiten oder Verluste, Forderungen, Ernüchterung in der Liebe, beleidigter Rückzug (Venus Quadrat Saturn). Mehr anzeigen

Vielleicht verstrickst du dich mit jemandem in eine Grundsatzdiskussion, bei der kein gemeinsamer Nenner gefunden werden kann. Respektiere andere Meinungen, ohne in missionarischen Eifer zu verfallen.

Machtkonflikte entscheiden sich

In der Woche nach Pfingsten, speziell am Dienstag, 26. Mai, dominiert der Machtplanet Pluto am Sternenhimmel. In Machtkämpfen zeigt sich nun, wer am längeren Hebel sitzt.

Die kritische Verbindung des Konfliktplaneten Mars mit Pluto kann zu destruktiven Auseinandersetzungen führen, in denen mit unfairen Mitteln gekämpft wird und die in der Folge zu einer Eskalation führen können.

Speziell im Weltgeschehen kann es zu einer Zunahme von Gewalt kommen. Denn dieses Planetentreffen deutet auf unnachgiebige Härte und Machtmissbrauch.

Verbinde dich mit starken Partnern

Gleichzeitig gibt es am 26. Mai aber auch eine harmonische Konstellation zwischen der Sonne und Pluto. Diese unterstützt machtvolle Allianzen, die das Potenzial haben, kritische Entwicklungen zum Positiven zu wenden.

Für dich persönlich bietet sich jetzt die Möglichkeit, dich mit starken Partnern zu verbinden und dein Netzwerk für deine Ziele zu nutzen. Hab keine Angst, mit Menschen in Kontakt zu treten, die dich auf deinem Weg unterstützen können. Und halte dich von jenen fern, die dir schaden.

Prüfe aber auch, was du deinerseits anbieten kannst. Und mache dich nicht unnötig klein. Es geht jetzt auch um Selbstermächtigung, dass du dir deinen Stärken bewusst bist.

Womit bist du unzufrieden?

In den letzten Mai-Tagen macht die Liebesgöttin leider einen kurzen Taucher. Am 29. Mai befindet sich exakt im Spannungsfeld des kritischen Saturn. Das merkst du vermutlich schon vorher in Form von Unzufriedenheit.

Saturn bringt zuverlässig jene Dinge ans Licht, die nicht stimmig sind. Und er fordert eine Klärung. Probleme vor dir herschieben geht also nicht mehr.

Beziehungsklärung ist nötig

Nutze die Gunst der Stunde, um Unstimmigkeiten anzusprechen. In deiner Liebesbeziehung, aber auch im Familien- oder Freundeskreis und in geschäftlichen Verbindungen.

Wenn du die Dinge beim Namen nennst, ohne verletzende Kritik, und deine Bedürfnisse anmeldest, kannst du deine Beziehungen verbessern und eine solide Basis für die Zukunft schaffen.

Schütze-Vollmond vom 31. Mai 2026. Monica Kissling

Das Abenteuer lockt

Der zweite Vollmond Ende Mai hat schliesslich etwas radikal Befreiendes. Du bist jetzt sehr begeisterungsfähig und bereit, neue Wege zu gehen. Darüber hinaus könnten sich dir über dein Netzwerk neue Perspektiven eröffnen, zum Beispiel beruflich.

Vielleicht bekommst du ein interessantes Stellenangebot, interessierst dich für eine Weiterbildung oder definierst deine Berufung neu.

Entdecke Neues

Der Schütze-Vollmond weckt auch dein Fernweh. So könntest du nun Reisepläne schmieden oder einen Job im Ausland in Betracht ziehen.

Vielleicht lockt auch ein sportliches Abenteuer, zum Beispiel ein Segeltörn oder Aktivferien. Dies ist eine gute Zeit, um neue Horizonte zu erkunden.

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