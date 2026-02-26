Monica Kissling: «Jetzt kannst du bei dir selbst ankommen»

Monica Kissling, Astrologin: «Jetzt kannst du bei dir selbst ankommen» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was diese im Monat März für dich bereithalten. 19.02.2026

Merkur und Jupiter kommen in den Wasserzeichen zum Stillstand und öffnen einen Imaginationsraum. Sie ermöglichen eine Rückbesinnung auf deine Herzenswünsche. Welcher Wunsch schlummert schon lange in dir?

Monica Kissling Bruno Bötschi

Wir befinden uns in einer Zeit markanter Weichenstellungen, astrologisch definiert durch den historischen Zyklusstart von Saturn und Neptun am 20. Februar und eine Finsternis-Phase.

Ereignisse in Zeiten von Finsternissen haben stets längerfristige Auswirkungen und erfordern eine neue Sicht der Dinge.

Nach der Sonnenfinsternis vom 17. Februar kommt es am 3. März zu einer totalen Mondfinsternis. Sie ist in der Schweiz zwar nicht sichtbar, was ihre Energie aber nicht schmälert.

So könntest du Anfang Monat von starken Gefühlen heimgesucht werden, die dich zu neuen Entscheidungen bewegen.

Nimm dir Zeit für Musse

In dieser Zeit sich überstürzender Ereignisse öffnet sich im März ein Fenster für Stille. Schaffe jetzt Raum für Musse. Gut Ding darf Weile haben. Nichts muss sofort sein oder mit Druck beschleunigt werden.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate, leitet Workshops und ist Buchautorin. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig.

Wenn du im Einklang mit den Sternen handeln willst, lass dir Zeit. Und lass einfach mal gewisse Dinge offen, ohne dich gleich festzulegen.

Der Raum, der sich jetzt öffnet, soll nicht schon wieder gefüllt werden mit Terminen, Plänen, Aktivitäten, Verpflichtungen.

Sei achtsam

Wenn du Druck verspürst, nimm drei Atemzüge und spüre in dich hinein.

Hörst du ein klares Ja? Wenn nicht, erlaube dir, mit einer Entscheidung zuzuwarten.

Kultiviere innere Ruhe. Versuche, ganz im Moment zu sein, statt in der Zukunft. Wenn du in letzter Zeit aus der Balance geraten bist, kannst du im März in deine innere Mitte zurückfinden.

Sei auch in deinen Beziehungen präsent, ohne dich zu verstricken. Bleibe bei dir, statt Erwartungen anderer zu erfüllen.

Gestalte deine Alltagsrituale neu

Der Jungfrau-Vollmond vom 3. März wird von einer totalen Mondfinsternis begleitet und bringt dich in Kontakt mit deinen tiefsten Sehnsüchten und Wünschen. Lass dich von ihm inspirieren.

Die Jungfrau-Energie ermöglicht dir dabei eine Selektion. Was möchtest du in kleinen Schritten in deinem Alltag umsetzen? Schaffe dazu den nötigen Raum in deinem Tages- und Wochenplan. Und gönne dir wohltuende Rituale.

Jungfrau-Vollmond vom 3. März 2026 (totale Mondfinsternis). Monica Kissling

Vernachlässigte Bedürfnisse brauchen Raum

Der Jungfrau-Vollmond macht dir auch bewusst, was in deinem Leben bisher zu kurz kam: vielleicht die Selbstfürsorge? Mondfinsternisse bringen oft verdrängte und vernachlässigte Bedürfnisse und Gefühle ans Licht. Schau jetzt gut zu dir.

Der Traum vom Liebesglück

Die Liebesgöttin Venus läuft noch bis zum 5. März durch das hingebungsvolle Sternzeichen Fische und lässt dich von der grossen romantischen Liebe träumen. Wenn du nicht gerade frisch verliebt bist, ist die Romantik aber vielleicht etwas in den Hintergrund getreten.

Nutze die Gunst der Stunde und schaffe Inseln für gemeinsame Genussmomente. Deiner Fantasie wachsen jetzt Flügel. Und deine Experimentierlust ermöglicht neue Erfahrungen, auch in erotischer Hinsicht.

Das Abenteuer lockt

Am 6. März wechselt die Liebesgöttin Venus in den eroberungslustigen Widder. Nur vom Glück träumen reicht jetzt nicht mehr. Du willst aktiv werden, ganz nach dem Motto «Wer wagt, gewinnt». Als Single bist du nun offen für ein Abenteuer.

Das Wochenende vom 7./8 März kann dir für die Partnersuche die entscheidende Klarheit bringen. Du weisst jetzt genau, was du willst, und machst keine halbherzigen Kompromisse.

Beziehungsklärung und Konsequenz

In bestehenden Beziehungen ist es Zeit für eine Klärung. Die Liebesgöttin Venus trifft am 7./8. März nämlich auf Neptun und Saturn. Das heisst: Stunde der Wahrheit.

Günstige Tage im März 2026 4. bis 6. März: Kreativität, Experimentierlust, Lebensfreude, Offenheit, Herzlichkeit, stimmige Entscheidungen, Unterstützung und Anerkennung bekommen, günstige Gelegenheiten (Venus Sextil Uranus, Sonne Trigon Jupiter, Venus Ingress Widder).

9./10. März: gutes Gespür, Einfühlungsvermögen, fruchtbare Gespräche, erfolgreiche Präsentationen, Gestaltungskraft, Verbindlichkeit, Tiefgang, Leidenschaft (Merkur Trigon Jupiter, Venus Sextil Pluto).

13. März: Liebesmagie, faszinierende Bekanntschaften, Instinktsicherheit, Herzensentscheidungen, inspirierende Zusammenarbeit (Venus Trigon Lilith, Mars Konjunktion Mondknoten).

24./25. März: Klarheit, Entschlusskraft, Disziplin, Ausdauer, Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungskraft, auf stabilem Fundament aufbauen (Sonne Konjunktion Saturn Sextil Pluto). Mehr anzeigen

Welche Form von Beziehung wünschst du dir? Wie viel Verbindlichkeit brauchst du in einer Beziehung?

Sicher ist: Loyalität ist ein absolutes Muss. Von Menschen, auf die du dich nicht verlassen kannst, wirst du dich jetzt verabschieden.

Entdecke das Potenzial von Beziehungen

Diese eher ernüchternde Konstellation ermöglicht dir, herauszufinden, ob deine Beziehung auf einer soliden Basis steht. Es zeigt sich nun, was ins Reich der Illusionen verabschiedet werden muss und wo es Entwicklungspotenzial gibt.

Im positiven Fall kannst du mit deinem Schatz offen und in einer ruhigen Atmosphäre über deine Gefühle, Bedürfnisse und Erwartungen sprechen, frei von Vorwürfen. Du kannst neue Abmachungen treffen und deine Beziehung stärken.

Viel Enthusiasmus am Internationalen Frauentag

Beste Voraussetzungen bieten die Sterne auch, um am 8. März für die Rechte der Frauen einzustehen. Die Forderungen werden ebenso klar und selbstbewusst wie lustvoll – mit Kreativität und Humor – vertreten.

Der Skorpion-Mond stärkt das Gemeinschaftsgefühl und die Fähigkeit, dich mit Nachdruck für Anliegen stark zu machen – auch über diesen Tag hinaus.

Und weil die Sonne gerade auf den rückläufigen Merkur trifft, kannst du auch viele frühere Wegbegleiterinnen wieder treffen. So ist der diesjährige Frauentag ein Tag zum Feiern und um Erinnerungen aufleben zu lassen.

Erkunde deinen persönlichen Lebenssinn

Am 11. März kommt Jupiter im Sternzeichen Krebs zum Stillstand und regt zum Nachdenken über den Sinn des Lebens an. Er führt dich in Gedanken zurück in deine Kindheit.

Welches waren deine Kindheitsträume? Gibt es einen lang gehegten Herzenswunsch, der nach Erfüllung drängt? Oder ein Bedürfnis, das in letzter Zeit in dir gewachsen ist und nun gelebt werden möchte?

Die Sterne helfen dir nun, deine Werte zu definieren: Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Versuche, neben äusseren Zielen, wie beruflicher Erfolg oder Prestige, vor allem deine inneren Werte wahrzunehmen. Wann fühlst du dich rundum gut?

Entdecke deine Schöpferkraft

Der Freitag, der 13., ist in diesmal kein Unglückstag. Im Gegenteil: Die harmonische Verbindung der Venus mit Lilith in den Feuerzeichen weckt in dir das Feuer der Leidenschaft. Du bist nun besonders kreativ, kannst Neues kreieren und deine Ideen in die Realität umsetzen.

Der Energieplanet Mars trifft zeitgleich auf den Mondknoten in den Fischen, sodass du instinktsicher stimmige Entscheidungen triffst. Mit Menschen, denen du heute begegnest, kann eine tiefgehende Verbindung entstehen.

Geltende Regeln werden hinterfragt

Ab dem 14. März bildet sich eine Serie von Spannungsaspekten mit Lilith. Lilith ist kein Planet, sondern ein rechnerischer Punkt, benannt nach der Göttin Lilith – einer vielschichtigen mythologischen Figur, die als Adams erste Frau die ebenbürtige, ungezähmte weibliche Urkraft repräsentiert, die sich der Unterordnung verweigerte.

So könnten es im weiteren Monatsverlauf vor allem Frauen sein, die gewisse Wertvorstellungen öffentlich hinterfragen, sich geltenden Regeln widersetzen und neue Vereinbarungen fordern, mit denen Ungerechtigkeiten behoben werden.

Die Geister scheiden sich

Lilith befindet sich im Schützen, dem Zeichen der Weltanschauungen, der Religion und der Moral. Dort dürfte sie auch Glaubensfragen befeuern und zu kontroversen Debatten führen über das, was richtig und was falsch ist.

Diskussionen über Gott und die Welt, Glaube und Moral nehmen ihren Lauf. Das Problem dabei dürfte Intoleranz sein: Wenn man anderen nicht mehr zuhört, entsteht kein Dialog. Andersdenkende werden dann ausgegrenzt oder «gecancelt».

Viel Lärm – um nichts?

Das Zusammentreffen des rückläufigen Merkurs mit dem Konfliktplaneten Mars in den Fischen am 15. März kann nicht nur Meinungsverschiedenheiten und Streit bringen, sondern auch eine Menge Verwirrung, die aufgrund von Missverständnissen oder Gerüchten entsteht.

Man könnte diese Konstellation als Fehlalarm bezeichnen. Sie generiert viel Hektik und Aufruhr, aber letztlich ist die Situation oft nicht so bedrohlich wie die eigene Wahrnehmung.

Auch Fake News gehören ins Spektrum dieser Konstellation. So ist es sicher sinnvoll, wenn du jetzt keine spekulativen Beiträge in den sozialen Medien teilst.

Intrigen können das Arbeitsklima belasten

Im beruflichen Umfeld begünstigen die Spannungskonstellation von Lilith in der Woche vom 16. März Intrigen und Mobbing. Es brodelt unter der Oberfläche, aber oft kommt es nicht zu einer offenen Konfrontation, was eine Lösung erschwert oder verunmöglicht.

Vieles läuft hinter den Kulissen, Anschuldigungen werden hinter dem Rücken von Betroffenen gemacht. Lass dich nicht in zwielichtige Situationen verwickeln. Halte dich aus Diskussionen heraus oder stelle – wenn nötig – Dinge klar.

Alles Einbildung?

Auch in der Liebe ist eine offene Kommunikation jetzt wichtig. Lass dich nicht von Befürchtungen oder einem vermuteten Verdacht leiten, sondern sprich über deine Ängste. Wenn das Vertrauen fehlt, prüfe, wie du es wieder herstellen kannst.

Auch unrealistische Hoffnungen können dir in den Tagen um den 18. März zu schaffen machen, denn die Liebesgöttin Venus steht im Spannungsfeld von Jupiter. Um Enttäuschungen zu vermeiden, ist es wichtig, deine Erwartungen zu überprüfen.

Besinnlicher Frühlingsanfang

Der Fische-Neumond vom 19. März lädt zum Innehalten ein. Dies umso mehr, als am 20. März auch der Planet Merkur in den Fischen zum Stillstand kommt. Nimm dir heute und morgen Zeit für Musse und lasse in Gedanken die letzten Wochen Revue passieren.

Wovon möchtest du dich jetzt lösen? Was hat sich aufgelöst und darf neu gestaltet werden?

Den jetzt beginnenden Mondzyklus kannst du nutzen, um das zu entwickeln, was du die tief im Inneren wünschst. Horche nach innen. Welche Bedürfnisse melden sich?

Fische-Neumond vom 19. März 2026. Monica Kissling

Entwickle deine Spiritualität

Der neue Mondzyklus lädt dich auch ein, deine spirituelle Seite stärker zu entwickeln. Das Zeichen Fische ermöglicht einen vertieften Zugang zum Mystischen und ermöglicht Erfahrungen jenseits rationaler Begreifbarkeit. So kannst du nun ein tiefes Gefühl der Verbundenheit erleben: ein Einssein mit dem Universum oder mit dem Göttlichen.

Dadurch kannst du ins Vertrauen finden: das Vertrauen in eine höhere Führung, die dir den Weg weist. Nicht alles liegt in deiner Kontrolle, und das ist gut so. Das Loslassen von Äusserlichkeiten und Rationalität führt dich zu einer tieferen Wirklichkeit.

Lass dem Neuen Zeit

Was jetzt in dir aufsteigt, hat vielleicht noch keine klare Form. Lass deinen Bedürfnissen und Ideen Raum, sich zu entwickeln. Zeitdruck wäre kontraproduktiv.

Stell dir vor, du bist ein Sender, der auf Empfang gestellt ist: Du musst nichts tun, nur offen sein für Schwingungen, die in der Luft liegen.

Vom Traum zur Umsetzung

Nach dem Frühlingsanfang und dem Eintritt der Sonne in den Widder am 20. März erwachen allmählich neue Lebensgeister. Am 22. März trifft die Sonne noch auf den Träumer Neptun: eine weitere eine Gelegenheit, dich auf deine Träume zu besinnen.

Herausfordernde Tage im März 2026 15./16. März: Streit, Intrigen, Mobbing, Vorwürfe, Beleidigungen, Provokationen, rote Linien überschreiten, Spaltung, Racheaktionen (rückläufiger Merkur Konjunktion Mars Quadrat Lilith).

20. März: Marschhalt, Weichenstellung, Dilemma, nicht kompatible Wertvorstellungen (Merkur Station/direkt Quadrat Mondknoten/Lilith).

Verletzungen, fehlende Wertschätzung/Zuwendung/Anerkennung (Venus Quadrat Chiron). Mehr anzeigen

Am 25. März ist dann aber alles klar: Die Sonne trifft auf Saturn und verbindet sich gleichzeitig harmonisch mit Pluto. Was du jetzt entscheidest, hat Hand und Fuss. Dies ist ein hervorragender Tag, um eine solide neue Basis für künftige Aktivitäten zu schaffen.

Du bist innerlich gereift und gefestigt. Deshalb können dich auch kritische Einwände anderer nicht mehr verunsichern. Der letzte Test diesbezüglich steht vom 26. bis 28. März an: Du wirst ihn bestehen.

Achtsam mit Verletzungen umgehen

Am 26. März trifft die Liebesgöttin Venus im Widder auf den Planetoiden Chiron, der leider eine etwas schmerzliche Komponente bringt. Alte Wunden könnten nochmals aufreissen. Oder es können neue Verletzungen früheren Schmerz triggern.

Nimm schmerzliche Gefühle wahr und ziehe dich einen Moment zurück. Vermeide eine schnelle Reaktion oder eine Konfrontation. Kläre – wenn nötig – einen Vorfall, wenn du innerlich ruhiger bist.

Verzeihen ermöglicht Versöhnung

Vielleicht gibt es auch jemanden, bei dem du dich für etwas entschuldigen möchtest. Schaffe jetzt reinen Tisch. Tue, was in deiner Macht steht, und lass Schuldgefühle los.

Akzeptiere aber auch, wenn Verletzungen noch nicht verheilt sind und dir jemand noch nicht verzeihen kann. Schicke gute Gedanken, und versuche nicht, etwas zu erzwingen.

Schwäche zeigen ist menschlich

Generell gilt: Stehe zu deinen Schwächen, akzeptiere deine Verletzlichkeit und spiele nicht den unverwundbaren Helden.

Du weisst ja: Wahre Stärke ist, wenn man auch Schwächen zeigen kann.

Das Monatshoroskop als Hörerlebnis

Mehr Videos aus dem Ressort