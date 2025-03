Monica Kissling, Astrologin: «Im April kannst du einen Neustart wagen» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was sie in den nächsten Wochen für dich bereithalten. 20.03.2025

Die Frühlingssterne bringen Bewegung in dein Leben. Jetzt heisst es: Neuland betreten. Das braucht Mut, Vertrauen, Kreativität – und die richtigen Partner. Im April kannst du Beziehungsgeschichten klären.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Mit dem Neumond vom 29. März wurde ein kraftvoller Impuls gesetzt, der im April den Sprung in neue Abenteuer fordert.

Dieser Sprung ist gleichzeitig ein Aufbruch ins Ungewisse, denn Neptun ist gerade in den Widder eingetreten und hüllt diesen Anfang in einen Nebel.

Aufbruch ins Ungewisse

Im besten Fall erlebst du jetzt den Zauber des Neuanfangs: Du bist in freudiger Erwartung auf das, was kommt – offen und im Vertrauen.

Es kann aber auch sein, dass dich die Ungewissheit beunruhigt. Vieles löst sich auf, und das kann sich anfühlen, wie wenn du den Boden unter den Füssen verlierst.

Wichtig ist in diesem Fall, dass du inneren Halt findest und diesen auch von nahestehenden Menschen bekommst, denen du dich jetzt anvertrauen solltest.

Ins Vertrauen finden

In dieser Zeit, in der fast alles möglich scheint und fast nichts sicher ist, ist Vertrauen das Wichtigste. Wem kannst du vertrauen, und was gibt dir Zuversicht?

Zur Person: Monica Kissling Bild: blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist seit 1985 als Astrologin in eigener Praxis in Zürich tätig, wo sie Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Sie ist regelmässig in Printmedien, Radio und TV präsent. Darüber hinaus hält sie Referate und leitet Visionstage und Retreats sowie Workshops zu Zeitqualität, Zeitwahrnehmung und Zeitkompetenz. Seit 2019 ist Monica Kissling Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes (SAB).

Besinne dich jetzt auch auf deine Träume. Was darf mehr Raum bekommen?

Nimm dir Zeit für Reflexion: Spüre in dich hinein und versuche nicht, mit dem Verstand etwas zu forcieren.

Lass auch Ideen zu, die scheinbar unvernünftig sind und keine Sicherheit bieten.

Entscheide mit dem Herzen

Viele kleine Entscheidungen, die du täglich mit dem Herzen triffst, ergeben eine Reihe von stimmigen Entscheidungen, die dich deinem Herzensziel näherbringen.

In der zweiten Mai-Hälfte, wenn auch Saturn in den Widder tritt, wird vieles, was du jetzt vorbereitest, konkrete Gestalt annehmen.

Beziehungsgeschichten neu schreiben

Merkur und Venus sind zu Beginn des Monats in den Fischen rückläufig. Dies im Bereich des aufsteigenden Mondknotens, wo sie im Lauf der ersten Monatshälfte auch direktläufig werden.

Diese hilfreiche Konstellation verschafft dir Zugang zu deinen tiefsten Sehnsüchten und lässt die Stimme deines Herzens erklingen. In dieser Offenheit kannst du wertvolle Erkenntnisse gewinnen.

Darüber hinaus können sich in deinen Beziehungen neue Türen öffnen. Eine neue gemeinsame Vision kann entstehen.

Kläre deine Beziehungen

Die gemeinsame Passage von Venus und Merkur ermöglicht die Klärung von Beziehungsfragen und Herzenswünschen. Du kannst jetzt auf Menschen zugehen, die dir viel bedeuten, und das Gespräch suchen.

Du kannst Missverständnisse bereinigen, seelische Tiefen ergründen und dich nach einem Streit versöhnen.

Instinktiv richtig entscheiden

Das Wochenende vom 5./6. April bietet gute Voraussetzungen für Entscheidungen. Mars steht in harmonischer Konstellation mit Uranus und Saturn, was Klarheit schafft und zukunftsfähige Lösungen ermöglicht.

Die förderliche Sonne-Jupiter-Verbindung stärkt zudem die Zuversicht und legt den Fokus auf konstruktive Lösungen.

Günstige Tage im April 2025 4. bis 6. April: Inspirierende Begegnungen und Gespräche, Kompromissbereitschaft, Einigung, Entscheidungs- und Durchsetzungskraft, konstruktive Lösungen und erfolgreiche Reformen, Weitblick, Zuversicht (Merkur Konjunktion Mondknoten, Saturn Sextil Uranus, Mars Sextil Uranus Trigon Saturn, Sonne Sextil Jupiter, Venus Trigon Mars).

19./20. April: Instinktsicherheit, Tiefgang, Hilfsbereitschaft, Anpassungsbereitschaft, Offenheit, Experimentier- und Abenteuerlust, Kreativität (Mars Trigon Neptun, Venus Sextil Uranus, Merkur Sextil Pluto). Mehr anzeigen

Herzens-Blockaden lösen

Am 6. April steht zudem die Liebesgöttin Venus günstig zum Mars und gibt deiner Beziehung stimulierende Impulse. Allerdings trifft die Venus am 7. April auf Saturn, den nüchternen Realisten.

Da ist kein Platz für Illusionen – und falsche Hoffnungen müssen verabschiedet werden. Immerhin: Es schafft Klarheit. Und der günstige Uranus zeigt, dass sich nun Blockaden lösen.

Neue berufliche Perspektiven

Ab Montag, 7. April, läuft Merkur wieder vorwärts, sodass deine beruflichen Projekte langsam Fahrt aufnehmen. Aber bitte keine Eile: Nutze die Woche für das Networking und vertiefende Gespräche.

Dadurch können sich neue Perspektiven eröffnen, speziell in der zweiten Wochenhälfte. Verbinde das Nützliche mit dem Angenehmen und triff potenzielle Geschäftspartner*innen beim Business-Lunch.

Der Vollmond fordert besondere Achtsamkeit

Hochgradige Sensibilität herrscht beim Frühlings-Vollmond. Am Wochenende vom 12./13. April trifft die Sonne auf den Planetoiden Chiron, und auch der Vollmond findet dort statt.

Chiron ruft oft schmerzliche Aspekte ins Bewusstsein und erzeugt ein Gefühl der Hilflosigkeit. So könntest du jetzt mit eigenen Schwachstellen konfrontiert werden sowie mit Situationen, die du im Moment nicht ändern kannst.

Sei achtsam und agiere nicht aus einem Gefühl der Ohnmacht oder Verletzung. Vor allem dann nicht, wenn du dich von anderen Menschen angegriffen oder übergangen fühlst.

Waage-Vollmond vom 13. April 2025. Monica Kissling

Mitgefühl und Selbstfürsorge

Vielleicht bist du auch mit schmerzlichen Situationen nahestehender Menschen konfrontiert und gefordert, Hilfe zu leisten. Eigene Anliegen musst du in dem Fall vorübergehend zurückstellen.

Chiron bringt es oft mit sich, dass man auf etwas verzichten muss, was vom menschlichen Aspekt her jedoch eine Bereicherung sein kann. Trotzdem ist eine gute Abgrenzung wichtig. Nicht nur Mitgefühl, sondern auch Selbstfürsorge darf sein.

Wonach sehnt sich dein Herz?

Zeitgleich mit dem Vollmond kommt die Liebesgöttin Venus zum Stillstand. Dies ist ein Moment des Innehaltens. Was will dir dein Herz jetzt sagen?

Gut möglich, dass du nochmals mit schmerzlichen Gefühlen und seelischen Verletzungen in Kontakt kommst. Nun ist es Zeit, diese anzunehmen und dich mit ihnen auszusöhnen, damit du dich endgültig von ihnen lösen kannst.

Löse dich vom Schmerz und von der Schuldfrage

Sei bereit, Fehler zu verzeihen. So kannst du dich auch mit deiner Beziehungsvergangenheit und mit deinen Liebsten versöhnen.

Auch dir selber darfst du jetzt Fehler verzeihen. Löse dich von Schuldgefühlen: Diese sind genauso wenig hilfreich wie Schuldzuweisungen an andere. Akzeptiere, was nicht zu ändern ist.

Wie weitergehen: Zusammen?

Weil die Venus nun stillsteht, geht es zunächst um innere Prozesse. Vermeide deshalb schnelle Entscheidungen, was Beziehungen betrifft.

Achte in den kommenden Tagen gut auf deine Gefühle und Bedürfnisse und nimm ebenso mitfühlend wahr, was bei deinem Partner oder deiner Partnerin passiert.

Setze keinen Druck auf. Wie es in deiner Beziehung konkret weitergeht, wird sich am 24./25. April zeigen, wenn die Venus auf den Mondknoten und den Saturn trifft.

Neue Vereinbarungen treffen

Dann kannst du mit deinem Schatz neue Vereinbarungen treffen. Wie viel Verbundenheit darf und wie viel Unabhängigkeit muss sein?

Dies ist allerdings ein Stück Arbeit und geht nicht ohne Auseinandersetzung über die Bühne. Sei bereit, dich auf diesen Prozess einzulassen. Je mehr du auf Vorwürfe und Forderungen verzichten kannst, desto besser lässt sich eine Lösung finden.

Eine Flut von Ideen

Am 16. April tritt der Kommunikationsplanet Merkur in den dynamischen Widder und stimuliert dein Redebedürfnis. Gleichzeitig wachsen deiner Inspiration Flügel, denn am 17. April trifft Merkur auf den Neptun.

Deine Fantasie kennt jetzt keine Grenzen. Das kann deinen kritischen Geist vorübergehend trüben, deshalb unterschreibst du jetzt besser keine bindenden Vereinbarungen.

Auch Aufgaben, die Konzentration und Präzision verlangen, verschiebst du besser. Du bist leicht ablenkbar und nutzt die Tage optimalerweise für ein kreatives Brainstorming.

Hyperaktivität an Ostern vermeiden

Am Karfreitag, 18. April, tritt auch der Energieplanet Mars in ein Feuerzeichen: den Löwen. Nun erwachen neue Lebensgeister, dein Tatendrang steigt.

Der Steinbock-Mond fordert am Osterwochenende allerdings eine gewisse Zurückhaltung. Nimm dir also nicht zu viel vor, sondern wähle bewusst.

Herausfordernde Tage im April 2025 7. April: Missverständnisse, Enttäuschung, fehlende Wertschätzung, Zurückweisung, vorübergehende Blockaden, Besinnungspause (Venus Konjunktion Saturn, Merkur Stillstand).

12. bis 13. April: unerfüllte Sehnsucht, Liebeskummer, seelische Wunden, Verletzlichkeit (Sonne Konjunktion Chiron, Vollmond Opposition Chiron, Venus Stillstand).

21. bis 29. April: Zuspitzung von Konflikten, Rücksichtslosigkeit, Druck und Drohungen, Aufstände, Streiks, Machtspiele, Sturz von Machthabern, Verschiebung der Machtverhältnisse, neue Fakten schaffen, neue Allianzen, grössere Pannen, Naturereignisse, erhöhte Unfallgefahr (Saturn Konjunktion Mondknoten, Sonne Quadrat Mars, Sonne Quadrat Lilith, Sonne Quadrat Pluto, Venus Konjunktion Mondknoten/Saturn, Mars Quadrat Lilith, Mars Opposition Pluto, Lilith Quadrat Pluto). Mehr anzeigen

Impulsivität im Zaum halten

Merkur und Venus stehen am Ostersonntag günstig und ermöglichen fruchtbare Gespräche. Nutze die Gunst der Stunde, denn am Ostermontag ereignet sich ein Halbmond im Spannungsfeld des Konfliktplaneten Mars. Dann kann es leicht zu aufbrausenden Reaktionen kommen.

Vorsicht ist somit auch im Strassenverkehr angezeigt. Es ist nicht sinnvoll, angestaute Frustrationen im Auto abzulassen. Deshalb gilt: Ruhe bewahren, gut durchatmen und schlechte Stimmung durchziehen lassen wie eine Regenwolke.

Übernimm Verantwortung für dein Leben

Ebenfalls am Ostermontag trifft Saturn in den Fischen auf den Mondknoten. Dies ist eine bedeutsame Konstellation, gewissermassen ein Schlüsselmoment.

Denn es geht jetzt darum, Bilanz zu ziehen und Klarheit in Bezug auf deinen Lebensweg zu finden. Auch diese Konstellation mahnt jedoch zu Gelassenheit und Geduld, denn was nachhaltig sein will, braucht Zeit zum Reifen.

Triff eine Grundsatzentscheidung

Darüber hinaus fordern Saturn und Mondknoten Verantwortungsbewusstsein. Heisst: Raus aus der Opferrolle und das eigene Leben selber in die Hand nehmen.

Verabschiede dich von Illusionen und finde realistische Lösungen. Verzettle dich nicht länger, sondern fokussiere dich auf das Wesentliche. Und stelle die Weichen für dein Leben neu.

Deine Vision will jetzt Gestalt annehmen. Bist du bereit für (d)eine neue Aufgabe? Dann mache jetzt den ersten Schritt.

Es geht hart auf hart

Eine sehr herausfordernde Passage steht vom 23. bis 29. April an. Dann bildet sich eine sehr konfliktreiche Konstellation zwischen Sonne, Mars, Lilith und Pluto. Darin eingebunden ist auch der Stier-Neumond vom 27. April.

So geht es nun hart auf hart. Mit Entgegenkommen ist nicht zu rechnen. Im Weltgeschehen kann es zum grossen Powerplay und Showdown kommen, zu Aufständen und zum Sturz von Regierungen.

Dies dürfte auch für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine entscheidende Phase sein, die bereits an Ostern ihren Lauf nimmt, wenn der Kriegsgott Mars in den Löwen auf Selenskyjs Mars trifft.

Stier-Neumond vom 27. April 2025. Monica Kissling

Wendepunkt im Weltgeschehen

Die Schattenseiten dieser kritischen Konstellation sind Machtmissbrauch, Rücksichtslosigkeit und Gewalt. Es wird kompromisslos mit Druck und Drohung gearbeitet.

Grössenwahnsinnige Vorstellungen können zum Abbruch von Kooperationen führen. Auch Territorialansprüche werden laut, die Grenzen wollen verschoben werden.

Es dürften nun Entscheidungen bezüglich Kriegsführung anstehen, die zu einer grundlegenden Wende im Kriegsgeschehen führen.

Eine kritische Passage

Dies könnte auch Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte haben, wo es zu grösseren Turbulenzen kommen kann, die ein entschiedenes Eingreifen erfordern. Oder umgekehrt: Eingriffe an den Finanzmärkten können Turbulenzen auslösen.

Darüber hinaus besteht die Gefahr von grösseren Naturereignissen oder technischen Pannen mit weitreichenden Konsequenzen.

Im positiven Fall gelingt es, kriminelle Machenschaften und Korruption zu unterbinden und so schädigende Einflüsse zu eliminieren. In jedem Fall ist dies eine Zeit, in der sich vieles radikal und nachhaltig verändern kann.

Wofür brennt dein inneres Feuer?

Für dich persönlich stellt sich die Frage, wo du deine Energie investieren willst. Bist du bereit, dich für eine gute Sache und das Wohl von Mensch und Umwelt zu engagieren?

Oder lässt du allfälligen Frustrationen ungefiltert Lauf und richtest mit destruktivem Verhalten oder Racheaktionen Schaden an?

Entscheide dich für Ersteres. Und übe, falls nötig, den konstruktiven Umgang mit Wut. Nimm sie wahr, aber befeuere sie nicht weiter. Löse dich immer wieder bewusst von negativen Gedanken.

Fordere dich selbst heraus

Sehr hilfreich ist Bewegung – und zwar richtig! Sport ist ein hervorragender Kanal für starke Energien, die sich nun ausdrücken wollen. Geh an deine Grenzen und erfahre auf diese Weise deinen Körper neu.

Oder stelle dich einer grösseren Herausforderung, wie zum Beispiel Eisbaden oder einem Marathonlauf. Was wäre eine gute Challenge für dich? Wo möchtest du über dich selber hinauswachsen?

Die Kontrolle zurückgewinnen

Spüre jetzt auch nach, wo du dich aktuell ohnmächtig, hilflos oder überfordert fühlst. Wo bist du fremdbestimmt und fühlst dich wie ferngesteuert?

Die kraftvollen Sterne kannst du nutzen, um Gegensteuer zu geben. Komm ins Handeln und erlebe dich wieder als aktiv-gestaltend. Erwecke dein inneres Feuer! Und nimm wahr, was Selbstwirksamkeit bedeutet.

Werde selber aktiv

Selbstwirksamkeit bedeutet auch: die Schuld für bisheriges Scheitern nicht anderen zu geben, sondern dich darauf zu fokussieren, was du selber tun kannst. Traue dir mehr zu und entfalte deine Talente.

Sehr hilfreich ist dabei die Unterstützung von anderen Menschen. Mit wem kannst du zusammenspannen, um deinen Anliegen zum Durchbruch zu verhelfen?

Baue ein stärkendes Netzwerk auf

Ein machtvolles Netzwerk kann dir sehr wertvolle Dienste leisten. Hab keine Angst, grösser zu denken und deine Macht zu nutzen. Für eine sinnvolle Sache natürlich.

Gemeinsam mit anderen kannst du viel mehr bewirken. Nutze diese Tage für eine Kontaktoffensive.

Befreie dich aus Abhängigkeiten

Damit du zu neuen Abenteuern aufbrechen kann, musst du zum Loslassen bereit sein. Lilith im Skorpion fordert dies nun absolut.

In privaten Beziehungen dürfte es um Abhängigkeiten emotionaler, sexueller oder finanzieller Art gehen, die gelöst werden müssen. Wo ist Mut zum Loslassen bei dir dringend nötig?

Auch Besitz- und Wohnfragen wollen neu definiert werden. Ungleichheiten müssen beseitigt werden, damit Beziehungen auf Augenhöhe geführt werden können.

Durchsetzungsvermögen gefordert

Leider kann es gerade bei finanziellen Fragen zu erbittertem Streit kommen. Bleibe in diesem Fall klar und sachlich. Lass dich nicht einschüchtern und knicke nicht ein. Aber kämpfe fair.

Falls sich dein Gegenüber einer konstruktiven Auseinandersetzung verweigert, suche Unterstützung oder übergib die Sache einem Anwalt. Dich allein grossen Belastungen auszusetzen, wäre zu kräftezehrend.

