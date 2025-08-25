Monica Kissling: «Jetzt kannst du Krisen erfolgreich meistern»

Monica Kissling, Astrologin: «Im September kannst du Krisen erfolgreich meistern» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was diese in den nächsten Wochen für dich bereithalten. 18.08.2025

Die Grenzen des Machbaren zeigen sich gerade deutlich – im Weltgeschehen wie auch im Privaten. Die gute Nachricht: Die Sterne unterstützen dich bei Ablösungsprozessen und helfen, dich neu zu organisieren.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Anfang Monat spielt der Reformplanet Uranus die Hauptrolle. Er dominiert den laufenden Mondzyklus, indem er geltende Regeln und Sichtweisen herausfordert.

Bald wechselt er auch seine Laufrichtung, was heisst, dass wir alle uns überlegen dürfen, wo wir eine neue Richtung einschlagen müssen oder wollen.

Aus der Reihe tanzen

Uranus ist der grosse Disruptor unter den Planeten. Auf der Weltbühne begegnen wir ihm seit einiger Zeit in der Person von Donald Trump, der unter dominantem Uranus geboren wurde.

Vielleicht triffst du nun auch in deinem persönlichen Umfeld öfter auf Menschen, die sich unberechenbar verhalten. Oder du hast plötzlich selber keine Lust mehr, dich in geordneten Bahnen zu bewegen.

Plan B und C bereithalten

Länder und ihre Regierungsvertreter sind im September einmal mehr gefordert, völlig neue Strategien zu entwickeln, weil bisherige Regeln nicht mehr gelten. Das ist natürlich leichter gesagt als getan – und im Nachhinein ist man immer klüger.

Zur Person: Monica Kissling Bild: blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist seit 1985 als Astrologin in eigener Praxis in Zürich tätig, wo sie Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Sie ist regelmässig in Printmedien, Radio und TV präsent. Darüber hinaus hält sie Referate und leitet Visionstage und Retreats sowie Workshops zu Zeitqualität, Zeitwahrnehmung und Zeitkompetenz. Seit 2019 ist Monica Kissling Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes (SAB).

So empfiehlt es sich, die Kritiklust gegenüber anderen im Zaum zu halten und stattdessen zu schauen, welche Anpassungen im eigenen Umfeld nötig sind.

Plan B und C bereitzuhalten, ist sicher hilfreich, denn die Voraussetzungen können sich schnell und unerwartet ändern.

Reformen einleiten

Der Kommunikationsplanet Merkur tritt am 2. September in die analytische Jungfrau, wo er schon am 3. September ins Spannungsfeld des Reformplaneten Uranus gelangt.

Ein klarer und verbindlicher Plan wäre jetzt wohltuend, aber leider gibt es gerade keinen. Erstmal geht es darum, sich von alten, nicht mehr brauchbaren Vorstellungen zu verabschieden.

Geistige Neuausrichtung

Unbrauchbares im Haushalt zu entsorgen, kann hilfreich sein. Vor allem aber musst du jetzt geistig entrümpeln. Welche Meinungen und Überzeugungen halten der Realität nicht mehr stand?

Diskussionen mit Andersdenkenden können dich nun weiterbringen. Stures Festhalten an deinen Prinzipien oder gar Ausgrenzen von unliebsamen Meinungen provoziert hingegen direkten Widerstand.

Kontroverse Debatten

Auch missionarischer Eifer kann Beziehungen belasten. Darauf weist am 5. September die kritische Mars-Jupiter-Verbindung. Überzeugen kannst du hingegen mit guten Argumenten und aufmerksamem Zuhören. Verzichte deshalb auf Monologe und Belehrungen.

Positiv genutzt können die Konstellationen Debatten stark beleben, neue Sichtweisen und unkonventionelle Lösungen ermöglichen. Betrachte eine mögliche Störung der geltenden Regeln als willkommene Inspirationsquelle.

Ungeduld im Zaum halten

Mars, Jupiter und Uranus triggern vom 4. bis 7. September deine Ungeduld. So willst du wohl schneller vorwärtskommen, als es möglich ist. Das wiederum kann dich oder deine Mitmenschen in einen gereizten Zustand versetzen.

Übe dich in Gelassenheit, und halte auch deinen Übermut im Zaum. Vorpreschen und fehlendes Risikobewusstsein bringen keine guten Resultate.

Besinne dich auf deine Träume

Mit Beginn September kehrt Saturn in die Fische zurück, wo er sich bis zum definitiven Eintritt in den Widder am 13. Februar 2026 aufhalten wird. So bekommst du nochmals die Gelegenheit, dich auf deine Träume zu besinnen.

Welche Sehnsucht schlummert schon lange in dir? Und wie könntest du sie in die Wirklichkeit überführen?

Prüfe auch, was du bisher nicht genau angeschaut oder aufgeschoben hast. Was muss noch gelöst und was aufgelöst werden?

Instinktiv richtig entscheiden

Entwicklungsfördernde Sterne helfen dir nun, Klarheit zu finden und Freiräume zu schaffen. Der Reformer Uranus und der Transformationsplanet Pluto spannen zusammen und sorgen für Schubkraft.

Gleichzeitig helfen dir Neptun und Saturn deiner inneren Stimme zu vertrauen und einen Schritt ins Unbekannte zu wagen.

Günstige Tage im September 2025 12./13. September: Alte Geschichten klären, fruchtbare Gespräche, Probleme lösen, Ordnung schaffen, gelungene Reorganisation, Entlastung (Merkur am Südmondknoten Sextil Jupiter, Sonne Sextil Jupiter, Sonne Konjunktion Merkur)

25./26. September: Mut, Entscheidungs- und Schaffenskraft, «Berge versetzen» (Sonne Trigon Uranus Trigon Pluto separativ, Skorpion-Mars Quadrat Pluto separativ, harmonischer Skorpion-Mond). Mehr anzeigen

Innere Erfüllung finden

Auch die günstige Verbindung von Jupiter und Lilith unterstützt dich auf deinem Weg der Sinnfindung. So kannst du dich jetzt lösen von Dingen, die ihre Bedeutung verloren haben und dich dem zuwenden, was dich innerlich erfüllt.

Vor allem als Krebs, Skorpion oder Fisch kannst du dich ganz auf dein Bauchgefühl verlassen.

Die Seele ergründen

Am Sonntagabend, 7. September, findet eine totale Mondfinsternis statt, die gegen 21 Uhr knapp über dem Horizont beobachtet werden kann.

Der Vollmond befindet sich im Sternzeichen Fische und lädt dich ein, deine Seele zu ergründen – und dabei deinen Seelenweg zu finden. Diesen Prozess kannst du mit verschiedenen spirituellen Praktiken unterstützen, zum Beispiel Meditation, Yoga, Atemübungen oder Visualisierung.

Öffne jetzt dein Herz und deinen Geist. Klinke dich aus dem Alltag aus und geniesse einen Moment der Musse und der Stille.

Fische-Vollmond vom 7. September 2025 (totale Mondfinsternis). Monica Kissling

Gestalte deine Alltagsplanung neu

Auch in der folgenden Woche vom 8. bis 14. September helfen dir die Sterne, dein seelisches und auch körperliches Wohlbefinden zu steigern.

Die Sonne und der Merkur befinden sich nun in der Jungfrau am Südmondknoten und fordern dich auf, deine Alltagsgestaltung zu überdenken.

Bis du Sklave oder Sklavin deiner Agenda? Dann ist es jetzt höchste Zeit, deinen Tages- und Wochenplan neu zu gestalten. Und zwar so, dass Raum für Musse bleibt. Raum, in dem du dich entspannen kannst. Raum für deine Freunde und Hobbies. Und Raum, der deine Kreativität beflügelt.

Alte Geschichten bereinigen

Konstellationen am Südmondknoten sind immer auch eine gute Gelegenheit, offene Fragen und alte Probleme, die dich noch belasten, zu klären.

Nutze die Gunst der Stunde, um Dinge zu bereinigen und gütliche Lösungen zu finden. Mit ein bisschen Grosszügigkeit geht es – Jupiter sei Dank. Danach kannst du besser planen.

Vielleicht wirst du auch von jemandem an eine alte Geschichte erinnert. Oder du bekommst eine Mahnung oder Nachrechnung. Erledige jetzt, was getan werden muss.

Abenteuerlustige Liebessterne

Die Liebesgöttin Venus läuft bis zum 19. September durch das abenteuerlustige Feuerzeichen Löwe und lässt dort nichts anbrennen. Leben nach dem Lustprinzip, heisst die Devise.

Gut möglich, dass du jetzt umworben wirst oder selber eroberungslustig bist. Geniesse die Liebe und generell die Spätsommertage. Und leiste dir hin und wieder einen kleinen Luxus. Sei grosszügig mit dir und anderen.

Exklusivitätsansprüche in der Liebe

Für Spannung sorgt dann aber Lilith, die am 10. September kritisch zur Venus steht. Diese Konstellation bringt viel Leidenschaft, vielleicht zu viel. Wer nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt, reagiert schnell gekränkt.

Besitzansprüche, Eifersucht und Kontrolle können Beziehungen nun belasten. Auf besonders fruchtbaren Boden fällt diese Konstellation bei narzisstisch geprägten Persönlichkeiten, die ihren Exklusivitätsanspruch gefährdet sehen und sich in ihrem Stolz verletzt fühlen.

Lass dich nicht manipulieren

Wichtig ist, Unsicherheit und Selbstzweifel nicht mit Machtdemonstrationen zu überspielen und andere nicht zu bedrängen. Falls du dich selber bedrängt oder manipuliert fühlst, ist eine klare Abgrenzung wichtig.

Lass dich nicht in Machtspiele verwickeln und verzichte auf Provokationen. Bleib dir selber treu oder löse dich ganz aus toxischen Beziehungen. Beziehungen, die nicht auf Augenhöhe geführt werden, sind auf Dauer zu anstrengend und können sich nicht entwickeln.

Fehlt die Anerkennung?

Fehlende Wertschätzung und Anerkennung können auch im beruflichen Umfeld ein Thema sein. Neid kann zu Mobbing führen, wenn man nicht den Mut hat, für sich selber einzustehen.

Genau das ist jetzt aber nötig. Mache keine faulen Kompromisse und danach die Faust im Sack. Ressentiments vergiften das Arbeitsklima. Stehe für deine Anliegen ein und bringe dich damit in eine Position der Stärke.

Mit Provokationen für Klicks sorgen

Provokation ist oft part of the game, wenn die Löwe-Venus mit Lilith die Aufmerksamkeit um jeden Preis auf sich ziehen will. Das dürfte in den Tagen um den 10. September in den sozialen Medien gut beobachtbar sein.

Reite nicht mit auf der Welle der Empörung, damit die Welle nicht noch grösser wird. Ignorieren ist hilfreicher, denn gewisse Inhalte sollten nicht noch gehypt werden.

Immer schön locker bleiben

In der Woche vom 15. September läuft es in der Liebe lockerer. Die günstige Verbindung von Venus und Mars ermöglicht in der ersten Wochenhälfte wieder mehr Nähe, und in strittigen Fragen lassen sich stimmige Lösungen finden.

Für Überraschungen in Beziehungen sorgt am 20. September Uranus. Kurz nach dem Eintritt der Liebesgöttin Venus in die Jungfrau am 19. September wird sie vom unberechenbaren Planeten herausgefordert.

Improvisieren und experimentieren

Was du mit deinem Schatz fest geplant hattest, kann in dieser Form vielleicht nicht stattfinden. Mit Flexibilität und Experimentierlust lassen sich aber gute Alternativen finden.

«Bloss keine Routine» lautet die Botschaft von Uranus. Nicht nur, was die Alltagsorganisation betrifft, sondern vor allem auch in erotischer Hinsicht.

Bestehende Beziehungen können durch diese Konstellation belebt werden. Die Lust, Neues auszuprobieren, sollte dabei natürlich bei beiden oder allen Beteiligten vorhanden sein, sonst wird es schwierig.

Herausfordernde Tage im September 2025 5. bis 7. September: Übermut, fehlendes Risikobewusstsein, Zwischenfälle, abrupte Wendungen (Mars Quadrat Jupiter, Uranus Station in Konjunktion mit dem Vollmond).

9. bis 11. September: Kränkungen, Neid, Eifersucht, Kontrolle, manipulatives Verhalten, sexuelle Belästigung (Venus Quadrat Lilith).

16. bis 21. September: Verletzungen, fehlendes Taktgefühl, Störung von Verbindungen, Rückzug, Trennungen, Kritik, Pessimismus (Mars Opposition Chiron, Merkur Opposition Saturn, Merkur Opposition Neptun Trigon Uranus Trigon Pluto, Venus Quadrat Uranus, Sonne Opposition Saturn). Mehr anzeigen

Die Beziehung öffnen?

Die Venus-Uranus-Konstellation hat durchaus ihre Tücken. Zum Beispiel, wenn ein Partner die Beziehung öffnen will, der/die andere nicht. Wichtig ist in diesem Fall, im Gespräch zu bleiben und gemeinsam Lösungen zu suchen, die für beide stimmen.

Ambivalent könnten jetzt auch deine eigenen Bedürfnisse sein: Wenn du dir zum Beispiel mehr Freiheit wünschst, gleichzeitig aber nicht auf Sicherheit verzichten willst.

Willst du aus fehlendem Mut in einer Beziehung bleiben, die dich nicht mehr befriedigt? Oder dich für ein Leben als Single entscheiden?

Stimulation für dein Liebesleben

Vielleicht keines von beiden, sondern eine dritte Option: Kreative Vorschläge einbringen, wie du die Beziehung neu gestalten kannst, damit deine Bedürfnisse besser abgedeckt sind.

Falls du Single bist: Uranus ist bekannt für spontane Bekanntschaften, bei denen der Funke schnell springt.

Tendenziell wird aber eher ein Strohfeuer entfacht als dass eine dauerhafte Verbindung entsteht. Zu verschieden sind die Charaktere, die sich jetzt treffen.

Der Ton macht die Musik

Im Beruf fordern die Sterne in der Woche vom 15. September eine erhöhte Frustrationstoleranz. Mars gelangt ins Spannungsfeld von Chiron, was im zwischenmenschlichen Bereich für Verstimmungen sorgen kann.

Aufgrund von Empfindlichkeiten kann es nun zu unerwartet heftigen Reaktionen kommen. Das kann in Form eines offenen Konflikts sein, oder aber in Form eines Rückzugs aufgrund einer Kränkung.

Verantwortung übernehmen und Konsequenzen ziehen

Auch Saturn, der Planet der Widerstände, bringt sich in Stellung. Heisst: Locker läuft kaum etwas. Dinge, die du oder andere übersehen haben, fordern Aufmerksamkeit. Versäumnisse und Fehler wollen korrigiert werden.

Einige werden sich Kritik stellen müssen, vor allem Entscheidungsträger und Führungspersönlichkeiten. Wer seine Verantwortung nicht wahrgenommen hat, muss jetzt die Konsequenzen ziehen. Das Gute daran: Vieles kann sich zum Besseren wenden.

Besser nichts verschweigen

Neptun – ebenfalls in kritischer Konstellation – kann zudem Informationen ans Licht bringen, die bisher verschwiegen oder übersehen wurden. Probleme verdrängen geht jetzt nicht mehr.

Unstimmigkeiten und Missverständnisse wollen bereinigt werden. Sei jetzt ehrlich und sprich Klartext. Reinen Tisch machen bis zur Sonnenfinsternis lohnt sich, damit du unbelastet in den neuen Mondzyklus starten kannst.

Das grosse Aufräumen

Der Jungfrau-Neumond vom 21. September wird von einer partiellen Sonnenfinsternis begleitet und ist besonders bedeutsam, wenn auch in unseren Breitengraden nicht sichtbar. Astrologisch gesehen geht es jetzt um das «grosse Aufräumen».

Unter den kritischen Begleitkonstellationen von Saturn und Neptun erweist sich ungewohnt vieles als gescheitert. Hierarchien, Organisationen, Systeme, die nicht mehr tragfähig sind, müssen grundlegend saniert werden.

Jungfrau-Neumond vom 21. September 2025 (partielle Sonnenfinsternis). Monica Kissling

Neustart nach Bereinigungsprozess

Falls das nicht mehr möglich ist, braucht es einen Neustart. Mars tritt am 22. September in den Skorpion, was radikale Schritte begünstigt. Diese erfolgen nicht immer freiwillig.

Der Machtplanet Pluto signalisiert, dass oft ein Machtwort gesprochen wird. Wer unter grossem Druck steht, sollte besser freiwillig loslassen, bevor es zum Showdown kommt. Im Weltgeschehen wird es allerdings kaum ohne Drohkulissen und grosses Powerplay gehen.

Entlaste dich

Für dich persönlich ist es jetzt wichtig, Druck abzubauen. Analysiere gründlich, was dich zu viel Energie kostet bzw. wo Aufwand und Ertrag nicht in einem sinnvollen Verhältnis stehen.

Steige dort aus, wo die Belastung zu gross wird. Auch wenn du das Gefühl hast, dass es ohne dich nicht geht. Ganz nach dem Motto «Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende».

Innovation bringt Erfolg

Dank einer günstigen Verbindung von Pluto mit Uranus könnte das Loslassen auch gerade jetzt erstaunlich leicht gelingen. Zum einen, weil klar ist, dass es keine Alternative gibt.

Die gute Nachricht: Eine neue Perspektive könnte sich nun gerade in der grössten Krise eröffnen. Vor allem die Luftzeichen, also Waagen, Wassermänner und Zwillinge, können die Schubkraft für sich nutzen und sich neu orientieren. Machtvolle Partner lassen sich finden.

Aussteigen aus dem Hamsterrad

Auch die anderen Sternzeichen dürfen jetzt mehr Leichtigkeit in ihr Leben bringen und Ballast abwerfen. Die herausfordernde, aber zugleich sehr kraftvolle Verbindung von Mars und Pluto unterstützt die Selbstermächtigung.

So kannst du dich jetzt aus Abhängigkeitsverhältnissen lösen. Triff mutige Entscheidungen und finde in deine volle Kraft. Vereinfache laufende Prozesse und organisiere deinen Alltag neu.

Beziehungen in die Balance bringen

Mit der Tag- und Nachtgleiche am 22. September tritt die Sonne in die Waage. Was in deinem Leben möchte noch in die Balance gebracht werden? Wo wünschst du dir Gemeinsamkeit?

Als Einzelkämpfer*in unterwegs sein fühlt sich im Zeichen der Waage nicht stimmig an. Verbinde dich deshalb mit Menschen, die dich ergänzen und bereichern. Also nicht ausschliesslich mit Gleichgesinnten, sondern auch mit Menschen, die dir neue Sichtweisen und Erfahrungen ermöglichen.

Viel Energie für neue Herausforderungen

In den Tagen ab dem 25. September kannst du Energie aufbauen und dich für neue Herausforderungen fitmachen. Nicht nur berufliche, sondern auch sportliche.

Du bist jetzt auch mental stark. Deine Zuversicht und Zielstrebigkeit wachsen, sodass vieles möglich wird, was du dir bisher vielleicht nicht zugetraut hast. Ein motivierender Monatsabschluss, der deine Stimmungslage positiv beeinflusst.

