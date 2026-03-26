Monica Kissling: «Jetzt sind deine Lebensgeister hellwach»

Monica Kissling, Astrologin: «Im April sind deine Lebensgeister hellwach» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was diese in den nächsten Wochen für dich bereithalten. 05.03.2026

Im April kannst du Belastendes loslassen und neu durchstarten. Die Sterne geben dir einen Energie-Kick und stärken Körper und Geist. Für die Umsetzung deiner Pläne steht dir viel Inspiration zur Verfügung.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Im April laufen alle Planeten vorwärts, ohne Marschhalt. Unter diesen Voraussetzungen kannst du mit deinen Projekten zügig vorankommen.

Die Venus und der Mars befinden sich in ihrem Domizil, was ihre Energie verstärkt. So kannst du jetzt auf das fokussieren, was dir Freude macht, und deine Motivation ist gross.

Lilith, die Göttin der Selbstermächtigung, bildet günstige Aspekte in den Feuerzeichen und stärkt deine Entschlossenheit und deinen Mut. Du musst nicht – wie noch im März – Umwege in Kauf nehmen, sondern kannst deine Ziele auf direktem Weg ansteuern.

Entschlossenheit und Kampfgeist

Die starke Feuerbesetzung, vor allem auch durch den Konfliktplaneten Mars, lässt allerdings auch vielerorts ein Kräftemessen erwarten und kann kriegerische Aktivitäten verstärken.

Konflikte werden entschlossener geführt, vielleicht wird aber auch schneller klar, wer der Stärkere ist.

Starke Beschleunigung

Von grosser Bedeutung ist Ende April der Zeichenwechsel von Uranus. Der Planet der Erneuerung tritt nach sieben Jahren Aufenthalt im Stier am 26. April ins Sternzeichen Zwillinge.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate, leitet Workshops und ist Buchautorin. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig.

Dort bringt er technologische Revolutionen, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und fordert Reformen in vielen Bereichen, vor allem im Bildungswesen.

Angesichts der zu erwartenden enormen Beschleunigung in den kommenden Jahren müssen wir alle schauen, wie wir mithalten können, ohne uns völlig zu verausgaben.

Heisst: Wir müssen unseren Geist schulen und unsere Aufmerksamkeit bewusst auf das lenken, was uns weiterbringt, damit wir uns nicht verzetteln.

Und natürlich sollten wir auch prüfen, wo uns die sich rasant entwickelnden Möglichkeiten mit KI unterstützen können. Stetige Weiterbildung ist ein Muss.

Und los geht's

Die dynamischen Sterne ermöglichen einen starken Start in den Monat: Schon am 1. April verbinden sich die Sonne und Lilith in den Feuerzeichen Widder und Schütze. Du weisst jetzt, was du willst, und stehst für deine Werte ein.

Auch Gleichberechtigung ist dir wichtig. Wenn du im beruflichen Umfeld nicht auf Augenhöhe behandelt wirst und nicht genug Mitspracherecht hast, suchst du dir wohl eine neue Aufgabe, die dir mehr Entfaltungsmöglichkeiten bietet.

Gleichberechtigte Beziehungen

Der Waage-Vollmond vom 2. April rückt Beziehungsfragen ins Zentrum. So geht es auch in der Liebe um die Frage, ob Geben und Nehmen in der Balance sind.

Unausgewogenheit macht sich jetzt störend bemerkbar. Dies umso mehr, als die Liebesgöttin ins Spannungsfeld von Pluto läuft, der Unstimmigkeiten zwangsläufig ans Licht bringt.

Waage-Vollmond vom 2. April 2026. Monica Kissling

Kreative Höhenflüge

Bis es so weit ist, stimuliert die Venus in Verbindung mit dem experimentierfreudigen Uranus in den Tagen um den Vollmond deine Fantasie. Das ist im erotischen Bereich interessant, beflügelt dich aber auch künstlerisch.

Wenn du eine Vernissage oder andere Veranstaltung planst, wo du deine Werke einem Publikum präsentieren kannst, bieten sich dir jetzt sehr günstige Voraussetzungen.

Beziehungsprüfung an Ostern

Am Karfreitag und Ostersamstag befindet sich die Liebesgöttin Venus im Spannungsfeld des machtvollen Pluto. Dieser kann verdrängte, unangenehme Gefühle hochkommen lassen, insbesondere Verlustangst.

Widerstehe dem Impuls, deinen Schatz zu kontrollieren oder Liebesbeweise von ihm zu fordern. Stelle dich deinen Ängsten und ergründe sie. Wo liegt ihr Ursprung? Meist sind es frühere Verlusterfahrungen, die erneut Ängste auslösen.

Im Krisenfall helfen dir die günstigen Kommunikationssterne: Merkur verbindet sich harmonisch mit Jupiter, dies in den einfühlsamen Sternzeichen Fische und Krebs. Das unterstützt klärende und vor allem konstruktive Gespräche. Und es hilft dir, wieder ins Vertrauen zu finden.

Zeit zum Geniessen

Wenn sich die Venus nach Ostern von Pluto löst, dürften sich Beziehungen entspannt, harmonisch und vor allem lustvoll gestalten. Die Liebesgöttin Venus läuft bis zum 23. April durch ihr Heimatzeichen Stier. Dort kann sie ihre Qualitäten besonders gut entfalten.

Deine Genussfähigkeit und dein Wunsch nach körperlicher Nähe und erotischem Zusammensein sind jetzt ausgeprägt. Dies ist eine wunderbare Zeit, um dich und andere verwöhnen. Ein besonders erfüllender Tag ist der 13. April, wenn sich die Venus mit dem Glücksplaneten Jupiter verbindet.

Gute Investitionen

Die Stier-Venus bietet auch gute Voraussetzungen, um Investitionen zu tätigen oder eine Immobilie zu erwerben. Vielleicht willst du dir aber auch einfach wieder einmal etwas Schönes kaufen oder Ferien geniessen, am besten natürlich mit deinem Schatz.

Die Stier-Venus hilft dir zudem, bewusst das Stimmige zu wählen: beim Einkaufen und bei der Partnerwahl sowieso.

Nicht übermütig werden

Am Ostermontag bringen der Schütze-Mond und der dominante Jupiter viel Zuversicht und machen Lust, Zukunftspläne zu schmieden. Du willst mehr vom Leben, vor allem mehr er-leben. Deine Abenteuerlust wird stimuliert.

Jupiter kann allerdings zu Übertreibungen verleiten. Überschätze dich nicht, und setze deine Erwartungen nicht zu hoch an. Finde das richtige Mass.

Nimm dich nicht zu wichtig

Auch Besserwisserei und missonarischer Eifer wollen im Zaum gehalten werden. Akzeptiere andere Meinungen und lass deine Mitmenschen ausreden. Dein Redebedürfnis oder auch dein Geltungsdrang könnten jetzt etwas allzu gross sein.

Mars verbindet sich vom 7. bis 9. April harmonisch mit Uranus. Er schärft deine Intuition und verhilft dir zu stimmigen Entscheidungen.

Günstige Tage im April 2026 1. April: Mut, Selbstsicherheit, Entschlossenheit, Leidenschaft, Kreativität, Loyalität, Zivilcourage (Sonne Trigon Lilith).

7./8. April: Offenheit, Zuversicht, spontan richtig entscheiden (Mars Sextil Uranus, Schützemond).

14. April: Intuition, Fantasie, inspirierende Begegnungen und Gespräche, erhellende Einsichten (Merkur Sextil Uranus, Fischemond).

28. April: Leidenschaft, Begeisterungsfähigkeit, Mut, Entschlossenheit, inspirierende Zusammenarbeit, Liebesmagie, starke Anziehung, sexuelle Höhenflüge (Venus Trigon Pluto, Mars Trigon Lilith). Mehr anzeigen

Kosmischer Energiekick

Action! Am 9. April abends wechselt der Energieplanet Mars in sein Heimatzeichen Widder. Dort kann er seine volle Kraft entfalten.

Er stärkt deine Durchsetzungs- und Tatkraft und deinen Mut. «Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg» ist fortan das Motto. Widerstände stacheln den Ehrgeiz zusätzlich an. Nachgeben ist keine Option.

Klare Ansagen

Der Widder-Mars hilft dir beim Erreichen deiner Ziele. Vorausgesetzt, du agierst nicht impulsiv und rücksichtslos. Kompromisse sind wichtig, denn schliesslich bist du auch auf andere Menschen angewiesen.

Kompromisse wollen in der direkten Auseinandersetzung ausgehandelt werden, ohne Angst vor Konflikten.

Mitte Monat tritt auch der Kommunikationsplanet Merkur in den Widder und verlangt ehrliche Meinungsäusserungen. Nicht umsonst sagt man, dass man beim Widder immer weiss, woran man ist. Das ist erfrischend.

Impulsivität im Zaum halten!

Der Widder-Mars ist allerdings auch ein Heisssporn, der impulsiv, leidenschaftlich oder hitzköpfig reagiert. So lässt du dich nun leicht provozieren, kommst schnell in Fahrt und reagierst oft bevor du nachdenkst.

Ein Widder will stets auf direktem Weg zum Ziel und wird schnell ungeduldig. Wenn du von Natur aus schon ungeduldig bist, kann sich das nun etwas unangenehm bemerkbar machen. Mit deinem Vorpreschen stösst du andere Menschen vielleicht vor den Kopf und provozierst Widerstand.

Wenn du hingegen ein eher ruhiges, geduldiges Naturell hast, hilft dir der Widder-Mars hingegen, Tempo zuzulegen und deine Anliegen resoluter zu vertreten.

Die Konfliktbereitschaft steigt

Sicher ist: Wenn du dir etwas in den Kopf gesetzt hast, willst du nicht nachgeben. Das ist gut so, vorausgesetzt, du kämpfst mit fairen Mitteln.

Am 13. April trifft Mars auf den Neptun. Da kann dich kurzfristig der Mut verlassen, was allerdings nicht heisst, dass du aufgibst.

Jedoch besteht nun die Gefahr, dass du deine Anliegen nicht offen vertrittst, weil du keinen Konflikt riskieren willst.

Finde die richtige Taktik

Es kann eine hilfreiche Strategie sein, zu versuchen, andere ins Boot zu holen. Und erstmal abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln.

Ungünstiger ist es, wenn du im Hintergrund taktierst. Damit schürst du Intrigen, und der offene Konflikt folgt trotzdem – genau eine Woche später.

Dann nämlich, am 20. April, trifft der Mars zusammen mit dem Merkur auf den Saturn im Widder – und alles kommt auf den Tisch.

Zeit der Klärung

Damit du dann klug debattieren kannst, ist es wichtig, Klarheit zu schaffen. Zuerst einmal für dich persönlich:

Was willst du genau erreichen? Warum ist das so wichtig? Hast du die richtigen Mittel gewählt, um dein Ziel zu erreichen?

Klärung ist aber auch in deinem Umfeld wichtig: Höre anderen Menschen gut zu und frage nach:

Was genau sind ihre Absichten? Wo sind die Fronten verhärtet, und wie lässt sich ein gemeinsamer Weg finden?

Nutze deine geistigen Fähigkeiten

Von den Sternen bekommst du nun einige Unterstützung. Merkur verbindet sich mit Uranus, der dir unkonventionelle Ideen zufliegen lässt. Plötzlich kann dir ein Licht aufgehen.

Mars und Merkur bekommen darüber hinaus Unterstützung vom Machtplaneten Pluto, der dir zu Selbstbewusstsein und Entschlossenheit verhilft. Prüfe, mit wem du dich verbinden kannst, um deinen Einfluss zu verstärken.

Stehe zu deinen Schwächen

Der Widder-Neumond vom 17. April hat eine kritische Komponente: Er findet auf der Position von Chiron statt, der Schwachstellen sichtbar macht. Das kann vorübergehend Verunsicherung bringen.

Vielleicht erleidest du jetzt eine persönliche Niederlage oder du fühlst dich nicht wirklich in deiner Kraft und hast das Gefühl, nicht zu genügen. Setze dich jetzt mit deinen Versagensängsten auseinander.

Stehe zu deinen Ängsten und Schwächen. Sie gehören zum Leben und erinnern dich daran, menschlich zu sein. Spüre in dich hinein und finde einen liebevollen Umgang mit deinen Selbstzweifeln.

Widder-Neumond vom 17. April 2026. Monica Kissling

Tag der Entscheidung

Am 20. April formieren sich Merkur, Mars und Saturn im Widder zu einem schlagkräftigen Trio. Nun ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Schliesse ab, was abgeschlossen werden will, und stelle die Weichen für die Zukunft neu.

Dieser Tag ist ideal, um Ballast abzuwerfen, Verantwortung abzugeben und dein Leben freier und lustvoller zu gestalten. Im Idealfall tust du das selbstbestimmt.

Wo muss ein Schlussstrich gezogen werden?

Im weniger günstigen Fall wirst du nun zum Loslassen aufgefordert, zum Beispiel, wenn andere in deinem Umfeld einen Schlussstrich ziehen. Sicher ist: Projekte, die nicht auf einer tragfähigen Basis stehen, werden jetzt beendet.

Akzeptiere die Entscheidungen anderer. Daran gibt es nichts mehr zu rütteln. Und übernimm die Verantwortung für deine eigenen Entscheidungen.

Persönliche Standortbestimmung

Den 20. April kannst du für eine Standortbestimmung nutzen. Welche Ziele möchtest du in Zukunft verfolgen? Wo willst du dich stärker engagieren? Wo siehst du dich längerfristig?

Setze Prioritäten. Wo kannst oder und musst du reduzieren? Wat hat für dich an Wert verloren und macht dir keine Freude mehr?

Herausfordernde Tage im März 2026 4. April: Verlustängste oder realer Verlust (Geld), Besitzansprüche, Eifersucht, Kontrolle (Venus Quadrat Pluto, Skorpionmond).

16./17. April: Schwachstellen, Fehler, Missverständnisse, Versäumnisse, Unachtsamkeit, Zweifel, Unklarheiten, Verletzlichkeit, empfindliche Überreaktionen (Sonne Konjunktion Chiron, Mars Sextil Pluto, Neumond Konjunktion Chiron, Merkur Konjunktion Neptun).

20. April: Tag der Entscheidung, Konsequenzen ziehen, Schlussstrich ziehen, Rücktritte, Kritik, schwierige Gespräche, Unnachgiebigkeit (Merkur Konjunktion Mars Konjunktion Saturn).

25. April: Machtkonflikte, Ohnmachtsgefühle, Ängste, Ablösungsprozesse, Verluste (Sonne Quadrat Pluto). Mehr anzeigen

Am Widerstand wachsen

Etwas Neues beginnen, geht oft schnell. Doch nachhaltig etwas aufbauen braucht Zeit und Disziplin. Die Sterne stärken jetzt deine Willenskraft, deine Ausdauer und deine Bereitschaft, auch Widerstände in Kauf zu nehmen. Bleibe also am Ball.

Was du jetzt entscheidest, dürfte auf einer tragfähigen Basis stehen und dir auch in ein paar Jahren noch Freude bereiten.

Endlich Entspannung

Ebenfalls am 20. April wechselt die Sonne ins Sternzeichen Stier. Damit beginnt der sogenannte Wonnemonat, der mit blühenden Blumen, Wärme und Glücksgefühlen assoziiert wird.

Zeit also, die schönen Seiten des Lebens zu geniessen, in die Natur zu gehen und neue Kräfte zu tanken. Neben harter Arbeit darf jetzt viel Raum für Musse sein.

Die Sterne laden zum Regenerieren ein und helfen dir, Druck abzubauen.

Was willst oder musst du loslassen?

Wenn die Sonne vom 24. bis 26. April ins Spannungsfeld von Pluto läuft, dürfte dir bewusst werden, wo es in deinem Leben noch zu viel Druck gibt.

Was engt dich noch zu sehr ein oder passt nicht zu deinen Werten? Wo bist du in einer unangenehmen Abhängigkeit?

Löse dich jetzt von Dingen, die dich belasten. Und entscheide dich für eine gesunde Lebensweise, die dich nährt und aufbaut.

Lass dich nicht mehr auf Machtkonflikte ein

Die Einsicht, dass gewisse Dinge – oder auch Menschen – dich zu sehr belasten, kann letzte Machtkonflikte bringen.

Es ist gut möglich, dass andere deine Entscheidungen nicht spontan akzeptieren, sondern versuchen, die bisherige Situation aufrechtzuerhalten. Sieh es als letzte Prüfung und zeige, dass es dir wirklich ernst ist.

Sehr bald kannst du leichter durchs Leben gehen.

Ein Kick für dein Liebesleben

Vom 23. bis 26. April sorgt die Liebesgöttin Venus für Überraschungen. Sie hat ein Date mit dem experimentierfreudigen Uranus und wechselt am 24. April ins wechselhafte Sternzeichen Zwillinge.

Das ist enorm erfrischend und bewirkt, dass dein Liebesleben spannend wird oder bleibt. Lass dir etwas einfallen. Wenn Beziehungen «eingeschlafen» sind, ist die Gefahr von Seitensprüngen deutlich erhöht.

Tausend Schmetterlinge im Bauch

Die Liebessterne bieten dir Top-Chancen zum Flirten und Daten. Als Single kannst du nun frisch und fröhlich agieren. Kontakte entstehen leicht, und der Funke springt schnell.

Ob aus einem Strohfeuer etwas Längerfristiges wird, muss sich noch zeigen. Für den Moment aber stimulieren die Sterne deine Lebens- und Liebeslust enorm.

Sorge für Abwechslung

Wenn du bereits gebunden bist, lohnt es sich nun, mit deinem Schatz Neues zu probieren. Werde aktiv, mache Vorschläge!

Gehe in den Ausgang, triff Freunde, feiere das Leben! Anregende Gespräche bringen dich auf neue Gedanken. Wer weiss, was daraus entsteht …

Entdecke dir Leichtigkeit des Seins

Am 26. April wechselt auch der experimentfreudige Uranus in die Zwillinge und stimuliert deinen Erfindergeist.

Probiere jetzt auch im Alltag Neues aus. Uranus fordert Offenheit, Neugierde und Flexibilität. Hafte nicht an Gewohnheiten oder Privilegien, sondern erfinde dich neu. Früher war nicht alles besser.

Viel zu erzählen

Jupiter bringt am 26. April im Spannungsaspekt mit Merkur viel Euphorie und lässt dich das Unmögliche denken. Nutze die Konstellation für ein Brainstorming – im Wissen, dass nicht alles realistisch ist.

Jupiter bringt allerdings auch ein lockeres Mundwerk. Sprich nicht zu schnell und nicht zu viel. Und bleibe bei den Fakten: Gerüchte verbreiten sich schnell.

Leidenschaftlicher Monatsausklang

Die letzte April-Woche bringt stimulierende und kraftvolle Sterne. Mars und Lilith verbinden sich in den Feuerzeichen Widder und Schütze zu einem willensstarken Duo. Im Wissen dessen, was du kannst und was du willst, wirst du jetzt Berge versetzen.

Gleichzeitig verbindet sich die Venus harmonisch mit Pluto in den Luftzeichen Zwillinge und Wassermann. Das bringt nicht nur frischen Wind in deine Beziehungen, sondern auch viel Leidenschaft und Tiefgang.

Bestehende Verbindungen werden belebt und gestärkt, während sich neue Beziehungen auf einer tragfähigen Basis weiterentwickeln können.

Das Monatshoroskop als Hörerlebnis

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