Monica Kissling: «Jetzt wird dein Tatendrang geweckt»

Monica Kissling, Astrologin: «Im Dezember wird dein Tatendrang geweckt» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was diese in den nächsten Wochen für dich bereithalten. 24.11.2025

In den nächsten Wochen spürst du Aufbruchsstimmung. Dein inneres Feuer erwacht, und du bist bereit für neue Abenteuer. Ob im Beruf oder in der Liebe: Dranbleiben lohnt sich, und Widerstände machen dich stärker.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Merkur läuft seit kurzem wieder vorwärts, aktuell im Skorpion. Vieles wurde in letzter Zeit in Frage gestellt. Alte Wunden wurden aufgerissen, Krisen durchlitten und schwierige Entscheidungen gefällt.

Inzwischen ist vieles bereinigt, und schwierige Entscheidungen wurden gefällt. Im Dezember kannst du wieder auf Kurs kommen und neue Wege gehen. Gewisse Dinge dürften noch nachklingen, denn Abschiednehmen und Loslassen ist ein Prozess, der Zeit braucht.

Falls du im November eine Niederlage erlitten hast, kannst du jetzt aufsteigen wie ein Phönix aus der Asche.

Neue Horizonte erschliessen sich

Der Lauf der Sonne durch das optimistische Sternzeichen Schütze stärkt nun deine Zuversicht und schenkt dir zudem wertvolle Einsichten. So erkennst du vielleicht einen Sinn in schmerzlichen Erfahrungen und siehst Freiräume, die sich dadurch eröffnen.

Auch der Energieplanet Mars befindet sich im Schützen und stimuliert deinen Tatendrang. So hast du nun Lust, Neues anzupacken, und es dürften sich neue Aktivitätsfelder eröffnen.

Das Feuer der Liebe entfachen

Die Liebessterne zeigen sich Anfang Dezember abenteuerlustig und begeisterungsfähig. Die Venus ist gerade ins Feuerzeichen Schütze eingetreten, wo sie nichts anbrennen lässt. Erotische Höhenflüge sind möglich, vor allem für Schützen und Wassermänner.

Zur Person: Monica Kissling Bild: blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist seit 1985 als Astrologin in eigener Praxis in Zürich tätig, wo sie Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Sie ist regelmässig in Printmedien, Radio und TV präsent. Darüber hinaus hält sie Referate und leitet Visionstage und Retreats sowie Workshops zu Zeitqualität, Zeitwahrnehmung und Zeitkompetenz. Seit 2019 ist Monica Kissling Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes (SAB).

Generell richtet sich dein Fokus nun auf Möglichkeiten und Lösungen, statt auf Probleme.

Lass die Vergangenheit ruhen, und prüfe mit deinem Schatz, was wirklich zählt und welche Werte euch verbinden. Was hält euer Liebesfeuer am Lodern?

Beschwingte Flirtsterne

Unter dem Vollmond vom 4. auf den 5. Dezember bieten sich für Singles beste Voraussetzungen, eine prickelnde Bekanntschaft zu machen. Die Flirtsterne sind sehr aktiv, Smalltalk ist entsprechend erfolgreich.

Anregend ist dieser Vollmond natürlich auch für Paare, die nun neue gemeinsame Interessen entdecken, Zukunfts- und Reisepläne schmieden.

Geistig stimulierender Vollmond

Weil der Vollmond in der Nacht auf den 5. Dezember geistig enorm stimulierend ist, kannst du vielleicht nicht so gut schlafen, weil das Gedankenkarussell nonstop dreht.

Es ist gerade sehr viel Zu viel los, viele Veränderungen sind am Laufen. Das kann einigermassen nervös machen. Gegen innere Unruhe helfen Yoga oder Meditation vor dem Zubettgehen.

Zwillinge-Vollmond vom 5. Dezember 2025 Monica Kissling

Zu viel los

Auch dein Freundeskreis ist gerade sehr aktiv, doch du kannst nicht überall mit von der Partie sein.

Beruflich musst du am 4. und 5. Dezember darauf achten, dich nicht zu verzetteln. Verliere keine Zeit auf Nebenschauplätzen, und lass dich nicht ständig unterbrechen.

Fruchtbare Gespräche

Das Wochenende vom 6. und 7. Dezember bringt sehr günstige Kommunikationssterne. Diese kannst du im privaten und familiären Umfeld nutzen. Vieles kann zur Zufriedenheit aller Beteiligten geklärt und neu geregelt werden.

Generell kannst du nun klare Gedanken fassen und erkennst, was wirklich wesentlich ist. Entscheidungen, die du jetzt fällst, bringen dich persönlich weiter.

Am Widerstand wachsen

In der Woche vom 8. Dezember klemmt es da und dort. Der Spielverderber Saturn könnte an deiner Energie zehren, indem er dir Widerstände entgegensetzt. Auch Streitigkeiten kosten Kraft.

Doch nicht nur Saturn, sondern auch die provokative und fordernde Göttin Lilith stellt sich quer zum Durchsetzungsplaneten Mars. Das kann im Beruf anstrengende Konkurrenzkämpfe sowie Autoritätskonflikte bringen.

Zeige Stärke

Zudem kann Lilith Neider auf den Plan rufen, die im ungünstigen Fall mit Mobbing ihre Ziele erreichen wollen.

Diese unfreundliche Konstellation erfordert in der Regel eine entschiedene Antwort. Grenze dich ab gegen Übergriffe und Zumutungen, sage «nein» zu unverschämten Forderungen. Lasse dich aber nicht auf sinnlose Auseinandersetzungen ein.

Sport hilft beim Stressabbau

Falls sich bei dir Ärger angestaut hat, den du abbauen musst, ist Sport ein idealer Kanal. Deine Leistungsfähigkeit ist jetzt gross, und deine Willenskraft enorm.

Günstige Tage im Dezember 2026 2./3. Dezember: Tiefgang und Verbindlichkeit in Beziehungen, Liebesmagie und Leidenschaft, Kreativität, (Venus Sextil Pluto).

5./6. Dezember: Konstruktive und inspirierende Gespräche, nachhaltige Lösungen, Ideenreichtum, Ehrlichkeit, Gründlichkeit (Merkur Trigon Jupiter Trigon Saturn).

25./26. Dezember: Feinfühligkeit, Besinnlichkeit, Friedfertigkeit, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Grosszügigkeit, Harmonie (harmonischer Fische-Mond). Mehr anzeigen

Optimal nutzen kannst du diese Energie, wenn du ein konkretes Ziel vor Augen hast: Du wirst jetzt nicht locker lassen, es zu erreichen. Herausforderungen aller Art, zum Beispiel berufliche, wecken deinen Ehrgeiz und können dich zu Höchstleistungen motivieren.

Achte auf deine Wortwahl

Am 10. Dezember verleitet Uranus zu unüberlegten und ungeschickten oder bewusst provokativen Äusserungen. Rote Linien sind jetzt schnell überschritten, und es kann zum Eklat kommen.

Neptun bringt zudem eine erhöhte Gefahr von Täuschungen. Frage deshalb zuerst nach, bevor du etwas sagst. Schnelle Reaktionen bergen Risiken.

Innehalten ist hilfreich

Neptun kommt am 10. Dezember in den Fischen zum Stillstand. Dies ist ein Moment des Innehaltens, was heisst: Schweigen ist im aufgewühlten Zustand deutlich besser als Reden.

Neptun stimuliert auch deine Inspiration und öffnet den Imaginationsraum, in dem du einen direkten Draht zu deinen Sehnsüchten und Träumen hast.

Richte deine Aufmerksamkeit jetzt bewusst nach innen. Antworten findest du in der Ruhe und in der Entspannung, nicht durch angestrengtes Nachdenken.

Lass dich nicht um den Finger wickeln

Vom 9. bis 12. Dezember ist dein Idealismus etwas sehr gross. Lass dich nicht blenden und um den Finger wickeln. Bleibe auch im Rausch der Gefühle kritisch. Besondere Vorsicht ist angebracht, wenn jemand Geld von dir will.

In diesem Zeitfenster kann es zu Enttäuschungen kommen, wenn du jemanden falsch eingeschätzt hast. Aufgrund widersprüchlicher Konstellationen solltest du in diesem Fall weder zu hart noch zu nachgiebig reagieren.

Den goldenen Mittelweg findest du, wenn du die Dinge erstmal auf dich wirken lässt. Ein Moment des Rückzugs hilft dir, Klarheit zu finden.

Ohne Fleiss kein Preis

Am 15. Dezember tritt Mars in den Steinbock. Dort hilft er dir, eine klare Linie zu verfolgen. Er stärkt deine Durchsetzungskraft und deine Disziplin, sodass du anstrengende Aufgaben anpacken kannst. Das sind gute Voraussetzungen, um wichtige Pendenzen noch in diesem Jahr abzuschliessen.

Gleichzeitig erwartest du jetzt aber auch von deinen Mitmenschen mehr: Sie sollen absolut zuverlässig und verantwortungsbewusst sein. Wer nicht liefert, bekommt deinen Druck zu spüren.

Fehler werden sofort bemerkt

Pflichtbewusstsein fordert auch die Sonne, die sich am 17. Dezember im Spannungsfeld des strengen Saturn befindet. Wer jetzt Fehler macht, wird zur Rechenschaft gezogen.

Sei also nicht nachlässig. Und sei bereit, wenn nötig eine Extrameile zu gehen. Saturn-Konstellationen fordern oft einen erhöhten Arbeitseinsatz oder Nachbesserungen.

Bündle deine Kräfte

Die Woche vom 15. Dezember kann recht kräftezehrend sein, sodass es wichtig ist, die Kräfte zu bündeln.

Eine gute Fokussierung fordert auch der Schütze-Neumond vom 20. Dezember. Jupiter, der Herrscherplanet des Schützen, steht jetzt im Spannungsfeld von Chiron, der zu hohe Erwartungen korrigiert. Mute dir und anderen deshalb nicht zu viel zu. Finde das richtige Mass.

Schütze-Neumond vom 20. Dezember 2025. Monica Kissling

Knappe Finanzen

Auch die Finanzen könnten den Wachstumskurs bremsen. Unter dem starken Saturn sind da und dort Sparmassnahmen angesagt, vielleicht auch in deiner eigenen Budgetplanung. Rechne auf jeden Fall gut, bevor du eine Investition tätigst.

Die Tage vom 16. bis 20. Dezember sind für Lohnverhandlungen nicht optimal. Einzig absolute Spitzenleistungen werden jetzt belohnt - vorausgesetzt, das Budget erlaubt es.

Wieder ins Vertrauen finden

Falls du gerade an dir und deinen Fähigkeiten zweifelst oder unsicher bist, ob ein Projekt Erfolg bringt, gehe in dich. Woher kommt deine Unsicherheit? Was kannst du tun, um wieder ins Vertrauen zu finden?

Momente der Verunsicherung und Selbstkritik gehören zum Leben. Wichtig ist, dass du dich davon nicht zu sehr runterziehen lässt. Lass diese Phase durchziehen wie eine Schlechtwetterphase, und triff nicht gerade jetzt eine wichtige Entscheidung.

Beziehungsbereinigung vor Weihnachten

In der Liebe fordert Saturn in den Tagen vom 17. bis 21. Dezember eine Standortbestimmung. Saturn bringt stets Störendes ans Licht: Dinge, die du eine Zeitlang toleriert hast, jetzt aber nicht mehr so haben magst.

Beziehungsprobleme wollen deshalb angegangen werden. Nutze die Tage vor Weihnachten, um deine Bedürfnisse anzumelden: respektvoll und nicht in vorwurfsvollem Ton.

Sei auch bereit, Kritik von deinem Schatz entgegenzunehmen. Höre aufmerksam zu und prüfe, was du von dir aus zur Verbesserung der Beziehung beitragen kannst.

Komme zur Ruhe

Mache dir und anderen aber nicht zu viel Druck. Am 21. Dezember ist Wintersonnenwende, das ist ein guter Moment, um einen Tag lang innezuhalten. Nimm dir für diesen 4. Adventstag nicht zu viel vor.

Herausfordernde Tage im Dezember 2025 9. bis 11. Dezember: Druck, Widerstände, Rivalitäten, Intrigen, Provokationen, Machtspiele, ultimative Forderungen, plötzlicher Kurswechsel, Sabotage (Mars Quadrat Saturn Opposition Lilith).

17. Dezember: Kritik, Widerstände, Blockaden, Verzögerungen, Fehlleistungen (Sonne Quadrat Saturn).

20./21. Dezember: Verzettelung, Ablenkung, Unaufmerksamkeit, Täuschung, fehlende Wertschätzung, Zurückweisung, Sinnkrisen, finanzielle Engpässe oder Verluste (Merkur Quadrat Mondknoten, Sonne Quadrat Neptun, Venus Quadrat Saturn, Jupiter Quadrat Chiron).

30./31. Dezember: Kommunikationsprobleme, Missverständnisse, Vorwürfe, Terminverschiebungen, Verspätungen (Merkur Quadrat Saturn (Neptun). Mehr anzeigen

Entspanne dich zuhause, bei einem guten Buch und gutem Essen. Das ist besser, als dich noch in den Weihnachtsrummel zu stürzen.

Kommunikation ohne Worte funktioniert nicht

Vom 20. bis 24. Dezember ist die Gefahr von Missverständnissen erhöht. Achte deshalb auf eine klare Kommunikation, und gehe nicht davon aus, dass deine Mitmenschen wissen, was in dir vorgeht.

Unausgesprochene Erwartungen können jetzt zu Enttäuschungen führen. Am Abend des 24. Dezember tritt die Venus dann ins Erdzeichen Steinbock und verhilft dir zu mehr Klarheit in Beziehungen.

Mehr Zeit für die Liebe

Die Liebesgöttin Venus bringt ab dem 24. Dezember auch mehr Ruhe, Tiefgang und Verbindlichkeit in deine Beziehungen. Momente der Zweisamkeit kannst du jetzt besonders ausgiebig geniessen.

Als Steinbock darfst du dich über die Festtage und den Jahreswechsel ausserdem auf innige und romantische Liebesmomente freuen. Auch als Stier oder Jungfrau stehst du in der Gunst der Liebesgöttin.

Harmonische Festtage

Das Weihnachtsfest dürfte dieses Jahr überwiegend harmonisch verlaufen. Am Heiligabend ist die Empfindlichkeit zwar noch erhöht, sodass kleine Reize für Irritation sorgen können.

Am 25. Dezember bringt der günstig gestellte Fische-Mond eine besinnliche und friedvolle Stimmung, ebenso am 26. Dezember. Die Menschen sind jetzt mitfühlend, verständnisvoll und hilfsbereit.

Unstimmigkeiten bereinigen

Die harmonischen Konstellationen dauern auch über das Wochenende vom 27./28. Dezember an. Erst am 29./30. Dezember tritt der Kritiker Saturn nochmals auf den Plan und kann die unbeschwerte Stimmung etwas trüben.

Unstimmigkeiten werden angesprochen, und es kann zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Damit diese den Jahresausklang nicht unnötig belasten, hältst du dich mit Vorwürfen besser zurück. Missverständnisse solltest du hingegen bereinigen.

Locker ins neue Jahr rutschen

Die Silvestersterne bringen eine Ballung von Sonne, Venus und Mars im Steinbock, was traditionelle Rituale begünstigt – jedoch kreativ neu gestaltet und in anregender Gesellschaft.

Der Zwillinge-Mond bringt eine heitere Note und inspirierenden Gesprächsstoff. Neue Kontakte entstehen schnell und können sehr aufregend sein. Singles dürfen sich also wiederum auf vielversprechende Flirtsterne freuen.

Das Monatshoroskop als Hörerlebnis

Mehr Videos aus dem Ressort