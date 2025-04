Monica Kissling: «Schweigen ist besser, als mit Kraftausdrücken zu drohen»

Monica Kissling, Astrologin: «Im Mai geht es vorwärts» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was sie in den nächsten Wochen für dich bereithalten. 22.04.2025

Im Mai herrscht Aufbruchsstimmung. Vieles entwickelt sich in eine neue Richtung. Deshalb lohnt es sich auch andere Möglichkeiten zu prüfen. Wer sich nicht bewegt, der wird bewegt – vor allem nach dem Vollmond vom 12. Mai.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Vieles ist nun geklärt und abgeschlossen, und der Blick richtet sich nach vorn. Der Energie- und Aktivitätsplanet Mars bewegt sich im dynamischen Feuerzeichen in neue Bereiche und macht den Weg frei für mutige Schritte.

Die Sterne unterstützen dich jetzt dabei, Entscheidungen zu fällen und deine Vorhaben umzusetzen.

Lebe nach deinen eigenen Werten

In der ersten Monatshälfte kann es allerdings noch einiges zu verdauen geben. Dies, weil Informationen ans Licht kommen, die dich nochmals aufwühlen.

Gleichzeitig kann sich dadurch eine tiefe Klarheit einstellen. Klarheit darüber, was du nicht mehr willst und worauf du künftig fokussieren willst.

Dies ist eine Einladung, dich zu deinen Werten zu bekennen. Die Sterne bestärken dich darin, authentisch zu leben, statt dich gesellschaftlichen Normen unterzuordnen oder der Harmonie zuliebe halbherzige Kompromisse zu machen.

Löse dich aus negativen Gedankenkreisen

Am 4. Mai kommt der Transformationsplanet Pluto zum Stillstand. Er unterstützt dich dabei, loszulassen, was dich belastet. Nicht nur das, was dich emotional bindet, sondern vor allem auch negative Erwartungen und Ängste, die deinen Geist gefangen halten.

Zur Person: Monica Kissling Bild: blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist seit 1985 als Astrologin in eigener Praxis in Zürich tätig, wo sie Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Sie ist regelmässig in Printmedien, Radio und TV präsent. Darüber hinaus hält sie Referate und leitet Visionstage und Retreats sowie Workshops zu Zeitqualität, Zeitwahrnehmung und Zeitkompetenz. Seit 2019 ist Monica Kissling Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes (SAB).

Welche Geschichten erzählst du dir immer wieder?

Liegt dein Fokus auf den Einschränkungen und Sorgen oder in der Offenheit und Neugierde auf das, was kommt?

Kreiere ein neues Mindset

Falls du gerade vieles negativ siehst und das Gefühl hast, dass früher alles besser gewesen sei, ist es Zeit, dich von negativen Gedanken zu lösen (ein tägliches Training) – genauso wie auch von Menschen, die dich mit ihrer negativen Weltanschauung herunterziehen.

Verzichte auch auf darauf, entsprechende Beiträge in den sozialen Medien zu konsumieren.

Pluto fordert im Wassermann Geistesschulung. Dabei geht es nicht um naives positives Denken, also sich die Welt schönzufärben. Sondern darum, dass du selber ins aktive Handeln kommst, statt über Missstände zu jammern und Schuldige zu suchen.

Kultiviere die Zuversicht

Die Sterne ermöglichen jetzt einen Perspektivenwechsel. Kultiviere deshalb deine Zuversicht. Denn Menschen ohne Zuversicht verlieren sich in toxischen Rückwärtsbewegungen. Das zeigen die «great again»-Ideologien in den USA und in Russland ebenso deutlich wie Rechtspopulisten in Europa.

Entscheide dich dafür, einen kleinen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten. Un verbinde dich dazu mit Menschen, die sich für eine lebenswerte Zukunft engagieren.

Kosmischer Kick von der Liebesgöttin

Zum Glück gibt es kosmische Unterstützung von der Liebesgöttin Venus: Sie ist am 30. April in den feurigen Widder eingetreten und weckt Frühlingsgefühle. Am 2. Mai trifft sie auf den Romantiker Neptun und zaubert dir Schmetterlinge in den Bauch.

Gut möglich also, dass du gerade auf Wolke Sieben schwebst. Entweder, weil du frisch verliebt bist oder weil sich deine Beziehung in eine neue, vielversprechende Richtung entwickelt.

Gemeinsame Abenteuer

Dies ist umso wohltuender, als die Venus im April zweimal auf den ernüchternden Saturn traf, der alle möglichen Probleme ans Licht beförderte. Nach einem anstrengenden Monat mit viel Beziehungs- und Klärungsarbeit darfst du dich nun auf einen unbeschwerteren Mai freuen.

Die Liebessterne zeigen sich sowohl von der abenteuerlustigen Seite, was prickelnde Erfahrungen und neue Eroberungen ermöglicht, sondern auch von der kreativen.

Gemeinsam mit deinem Schatz kannst du nun neue Formen des Zusammenseins und neue Hobbys ausprobieren. Und natürlich profitiert auch das erotische Zusammensein von der gesteigerten Fantasie und Experimentierfreude.

Günstige Tage im Mai 2025 2. bis 6. Mai : Frühlingsgefühle, Romantik, Seelenverbindungen, Inspiration, Zuversicht, Herzlichkeit, Kreativität (Venus Konjunktion Neptun, Merkur Sextil Jupiter, Venus Sextil Pluto).

20. bis 24. Mai: Offenheit, Flexibilität, harmonisches Miteinander, Liebeslust und Leidenschaft, sicherer Instinkt, innere Gewissheit, inspirierende Begegnungen, tiefe Freundschaften, wichtige Erkenntnisse, Schaffenskraft (Sonne Sextil Saturn, Venus Trigon Mars, Sonne Sextil Neptun, Merkur Sextil Mondknoten, Sonne Trigon Pluto).

26./27. Mai: Inspiration, gegenseitige Unterstützung, gute Entscheidungen, harmonische Kommunikation, Überzeugungskraft, Verhandlungserfolge, Vertragsabschlüsse (Merkur Sextil Saturn Sextil Neptun, Merkur Trigon Pluto). Mehr anzeigen

Hilf dem Glück auf die Sprünge

Aktiv werden ist somit auch in der Liebe das passende Motiv. Hoffe nicht auf Wunder, sondern trage selber etwas zu deinem Liebesglück bei. Das gelingt mit Offenheit und Einfühlungsvermögen. Höre gut zu, und teile deine Gefühle und Wünsche ehrlich mit.

Sei bereit, Neues zu probieren und etwas zu riskieren. Das braucht Vertrauen – übe dich jetzt darin. Nicht in blindem Vertrauen, sondern indem du gut nachspürst, wie du dich in deiner Beziehung fühlst.

Werde kreativ

Dass die Sterne deine Kreativität enorm stimulieren, kannst du nutzen, um gemeinsam mit deinem Schatz eine neue Vision eurer Beziehung zu entwickeln. Was wünscht ihr euch? Wie sähe eure Beziehung im Idealfall aus?

Frische Impulse sind auch im künstlerischen Umfeld zu erwarten: in den Bereichen Musik, Mode, Design. Dies ist eine hervorragende Zeit, um dich mit deinen kreativen Werken der Öffentlichkeit zu präsentieren!

Handle öfter nach dem Lustprinzip

Frage dich jetzt auch, wo du kreativer werden kannst? Welche Bereiche kannst du lustvoller gestalten?

Die Widder-Venus ermöglicht dir, stärker nach dem Lustprinzip zu handeln und spontaner das zu tun, was dir Freude macht. Nimm dir die Freiheit, das Leben zu geniessen und die Pflichten einen Moment zurückzustellen.

Übe dich in achtsamer Kommunikation

Die Woche vom 5. Mai ist sowohl für die Liebe wie auch für geschäftliche Angelegenheiten günstig. Beziehungen können sich vertiefen, und im beruflichen Umfeld zeichnen sich konstruktive Lösungen ab.

Einzig eine kritische Merkur-Chiron-Verbindung kann Mitte Woche die Kommunikation trüben. Missverständnisse können zu empfindlichen Reaktionen führen.

Nicht immer wird der richtige Ton getroffen. Achte nun gut auf deine Worte oder besser noch: Halte dich zurück. Nicht alles, was dir gerade durch den Kopf geht, muss gesagt werden.

Die Spannung steigt

Vom 8. bis 10. Mai kannst du etwas zur Ruhe kommen und deine Gedanken ordnen. Nutze dieses Zeitfenster zur Entschleunigung oder für Wellness. Denn der Vollmond vom 12. Mai leitet eine turbulente Zeit ein.

Der unberechenbare Planet Uranus steht nahe beim Vollmond, wobei sein Einfluss in den folgenden Tagen bis zum 18. Mai immer stärker wird, sodass dich eine aufregende Woche erwartet, in der du sehr flexibel sein musst.

Skorpion-Vollmond vom 12. Mai 2025. Monica Kissling

Rechne mit Überraschungen

Uranus bringt meist unerwartete Wendungen. Je nach Situation kann das befreiend sein und interessante Möglichkeiten eröffnen, die es zu ergreifen gilt. Das abrupte Ende einer gewohnten Situation kann aber auch Stress oder Frustration verursachen.

Es dürfte sich deshalb lohnen, bereits Anfang Mai zu prüfen, was in deinem Leben auf wackligen Beinen steht. Wo rumort es? Und mit was bist du selber unzufrieden?

Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass Situationen, die für dich oder andere nicht mehr stimmig sind, in den Tagen nach dem Vollmond beendet werden.

Was darf zu Ende gehen?

Statt darauf zu warten, was andere entscheiden, entscheidest du besser selber. Wo brauchst du mehr Freiraum und Selbstbestimmung?

Möchtest du deine berufliche oder private Situation verändern? Hältst du Beziehungen aufrecht, die keine gemeinsame Basis mehr haben? Oder gibt es Verhaltensweisen, die du ablegen möchtest?

Mache nun einen Schritt aus der Komfortzone heraus. Fordere dich selber heraus! Akzeptiere Unsicherheit und finde einen guten Umgang mit ihr.

Achte auf deine Finanzen

Weil Uranus im Sternzeichen Stier steht, das über Besitz und Geld herrscht, könnte es auch zu Streitigkeiten im Zusammenhang mit Geld kommen. Oder zu Turbulenzen an den Finanzmärkten, was wiederum je nach Situation grössere Verluste bedeutet oder aber Gewinne ermöglicht.

Sicher ist es gut, die Entwicklungen in der Woche vom 12. Mai aufmerksam zu verfolgen und deine Geldanlagen im Auge zu behalten, um allenfalls schnell reagieren zu können.

Diskussion unmöglich

In der Woche vom 12. bis 18. Mai sorgt nicht nur Uranus für Unruhe; auch der Kommunikationsplanet Merkur gerät in Schieflage. Er bewegt sich im Spannungsfeld von Pluto, Lilith und Mars, was heftige Meinungsverschiedenheiten erwarten lässt.

Ein konstruktiver Austausch dürfte nun schwierig bis unmöglich sein. Polemik und Moralismus verunmöglichen sachliche Diskussionen; fixe Ideen und Sturheit verhindern Kompromisse.

Du wirst das auf dem politischen Parkett beobachten können und allenfalls auch in deinem persönlichen Umfeld erleben.

Erstmal auf Distanz gehen

In der Regel hilft dann nur eine Redepause. Oder es drängt sich sogar ein Abbruch von Gesprächen auf – nämlich dann, wenn niemand bereit ist, zuzuhören und es nur noch darum geht, sich gegenseitig mit Schuldzuweisungen einzudecken.

In gewissen Situationen ist Schweigen die beste Wahl. Sicher besser, als im Affekt zu Kraftausdrücken zu greifen oder gar zu drohen.

Zeige Zivilcourage

Es kann aber auch wichtig sein, die Stimme zu erheben. Nämlich dann, wenn rote Linien überschritten werden, wenn andere Menschen respektlos behandelt oder ausgegrenzt werden. In solchen Situationen ist Zivilcourage nötig.

Setze in diesem Fall ein Zeichen. Definiere klar, wo für dich eine rote Linie überschritten wird. Und verhalte dich anderen gegenüber respektvoll, auch wenn du deren Meinung nicht teilst.

Welle der Empörung

Unter den aufwühlenden Konstellationen vom 12. bis 18. Mai dürfte vieles ans Licht kommen, was Aufarbeitung erfordert, aber erstmal eine Welle der Empörung auslösen kann. Enthüllungen und Skandale können Unternehmen, aber auch Regierungen erschüttern.

Vielleicht entscheidest du dich jetzt, dich in einer gesellschaftlichen oder gewerkschaftlichen Bewegung zu engagieren. Oder du bist in deinem ganz persönlichen Leben gefordert, dort hinzuschauen, wo du sonst wegschaust.

Schau genau hin

Ergründe dein Inneres: deine Motive und deine Ängste. Es gibt viel zu entdecken! Licht ins Dunkel zu bringen, ist befreiend.

Vielleicht entdeckst du nun auch bei anderen Menschen Seiten, die dir bisher verborgen waren. Das kann deine Beziehung nachhaltig verändern. Dies insbesondere dann, wenn sich jemand plötzlich illoyal verhält.

Herausfordernde Tage im Mai 2025 11./12. Mai: Schwierige Gespräche, Vorwürfe und Schuldzuweisungen, Sturheit (Skorpion-Vollmond, Merkur Quadrat Pluto).

17./18. Mai: Unerwartete Wendungen, Reizbarkeit, Eigensinn, Stress, Streit, Überreaktionen, erhöhte Unfallgefahr (Sonne Konjunktion Uranus, Merkur Quadrat Mars, Jupiter Quadrat Mondknoten). Mehr anzeigen

Unberechenbare Reaktionen

Wenn die Sonne am 17./18. Mai auf den Uranus trifft, könnte einmal mehr Donald Trump die Welt in Atem halten, denn diese Konstellation steht kritisch zu seinem Geburtshoroskop.

Zudem gelangt an diesem Wochenende Jupiter ins Spannungsfeld der Mondknotenachse. Das lässt völlig übertriebene Reaktionen erwarten, von Euphorie bis Hysterie.

Finde in deine Mitte

Persönlich kannst du darauf achten, in Balance zu bleiben. Lass dich nicht von den Nachrichten oder von Äusserungen deiner Mitmenschen zu impulsivem Handeln verleiten.

Lass dich weder von Befürchtungen einschüchtern noch von Glücks- oder Heilsversprechungen blenden. Solange du innerlich nicht ruhig und klar bist, solltest du keine wichtigen Entscheidungen fällen.

Lass dich beeinflussen und ablenken

Jupiter eröffnet neue Möglichkeiten, birgt aber auch die Gefahr der Verzettelung. Setze deshalb Prioritäten und reisse nicht zu viel an.

Du bist jetzt sehr offen für Neues und für die Meinungen anderer, doch du solltest dich nicht zu sehr beeinflussen lassen. Bleib dir selber treu.

Gehe auf andere Menschen zu

Mit dem Eintritt der Sonne in die Zwillinge am 20. Mai und dem Zusammentreffen von Merkur und Uranus am 25. Mai bieten sich dir sehr günstige Netzwerksterne. Gehe jetzt aktiv auf andere Menschen zu. Lass dich inspirieren und finde passende Partner*innen für deine Projekte.

Beruflich kannst du diese Woche für Bewerbungen oder Verhandlungen nutzen. Saturn und Neptun stehen günstig und verleihen dir einen sicheren Instinkt für gute Geschäfte.

Stimulierende Beziehungen

Darüber hinaus bildet sich am 22. Mai eine günstige Konstellation zwischen der Liebesgöttin Venus und dem eroberungslustigen Mars. Sie verspricht ein harmonisches Miteinander, auch im geschäftlichen Bereich, aber vor allem in Liebesbeziehungen.

Zusammen mit deinem Schatz kannst du jetzt spannende Abenteuer erleben. Diese Konstellation stimuliert deine Beziehung auf äusserst wohltuende Weise und unterstützt die Spontaneität, die Kreativität und die gegenseitige Wertschätzung.

Erkunde neue Wege

Am 25. Mai tritt Saturn in den Widder, wo er sich vorerst bis Ende August aufhalten wird. Dort bereitet er das Terrain vor für den grossen Zyklusstart von Saturn und Neptun im Februar 2026.

Für dich bedeutet das, dass du nun erste konkrete Schritte in eine neue Richtung machen kannst. Es geht um nicht weniger als darum, einen neuen Lebensweg zu gehen und dich dabei von deinem Lebenstraum inspirieren zu lassen.

Folge dem Ruf deines Herzens

Neue Ziele kannst du definieren, indem du dich auf das besinnst, was dir wirklich am Herzen liegt. Was würdest du tun, wenn du nicht gesellschaftliche Erwartungen erfüllen müsstest?

Reines Karrieredenken darf nun in den Hintergrund treten. Wichtiger ist, dass du innere Erfüllung findest. Dass du jeden Tag spürst, wofür du aufstehst.

Schiebe deine Wünsche und Ideen nicht einfach beiseite, weil du sie für unrealistisch hältst. Sondern prüfe, wo sich konkrete Möglichkeiten bieten. Dazu eröffnen dir die Sterne in den letzten Mai-Tagen sehr gute Voraussetzungen.

Entwickle zukunftsweisende Ideen

Ab dem 25. Mai beflügeln inspirierende Merkur-Konstellationen deinen Geist, und du hast vielleicht plötzlich eine zündende Idee. Oder triffst jemanden, der dir eine neue Perspektive eröffnen. Es funkt – im Kopf und in Beziehungen!

Du kannst ausserdem machtvolle Partner für neue Projekte finden - vor allem als Zwilling, Waage oder Wassermann. Aber auch als Stier hast du die Nase im Wind und darfst dich auf unbekanntes Terrain wagen.

Öffne deinen Geist

Der Zwillinge-Neumond vom 27. Mai leitet einen innovativen Zyklus ein. Deinem Geist wachsen jetzt Flügel. Die Betonung des flexiblen und lernfreudigen Sternzeichens Zwillinge stimuliert deine Neugierde. Was möchtest du jetzt lernen?

Informiere dich über neue Möglichkeiten, stelle Fragen und lerne von anderen. Die Welt verändert sich – und du bist eingeladen, diese Veränderungen auf kreative Weise für dich zu nutzen.

Zwillinge-Neumond vom 27. Mai 2025. Monica Kissling

Erkunde neue Wege

Zwillinge ist ein bewegliches Sternzeichen: Bringe also Bewegung in dein Leben – körperlich, geistig und seelisch.

Sei öfter zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs, erkunde neue Wege und komm mit Menschen in deinem nahen Umfeld ins Gespräch.

Zufällige und ganz alltägliche Begegnungen können dir zu spannenden Erkenntnissen verhelfen. Und ganz zufällig können sich neue Türen öffnen.

