Monica Kissling, Astrologin: «So kannst du Enttäuschungen vermeiden»

Jupiter, der Planet der Sinnfindung, wird herausgefordert. Was gibt deinem Leben wirklich Sinn und erfüllt dich? Wo waren deine Erwartungen zu hoch oder deine Hoffnungen unrealistisch? Im Juni kannst du Klarheit finden.

Die Juni-Sterne bringen eine nachdenkliche Stimmung.

Jupiter, der Planet der grossen Hoffnungen, und sein Gegenspieler Saturn, der Pessimist unter den Planeten, bekämpfen sich gegenseitig und buhlen um Einfluss.

Auch Neptun, der Planet der Täuschungen, ist mit von der Partie. Wenn Versprechen nicht eingehalten werden oder du selbst nicht einlösen kannst, was du dir vorgenommen hast, wird klar, wo du dich getäuscht oder dich falsch eingeschätzt hast.

Was macht wirklich Sinn?

Äussere Widerstände, aber auch eigene Grenzen können Zukunftsängste erzeugen. So gilt es, immer wieder ins Vertrauen zu finden, auch wenn du im Moment nicht genau weisst, wie es weitergeht.

Vielleicht erlebst du eine vorübergehende Sinnkrise oder fühlst dich gerade etwas bedrückt und mutlos. Doch auch melancholische Zeiten haben ihren Sinn:

Du kannst sie zum Anlass nehmen für eine Besinnung und vertieft darüber nachdenken, was dir im Leben wirklich wichtig ist.

Neue Perspektiven gesucht

Die Sterne fordern dich nun auf, dich intensiv mit deinen Zukunftsperspektiven auseinanderzusetzen und bisherige Zielsetzungen zu hinterfragen.

Zur Person: Monica Kissling Bild: blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist seit 1985 als Astrologin in eigener Praxis in Zürich tätig, wo sie Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Sie ist regelmässig in Printmedien, Radio und TV präsent. Darüber hinaus hält sie Referate und leitet Visionstage und Retreats sowie Workshops zu Zeitqualität, Zeitwahrnehmung und Zeitkompetenz. Seit 2019 ist Monica Kissling Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes (SAB).

Was bedeutet für dich Lebensqualität? Was sind deine Ziele? Und was willst du in deinem Leben erreichen?

Vielleicht gibt es einen bestimmten Auslöser, der bewirkt, dass sich dein Weltbild verändert. Oder du spürst intuitiv, dass es Zeit ist, zu neuen Horizonten aufzubrechen.

Wo sind Anpassungen nötig?

Überspiele mögliche Unzufriedenheit nicht mit Ablenkung, sondern prüfe, welche Anstrengungen nötig sind, um eine Verbesserung zu erzielen.

Wo möchtest du dich neu orientieren? Richte deinen Blick nach innen, und lasse dich nicht zu sehr von anderen Meinungen beeinflussen.

Nimm dir Zeit, eine Antwort zu finden. Und bedenke auch, dass Veränderungen nicht von heute auf morgen möglich sind. Jeder Prozess beginnt mit einem ersten Schritt. Diesen solltest du im Juni tun.

Finde das richtige Mass

Wenn du von Natur aus ängstlich bist oder dein Leben stark von gesellschaftlichen Erwartungen bestimmt wurde, darfst du nun mutiger sein und Freiräume für dich schaffen.

Wenn du hingegen sehr hohe Ansprüche stellst und über deine Grenzen hinausgegangen bist, wirst du nun auf den Boden der Realität zurückgeholt. Saturn fordert dich in diesem Fall auf, das richtige Mass zu finden.

Stimmt die Vertrauensbasis?

Im Juni kannst du auch in deinem Beziehungsumfeld mehr Klarheit finden. Welche Menschen sind für dich da und bauen dich auf? Und wer ist unzuverlässig und enttäuscht dich immer wieder?

Vielleicht machst du jetzt die unangenehme Erfahrung, dass auf gewisse Menschen kein Verlass ist. Oder aber du bekommst von unerwarteter Seite Schützenhilfe.

Wenn die Vertrauensbasis nicht mehr stimmt, ist es Zeit, die Konsequenzen zu ziehen. Gleichzeitig appellieren die Sterne an deine Solidarität. Sei bereit, Menschen zu unterstützen, wenn es ihnen nicht gut geht. Auch kleine Gesten können viel bewirken.

Höre auf dein Herz

Anfang Juni können die Sterne noch etwas Herzschmerz bringen. Halte einen Moment inne und spüre nach, was du jetzt brauchst. Tue dir selber etwas Gutes und versuche, auch schmerzliche Erfahrungen zu akzeptieren.

Deine Stimmung kann sich bald aufhellen. Die Liebesgöttin Venus verbindet sich schon am 5. Juni harmonisch mit dem Glücksplaneten Jupiter, sodass sich im zwischenmenschlichen Bereich vieles zum Guten wenden kann.

Fruchtbare Gespräche

Auch der Kommunikationsplanet Merkur zeigt sich bis zum Pfingstsonntag, 8. Juni, von der entgegenkommenden Seite. Nutze diese Tage, um offene Fragen zu klären und neue Lösungen zu finden.

Beruflich kannst du die erste Juni-Woche für Verhandlungen oder Bewerbungen nutzen. Im besten Licht präsentieren kannst du dich auch, wenn du ein Referat hältst.

Der Ton macht die Musik

Am Pfingstmontag kann die Stimmung leider kippen. Gleich mehrere herausfordernde Konstellationen sorgen für Spannungen. Missverständnisse, aber auch kritische Kommentare und unglückliche Formulierungen können plötzlich zu Verstimmungen führen.

Der Kommunikationsplanet Merkur tritt in den sensiblen Krebs, sodass wir alle sehr sensibel auf Worte, Tonlagen und Formulierungen reagieren. Achtsame Kommunikation ist jetzt oberstes Gebot. Versuche, dich in dein Gegenüber einzufühlen und überlege dir, wie deine Botschaft ankommen könnte.

Leidenschaftliche Verstrickungen

Am Pfingstmontag gelangt zudem die Liebesgöttin Venus ins Spannungsfeld von Pluto, der viel Leidenschaft ins Spiel bringt. Als Gott der Unterwelt kehrt Pluto gewissermassen dein Innerstes nach aussen:

Er bringt dich in Kontakt mit verborgenen Sehnsüchten, heimlichen Wünschen und verdrängten Gefühlen – also auch mit Seiten von dir, die du dir bisher nicht eingestehen wolltest, die jetzt aber gesehen werden wollen.

Stehe zu deinen Gefühlen, auch wenn du vielleicht lieber über ihnen stehen würdest. Gut möglich, dass du jetzt merkst, dass du dem Herzen nicht am gleichen Ort bist wie mit deinem Kopf.

Günstige Tage im Juni 2025 5. bis 8. Juni: Grosszügigkeit, Dankbarkeit, Liebesglück, Kontaktfreude, Ideenreichtum, Wortgewandtheit, Verhandlungs- und Verkaufsgeschick (Venus Sextil Jupiter, Merkur Sextil Mars, Merkur Quadrat Mondknoten, Merkur Sextil Chiron, Merkur Konjunktion Jupiter).

26. bis 28. Juni: Inspiration, Intuition, gute Ideen und Entscheidungen, erfolgreiche Verhandlungen, klärende Gespräche, Annäherung, Hilfsbereitschaft, Tatkraft, Zuversicht (Merkur Sextil Uranus, Sonne Sextil Mars, Venus Sextil Mondknoten, Merkur Trigon Saturn, Merkur Trigon Neptun). Mehr anzeigen

Mut zur Ehrlichkeit

Pluto lässt dich die Macht der Gefühle spüren und fordert Wahrhaftigkeit. Deshalb solltest du jetzt ehrlich mit dir selbst und anderen sein.

In dieser heissen Phase wirst du dich nicht mit lauwarmen Kompromissen zufriedengeben. Das kann zu heissen Liebesbekenntnissen, aber auch zu Besitzansprüchen und Eifersuchtsszenen führen.

Intensiver Wunsch nach Nähe

Die Liebesgöttin Venus hat am 6. Juni den freiheitsliebenden Widder verlassen und wandert seither durch das sinnlichste aller Sternzeichen, den Stier.

So willst du jetzt mehr Zeit mit deinem Schatz verbringen und Bedürfnisse befriedigen, die in der letzten Zeit zu kurz gekommen sind.

An einer Beziehung auf Distanz bist du jetzt nicht interessiert. Du wünschst dir mehr Zuwendung und auch mehr Sex, deshalb muss dein Schatz natürlich physisch präsent sein.

Wie viel Distanz ist nötig?

Weil wir im Zeichen des Stiers manchmal etwas gar liebeshungrig sind, ist es wichtig, auch Momente der Distanz zu pflegen. Allzu intensive Liebesbekundungen können einengend wirken.

Nimm deinen Schatz deshalb nicht zu sehr in Beschlag. Momente der innigen Verbundenheit sind nur möglich, wenn man sich gegenseitig auch Raum lässt.

Die Sterne unterstützen dich vom 9. bis 15. Juni beim Loslassen von Erwartungen, die dich und deine Beziehung einengen.

Organisiere deine Finanzen neu

In dieser Woche stehen zudem finanzielle Fragen im Fokus. Löse dich jetzt aus Abhängigkeiten, damit du finanziell auf eigenen Füssen stehst.

Je nach persönlicher Situation ist es Zeit, einen Ehevertrag oder eine Scheidungskonvention aufzusetzen oder im Beruf den Lohn neu auszuhandeln.

Gespräche empfehlen sich überall dort, wo du mit bestehenden Vereinbarungen nicht mehr zufrieden bist, sowie dort, wo Unklarheiten beseitigt werden müssen.

Zudem kann es Sinn ergeben, dich um Anlagemöglichkeiten, Versicherungen oder die Altersvorsorge zu kümmern und das Haushaltsbudget neu zu erstellen.

Inspirierender Vollmond

Der Schütze-Vollmond vom 11. Juni nimmt erneut die Sinnfrage auf und lädt zum Gedankenaustausch darüber ein. Sprich mit deinen Freund*innen über das, was dich bewegt. Gut möglich, dass du jetzt wertvolle Inspiration bekommst.

Gleichzeitig kannst du deinen Bekanntenkreis erweitern mit Menschen, die deine Werte teilen. Und mit denen du vielleicht bald neue Zukunftspläne schmiedest.

Schütze-Vollmond vom 11. Juni 2025. Bild: Monica Kissling

Gemeinsame Werte überprüfen

Der 15. Juni hat es in sich, was Intensität und Impulsivität betrifft. Die Opposition der Liebesgöttin Venus zu Lilith kann dazu führen, dass Beziehungen, die nicht auf Augenhöhe geführt werden, abrupt beendet werden.

Zum Bruch kann es auch kommen, wenn in einer Beziehung die Werte nicht kompatibel sind. In diesem Fall bringen Diskussionen nichts, und der Versuch, das Gegenüber nach den eigenen Wünschen zu verändern, erweist sich als Illusion.

Ein Akt der Befreiung

Am 15. Juni gelangt zudem der Mars im Feuerzeichen Löwe ins Spannungsfeld des unberechenbaren und freiheitsliebenden Uranus. Für viele kann das ein Moment der Befreiung sein.

Allerdings gilt es, Überreaktionen und vor allem auch verletzende Aktionen im Zaum zu halten. Je mehr Unzufriedenheit sich in der Vergangenheit angestaut hat, desto heftiger kann die Reaktion ausfallen.

So kann dieser Tag auch viel Unruhe und Stress bringen. Überraschende Wendungen könnten dich auf dem falschen Fuss erwischen.

Zu viel des Guten ist nicht mehr gut

«Weniger ist mehr» lautet in der zweiten Monatshälfte das Motto. Am 15. Juni setzt Saturn dem Wachstums- und Expansionsplaneten Jupiter harte Grenzen. Bis zum 24. Juni kannst du herausfinden, wo du in deinem persönlichen Leben kürzertreten musst oder willst.

Auch Neptun nimmt dir nun den Wind aus den Segeln. Positiv formuliert ist das eine Einladung, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Gib dir selber Raum. Reduziere deine To-Do-Liste und füge Auszeiten ein.

Setze neue Prioritäten

Betrachte deine Zeit- und Lebensplanung selbstkritisch. Wo gehst stets vom Optimum aus und verdrängst mögliche Probleme oder Verzögerungen? Sei jetzt realistisch, und passe deine Planung entsprechend an.

Setze die Prioritäten eng und verzettle dich nicht. Es lohnt sich auch, Zeitreserven einzuplanen, sonst läufst du bald selber auf Reserve. Übertreibungen aller Art werden unter den aktuellen Konstellationen abgestraft.

Zwischen Hoffen und Bangen

Die Jupiter-Saturn-Neptun-Spannung kann auch grössere Stimmungsschwankungen bringen. Zwischen Euphorie und Resignation ist das Feld offen, doch beide Extreme gilt es zu vermeiden. Das ist ein Balanceakt.

Male deine Zukunft nicht zu rosig, aber auch nicht zu düster. Sei möglichst realistisch. Mars tritt am 17. Juni in die Jungfrau und unterstützt zum Glück deinen Pragmatismus.

Immer wieder gilt es, die innere Mitte zu finden. Und bei Entscheidungen einen Mittelweg. Heisst: einen gangbaren Weg, einen guten Kompromiss. Das Optimum ist zurzeit nicht in der Auswahl.

Zu schön, um wahr zu sein

Die herausfordernden Konstellationen können sich im Juni auch wirtschaftlich niederschlagen. Blasen platzen und Luftschlösser lösen sich auf, was zu grosser Unsicherheit führen kann.

Das kann sich auch auf den Arbeitsmarkt auswirken, wo Sparmassnahmen angesagt sind. Auch wenn du hoffentlich nicht persönlich betroffen bist, solltest du deine beruflichen Ziele doch überprüfen und allenfalls anpassen. Gewisse Hoffnungen könnten sich zerschlagen, sodass du eine neue Lösung finden musst.

Herausfordernde Tage im Juni 2025 9./10. Juni: Schwierige Gespräche, Vorwürfe und Schuldzuweisungen, Sturheit, Besitzansprüche, Eifersucht, Missverständnisse, Heimlichkeiten (Merkur Quadrat Saturn, Venus Quadrat Pluto, Merkur Quadrat Neptun).

15. Juni: hohe Reizbarkeit, Affekthandlungen, Jähzorn, Abbruch von Beziehungen, finanzielle Streitigkeiten, Ernüchterung (Mars Quadrat Uranus, Venus Opposition Lilith, Jupiter Quadrat Saturn).

23./24. Juni: Indiskretion, Unehrlichkeit, Vertrauensbruch, Enttäuschung, verletzende Kommunikation, Fehler, zu grosse Versprechungen (Sonne Quadrat Neptun, Merkur Quadrat Chiron, Sonne Konjunktion Jupiter). Mehr anzeigen

Feiere den Sommeranfang

Am Samstag, 21. Juni, 4.42 Uhr, ist Sommersonnenwende: Die Sonne tritt in den Krebs, der Sommer beginnt. Dieser Tag bietet auch dank des lustbetonten Stiermonds sehr schöne Konstellationen für ein Fest.

Am Sonntagabend, 22. Juni gelangt die Sonne allerdings ins Spannungsfeld von Saturn, und die Pflicht ruft schon wieder.

Auch der 23. und 24. Juni dürften anstrengend sein, weil deine Pläne durchkreuzt werden. Zudem kommt es leicht zu Missverständnissen und Fehlern.

Schöne Sommeraussichten für Krebse

Im Sternzeichen Krebs passiert gerade sehr viel – und Vielsprechendes. Der Glücksplanet Jupiter ist bereits am Pfingstmontag, 9. Juni, ins Sternzeichen Krebs eingetreten, wo er etwa ein Jahr lang verweilen wird.

Das sind in erster Linie gute Nachrichten für die Krebse – aber auch die anderen beiden Wasserzeichen Fische und Skorpion dürfen sich auf Unterstützung des Glücksplaneten freuen. Jupiter eröffnet neue Möglichkeiten und stärkt die Zuversicht.

Fokus auf das Privatleben

Während des einjährigen Durchgangs von Jupiter durch den Krebs suchen Menschen das Glück stärker im Privatleben und in der Familie. Die berufliche Karriere tritt etwas in den Hintergrund, und auch vom Weltgeschehen möchte man sich nun mehr abschirmen.

Dies ist eine Zeit des Rückzugs aus dem Trubel und der Hinwendung zu dem, was einen persönlich nährt. Um was möchtest du dich mehr kümmern? Welche Bedürfnisse kamen in der Vergangenheit zu kurz? Verbinde dich jetzt auch mit Menschen, die dir am Herzen liegen.

Eine Einladung zu mehr Selbstfürsorge

Mit dem Neumond im Seelenzeichen Krebs beginnt am 25. Juni ein neuer Mondzyklus. Spüre in dich hinein: Was brauchst du für dein Seelenwohl? Die Sterne laden dich in den kommenden Wochen zur Selbstfürsorge ein.

Nimm deine Bedürfnisse wahr und nimm sie auch ernst. Grenze dich gegen Erwartungen und Forderungen ab, die dir nicht guttun.

Selbstfürsorge ist nicht Egoismus, sondern eine Notwendigkeit, um ein erfülltes und ausgeglichenes Leben zu führen. Im ausgeglichenen Zustand bist du auch in der Lage, andere Menschen zu unterstützen.

Krebs-Neumond vom 25. Juni 2025. Monica Kissling

Gute Entscheidungen treffen

Die Tage vom 25. bis 28. Juni sind günstig, um wichtige persönliche Entscheidungen zu treffen. Deine Intuition ist gestärkt, und du erkennst, was wirklich wesentlich ist.

Auch andere Menschen können dich nun auf gute Ideen bringen. Geh in den Austausch, und sprich über Persönliches. Beziehungen können sich vertiefen und dir wichtige Impulse geben.

Kritische Fragen und ehrliche Antworten

Der Monat endet mit einer herausfordernden Konstellation zwischen Merkur und Pluto am 29. Juni. Vieles wird kritisch hinterfragt, und das ist gut so. Mit einfachen Antworten gibst du dich nicht zufrieden.

Die Sterne helfen dir jetzt, zum Kern von Problemen vorzudringen. Und sie helfen dir auch, deiner eigenen Wahrnehmung stärker zu vertrauen.

Sie helfen dir, selbstbestimmter zu entscheiden, auch wenn es nicht immer bequem ist. So wirst du dich künftig weniger an den Erwartungen oder Werten anderer orientieren.

Das Monatshoroskop als Hörerlebnis

