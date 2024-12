Monica Kissling: «Stiere sollten ihre Beziehungen überdenken»

Astrologin Monica Kissling hat in die Sterne geschaut und verrät, wie du 2025 zu deinem Glücksjahr machst. Stier-Geborene haben zwischen dem 21. April und 20. Mai Geburtstag.

2025 ist ein besonderes Jahr. Es ist ein Jahr des Übergangs in eine neue Epoche. Vieles muss losgelassen werden, Neues zuerst entdeckt und gestaltet werden.

Das grosse blue News Jahreshoroskop: Astrologin Monica Kissling hat in die Sterne geschaut und sagt dir, was sie für dich bereithalten.

Deine Geburtsherrscherin Venus ist 2025 auch die Jahresherrscherin. So geht es für dich nun hauptsächlich darum, deine Beziehungen zu pflegen und ihnen genug Raum zu geben.

Wähle bewusst, mit wem du deine Zeit verbringen willst. Spüre in dich hinein, damit du deine Bedürfnisse klar wahrnehmen kannst.

Zur Person: Monica Kissling

blue News

Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate, leitet Workshops und ist Buchautorin. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Der nächste Visionstag findet am 29. März 2025 statt.