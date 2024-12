Widder-Geborene haben zwischen dem 21. März und dem 20. April Geburtstag. Bild: pixabay/lenahelfinger

Astrologin Monica Kissling hat in die Sterne geschaut und verrät, wie du 2025 zu deinem Glücksjahr machst. Widder-Geborene sollten die Macht der Manifestation nutzen.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das grosse blue News Jahreshoroskop: Astrologin Monica Kissling hat in die Sterne geschaut und sagt dir, was sie für dich bereithalten.

2025 ist ein besonderes Jahr. Es ist ein Jahr des Übergangs in eine neue Epoche. Vieles muss losgelassen werden, Neues zuerst entdeckt und gestaltet werden.

Das erfordert Geduld, Vertrauen und die Bereitschaft, nach dem Prinzip «Versuch und Irrtum» zu agieren. Wohin die Reise führt, ist noch völlig offen. Mehr anzeigen

2025 ist für dich ein Schlüsseljahr: ein Jahr des Neuanfangs, in dem du ganz neu Fuss fassen wirst.

Dies vielleicht nicht ganz freiwillig. Im vergangenen Jahr hat sich vieles aufgelöst.

Du konntest dein Leben nicht mehr wie gewohnt steuern und mit deinem Willen gestalten. Nun befindest du dich im «luftleeren Raum», ohne genau zu wissen, wie es weitergeht.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate, leitet Workshops und ist Buchautorin. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Der nächste Visionstag findet am 29. März 2025 statt.

Hör auf zu kämpfen

Wenn es dir schwerfällt, darin einen Sinn zu erkennen, schlagen dir die Sterne Folgendes vor: Verlagere deinen Fokus vom Kopf zum Herzen. Hör auf zu kämpfen.

Gehe nicht in den Widerstand, wenn Dinge nicht nach deinem Kopf laufen. In dem Moment, in dem du loslassen kannst, wirst du Neues entdecken, das du sonst nicht gefunden hättest.

Sei einfach offen für das, was ist. Statt etwas zu forcieren, spüre nach, wo Resonanz ist. Lass die Dinge geschehen und entstehen. Und gehe mit dem Flow.

Nimm dir Zeit

Das Tempo wird 2025 langsamer sein, als es deinem Temperament entspricht. Auch das solltest du nicht als Problem orten, sondern als Einladung, die Dinge entspannter anzugehen.

Was immer du Neues startest: Tue es mit Entdeckergeist und lass auch Umwege, Irrtümer und Rückschläge zu. Setz dich nicht selber mit dem Anspruch unter Druck, dass alles sofort klappen muss.

Öffne dich für spirituelle Erfahrungen

Je mehr Gelassenheit du entwickeln kannst und je mehr du darauf vertraust, geführt zu werden, desto besser läuft es. Entwickle dazu bewusst deine spirituelle Seite. Auch wenn das nicht dein Ding ist, weil du am liebsten dir selber vertraust.

Stoppe stressauslösende Gedanken und nutze stattdessen die Kraft der Manifestation: Mit der Kraft deiner Gedanken kreierst du deine eigene Realität. Selbst wenn du das für Hokuspokus hältst: Ausprobieren!

