Auf Baustellen passieren laut Studien am Montag besonders viele Unfälle. Forschende führen das auf Schlafmangel und Konzentrationsfehler zum Wochenstart zurück. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa

Der Montag gilt als unbeliebtester Tag der Woche. Und das nicht ohne Grund. Der «Montagseffekt» hat messbare Folgen für Sicherheit, Gesundheit und Leistung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montag passieren signifikant mehr Arbeitsunfälle als an anderen Wochentagen.

Forschende sprechen vom «Montagseffekt».

Schlechter Schlaf und Stress sind zentrale Risikofaktoren.

Auch Herzinfarkte treten montags häufiger auf. Mehr anzeigen

Eine aktuelle Analyse der University of New South Wales zeigt: Auf Baustellen passieren montags deutlich mehr Unfälle als im Rest der Woche. Gründe dafür sind unter anderem schlechter Schlaf in der Nacht auf Montag, der Start neuer Projekte, und banale Dinge wie Wind oder Regen am Wochenende, die Gefahrenquellen hinterlassen.

Die Studie reiht sich in eine lange Forschungstradition ein. Bereits 2019 zeigte eine grosse Untersuchung aus China, dass tödliche Bauunfälle montags um 12,6 Prozent häufiger sind als an anderen Tagen. In Deutschland ergab eine Auswertung des Instituts für Rechtsmedizin Frankfurt: Mehr als ein Viertel aller tödlichen Arbeitsunfälle ereigneten sich am Montag.

Auch riesige Datensätze bestätigen das Muster. In Spanien wurden rund drei Millionen Arbeitsunfälle analysiert – unabhängig von Branche, Unternehmensgrösse oder Verletzungstyp blieb der Montag Spitzenreiter. Der Montag ist aber nicht nur gefährlich für Hände, Maschinen und Autos, sondern auch fürs Herz. Forschende in Irland und Nordirland analysierten alle schweren Herzinfarkte (STEMI-Fälle) zwischen 2013 und 2018. Ergebnis: Am Montag treten signifikant mehr schwere Herzinfarkte auf als an anderen Tagen.

Schuld ist nicht der Job, sondern unser Kopf

Besonders spannend ist eine detaillierte Schlafstudie aus der Arbeitspsychologie. Die Forschenden zeigen: In der Nacht auf Montag schlafen viele Menschen schlechter und brauchen länger, um einzuschlafen. Die Folge macht sich am nächsten Morgen bemerkbar – mit mehr sogenannten kognitiven Fehlern wie Konzentrationspatzern, Vergesslichkeit und Unaufmerksamkeit.

Diese Fehler gelten als direkte Vorstufe von Unfällen. Das Problem ist folglich weniger die Arbeit selbst, sondern der Übergang vom Wochenende in den Arbeitsmodus, inklusive verschobenem Schlafrhythmus, sozialem Stress und «Monday Morning Blues».

Montage sind also ein statistisch belegtes Risiko. Schlechter Schlaf, Stress, Routinefehler – all das macht den Wochenstart gefährlicher, als wir denken. Also: besonders gut aufpassen, wenn die Woche beginnt.