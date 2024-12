Moon Boots haben einen grossen Vorteil: Sie halten die Füsse an kalten Wintertagen warm. Ob sie schön sind? Darüber lässt sich streiten. Auf jeden Fall erleben die klobigen Stiefel seit einiger Zeit ihr Comeback.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Moon Boots waren in den 1970er-Jahre ein grosses Ding, seit einer Weile sind sie aber wieder zurück auf der Trendwelle.

Früher galten Moon Boots als nur für auf die Skipiste passend, heute tragen sie Fashionistas auf der Strasse in Städten.

Der kultige Winterstiefel mit seinem unverkennbaren klobigen und unförmigen Design, der die Füsse schön warm und trocken hält, gibt es mittlerweile in allen Farben.

Vor allem Modelle mit kurzem Schaft sind angesagt. Mehr anzeigen

Über ihre Schönheit lässt sich streiten. Die Rede ist von dem Kultwinterschuh schlechthin – dem Moon Boot. Geboren wurde das ikonische Design schon vor mehr als 50 Jahren. Seither waren die Stiefel treue Begleiter, zwischendurch verstaubten sie auch mal im Schuhregal, weil gerade nicht so angesagt, schafften es aber irgendwie immer zurück an unsere Füsse.

Erfunden hat die klobig-funktionale Ästhetik ein Italiener. Giancarlo Zanatta (86) heisst der Schuhmacher, der 1969 aus der Schuhfabrik seines Vaters die der Sportbekleidung verschriebene Tecnica Group machte. Geboren wurde ein «retrofuturistischer, innovativer und ikonischer» Schuh, wie der Moon Boot auf der Website beschrieben wird.

Ein Zufall, dass das Jahr 1969 auch das Jahr der Mondlandung war? Der kultige Moon Boot erinnert rein optisch auf jeden Fall an das Schuhwerk von Astronaut*innen.

Abheben tun Träger*innen des Winterschuhs aber bis heute nicht. Nur beim Après-Ski in den Bergen begleitet er uns in andere Sphären. Dort fühlt es sich einfach galaktisch an, nach einem langen Tag auf der Piste, eingepfercht in unbequeme Skischuhe, in bequemere Fussbekleidung zu schlüpfen. Dank der isolierenden Fütterung bleiben die Zehen auch bei Minusgraden angenehm warm, und es lässt sich noch lange im Schnee weitertanzen.

«Party auf dem Mond» mit Moon Boots

Nach ihrem ersten Hype in den 1970er-Jahren verschwanden Moon Boots zuerst einmal für eine Weile in der Versenkung. In den 90er-Jahren folgte dann ihr erstes Comeback, wonach sie aber aus den Bergen nie wirklich mehr wegzudenken waren. Dort oben blieben sie ein fester Bestandteil, wurden irgendwie auch zu einem Zeichen des mondänen Lifestyles in all den Luxusskiorten.

Doch seit einer Weile schon hat es der unförmig-klobige Winterschuh auch aufs Trottoir in den Städten geschafft – runter ins Tal, weg von den noblen Skiorten, rein in den Alltag. Im letzten Jahr erlebte der Kultstiefel einen regelrechten Schub, auch in diesem Jahr gesellt er sich mit dem ebenso fraglich hässlichen Ugg-Boot in die Liste der Topschuhe für den Winter.

Auch Promis wie Dua Lipa (29), Heidi Klum (51) oder Gigi Hadid (29) wurden schon auf der Strasse mit Moon Boots gesichtet. Vor allem angesagt sind Modelle mit kurzem Schaft.

Ein Trend, der Mut zur Hässlichkeit fordert? Sicher ist, der Moon Boot ist ein Schuhmodell mit hohem Wiedererkennungswert, hält die Füsse trocken und warm, ist unglaublich bequem und bringt in diversen quietschbunten Tönen ein bisschen Farbe in den tristen Winteralltag.

Der Moon Boot hat viel Konkurrenz bekommen, ging aber auch die ein oder andere Kollaboration ein, um sein Image noch weiter aufzupolieren. So etwa mit Alanui oder Chloé. Günstigere Varianten gibt es ebenfalls.

Verfügbar sind Moon Boots mittlerweile in allen möglichen Farben, auch als Glitzerversion gibt es sie, und seit der Kollaboration mit dem französischen Luxusmodelabel Chloé auch mit Lammfellbesatz. In auffälligen Metallic-Tönen wappnen sie dich sogar für eine «Party auf dem Mond», wie die Cappuccinos es so schön besingen würden.

Wenn du auch schon immer mal Moon Boots haben wolltest, dich aber nicht für eine Farbe entscheiden konntest, findest du in der Galerie ein bisschen Inspiration von flippigen Modellen des kultigen Winterstiefels:

Trendschuh Moon Boots Moon Boots in der Farbe «Lilac» für 175 Franken. Bild: moonboot.com Etwas galaktischer gefällig? Die Low-Version des Moon Boots gibts auch in spacigem Silber für 195 Franken. Bild: moonboot.com Eine günstigere Variante, aber nicht das Original: Das Modell von Graceland für rund 60 Franken erinnert an die Form eines Moon Boots. Bild: dosenbach.ch Gibt es ebenfalls für circa 60 Franken auch in Schwarz. Bild: dosenbach.ch Ockerfarbene Wollstiefel von Chloé x Moon Boots sind demnächst verfügbar. Bild: moonboot.com «Shitake» heisst die Farbe dieses ikonischen Modells für 195 Franken. Bild: moonboot.com Mit Blumenprint sind die Moon Boots für 205 Franken ebenfalls verfügbar. Bild: moonboot.com Auffällig ist die blau-rote Alanui x Moon Boot Kollaboration. Bild: alanui.it Snowboot von Even&Odd für 70 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch

