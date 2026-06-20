Mysteriöser Altar-Stein von Stonehenge – Führt seine Spur durch ein versunkenes Land?

Spektakuläre Hypothese: Der mysteriöse Altar-Stein von Stonehenge – Führt seine Spur durch ein versunkenes Land? Seit Jahrhunderten gibt Stonehenge Rätsel auf. Nun wirft eine Studie die Frage auf, wie ein sechs Tonnen schwerer Stein einst über Hunderte Kilometer nach Südengland gelangte – und führt die Forschenden zu einer verblüffenden Spur. 11.06.2026

Seit Jahrhunderten gibt Stonehenge Rätsel auf. Nun wirft eine neue Studie die Frage auf, wie ein sechs Tonnen schwerer Stein einst über Hunderte Kilometer nach Südengland gelangte – und führt die Forschenden zu einer verblüffenden Spur.

Stonehenge in der Grafschaft Wiltshire im Süden von England zählt zu den berühmtesten Bauwerken der Welt. Der monumentale Steinkreis gibt Forschenden seit Jahrhunderten Rätsel auf.

Bis heute ist nicht abschliessend geklärt, wie die gewaltigen Steinblöcke vor rund 4500 Jahren dorthin gelangten – und welche Bedeutung die Anlage für ihre Erbauer hatte.

Eine Reise voller Rätsel

Nun sorgt ein einzelner Stein im Zentrum der Anlage für neue Diskussionen.

Ein Team der Curtin University im australischen Perth hat die Herkunft und mögliche Route des sogenannten Altarsteins erneut untersucht – und ist dabei auf eine Spur gestossen, die weit über die Grenzen Südenglands hinausführt.

Welche Theorie hinter der erstaunlichen Reise steckt und weshalb sie sogar mit einer längst verschwundenen Landschaft zusammenhängt, erfährst du im Video.

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