Warum plötzlich niemand mehr etwas kaufen will

Weniger Impulskäufe, klare Regeln, bewusste Ausnahmen: Der «No Buy 2026»-Trend verbindet Konsumverzicht mit Planung, Psychologie und Alltagstauglichkeit – und trifft damit einen Nerv.

Menschen in westlichen Ländern besitzen heute oft über 10'000 Gegenstände. Vor 100 Jahren waren es weniger als 50.

«No Buy 2026» reagiert auf diesen Überfluss, setzt dabei aber auf personalisierte Kaufregeln statt Totalverzicht.

30-Tage-Listen und Decluttering sollen spontane Ausgaben, Impulskäufe und Besitzwachstum bremsen.

Fachleute raten zu flexiblen Regeln statt radikalen Verboten.

Der Trend ist eine Reaktion auf Inflation, Unsicherheit und Konsumdruck.

Noch vor fast hundert Jahren lebten Menschen in Europa mit einem Bruchteil dessen, was heute als normal gilt. Junge Erwachsene besassen beispielsweise während des Zweiten Weltkriegs oft weniger als 50 Gegenstände, hauptsächlich Kleidung und wenige persönliche Objekte.

Heute liegt die Zahl in westlichen Konsumgesellschaften wie zum Beispiel der Schweiz laut Schätzungen bei weit über 10’000 Dingen pro Person. In einer Wirtschafts- und Lebensform, die auf Wachstum basiert, ist dieser Überfluss kein Zufall. Deshalb fragen sich viele, wie viel Besitz tatsächlich nötig ist, und ab wann Dinge mehr belasten als bereichern.

Der No-Buy-Trend setzt genau hier an: Er bedeutet, auf nicht essenzielle Käufe zu verzichten. Im noch jungen Jahr 2026 zirkuliert er verstärkt auf sozialen Netzwerken: Auf TikTok, Instagram und Reddit veröffentlichen Nutzerinnen und Nutzer ihre No-Buy-Listen, Regeln und Fortschritte. Sie wollen etwa nur noch Second-Hand kaufen oder nur dann etwas Neues anschaffen, wenn ein vorhandener Gegenstand zuerst verkauft wird.

Zehntausende beteiligen sich aktiv, Hunderttausende verfolgen die Inhalte. Der Gedanke dahinter ist einfach: Wer weniger kauft, hat mehr Geld, mehr Übersicht und oft auch weniger mentalen Ballast.

Vorsätze müssen realistisch sein

Dass weniger mehr sein kann, ist nichts Neues – neu ist 2026 allerdings der Ton. Statt eines pauschalen «ein Jahr nichts kaufen» setzen viele auf differenzierte Regeln.

Gemeinsam ist allen Ansätzen der Fokus auf Umsetzbarkeit im Alltag statt maximaler Strenge. Finanzpsychologische Studien zeigen, dass starre Verbote zwar kurzfristig motivieren, langfristig aber oft zu Frust und Rückfällen führen.

Entsprechend warnen Expertinnen und Experten vor zu strengen No-Buy-Regeln. Ein ganzes Jahr ohne Ausnahmen ist für viele psychologisch kaum durchzuhalten. Nachhaltiger und stabiler wirken Modelle mit begrenzten Regeln und bewusst eingeplanten Ausnahmen. Zum Beispiel flexible Modelle wie Low Buy mit zeitlich begrenzten Phasen, in denen man nichts kauft, oder klar definierte Ausnahmen.

Erlaubt bleibt, was als sinnvoll oder identitätsstiftend empfunden wird – etwa der tägliche Kaffee im Quartier oder Konzerttickets. Entscheidend ist, dass die Regeln zur eigenen Lebensrealität passen. Für die einen bedeutet das, Mode und Dekoration auszuschliessen, für andere eine Einschränkung von To-Go-Essen oder impulsiven Shopping-Tagen.

30-Tage-Liste statt Askese

Empfohlen werden auch strukturelle Veränderungen im Alltag. Dazu zählen automatisierte Sparpläne, bei denen regelmässig und automatisch ein fixer Betrag vom Konto auf ein Spar- oder Anlagekonto überwiesen wird, das bewusste Entfernen von Shopping-Triggern wie Apps oder Newslettern sowie eine Budgetierung, die Spielraum für geplante oder sinnstiftende Ausgaben lässt.

Ein pragmatisches Element des Trends sind 30-Tage-Wunschlisten. Statt spontan zu kaufen, notieren Konsumwillige Dinge, die sie interessieren, und warten bewusst ab. Erst, wenn der Wunsch nach einem Monat noch besteht, wird über einen Kauf entschieden. Viele berichten, dass ein Grossteil der Wünsche in dieser Zeit an Relevanz verliert.

Diese Methode senkt die psychische Hürde, die etwa ein striktes No-Buy-Jahr mit sich bringen würde. Zeit reduziert emotionale Kaufimpulse. Wer seine Liste regelmässig überprüft, erkennt Muster und spart oft, ohne sich all zu stark einschränken zu müssen.

Jeden Monat 26 Dinge aussortieren

Parallel zum Kaufverzicht gewinnen auch Decluttering-Challenges an Popularität – also Entrümpel-Challenges. Viele setzen sich konkrete Ziele, etwa jeden Monat 26 Dinge auszusortieren oder täglich eine festgelegte Anzahl Gegenstände loszuwerden. Ziel ist weniger physischer Ballast und mehr mentale Freiheit.

Allein durch Ausmisten lässt sich das Besitzproblem jedoch kaum lösen. Deshalb verknüpfen es viele direkt mit ihrem Konsumverhalten. Verbreitet ist die «one in, one out»-Regel: Für jeden neu angeschafften Gegenstand muss ein alter gehen. Neuanschaffungen werden dadurch gebremst, gleichzeitig wird sichtbar, wie dicht Haushalte bereits mit Dingen gefüllt sind.

Historisch ist dieser Umgang mit Besitz neu. Frühere Generationen waren vom Mangel geprägt, Gegenstände wurden repariert und über Jahrzehnte genutzt, Wegwerfen fiel schwer. Heute hingegen ist Verschwendung strukturell in die Konsumgesellschaft eingebaut – als Folge von wirtschaftlichem Wachstum, steigender Kaufkraft und immer kürzeren Produktzyklen, wie Watson mit Blick auf die Wohlstandsentwicklung des 20. Jahrhunderts aufzeigte.

Teilen, tauschen, reparieren

Parallel zum individuellen Spartrend entwickeln sich Bewegungen wie «Buy Nothing». Sie setzen nicht nur auf Nicht-Kaufen, sondern auf Teilen, Tauschen und Reparieren als Alternative zum klassischen Konsum. Im Vordergrund steht eine grundlegend andere Vorstellung von Wohlstand, Besitz und Gemeinschaft oder sogar eine Lebensstilveränderung in Richtung Kreislaufwirtschaft.

Diese Logik spiegelt sich auch in vielen No-Buy-Regeln wider, die gerade online geteilt werden. In Foren und sozialen Netzwerken berichten Teilnehmende von sehr konkreten Vorgaben: Kleidung darf nur noch an wenigen, festgelegten Tagen im Jahr gekauft werden, Bücher ausschliesslich gebraucht, Technik nur im Ersatzfall.

Andere verknüpfen ihr No-Buy mit Sparzielen wie dem Aufbau eines Notfallfonds oder der Reduktion von Schulden – weniger mit klassischen Vermögenszielen, die angesichts hoher Lebenshaltungskosten für viele – auch in der Schweiz – sowieso ausser Reichweite liegen.

Warum gerade jetzt?

Ob strikter Verzicht, flexible Low-Buy-Strategien oder gemeinschaftliche Sharing-Modelle – allen Ansätzen gemeinsam ist der Versuch, Konsummuster zu durchbrechen, die lange als selbstverständlich galten. Dass das Nicht-Kaufen gerade 2026 zum Trend wurde, ist kein Zufall. Steigende Preise treffen auf eine nie dagewesene Dichte an Kaufanreizen durch Social Media, personalisierte Werbung und Dauerverfügbarkeit.

Der bewusste Verzicht wird damit für viele zu einer Strategie gegen Reizüberflutung und finanzielle Unsicherheit – und für einen stabil(er)en Umgang mit Besitz, Geld und Konsum, der als kontrollierbar erlebt wird und auch nach dem Ende einer No-Buy-Phase trägt.

