Wasser statt Lava New York hat jetzt einen Vulkan – aus purem Eis

Leana Bachmann

15.2.2026

Big Freeze statt Big Apple – New York hat jetzt einen Vulkan – aus purem Eis

Big Freeze statt Big Apple – New York hat jetzt einen Vulkan – aus purem Eis

Statt Lava spuckt er nur H2O – und riesig ist er auch nicht. Trotzdem sorgt er in New York für Staunen: Ein Brunnen im Letchworth State Park hat sich wegen der eisigen Temperaturen in einen Mini-Eisvulkan verwandelt. Wie es dazu kam, zeigt das Video.

13.02.2026

Statt Lava spuckt er nur Wasser – und riesig ist er auch nicht. Trotzdem sorgt er in New York für Staunen: Ein Brunnen im Letchworth State Park hat sich wegen der eisigen Temperaturen in einen Mini-Eisvulkan verwandelt. Wie es dazu kam, zeigt das Video.

Leana Bachmann

15.02.2026, 09:55

Mitten im Letchworth State Park im äussersten Westen des Bundesstaates New York sorgt ein ungewöhnliches Naturschauspiel für Aufsehen: Ein Eisvulkan. Statt Lava speit er Wasser in die Winterluft.

Wie der Mini-Eisberg überhaupt entstehen konnte und warum er immer noch weiterwächst, zeigen wir dir im Video oben.

