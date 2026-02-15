Big Freeze statt Big Apple – New York hat jetzt einen Vulkan – aus purem Eis
Statt Lava spuckt er nur H2O – und riesig ist er auch nicht. Trotzdem sorgt er in New York für Staunen: Ein Brunnen im Letchworth State Park hat sich wegen der eisigen Temperaturen in einen Mini-Eisvulkan verwandelt. Wie es dazu kam, zeigt das Video.
13.02.2026
Mitten im Letchworth State Park im äussersten Westen des Bundesstaates New York sorgt ein ungewöhnliches Naturschauspiel für Aufsehen: Ein Eisvulkan. Statt Lava speit er Wasser in die Winterluft.
Wie der Mini-Eisberg überhaupt entstehen konnte und warum er immer noch weiterwächst, zeigen wir dir im Video oben.
