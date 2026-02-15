Big Freeze statt Big Apple – New York hat jetzt einen Vulkan – aus purem Eis Statt Lava spuckt er nur H2O – und riesig ist er auch nicht. Trotzdem sorgt er in New York für Staunen: Ein Brunnen im Letchworth State Park hat sich wegen der eisigen Temperaturen in einen Mini-Eisvulkan verwandelt. Wie es dazu kam, zeigt das Video. 13.02.2026

Leana Bachmann Leana Bachmann

Mitten im Letchworth State Park im äussersten Westen des Bundesstaates New York sorgt ein ungewöhnliches Naturschauspiel für Aufsehen: Ein Eisvulkan. Statt Lava speit er Wasser in die Winterluft.

Wie der Mini-Eisberg überhaupt entstehen konnte und warum er immer noch weiterwächst, zeigen wir dir im Video oben.

