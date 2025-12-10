  1. Privatkunden
Lagos Street Art Festival Nigerias Mega-City wird zur Open-Air-Galerie – doch die Realität bleibt hart

Von Christian Thumshirn

10.12.2025

Lagos Street Art Festival – Nigerias Mega-City wird zur Open-Air-Galerie – doch die Realität bleibt hart

Lagos Street Art Festival – Nigerias Mega-City wird zur Open-Air-Galerie – doch die Realität bleibt hart

Lagos wird zur Open-Air-Galerie: Beim Street Art Festival sprühen Künstler*innen Farbe gegen grauen Beton – mitten im Hupkonzert der Mega-City. Die Murals erzählen von Stolz, Alltag und Lebensfreude – trotz politisch unsicheren Zeiten.

10.12.2025

Lagos wird zur Open-Air-Galerie: Beim Street Art Festival sprühen Künstler*innen Farbe gegen grauen Beton – mitten im Hupkonzert der Mega-City. Die Murals erzählen von Stolz, Alltag und Lebensfreude – trotz politisch unsicheren Zeiten.

Von Christian Thumshirn

10.12.2025, 23:07

Hupen, Abgase, Menschenströme – Nigerias 15-Millionen-Metropole Lagos läuft im Dauerbetrieb. Und genau hier, zwischen Verkehr und Betonwänden, entstehen plötzlich riesige Bilder, die Passanten stoppen, Handys zücken lassen und Gespräche auslösen.

Kunst im Schatten der Krise

Unser Video zeigt, wie das Lagos Street Art Festival die Stadt zur Bühne macht – und warum diese Kunst auf der Strasse mehr ist als Deko: ein Statement für Sichtbarkeit, für Zugang – und für Kreativität in einem Land unter Druck.

Mehr Videos aus dem Ressort

Nach der Rekorddürre 2024 – Amazonas am Limit – Feuer, Dürre und der Kipppunkt, der alles verändern könnte

Nach der Rekorddürre 2024 – Amazonas am Limit – Feuer, Dürre und der Kipppunkt, der alles verändern könnte

Der Amazonas trocknet aus und brennt – die grüne Lunge der Erde steht unter Schock. Rekord-Dürren und Abholzung bedrohen das Ökosystem wie nie zuvor. Wie nah ist der Regenwald wirklich am Kippen?

12.09.2025

Mehr zum Thema

Lamborghini aus Karton geht viral. Der unförmige Nachbau einer Luxuskarre steht für ein Phänomen

Lamborghini aus Karton geht viralDer unförmige Nachbau einer Luxuskarre steht für ein Phänomen

Benin. Ecowas sieht Westafrika im Ausnahmezustand

BeninEcowas sieht Westafrika im Ausnahmezustand

Regierung. Nigerias Verteidigungsminister tritt in Sicherheitskrise zurück

RegierungNigerias Verteidigungsminister tritt in Sicherheitskrise zurück

