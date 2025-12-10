Lagos Street Art Festival – Nigerias Mega-City wird zur Open-Air-Galerie – doch die Realität bleibt hart Lagos wird zur Open-Air-Galerie: Beim Street Art Festival sprühen Künstler*innen Farbe gegen grauen Beton – mitten im Hupkonzert der Mega-City. Die Murals erzählen von Stolz, Alltag und Lebensfreude – trotz politisch unsicheren Zeiten. 10.12.2025

Lagos wird zur Open-Air-Galerie: Beim Street Art Festival sprühen Künstler*innen Farbe gegen grauen Beton – mitten im Hupkonzert der Mega-City. Die Murals erzählen von Stolz, Alltag und Lebensfreude – trotz politisch unsicheren Zeiten.

Hupen, Abgase, Menschenströme – Nigerias 15-Millionen-Metropole Lagos läuft im Dauerbetrieb. Und genau hier, zwischen Verkehr und Betonwänden, entstehen plötzlich riesige Bilder, die Passanten stoppen, Handys zücken lassen und Gespräche auslösen.

Kunst im Schatten der Krise

Unser Video zeigt, wie das Lagos Street Art Festival die Stadt zur Bühne macht – und warum diese Kunst auf der Strasse mehr ist als Deko: ein Statement für Sichtbarkeit, für Zugang – und für Kreativität in einem Land unter Druck.

Mehr Videos aus dem Ressort