Nobelpreisträger entschied sich für Freitod in der Schweiz

Daniel Kahneman erhielt 2002 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. (Archivbild) Bild: sda

Der Nobelpreisträger Daniel Kahneman hat sich im Alter von 90 Jahren für einen selbstbestimmten Tod in der Schweiz entschieden. Seine letzten Tage verbrachte er in Paris – bewusst, erfüllt und still.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der israelisch-US-amerikanische Psychologe Daniel Kahneman wählte am 27. März 2024 in der Schweiz den assistierten Suizid.

Der Nobelpreisträger wollte einer Phase des geistigen und körperlichen Verfalls zuvorkommen.

Sein letzter Schritt war wohlüberlegt – und für viele dennoch schwer nachvollziehbar. Mehr anzeigen

Im März 2024 feierte Daniel Kahneman seinen 90. Geburtstag – umgeben von seiner Partnerin Barbara Tversky, seiner Tochter und deren Familie in Paris.

Der israelisch-US-amerikanische Psychologe spazierten durch die Stadt, besuchten Museen und das Ballett, genossen Soufflés und Schokoladenmousse. Es waren Tage voller Leben.

Doch gegen Ende ihres Aufenthalts begann Kahneman, eine persönliche Nachricht an enge Freunde zu verschicken: eine Abschiedsmail. Am 26. März verliess er seine Familie und flog nach Zürich. Einen Tag später starb er durch assistierten Suizid.

In der E-Mail schrieb er offen über seinen Entschluss, wie jetzt das «Wall Street Journal» enthüllt: Er sei überzeugt, dass die Leiden und Demütigungen des Alters überflüssig seien – und dass es nun Zeit sei zu gehen.

Er wollte «dem natürlichen Verfall zuvorkommen, nicht hilflos in einen Zustand abrutschen», den er selbst bei seiner Mutter, seiner Frau Anne Treisman und anderen nahestehenden Menschen erlebt hatte.

Seine Partnerin war 2018 an den Folgen einer vaskulären Demenz gestorben. Der Verlust traf ihn tief.

Kahneman wollte seine Autonomie bis zum Schluss wahren

Obwohl Daniel Kahneman weder an Demenz litt, noch dialysepflichtig war, bemerkte er laut eigener Aussage eine «Zunahme geistiger Aussetzer und ein Nachlassen seiner Nierenfunktion».

Für seine Entscheidung schien weniger sein berühmtes wissenschaftliches Denken als vielmehr ein sehr persönliches Empfinden ausschlaggebend gewesen zu sein. Er wollte seine Autonomie bis zum Schluss wahren und sein Ende selbst gestalten.

Kahneman wusste, dass viele seine Entscheidung als zu früh empfinden würden. Doch genau das sei beabsichtigt gewesen, schrieb er: Wenn man wartet, bis ein Leben «offensichtlich nicht mehr lebenswert» sei, sei es bereits zu spät.

Deshalb habe sein Schritt zwangsläufig verfrüht erscheinen müssen. Er habe darüber mit einigen eng vertrauten Menschen gesprochen, und auch wenn sie sich anfangs widersetzten, hätten sie seinen Entschluss schliesslich akzeptiert.

Kahneman: «Danke, dass ihr mir alle geholfen habt»

Daniel Kahneman wollte kein Statement setzen, keine Debatte anstossen. «Ich bin nicht beschämt über meine Entscheidung», schrieb er, «aber ich möchte auch nicht, dass sie öffentlich diskutiert wird.»

Selbst im Tod blieb der Nobelpreisträger bescheiden – sein Wunsch war es, dass sein Abgang nicht die Nachrufe dominiere.

Seine letzten Tage verbrachte er in Paris – erinnernd, geniessend, schreibend. Und noch am Ende sagte er auf die Frage, was er gerne tun würde: «Ich möchte etwas lernen.»

Kahneman lebte bis zum Schluss als neugieriger Forscher. Seine Mail schloss er mit den Worten: «Danke, dass ihr mir alle geholfen habt, dieses Leben zu einem Guten zu machen.»

Suizid-Gedanken? Hier findest du Hilfe: Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da.

Dargebotenen Hand : Telefonnummer 143 oder Beratungstelefon der: Telefonnummer 143 oder www.143.ch

Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder Beratungstelefon(für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch





Refugium: Verein für Hinterbliebene nach Suizid



: Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben:: Verein für Hinterbliebene nach Suizid Nebelmeer : Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils Mehr anzeigen

Mehr Videos aus dem Ressort