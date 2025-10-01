  1. Privatkunden
Wilde Attacke Plantagenarbeiter vertreiben Bären mit Regenschirm

Christian Thumshirn

1.10.2025

Christian Thumshirn

1.10.2025

Wilde Attacke – Plantagenarbeiter vertreiben Bären mit Regenschirm

Wilde Attacke – Plantagenarbeiter vertreiben Bären mit Regenschirm

Chaos auf einer Teeplantage in Indien! Ein wilder Lippenbär greift Arbeiter an – Panik pur. Doch die wehren das Tier mit ihren Regenschirmen ab – den Showdown mit überraschendem Ausgang zeigt dir blue News im Video.

30.09.2025

Chaos auf einer Teeplantage in Indien: Ein wilder Lippenbär greift Arbeiter an – Panik pur. Doch die wehren das Tier mit ihren Regenschirmen ab – den Showdown mit überraschendem Ausgang zeigt dir blue News im Video.

Christian Thumshirn

01.10.2025, 20:26

01.10.2025, 20:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Lippenbär taucht unerwartet auf einer Teeplantage in Valparai, Indien, auf und versetzt die Arbeiter in Aufruhr.
  • Die Männer reagieren sofort und improvisieren, um dem Tier zu begegnen.
  • Aufnahmen einer Überwachungskamera dokumentieren den Vorfall.
Mehr anzeigen

In Valparai, ein Ort in der indischen Provinz Tamil Nadu, sorgt ein überraschender Besuch für Aufregung auf einer Teeplantage:

Ein Lippenbär taucht plötzlich zwischen Arbeitern auf und löst Panik aus.

Plötzlicher Bärenbesuch sorgt für Panik

Die Szenen wurden von Überwachungskameras aufgezeichnet und zeigen die erschrockenen Arbeiter im Angesicht des Bären.

In den sozialen Medien ging das Video schnell viral – wohl auch deshalb, weil die Begegnung zwischen Bär und Mensch ein unerwartetes Ende nimmt.

